Opinie: Pentru a depăși criza din agricultură, Fondul de subvenționare trebuie dublat
Moldova1, 10 decembrie 2025 23:00
Lipsa mecanismelor de finanțare, întârzierile la plata subvențiilor și lipsa unui moratoriu asupra executărilor silite sunt principalele probleme ale agricultorilor, susține fermierul Sergiu Stefanco, deputat al Partidului „Democrația Acasă” (PDA). Parlamentarul a declarat, în emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1, că într-un an marcat de secetă, producătorii agricoli achită în continuare taxe și impozite, dar nu au acces la fonduri care să le permită să supraviețuiască.
• • •
Circulația rutieră este îngreunată, în această seară, în mai multe zone din nordul țării, din cauza ceții dense care reduce semnificativ vizibilitatea. Poliția anunță că șoferii trebuie să manifeste atenție sporită și să adapteze viteza la condițiile de pe traseu, pentru a evita accidentele.
21:50
Stocurile de lemn pentru foc sunt mai mult decât suficiente, dă asigurări ministrul Mediului, Gheorghe Hajder. Potrivit acestuia, în depozitele întreprinderilor silvice se află în prezent peste 100 de mii de metri steri de lemn. Riscul unor eventuale scumpiri este exclus, precizează responsabilii. Înainte de sezonul rece, Agenția Moldsilva a scos la vânzare 254 de mii de metri steri de lemne pentru foc, iar prețurile au rămas similare cu cele de anul trecut.
Australia, prima țară care interzice rețelele de socializare pentru copiii sub 16 ani. Exemplul ar putea fi urmat de alte țări # Moldova1
În Australia, rețelele de socializare sunt blocate pentru copiii sub 16 ani pentru a-i proteja de algoritmi care creează dependență, de prădătorii online și agresorii digitali. Este prima țară din lume care impune astfel de restricții, blocând accesul la platforme precum TikTok, YouTube, Instagram și Facebook. Responsabilitatea pentru nerespectarea legii revine proprietarilor de rețele de sociale, care consideră că măsura ar încălca libertatea de exprimare.
Manifestație în România în fața Consiliului Superior al Magistraturii. Protestatarii cer demisii # Moldova1
Numeroși cetățeni români protestează la București, în seara zilei de 10 decembrie, în fața sediului Consiliului Superior al Magistraturii. La manifestație sunt prezente în jur de o mie de persoane, scrie Digi 24. Protestatarii cer demisia președintei Înaltei Curți de Casație și Justiție, Lia Savonea, precum și a ministrului român al Justiției, Radu Marinescu.
Teza de licență ar putea fi eliminată din metodele de evaluare a studenților, din cauza utilizării tot mai frecvente a inteligenței artificiale. Declarația a fost făcută de ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun. Este doar una dintre măsurile luate în calcul, în condițiile în care acest instrument este folosit tot mai des de tinerii care încearcă să copieze.
Atmosferă tensionată, astăzi, în mai multe instituții de învățământ din Bălți, după ce pe canale de Telegram au apărut mesaje video cu amenințări la adresa elevilor din șapte școli. În imagini apar persoane cu fețele acoperite, iar mesajele au fost distribuite masiv în grupurile elevilor, stârnind teamă printre părinți și profesori. Poliția a pornit verificări în toate școlile vizate și încearcă să identifice autorii anonimi.
Dueluri echilibrate la campionatul național de judo. Adil Osmanov, Mihail Latîșev, Petru Pelivan și alți sportivi de top au obținut noi titluri, dar victoriile au fost dobândite cu multă muncă.
„Regina pădurilor” ajunge în Marea Britanie: de ce Norvegia trimite în fiecare an, deja de opt decenii, bradul instalat la Londra # Moldova1
Bradul din inima Londrei, acolo unde zgomotul orașului se întâlnește cu pașii grăbiți ai trecătorilor, nu este doar un brad. Este un simbol al memoriei, un dar al prieteniei și o punte peste 78 de ani de istorie împărtășită între Norvegia și Regatul Unit.
Iluminatul festiv dintr-un parc din Bălți a fost distrus. Pagubele depășesc o sută de mii de lei, spune primarul # Moldova1
Iluminatul festiv din parcul „Mihai Volontir” din Bălți a fost distrus în toiul nopții. În numai zece minute, trei persoane au smuls luminițele, au distrus instalațiile și decorul de sărbători. Pagubele depășesc o sută de mii de lei, spune primarul orașului Bălți, Alexandr Petkov. Acesta crede că vandalii, care nu sunt la prima abatere de acest gen, ar fi acționat la indicația unui grup infracțional. Fapta rușinoasă a celor trei indivizi a fost surprinsă de camerele de supraveghere.
