„Nu întrunește criteriile de integritate financiară”: președintele interimar al Judecătoriei Ungheni a picat vettingul
Moldova1, 10 decembrie 2025 17:20
Președintele interimar al Judecătoriei Ungheni, Petru Triboi, nu a promovat evaluarea externă. Comisia de Evaluare a Judecătorilor a constatat că magistratul nu întrunește criteriile de integritate financiară.
• • •
Dosarul „kuliok”: Vladimir Plahotniuc și Serghei Iaralov ar putea fi audiați ca martori. Dodon nu s-a prezentat la ședință # Moldova1
Vladimir Plahotniuc și Serghei Iaralov ar putea fi audiați ca martori în dosarul „kuliok” (sacoșa neagră - n.r.), în care fostul președinte Igor Dodon are statut de învinuit. Cei doi apar în imaginile în care lui Dodon îi este transmisă o pungă în care, potrivit unor informații, s-ar fi aflat între 600 de mii și un milion de dolari pentru cheltuielile Partidului Socialiștilor.
Fostul premier al R. Moldova, Dorin Recean, va exercita funcția de emisar special pentru dezvoltare și reziliență. Președinta Maia Sandu a semnat decretul de numire în funcție miercuri, 10 decembrie.
Aderarea Ucrainei la UE în 2027 și crearea unei zone demilitarizate: Washingtonul și Kievul, discuții despre planul de pace # Moldova1
Statele Unite și Ucraina negociază un pachet de trei acorduri - plan de pace, garanții de securitate și plan de redresare economică - anunță The Washington Post, care citează un oficial ucrainean. Printre propunerile discutate se numără aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană în anul 2027.
Grevă generală pe 11 decembrie în Portugalia. Sunt anunțate perturbări în transportul de pasageri # Moldova1
Portugalia va fi paralizată joi, 11 decembrie, pentru prima dată în ultimii 12 ani, de o grevă generală. Principalele sindicate din țară se mobilizează în încercarea de a se opune reformei pieței muncii propusă de Guvern, scrie Euronews.
Cobza, simbol al identității românești de pe ambele maluri ale Prutului, inclusă în Lista patrimoniului UNESCO # Moldova1
Cobza românească și meșteșugul de creare a acestui vechi instrument muzical au fost incluse în Lista Reprezentativă a Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanității UNESCO – o recunoaștere internațională importantă pentru Republica Moldova și România. Decizia a fost luată la New Delhi, în cadrul celei de-a 20-a sesiuni a Comitetului Interguvernamental UNESCO, desfășurată în perioada 8–13 decembrie.
Mai mult de jumătate din energia consumată în Republica Moldova este folosită în clădiri, iar aproape 75% din această energie este destinată încălzirii locuințelor și preparării apei calde. În prezent, cea mai mare parte a acestor necesități este acoperită din gaze naturale importate și biomasă, în special lemne de foc, ceea ce face ca țara noastră să fie extrem de vulnerabilă în fața crizelor energetice, așa cum s-a întâmplat în ultimii ani, când tarifele la gaze și energie au crescut brusc, afectând direct bugetele familiilor.
O singură mașină, precum și bunuri personale: cetățenii moldoveni care revin definitiv de peste hotare, scutiri la vamă încă un an # Moldova1
Cetățenii moldoveni care vor să revină definitiv de peste hotare ar putea fi scutiți și în anul 2026 de plata drepturilor de import pentru bunurile personale, inclusiv pentru un automobil. Mașina nu va trebui să depășească valoarea de 550 de mii de lei în vamă și un termen de exploatare mai mare de 12 ani. Un proiect de lege care prevede extinderea acestui mecanism pentru încă un an a fost aprobat de Guvern pe 10 decembrie și va fi dezbătut în Parlament.
