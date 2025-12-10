O singură mașină, precum și bunuri personale: cetățenii moldoveni care revin definitiv de peste hotare ar putea beneficia de scutiri la vamă
Moldova1, 10 decembrie 2025 12:40
Cetățenii moldoveni care vor să revină definitiv de peste hotare ar putea fi scutiți de plata drepturilor de import pentru bunurile personale, inclusiv pentru un automobil. Mașina nu va trebui să depășească valoarea de 550 de mii de lei în vamă și un termen de exploatare mai mare de 12 ani. Un proiect de lege care își propune să faciliteze procesul de repatriere și reducerea costurilor pe care le suportă persoanele care decid să revină definitiv în Republica Moldova este examinat în prezent de către deputați.
Ministrul Ceban, despre cazul „diplomelor false”: „Toate persoanele vizate au fost interogate” # Moldova1
Ministrul Sănătății, Emil Ceban, afirmă că toate persoanele vizate în dosarul pretinselor diplome false eliberate la Chișinău medicilor din România au fost interogate, iar materialele sunt în gestiunea Centrului Național Anticorupție (CNA).
Ministrul Finanțelor estimează încasări de peste un miliard de lei din taxarea coletelor comandate online # Moldova1
Introducerea unor taxe sau reglementări suplimentare pentru coletele comandate de pe platforme precum Temu, Shein, AliExpress și alte marketplace-uri ar putea aduce bugetului de stat venituri semnificative, afirmă ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță.
Au consumat împreună băuturi alcoolice și s-au luat la ceartă. Altercația a degenerat, iar oaspetele, un bărbat de 46 de ani, a fost ucis în bătaie de către cuplul-gază. Concubinii au fost condamnați la câte 18 ani de închisoare în penitenciar de tip închis pentru omor intenționat și vor trebui să-i plătească lunar fiului victimei câte peste 2.2 mii de lei.
Un nou premiu individual adjudecat de Lionel Messi. Pentru al doilea an consecutiv, super-starul argentinian a fost desemnat drept cel mai bun jucător al Ligii nord-americane de fotbal. La 3 zile după ce a fost încoronat, în premieră, campion în Major League Soccer cu Inter Miami, Messi a fost desemnat și MVP-ul Ligii nord-americane de fotbal în anul 2025. Sud-americanul i-a devansat clar în anchetă pe danezul Anders Dreyer de la FC San Diego și pe gabonezul Denis Bouanga, legitimat la FC Los Angeles.
Guvernul a aprobat plăți compensatorii pentru bugetarii cu lefuri mai mici ca salariul minim: 6.300 de lei de la 1 ianuarie 2026 # Moldova1
Angajații din instituțiile bugetare ale căror salarii lunare, calculate pentru o funcție cu normă întreagă, sunt mai mici de 6.300 de lei, vor beneficia de plăți compensatorii până la atingerea acestui prag. Diferența va fi acoperită începând cu 1 ianuarie 2026. Plățile au fost aprobate de Guvern, pe 10 decembrie, în contextul reexaminării salariului minim pe țară.
Droguri de 6.000.000 de lei, aduse în R. Moldova: traficantul, condamnat la nouă ani de închisoare # Moldova1
Judecătoria Chișinău l-a condamnat la nouă ani de închisoare pe un bărbat, cetățean al Ucrainei, acuzat că a adus prin contrabandă în Republica Moldova droguri în valoare de peste 6.000.000 lei. Inculpatul și-a recunoscut vina și a cooperat cu organele de anchetă.
Peste 25 de milioane de lei pentru un kilometru. Drum construit de la zero pentru ocolirea satului Troița Nouă # Moldova1
Camioanele care merg spre vamă nu mai trec prin localitatea Troița Nouă din raionul Anenii Noi, spre bucuria sătenilor. Un drum de ocolire a satului a fost construit de la zero, pe o distanță de 6.4 kilometri, și a fost dat deja în exploatare. Fiecare kilometru de drum nou a costat peste 25.42 de milioane de lei.
Trei cetățeni ai României și unul al Belarusului au primit cetățenia R. Moldova: Maia Sandu a semnat decretul # Moldova1
Președinta Maia Sandu a acordat cetățenia Republicii Moldova la trei cetățeni ai României, precum și unui cetățean al Republicii Belarus.