„Nu întrunește criteriile de integritate financiară”: președintele interimar al Judecătoriei Ungheni a picat vetting-ul # Moldova1
Președintele interimar al Judecătoriei Ungheni, Petru Triboi, nu a promovat evaluarea externă. Comisia de Evaluare a Judecătorilor a constatat că magistratul nu întrunește criteriile de integritate financiară.
Boxerul moldovean Alexandru Paraschiv și-a asigurat cel puțin medalia de bronz la Campionatele Mondiale de resort # Moldova1
Performanță extraordinară pentru boxul moldovenesc. Alexandru Paraschiv s-a calificat în semifinalele Campionatelor Mondiale și și-a asigurat cel puțin medalia de bronz. Competiția se desfășoară în Emiratele Arabe Unite. În categoria de greutate de până la 67 de kilograme, Alexandru Paraschiv l-a înfruntat pe ugandezul Bob Gerald Turyatemba, iar pugilistul moldovean a învins prin knock-out în prima repriză.
ANALIZĂ | „Cetățenie” forțată, cenzură extinsă și risc sporit de muncă forțată în penitenciarele din stânga Nistrului # Moldova1
Regimul separatist de la Tiraspol continuă să adopte măsuri care strâmtorează oamenii din stânga Nistrului, avertizează Asociația Promo-LEX. Organizația a documentat, în luna noiembrie, cinci „inițiative legislative” care afectează direct drepturile omului și climatul socio-economic din regiune.
În căutarea soluțiilor pentru reducerea costurilor la energie, termoizolarea locuinței, urmată de instalarea unui sistem eficient de încălzire și doar apoi montarea panourilor fotovoltaice reprezintă traseul recomandat pentru a obține rezultate optime. Acesta este și modelul aplicat de Dinu Bubulici, un tânăr din Chișinău, care a povestit experiența sa în cadrul emisiunii „Zi de Zi” de la Radio Moldova.
INTERVIU la Moldova 1 | Falk Lang: Regiunea transnistreană - cea mai mare provocare pentru drepturile omului în R.Moldova # Moldova1
Încălcările sistematice din regiunea transnistreană, incluziunea socială, abuzurile împotriva copiilor și aplicarea standardelor europene reprezintă principalele provocări ale Republicii Moldova în domeniul drepturilor omului. Concluziile aparțin șefului Oficiului Consiliului Europei (CE) la Chișinău, Falk Lang, și au fost expuse într-un interviu oferit, în exclusivitate, postului Moldova 1, cu ocazia Zilei Internaționale a Drepturilor Omului, marcate anual pe 10 decembrie.
Două companii din Chișinău, sancționate cu șase milioane de lei: ar fi trucat ofertele pentru o licitație publică # Moldova1
Două companii din Chișinău au fost sancționate pentru trucarea ofertelor la o achiziție de echipamente medicale. Amenzile în valoare totală de aproape șase milioane de lei au fost aplicate de Consiliul Concurenței.
„Un efort de integrare europeană”: Salariul minim ar trebui să ajungă la cel puțin 40% din salariul mediu în 2026 # Moldova1
Autoritățile ar trebui să își asume pentru anul viitor creșterea salariului minim până la cel puțin 40% din salariul mediu pe economie, cu perspectiva majorării treptate, în următorii ani, până la raportul de minimum 50%, recomandat de Uniunea Europeană. Sugestia aparține economistului Veaceslav Ioniță, care afirmă că acest angajament trebuie să devină un obiectiv în procesul de integrare europeană.
Dosarul „kuliok”: Vladimir Plahotniuc și Serghei Iaralov ar putea fi audiați ca martori. Dodon nu s-a prezentat la ședință # Moldova1
Vladimir Plahotniuc și Serghei Iaralov ar putea fi audiați ca martori în dosarul „kuliok” (sacoșa neagră - n.r.), în care fostul președinte Igor Dodon are statut de învinuit. Cei doi apar în imaginile în care lui Dodon îi este transmisă o pungă în care, potrivit unor informații, s-ar fi aflat între 600 de mii și un milion de dolari pentru cheltuielile Partidului Socialiștilor.
Fostul premier al R. Moldova, Dorin Recean, va exercita funcția de emisar special pentru dezvoltare și reziliență. Președinta Maia Sandu a semnat decretul de numire în funcție miercuri, 10 decembrie.
Aderarea Ucrainei la UE în 2027 și crearea unei zone demilitarizate: Washingtonul și Kievul, discuții despre planul de pace # Moldova1
Statele Unite și Ucraina negociază un pachet de trei acorduri - plan de pace, garanții de securitate și plan de redresare economică - anunță The Washington Post, care citează un oficial ucrainean. Printre propunerile discutate se numără aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană în anul 2027.