Republica Moldova extinde protecția asupra bunurilor culturale în caz de război. Un proiect de lege ajunge pe masa deputaților # Moldova1
Republica Moldova extinde protecția patrimoniului cultural național. Un proiect de lege privind aderarea la cel de-al doilea Protocol al Convenției de la Haga pentru protecția bunurilor culturale în caz de conflict armat a fost avizat miercuri, 10 decembrie, de mai multe comisii parlamentare și va fi supus votului în plenul Legislativului. Inițiativa aparține președintei Republicii Moldova, Maia Sandu.
UE pregătește investiții de 1.2 trilioane de euro în rețele energetice până în 2040: ce câștigă R. Moldova din noua strategie europeană # Moldova1
Uniunea Europeană (UE) intră într-o etapă ambițioasă de modernizare energetică, estimată la 1.2 trilioane de euro până în 2040, iar Republica Moldova se numără printre beneficiarii noilor politici de interconectivitate anunțate, pe 10 decembrie, la Bruxelles. Pachetul european pentru rețele energetice („European Grids Package”) și inițiativa „Autostrăzile Energetice” („Energy Highways”) vizează consolidarea infrastructurii energetice pe întreg continentul, facilitând integrarea energiei curate și reducând prețurile pentru consumatori.
Autoritățile elaborează un mecanism de reacție imediată pentru protecția mediului: „Contravențiile se produc și pe timpul nopții” # Moldova1
Patrule echipate inclusiv cu camere cu termoviziune vor fi gata să intervină nonstop pentru a preveni eventuale daune provocate mediului. Gheorghe Hajder, ministrul Mediului, a anunțat că reforma care va prevedea un mecanism de reacție imediată și va fi funcțional timp de „24 de ore pe zi, șapte zile pe săptămână”, este în curs de elaborare.
Tariful la energia electrică ar putea fi majorat. Ministru: „Dacă vom accesa tot mai multă energie de avarie, apar premise de creștere” # Moldova1
Tariful la energia electrică ar putea fi majorat în perioada următoare, în condițiile în care Republica Moldova a fost nevoită să apeleze, în mai multe rânduri, la energie de avarie din România, din cauza dezechilibrelor apărute în sistemul electroenergetic regional. Declarațiile au fost făcute de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, după ședința Guvernului din 10 decembrie.
Meteorologii au emis avertizare Cod galben de ceață pentru întreaga țară. Acesta este valabilă de miercuri seara, 10 decembrie, începând cu ora 19:00, până în prima parte a zilei de joi, 11 decembrie.Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, pe arii extinse se prevede ceață, iar vizibilitatea nu va depăși 200 de metri.
În ziua protestelor agricultorilor, PSRM cere suplimentar 1.4 miliarde de lei în Fondul național de dezvoltare a agriculturii # Moldova1
Deputații Partidului Socialiștilor propun amendarea Legii bugetului de stat pentru anul 2026 prin majorarea fondului național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural cu 1.4 miliarde de lei. Vicepreședintele Parlamentului, Vlad Batrîncea, a declarat că este nevoie de „mai multă stabilitate pentru sectorul strategic al țării”.
Germania și Norvegia s-au calificat în semifinalele Campionatului Mondial de handbal feminin # Moldova1
Echipele Germaniei și Norvegiei s-au calificat în semifinalele Campionatului Mondial de handbal feminin. Cele două selecționate au avut prestații solide în fața reprezentativelor Braziliei, și, respectiv, a Muntenegrului. Peste 10 mii de spectatori au asistat la meciul din sferturile de finală dintre Germania și Brazilia, disputat în sala Westfalenhalle din orașul Dortmund. Echipa condusă de Markus Gaugisch a susținut ultima partidă în fața propriilor suporteri la acest Campionat Mondial, asta deoarece semifinalele, finala mică și finala mare se vor disputa în Olanda, la Rotterdam.
„Suntem deposedați de bunuri, oamenii sunt scoși din case”: Agricultorii cer moratoriu la executările silite # Moldova1
Fermierii din sudul R. Moldova, ale căror pământuri au fost lovite de secetă ani la rând, iar ei se simt excluși din programele de creditare, au organizat, pe 10 decembrie, un protest în fața Guvernului. Potrivit protestatarilor, acțiunea ar reprezenta un „ultim semnal” înainte ca situația din agricultură „să degenereze”. Ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, a anunțat că autoritățile lucrează deja la un proiect de lege menit să oprească executările silite, însă a subliniat că agricultorii vor trebui să-și plătească datoriile.