Interesul pentru cultură este în creștere, dar rămâne concentrat în capitală. Ministrul Jardan: „Trebuie să ducem cultura și în afara Chișinăului” # Moldova1
Tot mai mulți cetățeni aleg să participe, în ultimii ani, la evenimente culturale, iar spectacolele de teatru, concertele și festivalurile devin tot mai atractive. Tendința este vizibilă mai ales în Chișinău, unde oferta culturală este mult mai diversă, comparativ cu restul țării, susține ministrul Culturii, Cristian Jardan. Oficialul recunoaște că această concentrare accentuată în capitală creează un dezechilibru major în accesul populației la cultură.
Deducerile pentru cheltuielile de studii cresc anul viitor la 20.000 de lei – proiect avizat de Guvern # Moldova1
Până la 20.000 de lei vor putea fi deduși anul viitor din impozitul pe venit pentru cheltuielile de studii și perfecționare profesională, comparativ cu 16.100 de lei în acest an. De această facilitate beneficiază și părinții, pentru taxele de studii ale copiilor în instituțiile acreditate.
Pensii și alte prestații sociale legale pentru cei peste 20.000 de cetățeni ai R. Moldova stabiliți în Canada: documente aprobate de Guvern # Moldova1
Cetățenii moldoveni care au muncit legal atât în provincia Quebec, cât și pe întreg teritoriul Canadei vor putea beneficia de prestații sociale în baza unor acorduri bilaterale. Guvernul de la Chișinău a aprobat miercuri, 10 decembrie, două proiecte care urmăresc extinderea protecției sociale pentru diaspora din Canada.
Nu știe unde va juca în anul 2026. Petru Leucă se concentrează pe filiala din comuna Trușeni a Academiei de fotbal ce îi poartă numele, după care urmează să decidă la ce echipă de club își va continua cariera de jucător profesionist. Începând cu luna iulie a acestui an, Petru a apărat culorile clubului Spartanii-Sportul Selemet. A susținut 15 meciuri în toate competițiile și a marcat 2 goluri.
Un nou ultimatum: Trump vrea un răspuns „până la Crăciun” din partea lui Zelenski cu privire la Planul de pace # Moldova1
Emisarii președintelui american Donald Trump i-au cerut liderului ucrainean Volodimir Zelenski să prezinte, în câteva zile, poziția la versiunea actualizată a planului de pace, au declarat pentru Financial Times oficiali implicați în negocieri, transmite The Moscow Times. Una dintre surse a menționat că Trump speră ca un acord să fie încheiat „până la Crăciun”, sărbătorit în SUA pe 25 decembrie.
Sticlele și dozele vor fi returnate contra bani: R. Moldova va introduce, din 2027, Sistemul de Depozit pentru Ambalaje # Moldova1
Ambalajele de băuturi nu vor mai ajunge la gunoi, ci vor fi colectate și reciclate printr-un mecanism modern de garanție-returnare. Din anul 2027, Republica Moldova va implementa oficial Sistemul de Depozit pentru Ambalaje (SDA) – o măsură menită să reducă poluarea, să stimuleze reciclarea și să sprijine economia verde.
Un bărbat de 62 de ani din satul Sărăteni, raionul Hâncești a suferit cu arsuri, după ce în locuința acestuia s-a produs o explozie provocată de o scurgere de gaz dintr-o butelie. Incidentul s-a produs în seara zilei de 9 decembrie, victima fiind preluată de medici și transportată la spital.
Drumuri regionale pe o distanță de peste 270 km, reparate în 2025 cu bani din Fondul Rutier # Moldova1
Lucrările de reabilitare a unor drumuri regionale pe o distanță de 206 km au fost deja finalizate, iar alte străzi, cu lungimea de 66 de km, urmează a fi reabilitate până la sfârșitul acestui an.
O brutărie mică, afacerea unei familii de la Taraclia, s-a transformat într-o fabrică modernă, datorită sprijinului european # Moldova1
O brutărie mică de la Taraclia, o afacere veche de familie, a devenit o mini-fabrică modernă de panificație, datorită sprijinului financiar oferit de Uniunea Europeană (UE). Investițiile au modernizat procesul de producție și ai dus la crearea de noi locuri de muncă, dând, astfel, un nou suflu comunității locale.
