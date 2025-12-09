Mihai Sava, președintele AMALT: „Prin dialog și parteneriate reale, putem construi un viitor mai bun pentru Moldova”

11:00

Ion Fîntîna este din Bălți și învață la Cluj-Napoca de mai bine de șase ani, timp în care și-a făcut studiile de licență, de masterat și a început un program de doctorat. Tânărul își împarte timpul între locul de muncă, studii, voluntariat și, mai nou, la catedră, unde a început să predea din acest an. Despre cum este să faci parte din comunitatea academică a Universității Babeș-Bolyai, dar și cum este să îți începi cariera didactică într-o Românie lovită de măsuri de austeritate vă invităm să aflați în continuare.