Confruntarea titanilor în Liga Campionilor! Real Madrid și Manchester City vor încrucișa săbiile în această seară în capitala Spaniei # Moldova1
Real Madrid trece printr-o perioadă nu tocmai bună. În ultimele 7 partide, elevii antrenorului Xabi Alonso au obținut doar două victorii, iar „scaunul” tehnicianului spaniol se clatină serios. Presa iberică a scris recent că partida cu Manchester City va fi decisivă pentru Alonso.
R. Moldova restrânge legăturile cu CSI: denunțarea altor trei tratate, aproape de votul final # Moldova1
Republica Moldova continuă să renunțe la acordurile semnate în cadrul Comunității Statelor Independente (CSI). Trei proiecte de lege privind denunțarea unor tratate cu CSI au fost avizate miercuri, 10 decembrie, de Comisia politică externă și integrare europeană și urmează să fie supuse votului în plenul Parlamentului, în lectura a doua.
Apartamente și garaje pentru fiică, mamă sau soacră: Ion Druță, ex-președinte al CSJ, prins cu avere nejustificată de peste 1.15 milioane de lei # Moldova1
Fostul președinte al Curții Supreme de Justiție (CSJ), Ion Druță, ar deține avere nejustificată în valoare de peste 1.157.054 de lei. Diferența substanțială dintre veniturile și cheltuielile fostului magistrat a fost depistată de inspectorii Autorității Naționale de Integritate (ANI) și vizează perioada 1 august 2016 – 19 decembrie 2019.
Primarul Chișinăului propune testarea antidrog în școli. Ministrul Educației: „Necesită mai multă analiză” # Moldova1
Primarul general al capitalei, Ion Ceban, propune introducerea testării antidrog în școlile din Chișinău, ca măsură de prevenire a consumului de stupefiante în rândul elevilor. Inițiativa nu este însă susținută de ministrul Educației, Dan Perciun, care o consideră nechibzuită și spune că necesită mai multă analiză.
Ministrul Ceban, despre cazul „diplomelor false”: „Toate persoanele vizate au fost interogate” # Moldova1
Ministrul Sănătății, Emil Ceban, afirmă că toate persoanele vizate în dosarul pretinselor diplome false eliberate la Chișinău medicilor din România au fost interogate, iar materialele sunt în gestiunea Centrului Național Anticorupție (CNA).
O singură mașină, precum și bunuri personale: cetățenii moldoveni care revin definitiv de peste hotare ar putea beneficia de scutiri la vamă # Moldova1
Cetățenii moldoveni care vor să revină definitiv de peste hotare ar putea fi scutiți de plata drepturilor de import pentru bunurile personale, inclusiv pentru un automobil. Mașina nu va trebui să depășească valoarea de 550 de mii de lei în vamă și un termen de exploatare mai mare de 12 ani. Un proiect de lege care își propune să faciliteze procesul de repatriere și reducerea costurilor pe care le suportă persoanele care decid să revină definitiv în Republica Moldova este examinat în prezent de către deputați.
Ministrul Finanțelor estimează încasări de peste un miliard de lei din taxarea coletelor comandate online # Moldova1
Introducerea unor taxe sau reglementări suplimentare pentru coletele comandate de pe platforme precum Temu, Shein, AliExpress și alte marketplace-uri ar putea aduce bugetului de stat venituri semnificative, afirmă ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță.
Au consumat împreună băuturi alcoolice și s-au luat la ceartă. Altercația a degenerat, iar oaspetele, un bărbat de 46 de ani, a fost ucis în bătaie de către cuplul-gază. Concubinii au fost condamnați la câte 18 ani de închisoare în penitenciar de tip închis pentru omor intenționat și vor trebui să-i plătească lunar fiului victimei câte peste 2.2 mii de lei.