INTERVIU la Moldova 1 | Oficial NATO: Ne dorim încheierea războiului, dar nu vrem să vedem Ucraina capitulând în fața Rusiei # Moldova1
Alianța Nord-Atlantică (NATO) rămâne un pilon central al securității europene, capabilă să răspundă provocărilor rusești, pentru a asigura stabilitatea regională, inclusiv pentru Republica Moldova, partener strategic al NATO de peste trei decenii. Declarațiile îi aparțin asistentului secretarului general al NATO, Boris Ruge, și au fost făcute la emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1, ediția din 9 decembrie.
Rusia pregătește blocarea apelurilor din „țări neprietenoase”. Vor fi interzise apelurile internaționale fără acordul abonaților # Moldova1
Autoritățile din Federația Rusă pregătesc introducerea blocării apelurilor telefonice provenite din așa-numitele „țări neprietenoase”, ca parte a unui nou set de măsuri împotriva fraudelor telefonice. Anunțul a fost făcut marți, 9 decembrie, de președintele Rusiei, Vladimir Putin, în cadrul unei întrevederi cu membrii Consiliului pentru Drepturile Omului (SPD), scrie DW.
Campanie Moldova 1 | SALVAȚI CONACELE AFLATE ÎN PARAGINĂ. Conacul „Russo” din Drochia, „restaurat” cu termopane: „Trebuie să fim atenți” # Moldova1
Conacul Russo din comuna Cotova, raionul Drochia, urma să fie un exemplu de reabilitare a unui monument arhitectural, dar Moldova 1 a descoperit, în cadrul campaniei dedicate salvării conacelor din R. Moldova, o altă realitate. Deși figurează în proiectul „Satul European” ca fiind reabilitată, clădirea nu respectă criteriile unei restaurări autentice. Arhitectura inițială a fost în mare parte pierdută, după ce clădirea s-a ales cu acoperiș din țiglă metalică, pereții vopsiți în culori aprinse și geamuri tip termopan. Clădirea „restaurată” nu păstrează nimic din trecutul ei arhitectural.
Zelenski spune că este gata să organizeze alegeri în următoarele 90 de zile, dacă aliații vor garanta securitatea votului # Moldova1
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat marți, 9 decembrie, că este pregătit să organizeze alegeri prezidențiale în termen de 60–90 de zile, cu condiția ca Statele Unite și ceilalți aliați ai Kievului să poată asigura securitatea procesului electoral. Declarațiile vin în contextul presiunilor tot mai intense din partea președintelui american Donald Trump, care îi cere Ucrainei să grăbească încheierea unui acord de pace cu Rusia, notează Reuters.
O victorie ca o gură de aer pentru FC Liverpool, în Liga Campionilor. „Cormoranii” au învins în deplasare pe Internazionale Milano cu 1-0. Totodată, FC Barcelona, Bayern Munchen și Atletico Madrid și-au câștigat meciurile, iar Chelsea Londra a înregistrat o înfrângere.
Acum 24 ore
Militarii Armatei Naționale, mai bine pregătiți pentru misiuni. Au primit noi echipamente de protecție de la NATO # Moldova1
Efectivul Armatei Naționale va fi mai bine pregătit pentru misiuni datorită unor noi echipamente de protecție oferite de Alianța Nord-Atlantică (NATO). Militarii au primit căști și costume de protecție, mulaje medicale, tehnică de calcul, unități de transport și mobilier pentru structurile responsabile de recrutarea și menținerea resurselor umane în armată. Donația a fost posibilă datorită Inițiativei de Consolidare a Capacităților de Apărare.
Rock-opera coregrafică „Voievod”, eveniment cultural grandios al anului, în curând, la Chișinău # Moldova1
Unul dintre cele mai grandioase evenimente culturale ale anului va avea loc în curând la Chișinău. Rock-opera coregrafică „Voievod”, creată de talentatul compozitor și producător Alex Calancea, promite un spectacol de neuitat, plin de muzică, dans și emoție. Spectacolul va reuni în jur de 200 de artiști într-o producție fără precedent pentru spațiul românesc și basarabean. Pe scenă vor evolua Lupii lui Calancea, Baletul Național „Joc”, Guz, Surorile Osoianu, Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale și Capela corală „Moldova”.