Grevă generală pe 11 decembrie în Portugalia. Sunt anunțate perturbări în transportul de pasageri # Moldova1
Portugalia va fi paralizată joi, 11 decembrie, pentru prima dată în ultimii 12 ani, de o grevă generală. Principalele sindicate din țară se mobilizează în încercarea de a se opune reformei pieței muncii propusă de Guvern, scrie Euronews.
Cobza, simbol al identității românești de pe ambele maluri ale Prutului, inclusă în Lista patrimoniului UNESCO # Moldova1
Cobza românească și meșteșugul de creare a acestui vechi instrument muzical au fost incluse în Lista Reprezentativă a Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanității UNESCO – o recunoaștere internațională importantă pentru Republica Moldova și România. Decizia a fost luată la New Delhi, în cadrul celei de-a 20-a sesiuni a Comitetului Interguvernamental UNESCO, desfășurată în perioada 8–13 decembrie.
Mai mult de jumătate din energia consumată în Republica Moldova este folosită în clădiri, iar aproape 75% din această energie este destinată încălzirii locuințelor și preparării apei calde. În prezent, cea mai mare parte a acestor necesități este acoperită din gaze naturale importate și biomasă, în special lemne de foc, ceea ce face ca țara noastră să fie extrem de vulnerabilă în fața crizelor energetice, așa cum s-a întâmplat în ultimii ani, când tarifele la gaze și energie au crescut brusc, afectând direct bugetele familiilor.
O singură mașină, precum și bunuri personale: cetățenii moldoveni care revin definitiv de peste hotare, scutiri la vamă încă un an # Moldova1
Cetățenii moldoveni care vor să revină definitiv de peste hotare ar putea fi scutiți și în anul 2026 de plata drepturilor de import pentru bunurile personale, inclusiv pentru un automobil. Mașina nu va trebui să depășească valoarea de 550 de mii de lei în vamă și un termen de exploatare mai mare de 12 ani. Un proiect de lege care prevede extinderea acestui mecanism pentru încă un an a fost aprobat de Guvern pe 10 decembrie și va fi dezbătut în Parlament.
Republica Moldova extinde protecția asupra bunurilor culturale în caz de război. Un proiect de lege ajunge pe masa deputaților # Moldova1
Republica Moldova extinde protecția patrimoniului cultural național. Un proiect de lege privind aderarea la cel de-al doilea Protocol al Convenției de la Haga pentru protecția bunurilor culturale în caz de conflict armat a fost avizat miercuri, 10 decembrie, de mai multe comisii parlamentare și va fi supus votului în plenul Legislativului. Inițiativa aparține președintei Republicii Moldova, Maia Sandu.
UE pregătește investiții de 1.2 trilioane de euro în rețele energetice până în 2040: ce câștigă R. Moldova din noua strategie europeană # Moldova1
Uniunea Europeană (UE) intră într-o etapă ambițioasă de modernizare energetică, estimată la 1.2 trilioane de euro până în 2040, iar Republica Moldova se numără printre beneficiarii noilor politici de interconectivitate anunțate, pe 10 decembrie, la Bruxelles. Pachetul european pentru rețele energetice („European Grids Package”) și inițiativa „Autostrăzile Energetice” („Energy Highways”) vizează consolidarea infrastructurii energetice pe întreg continentul, facilitând integrarea energiei curate și reducând prețurile pentru consumatori.
Autoritățile elaborează un mecanism de reacție imediată pentru protecția mediului: „Contravențiile se produc și pe timpul nopții” # Moldova1
Patrule echipate inclusiv cu camere cu termoviziune vor fi gata să intervină nonstop pentru a preveni eventuale daune provocate mediului. Gheorghe Hajder, ministrul Mediului, a anunțat că reforma care va prevedea un mecanism de reacție imediată și va fi funcțional timp de „24 de ore pe zi, șapte zile pe săptămână”, este în curs de elaborare.
Tariful la energia electrică ar putea fi majorat. Ministru: „Dacă vom accesa tot mai multă energie de avarie, apar premise de creștere” # Moldova1
Tariful la energia electrică ar putea fi majorat în perioada următoare, în condițiile în care Republica Moldova a fost nevoită să apeleze, în mai multe rânduri, la energie de avarie din România, din cauza dezechilibrelor apărute în sistemul electroenergetic regional. Declarațiile au fost făcute de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, după ședința Guvernului din 10 decembrie.