Un nou premiu individual adjudecat de Lionel Messi. Pentru al doilea an consecutiv, super-starul argentinian a fost desemnat drept cel mai bun jucător al Ligii nord-americane de fotbal. La 3 zile după ce a fost încoronat, în premieră, campion în Major League Soccer cu Inter Miami, Messi a fost desemnat și MVP-ul Ligii nord-americane de fotbal în anul 2025. Sud-americanul i-a devansat clar în anchetă pe danezul Anders Dreyer de la FC San Diego și pe gabonezul Denis Bouanga, legitimat la FC Los Angeles.
Guvernul a aprobat plăți compensatorii pentru bugetarii cu lefuri mai mici ca salariul minim: 6.300 de lei de la 1 ianuarie 2026 # Moldova1
Angajații din instituțiile bugetare ale căror salarii lunare, calculate pentru o funcție cu normă întreagă, sunt mai mici de 6.300 de lei, vor beneficia de plăți compensatorii până la atingerea acestui prag. Diferența va fi acoperită începând cu 1 ianuarie 2026. Plățile au fost aprobate de Guvern, pe 10 decembrie, în contextul reexaminării salariului minim pe țară.
Droguri de 6.000.000 de lei, aduse în R. Moldova: traficantul, condamnat la nouă ani de închisoare # Moldova1
Judecătoria Chișinău l-a condamnat la nouă ani de închisoare pe un bărbat, cetățean al Ucrainei, acuzat că a adus prin contrabandă în Republica Moldova droguri în valoare de peste 6.000.000 lei. Inculpatul și-a recunoscut vina și a cooperat cu organele de anchetă.
Peste 25 de milioane de lei pentru un kilometru. Drum construit de la zero pentru ocolirea satului Troița Nouă # Moldova1
Camioanele care merg spre vamă nu mai trec prin localitatea Troița Nouă din raionul Anenii Noi, spre bucuria sătenilor. Un drum de ocolire a satului a fost construit de la zero, pe o distanță de 6.4 kilometri, și a fost dat deja în exploatare. Fiecare kilometru de drum nou a costat peste 25.42 de milioane de lei.
Trei cetățeni ai României și unul al Belarusului au primit cetățenia R. Moldova: Maia Sandu a semnat decretul # Moldova1
Președinta Maia Sandu a acordat cetățenia Republicii Moldova la trei cetățeni ai României, precum și unui cetățean al Republicii Belarus.
Interesul pentru cultură este în creștere, dar rămâne concentrat în capitală. Ministrul Jardan: „Trebuie să ducem cultura și în afara Chișinăului” # Moldova1
Tot mai mulți cetățeni aleg să participe, în ultimii ani, la evenimente culturale, iar spectacolele de teatru, concertele și festivalurile devin tot mai atractive. Tendința este vizibilă mai ales în Chișinău, unde oferta culturală este mult mai diversă, comparativ cu restul țării, susține ministrul Culturii, Cristian Jardan. Oficialul recunoaște că această concentrare accentuată în capitală creează un dezechilibru major în accesul populației la cultură.
Deducerile pentru cheltuielile de studii cresc anul viitor la 20.000 de lei – proiect avizat de Guvern # Moldova1
Până la 20.000 de lei vor putea fi deduși anul viitor din impozitul pe venit pentru cheltuielile de studii și perfecționare profesională, comparativ cu 16.100 de lei în acest an. De această facilitate beneficiază și părinții, pentru taxele de studii ale copiilor în instituțiile acreditate.
Pensii și alte prestații sociale legale pentru cei peste 20.000 de cetățeni ai R. Moldova stabiliți în Canada: documente aprobate de Guvern # Moldova1
Cetățenii moldoveni care au muncit legal atât în provincia Quebec, cât și pe întreg teritoriul Canadei vor putea beneficia de prestații sociale în baza unor acorduri bilaterale. Guvernul de la Chișinău a aprobat miercuri, 10 decembrie, două proiecte care urmăresc extinderea protecției sociale pentru diaspora din Canada.