Nouă posturi teritoriale și voluntare de pompieri, renovate cu sprijinul UE: investiții de peste 4.2 milioane de lei # Moldova1
Nouă posturi teritoriale și voluntare de pompieri din Republica Moldova au fost renovate cu sprijinul financiar al Uniunii Europene (UE). În total, nouă localități au beneficiat de astfel de renovări, iar investițiile s-au ridicat la peste 4.2 milioane de lei.
Comisarul european pentru justiție: „Trebuie să existe o tragere la răspundere pentru crimele Rusiei în Ucraina” # Moldova1
Comisarul european pentru justiție, Michael McGrath, susține că poziția Uniunii Europene rămâne aceea că Rusia trebuie să răspundă pe deplin pentru crimele comise în Ucraina, iar blocul comunitar urmărește să devină membru fondator atât al Tribunalului special pentru investigarea crimei de agresiune împotriva Ucrainei, cât și al Comisiei internaționale pentru cererile de despăgubire ale Ucrainei.
Studiu | Peste o treime din candidatele la alegerile din 2025 au fost victime ale violenței # Moldova1
Violența împotriva femeilor din politică continuă să fie o barieră extrem de mare pentru democrație. Cinci la sută din femeile care au candidat la alegerile parlamentare din 2025 au raportat forme de violență chiar în ziua alegerilor, 2% - incidente care au vizat familia, iar 35 la sută au afirmat că au fost afectate. Pe lângă violența psihologică, fizică, economică, s-a dezvoltat și alt tip de violență – cea în mediul online, arată datele unui studiu, elaborat de UN Women, cu sprijinul Suediei, prezentat marți, 9 decembrie, la Chișinău.
Tinerii din Republica Moldova aleg să fie onești. Zeci de studenți au participat marți, 9 decembrie, la un flashmob dedicat promovării integrității academice și combaterii fenomenelor precum corupția, copiatul, plagiatul și utilizarea necorespunzătoare a inteligenței artificiale la examene. Evenimentul s-a desfășurat în cadrul campaniei naționale „Aleg să fiu onest. Aleg să fiu onestă! Integritatea începe cu mine”, desfășurată de Ministerul Educației și Cercetării. Participanții au transmis un mesaj comun - schimbarea poate avea loc doar prin asumarea responsabilității personale.
Temperatura medie globală este pe cale să depășească pragul de 1.5 grade Celsius față de nivelurile preindustriale, un record istoric care arată accelerarea schimbărilor climatice, potrivit celor mai recente date ale serviciului european Copernicus, scrie Euronews. Creșterea accentuată a temperaturilor vine pe fondul unui șir de luni extrem de calde.
Renato Usatîi contestă prioritățile bugetului pentru 2026: „Este un fals să fie numit ca fiind al investiților” # Moldova1
Bugetul propus pentru anul 2026 nu este unul „al investițiilor”, așa cum afirmă autoritățile, întrucât proiectul votat de Guvern prevede doar 3% pentru investiții. Totodată, cel puțin 30% din împrumuturile anunțate ar trebui reinvestite pentru a evita „cimitirul economic” al R. Moldova, a declarat deputatul Partidului Nostru, Renato Usatîi, la emisiunea PE FAȚĂ de la Moldova 1.
INTERVIU | Barbara Massing pledează pentru jurnalism de calitate și educație media, ca antidot împotriva propagandei ruse # Moldova1
Republica Moldova rămâne una dintre cele mai expuse țări la propaganda rusă, în special în mediul online, iar acest fenomen scade din capacitatea publicului de a distinge adevărul de manipulare. Într-un interviu acordat pentru Moldova 1, Barbara Massing, directoarea generală a Deutsche Welle (DW), post de radio internațional din Germania, a subliniat importanța educației media pentru contracararea manipulării și sustenabilității jurnalismului pentru consolidarea democrației.
În Ucraina trebuie să se desfășoare alegeri prezidențiale pentru a confirma parcursul democratic al țării. Declarația a fost făcută de președintele SUA, Donald Trump, într-un interviu pentru Politico.