Meteorologii au emis avertizare Cod galben de ceață pentru întreaga țară. Acesta este valabilă de miercuri seara, 10 decembrie, începând cu ora 19:00, până în prima parte a zilei de joi, 11 decembrie.Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, pe arii extinse se prevede ceață, iar vizibilitatea nu va depăși 200 de metri.
În ziua protestelor agricultorilor, PSRM cere suplimentar 1.4 miliarde de lei în Fondul național de dezvoltare a agriculturii # Moldova1
Deputații Partidului Socialiștilor propun amendarea Legii bugetului de stat pentru anul 2026 prin majorarea fondului național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural cu 1.4 miliarde de lei. Vicepreședintele Parlamentului, Vlad Batrîncea, a declarat că este nevoie de „mai multă stabilitate pentru sectorul strategic al țării”.
Germania și Norvegia s-au calificat în semifinalele Campionatului Mondial de handbal feminin # Moldova1
Echipele Germaniei și Norvegiei s-au calificat în semifinalele Campionatului Mondial de handbal feminin. Cele două selecționate au avut prestații solide în fața reprezentativelor Braziliei, și, respectiv, a Muntenegrului. Peste 10 mii de spectatori au asistat la meciul din sferturile de finală dintre Germania și Brazilia, disputat în sala Westfalenhalle din orașul Dortmund. Echipa condusă de Markus Gaugisch a susținut ultima partidă în fața propriilor suporteri la acest Campionat Mondial, asta deoarece semifinalele, finala mică și finala mare se vor disputa în Olanda, la Rotterdam.
„Suntem deposedați de bunuri, oamenii sunt scoși din case”: Agricultorii cer moratoriu la executările silite # Moldova1
Fermierii din sudul R. Moldova, ale căror pământuri au fost lovite de secetă ani la rând, iar ei se simt excluși din programele de creditare, au organizat, pe 10 decembrie, un protest în fața Guvernului. Potrivit protestatarilor, acțiunea ar reprezenta un „ultim semnal” înainte ca situația din agricultură „să degenereze”. Ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, a anunțat că autoritățile lucrează deja la un proiect de lege menit să oprească executările silite, însă a subliniat că agricultorii vor trebui să-și plătească datoriile.
Confruntarea titanilor în Liga Campionilor! Real Madrid și Manchester City vor încrucișa săbiile în această seară în capitala Spaniei # Moldova1
Real Madrid trece printr-o perioadă nu tocmai bună. În ultimele 7 partide, elevii antrenorului Xabi Alonso au obținut doar două victorii, iar „scaunul” tehnicianului spaniol se clatină serios. Presa iberică a scris recent că partida cu Manchester City va fi decisivă pentru Alonso.
R. Moldova restrânge legăturile cu CSI: denunțarea altor trei tratate, aproape de votul final # Moldova1
Republica Moldova continuă să renunțe la acordurile semnate în cadrul Comunității Statelor Independente (CSI). Trei proiecte de lege privind denunțarea unor tratate cu CSI au fost avizate miercuri, 10 decembrie, de Comisia politică externă și integrare europeană și urmează să fie supuse votului în plenul Parlamentului, în lectura a doua.
Apartamente și garaje pentru fiică, mamă sau soacră: Ion Druță, ex-președinte al CSJ, prins cu avere nejustificată de peste 1.15 milioane de lei # Moldova1
Fostul președinte al Curții Supreme de Justiție (CSJ), Ion Druță, ar deține avere nejustificată în valoare de peste 1.157.054 de lei. Diferența substanțială dintre veniturile și cheltuielile fostului magistrat a fost depistată de inspectorii Autorității Naționale de Integritate (ANI) și vizează perioada 1 august 2016 – 19 decembrie 2019.
Primarul Chișinăului propune testarea antidrog în școli. Ministrul Educației: „Necesită mai multă analiză” # Moldova1
Primarul general al capitalei, Ion Ceban, propune introducerea testării antidrog în școlile din Chișinău, ca măsură de prevenire a consumului de stupefiante în rândul elevilor. Inițiativa nu este însă susținută de ministrul Educației, Dan Perciun, care o consideră nechibzuită și spune că necesită mai multă analiză.
Ministrul Ceban, despre cazul „diplomelor false”: „Toate persoanele vizate au fost interogate” # Moldova1
Ministrul Sănătății, Emil Ceban, afirmă că toate persoanele vizate în dosarul pretinselor diplome false eliberate la Chișinău medicilor din România au fost interogate, iar materialele sunt în gestiunea Centrului Național Anticorupție (CNA).