Nu știe unde va juca în anul 2026. Petru Leucă se concentrează pe filiala din comuna Trușeni a Academiei de fotbal ce îi poartă numele, după care urmează să decidă la ce echipă de club își va continua cariera de jucător profesionist. Începând cu luna iulie a acestui an, Petru a apărat culorile clubului Spartanii-Sportul Selemet. A susținut 15 meciuri în toate competițiile și a marcat 2 goluri.
Un nou ultimatum: Trump vrea un răspuns „până la Crăciun” din partea lui Zelenski cu privire la Planul de pace # Moldova1
Emisarii președintelui american Donald Trump i-au cerut liderului ucrainean Volodimir Zelenski să prezinte, în câteva zile, poziția la versiunea actualizată a planului de pace, au declarat pentru Financial Times oficiali implicați în negocieri, transmite The Moscow Times. Una dintre surse a menționat că Trump speră ca un acord să fie încheiat „până la Crăciun”, sărbătorit în SUA pe 25 decembrie.
Sticlele și dozele vor fi returnate contra bani: R. Moldova va introduce, din 2027, Sistemul de Depozit pentru Ambalaje # Moldova1
Ambalajele de băuturi nu vor mai ajunge la gunoi, ci vor fi colectate și reciclate printr-un mecanism modern de garanție-returnare. Din anul 2027, Republica Moldova va implementa oficial Sistemul de Depozit pentru Ambalaje (SDA) – o măsură menită să reducă poluarea, să stimuleze reciclarea și să sprijine economia verde.
Un bărbat de 62 de ani din satul Sărăteni, raionul Hâncești a suferit cu arsuri, după ce în locuința acestuia s-a produs o explozie provocată de o scurgere de gaz dintr-o butelie. Incidentul s-a produs în seara zilei de 9 decembrie, victima fiind preluată de medici și transportată la spital.
Drumuri regionale pe o distanță de peste 270 km, reparate în 2025 cu bani din Fondul Rutier # Moldova1
Lucrările de reabilitare a unor drumuri regionale pe o distanță de 206 km au fost deja finalizate, iar alte străzi, cu lungimea de 66 de km, urmează a fi reabilitate până la sfârșitul acestui an.
O brutărie mică, afacerea unei familii de la Taraclia, s-a transformat într-o fabrică modernă, datorită sprijinului european # Moldova1
O brutărie mică de la Taraclia, o afacere veche de familie, a devenit o mini-fabrică modernă de panificație, datorită sprijinului financiar oferit de Uniunea Europeană (UE). Investițiile au modernizat procesul de producție și ai dus la crearea de noi locuri de muncă, dând, astfel, un nou suflu comunității locale.
INTERVIU la Moldova 1 | Oficial NATO: Ne dorim încheierea războiului, dar nu vrem să vedem Ucraina capitulând în fața Rusiei # Moldova1
Alianța Nord-Atlantică (NATO) rămâne un pilon central al securității europene, capabilă să răspundă provocărilor rusești, pentru a asigura stabilitatea regională, inclusiv pentru Republica Moldova, partener strategic al NATO de peste trei decenii. Declarațiile îi aparțin asistentului secretarului general al NATO, Boris Ruge, și au fost făcute la emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1, ediția din 9 decembrie.
Rusia pregătește blocarea apelurilor din „țări neprietenoase”. Vor fi interzise apelurile internaționale fără acordul abonaților # Moldova1
Autoritățile din Federația Rusă pregătesc introducerea blocării apelurilor telefonice provenite din așa-numitele „țări neprietenoase”, ca parte a unui nou set de măsuri împotriva fraudelor telefonice. Anunțul a fost făcut marți, 9 decembrie, de președintele Rusiei, Vladimir Putin, în cadrul unei întrevederi cu membrii Consiliului pentru Drepturile Omului (SPD), scrie DW.
