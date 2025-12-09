Mihai Sava, președintele AMALT: „Prin dialog și parteneriate reale, putem construi un viitor mai bun pentru Moldova”
#diez, 9 decembrie 2025 12:45
Pe parcursul lunii noiembrie, Președintele AMALT, Mihai Sava, s-a aflat la Chișinău pentru o serie de întâlniri oficiale cu demnitari ai Guvernului Republicii Moldova, având ca obiectiv consolidarea cooperării în domeniul dezvoltării economice, educației și logisticii. În cadrul întâlnirilor, președintele AMALT a avut discuții cu viceprim-ministru și ministru al dezvoltării economice și digitalizării, dar și cu ministrul educației și cercetării. Сообщение Mihai Sava, președintele AMALT: „Prin dialog și parteneriate reale, putem construi un viitor mai bun pentru Moldova” появились сначала на #diez.
• • •
Alte ştiri de #diez
Acum 15 minute
12:45
Start pentru evaluarea Vinului Moldovei. Cea de-a patra ediție a Concursului Național „Vinul Moldovei” s-a încheiat iar jurații au avut misiunea să deguste 340 de vinuri produse de 70 de vinificatori reuniți sub umbrela brandului vinicol de țară „Vinul Moldovei. Uimitor de bun”. Сообщение Concursul Național „Vinul Moldovei”: 340 de vinuri au intrat în competiția pentru excelență появились сначала на #diez.
12:45
Maib a fost premiată la Forbes Moldova Summit & Awards Gala 2025 și prezentă în calitate de speaker și partener # #diez
Maib, liderul sistemului bancar din Republica Moldova, a participat la Forbes Moldova Summit & Awards Gala 2025, un eveniment de referință care reunește lideri din economie, tehnologie și inovație. În cadrul Galei, maib a fost distinsă cu un premiu important și, totodată, a oferit un trofeu unuia dintre clienții săi corporate, confirmând astfel rolul activ în susținerea dezvoltării mediului de business din țară. Сообщение Maib a fost premiată la Forbes Moldova Summit & Awards Gala 2025 și prezentă în calitate de speaker și partener появились сначала на #diez.
Acum 30 minute
12:45
În curând, elevii din Republica Moldova vor merge în vacanța de iarnă. Aceasta va dura 15 zile și va începe pe 25 decembrie 2025. Сообщение Când începe vacanța de iarnă și cât va dura aceasta появились сначала на #diez.
12:45
Mihai Sava, președintele AMALT: „Prin dialog și parteneriate reale, putem construi un viitor mai bun pentru Moldova” # #diez
Pe parcursul lunii noiembrie, Președintele AMALT, Mihai Sava, s-a aflat la Chișinău pentru o serie de întâlniri oficiale cu demnitari ai Guvernului Republicii Moldova, având ca obiectiv consolidarea cooperării în domeniul dezvoltării economice, educației și logisticii. În cadrul întâlnirilor, președintele AMALT a avut discuții cu viceprim-ministru și ministru al dezvoltării economice și digitalizării, dar și cu ministrul educației și cercetării. Сообщение Mihai Sava, președintele AMALT: „Prin dialog și parteneriate reale, putem construi un viitor mai bun pentru Moldova” появились сначала на #diez.
12:45
Ce-ar fi dacă fiecare plată ar putea deschide ușa către o aventură de neuitat? FinComBank, în parteneriat cu Mastercard, lansează campania „Descoperă magia circului în Valencia”, oferind familiilor șansa de a trăi emoția și spectacolul Cirque du Soleil în Spania. Astfel, clienții vor beneficia nu doar de servicii financiare, ci și de experiențe memorabile. Această campanie este despre emoție, artă și familie – valori care ne inspiră zi de zi. Сообщение Descoperă magia circului în Valencia cu FinComBank și Mastercard появились сначала на #diez.
Acum 2 ore
11:45
Care sunt principalele progrese și provocări ce vizează agenda de reforme în procesul de aderare a Moldovei la UE # #diez
Republica Moldova traversează o etapă importantă a parcursului său de aderare la UE. În contextul negocierilor de aderare la UE, țara noastră și-a asumat angajamentul de a implementa mai multe reforme substanțiale, menite să impulsioneze buna guvernare, dezvoltarea economică și îmbunătățirea bunăstării cetățenilor. Acest efort amplu, la nivelul autorităților guvernamentale, este orientat spre îndeplinirea unui obiectiv ambițios, dar realizabil – finalizarea negocierilor de aderare și semnarea Tratatului de aderare la UE până la finalul anului 2028. Сообщение Care sunt principalele progrese și provocări ce vizează agenda de reforme în procesul de aderare a Moldovei la UE появились сначала на #diez.
11:45
Moldova avansează în procesul de aderare la UE. Reformele și progresele validate de Comisia Europeană, în prim-plan la Forumul Integrării Europene 2025 # #diez
Republica Moldova a intrat într-o etapă decisivă a procesului de aderare la Uniunea Europeană, odată cu avansarea negocierilor și cu angajamentul ferm al autorităților de a implementa reforme care consolidează democrația, buna guvernare, dezvoltarea economică și bunăstarea cetățenilor. În acest context, pe 5 decembrie 2025, la Chișinău, s-a desfășurat cea de-a XI-a ediție a Forumului de Integrare Europeană a Republicii Moldova, unul dintre cele mai importante evenimente anuale dedicate agendei europene. Сообщение Moldova avansează în procesul de aderare la UE. Reformele și progresele validate de Comisia Europeană, în prim-plan la Forumul Integrării Europene 2025 появились сначала на #diez.