Ambulanță lovită de un automobil care a intrat pe contrasens, la Cahul: trei membri ai echipei medicale au ajuns la spital # Moldova1
Au acordat asistența necesară unui pacient și l-au transportat la spital, însă, în timp ce se întorceau de la intervenție, autospeciala în care se aflau a fost implicată într-un accident rutier. Trei membri ai Punctului de Asistență Medicală Urgentă din localitatea Bucuria, raionul Cahul, au fost spitalizați cu diferite traumatisme, iar șoferul a fost identificat la scurt timp după ce a fugit de la locul accidentului.
Ana Blandiana, la Chișinău: „Noi, România și R. Moldova, este ca și cum ne-am fi unit, dacă suntem împreună în UE” # Moldova1
Distinsa poetă și luptătoare civică Ana Blandiana, laureată a Premiului „Poetul European al Libertății”, a fost invitata specială a evenimentului „Drumul vieții”, organizat de Biblioteca Națională a R. Moldova, în contextul Zilei Autorului European. În dialogul cu cititorii, poeta a vorbit despre forța lecturii, despre rezistența prin cultură în vremuri tulburi și despre drumul european al Republicii Moldova, pe care îl vede ca pe o continuare firească a aspirației către libertate și demnitate.
Oamenii de afaceri din România, îndemnați să investească în R. Moldova. „Este o piață în transformare, cu potențial regional important” # Moldova1
Republica Moldova atrage tot mai mult interesul mediului de afaceri din România, iar în prezent peste 1.600 de investitori români sunt activi pe piața moldovenească. Totuși, pentru a fi mai atractivă, R. Moldova trebuie să-și modernizeze legislația fiscală și vamală, să o armonizeze cu cea a Uniunii Europene și să-și îmbunătățească infrastructura, afirmă președintele Asociației Investitorilor din România (AIR), Dan Nuțiu.
R. Moldova intră în competiția regională pentru atragerea marilor investitori: companiile pot recupera până la 75% din costuri # Moldova1
Cu o schemă de ajutor de stat evaluată la 4 miliarde de lei, Republica Moldova intră în competiția regională pentru atragerea marilor investitori, oferind companiilor posibilitatea de a-și recupera mai mult de jumătate din investiție. Programul promite granturi și facilități fiscale pentru companiile care investesc în producție și creează locuri de muncă, inclusiv pentru investitorii străini.
R. Moldova, printre cele mai fragmentate din Europa: 2026 trebuie să marcheze trecerea la amalgamarea normativă # Moldova1
Cu o populație sub 2.5 milioane de locuitori, Republica Moldova rămâne una dintre cele mai fragmentate țări din Europa, având aproape 900 de primării, 32 de raioane și o unitate teritorială autonomă. Anul 2026 ar trebui să marcheze trecerea de la abordarea voluntară la etapa de amalgamare normativă, urmată de organizarea alegerilor locale din 2027 în baza unei noi structuri administrativ-teritoriale.
R. Moldova se apropie de pragul de 25% energie din surse regenerabile. Capacitatea instalată a ajuns la 930 de MW # Moldova1
Republica Moldova se apropie de pragul de 25% de energie electrică produsă de surse regenerabile. Potrivit Ministerului Energiei, capacitatea totală instalată a ajuns la 930 de MW, cu o creștere de peste 350 de MW într-un singur an, pe fondul investițiilor în energie verde și al sprijinului oferit de partenerii de dezvoltare.
Moldelectrica a solicitat din nou energie electrică de avarie din România. Ministrul Junghietu: „E mult mai scumpă” # Moldova1
Moldelectrica a fost nevoită să solicite din nou energie electrică de avarie din România, în după-amiaza și în seara zilei de luni, 9 decembrie, din cauza dezechilibrului în sistemul electroenergetic național, a anunțat ministrul Energiei, Dorin Junghietu. Potrivit oficialului, aceste livrări sunt separate de achizițiile realizate de furnizorul central Energocom prin contracte comerciale sau la bursele de energie și sunt considerabil mai scumpe.
Sindicatele insistă pe ajustări salariale urgente: „Valoarea de referință trebuie să fie majorată cu minimum 6.8%” # Moldova1
Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) solicită ajustări urgente la politicile salariale și fiscale pentru anul 2026. În cadrul unei întrevederi cu ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, pe 9 decembrie, liderii sindicali au reiterat necesitatea respectării Directivei UE privind salariile minime adecvate, care prevede atingerea unui nivel de cel puțin 50% din salariul mediu.