Campanie Moldova 1 | SALVAȚI CONACELE AFLATE ÎN PARAGINĂ. Conacul „Russo” din Drochia, „restaurat” cu termopane: „Trebuie să fim atenți” # Moldova1
Conacul Russo din comuna Cotova, raionul Drochia, urma să fie un exemplu de reabilitare a unui monument arhitectural, dar Moldova 1 a descoperit, în cadrul campaniei dedicate salvării conacelor din R. Moldova, o altă realitate. Deși figurează în proiectul „Satul European” ca fiind reabilitată, clădirea nu respectă criteriile unei restaurări autentice. Arhitectura inițială a fost în mare parte pierdută, după ce clădirea s-a ales cu acoperiș din țiglă metalică, pereții vopsiți în culori aprinse și geamuri tip termopan. Clădirea „restaurată” nu păstrează nimic din trecutul ei arhitectural.
Zelenski spune că este gata să organizeze alegeri în următoarele 90 de zile, dacă aliații vor garanta securitatea votului # Moldova1
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat marți, 9 decembrie, că este pregătit să organizeze alegeri prezidențiale în termen de 60–90 de zile, cu condiția ca Statele Unite și ceilalți aliați ai Kievului să poată asigura securitatea procesului electoral. Declarațiile vin în contextul presiunilor tot mai intense din partea președintelui american Donald Trump, care îi cere Ucrainei să grăbească încheierea unui acord de pace cu Rusia, notează Reuters.
O victorie ca o gură de aer pentru FC Liverpool, în Liga Campionilor. „Cormoranii” au învins în deplasare pe Internazionale Milano cu 1-0. Totodată, FC Barcelona, Bayern Munchen și Atletico Madrid și-au câștigat meciurile, iar Chelsea Londra a înregistrat o înfrângere.
9 decembrie 2025
Militarii Armatei Naționale, mai bine pregătiți pentru misiuni. Au primit noi echipamente de protecție de la NATO # Moldova1
Efectivul Armatei Naționale va fi mai bine pregătit pentru misiuni datorită unor noi echipamente de protecție oferite de Alianța Nord-Atlantică (NATO). Militarii au primit căști și costume de protecție, mulaje medicale, tehnică de calcul, unități de transport și mobilier pentru structurile responsabile de recrutarea și menținerea resurselor umane în armată. Donația a fost posibilă datorită Inițiativei de Consolidare a Capacităților de Apărare.
Rock-opera coregrafică „Voievod”, eveniment cultural grandios al anului, în curând, la Chișinău # Moldova1
Unul dintre cele mai grandioase evenimente culturale ale anului va avea loc în curând la Chișinău. Rock-opera coregrafică „Voievod”, creată de talentatul compozitor și producător Alex Calancea, promite un spectacol de neuitat, plin de muzică, dans și emoție. Spectacolul va reuni în jur de 200 de artiști într-o producție fără precedent pentru spațiul românesc și basarabean. Pe scenă vor evolua Lupii lui Calancea, Baletul Național „Joc”, Guz, Surorile Osoianu, Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale și Capela corală „Moldova”.
Nouă posturi teritoriale și voluntare de pompieri, renovate cu sprijinul UE: investiții de peste 4.2 milioane de lei # Moldova1
Nouă posturi teritoriale și voluntare de pompieri din Republica Moldova au fost renovate cu sprijinul financiar al Uniunii Europene (UE). În total, nouă localități au beneficiat de astfel de renovări, iar investițiile s-au ridicat la peste 4.2 milioane de lei.
Comisarul european pentru justiție: „Trebuie să existe o tragere la răspundere pentru crimele Rusiei în Ucraina” # Moldova1
Comisarul european pentru justiție, Michael McGrath, susține că poziția Uniunii Europene rămâne aceea că Rusia trebuie să răspundă pe deplin pentru crimele comise în Ucraina, iar blocul comunitar urmărește să devină membru fondator atât al Tribunalului special pentru investigarea crimei de agresiune împotriva Ucrainei, cât și al Comisiei internaționale pentru cererile de despăgubire ale Ucrainei.
