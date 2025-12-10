Dosarul „kuliok”: Vladimir Plahotniuc și Serghei Iaralov ar putea fi audiați ca martori. Dodon nu s-a prezentat la ședință

21:00

Violența împotriva femeilor din politică continuă să fie o barieră extrem de mare pentru democrație. Cinci la sută din femeile care au candidat la alegerile parlamentare din 2025 au raportat forme de violență chiar în ziua alegerilor, 2% - incidente care au vizat familia, iar 35 la sută au afirmat că au fost afectate. Pe lângă violența psihologică, fizică, economică, s-a dezvoltat și alt tip de violență – cea în mediul online, arată datele unui studiu, elaborat de UN Women, cu sprijinul Suediei, prezentat marți, 9 decembrie, la Chișinău.