Ministrul Finanțelor estimează încasări de peste un miliard de lei din taxarea coletelor comandate online # Moldova1
Introducerea unor taxe sau reglementări suplimentare pentru coletele comandate de pe platforme precum Temu, Shein, AliExpress și alte marketplace-uri ar putea aduce bugetului de stat venituri semnificative, afirmă ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță.
Au consumat împreună băuturi alcoolice și s-au luat la ceartă. Altercația a degenerat, iar oaspetele, un bărbat de 46 de ani, a fost ucis în bătaie de către cuplul-gază. Concubinii au fost condamnați la câte 18 ani de închisoare în penitenciar de tip închis pentru omor intenționat și vor trebui să-i plătească lunar fiului victimei câte peste 2.2 mii de lei.
Un nou premiu individual adjudecat de Lionel Messi. Pentru al doilea an consecutiv, super-starul argentinian a fost desemnat drept cel mai bun jucător al Ligii nord-americane de fotbal. La 3 zile după ce a fost încoronat, în premieră, campion în Major League Soccer cu Inter Miami, Messi a fost desemnat și MVP-ul Ligii nord-americane de fotbal în anul 2025. Sud-americanul i-a devansat clar în anchetă pe danezul Anders Dreyer de la FC San Diego și pe gabonezul Denis Bouanga, legitimat la FC Los Angeles.
Guvernul a aprobat plăți compensatorii pentru bugetarii cu lefuri mai mici ca salariul minim: 6.300 de lei de la 1 ianuarie 2026 # Moldova1
Angajații din instituțiile bugetare ale căror salarii lunare, calculate pentru o funcție cu normă întreagă, sunt mai mici de 6.300 de lei, vor beneficia de plăți compensatorii până la atingerea acestui prag. Diferența va fi acoperită începând cu 1 ianuarie 2026. Plățile au fost aprobate de Guvern, pe 10 decembrie, în contextul reexaminării salariului minim pe țară.
Droguri de 6.000.000 de lei, aduse în R. Moldova: traficantul, condamnat la nouă ani de închisoare # Moldova1
Judecătoria Chișinău l-a condamnat la nouă ani de închisoare pe un bărbat, cetățean al Ucrainei, acuzat că a adus prin contrabandă în Republica Moldova droguri în valoare de peste 6.000.000 lei. Inculpatul și-a recunoscut vina și a cooperat cu organele de anchetă.
Peste 25 de milioane de lei pentru un kilometru. Drum construit de la zero pentru ocolirea satului Troița Nouă # Moldova1
Camioanele care merg spre vamă nu mai trec prin localitatea Troița Nouă din raionul Anenii Noi, spre bucuria sătenilor. Un drum de ocolire a satului a fost construit de la zero, pe o distanță de 6.4 kilometri, și a fost dat deja în exploatare. Fiecare kilometru de drum nou a costat peste 25.42 de milioane de lei.
Trei cetățeni ai României și unul al Belarusului au primit cetățenia R. Moldova: Maia Sandu a semnat decretul # Moldova1
Președinta Maia Sandu a acordat cetățenia Republicii Moldova la trei cetățeni ai României, precum și unui cetățean al Republicii Belarus.
Interesul pentru cultură este în creștere, dar rămâne concentrat în capitală. Ministrul Jardan: „Trebuie să ducem cultura și în afara Chișinăului” # Moldova1
Tot mai mulți cetățeni aleg să participe, în ultimii ani, la evenimente culturale, iar spectacolele de teatru, concertele și festivalurile devin tot mai atractive. Tendința este vizibilă mai ales în Chișinău, unde oferta culturală este mult mai diversă, comparativ cu restul țării, susține ministrul Culturii, Cristian Jardan. Oficialul recunoaște că această concentrare accentuată în capitală creează un dezechilibru major în accesul populației la cultură.
Deducerile pentru cheltuielile de studii cresc anul viitor la 20.000 de lei – proiect avizat de Guvern # Moldova1
Până la 20.000 de lei vor putea fi deduși anul viitor din impozitul pe venit pentru cheltuielile de studii și perfecționare profesională, comparativ cu 16.100 de lei în acest an. De această facilitate beneficiază și părinții, pentru taxele de studii ale copiilor în instituțiile acreditate.
Pensii și alte prestații sociale legale pentru cei peste 20.000 de cetățeni ai R. Moldova stabiliți în Canada: documente aprobate de Guvern # Moldova1
Cetățenii moldoveni care au muncit legal atât în provincia Quebec, cât și pe întreg teritoriul Canadei vor putea beneficia de prestații sociale în baza unor acorduri bilaterale. Guvernul de la Chișinău a aprobat miercuri, 10 decembrie, două proiecte care urmăresc extinderea protecției sociale pentru diaspora din Canada.