11:45
Dan Perciun: „În toate universitățile se utilizează AI”. Când va fi publicat un nou sondaj despre integritatea academică # #diez
Ministrul Educației, Dan Perciun, a anunțat că pe 22 decembrie 2025 va fi publicat un nou sondaj despre integritatea academică în universitățile din Moldova. Datele arată că tot mai mulți studenți folosesc inteligența artificială pentru redactarea tezelor de licență, iar copiatul la examene rămâne pe „ordinea de zi”. Сообщение Dan Perciun: „În toate universitățile se utilizează AI”. Când va fi publicat un nou sondaj despre integritatea academică появились сначала на #diez.
Acum 4 ore
10:45
Linella este și în acest an partener general al patinoarului din Piața Marii Adunări Naționale (PMAN), parte a Târgului de Crăciun. Deschis oficial în data de 5 decembrie, patinoarul rămâne a fi una dintre cele mai apreciate atracții ale sezonului, oferind copiilor, tinerilor și adulților un spațiu prietenos, festiv și plin de energie pozitivă în inima Capitalei. Сообщение Linella este și în acest an partener general al patinoarului din centrul Capitalei появились сначала на #diez.
10:45
Împreună pentru un viitor sustenabil. Comunitatea ASEM implicată în Campania Națională de Împădurire 2025 # #diez
În data de 6 decembrie 2025, peste o sută de studenți ai Academiei de Studii Economice din Moldova (ASEM), însoțiți de părinți, cadre didactice și personal auxiliar, au participat la acțiunea de împădurire organizată în perimetrul Î.S. Silva-Centru, Ungheni. Evenimentul s-a desfășurat în cadrul Campaniei Naționale de Împădurire și a evidențiat angajamentul comunității academice față de protecția mediului și dezvoltarea durabilă. Сообщение Împreună pentru un viitor sustenabil. Comunitatea ASEM implicată în Campania Națională de Împădurire 2025 появились сначала на #diez.
Acum 24 ore
20:30
MITP Awards 2025: cinci companii premiate pentru inovație, impact și contribuție la dezvoltarea industriei tehnologice # #diez
Gala MITP Awards 2025, desfășurată la 5 decembrie, a celebrat excelența și inovația din sectorul IT al Republicii Moldova, aducând în prim-plan cinci soluții digitale care au demonstrat potențial de transformare și relevanță pentru piața locală și internațională. Evenimentul, devenit deja un reper pentru comunitatea tech, a reunit fondatori, investitori, lideri ai industriei și profesioniști din diaspora într-o seară dedicată recunoașterii performanței. Сообщение MITP Awards 2025: cinci companii premiate pentru inovație, impact și contribuție la dezvoltarea industriei tehnologice появились сначала на #diez.
20:30
Danemarca este una dintre cele mai avansate țări în acțiuni pentru climă și în reducerea emisiilor. Acest statut se datorează în mare parte politicilor guvernamentale și implicării tinerilor în inițiative climatice. Una dintre ele este Consiliul pentru Climă al Tinerilor, al cărei președintă este Linea Sveistrup, studentă la Științe politice la Universitatea din Copenhaga. Am discutat cu Linea despre cooperarea organizațiilor de tineret cu autoritățile, despre interesul tinerilor față de climă, dar și despre importanța activismului civic. Сообщение De ce Danemarca e lideră în domeniul climatic și ce ne-ar putea învăța tinerii danezi появились сначала на #diez.
19:30
Eseul de la examenul de bacalaureat la istorie oferă 35 dintre acele 100 de puncte totale. Rezolvarea acestui subiect îți va influența direct nota finală. În acest articol am selectat subiectele eseurilor de bac la istorie, care au apărut în testele din anii precedenți. Сообщение BAC 2026: subiectele eseurilor de la examenul la istorie din ultimele șapte sesiuni появились сначала на #diez.
17:30
Companiile care activează în industrii inovatoare pot accesa granturi prin programul Innovate Moldova # #diez
Companiile care activează în industrii inovatoare precum: inginerie, electronică, soluții de Inteligență Artificială pentru inovarea afacerilor etc., pot accesa granturi prin programul Innovate Moldova. Înscrierile sunt deschise până pe 18 decembrie 2025. Сообщение Companiile care activează în industrii inovatoare pot accesa granturi prin programul Innovate Moldova появились сначала на #diez.
15:15
Grad didactic, vechime și funcție. Cum se calculează salariile profesorilor din România în 2025 # #diez
De aproape un an, salariile cadrelor didactice din România sunt un subiect intens discutat în spațiul public, mai ales după actualizările legislative și modificările privind plata cu ora. Asta se întâmplă din cauza crizei fiscal-bugetare în care se află România și a măsurilor de austeritate. În continuare îți explicăm cum se calculează salariile profesorilor din România. Сообщение Grad didactic, vechime și funcție. Cum se calculează salariile profesorilor din România în 2025 появились сначала на #diez.
13:15
25 de pensiuni și vile din centrul Republicii Moldova, unde să-ți petreci sărbătorile de iarnă. Cât costă cazarea pentru o noapte # #diez
Sărbătorile de iarnă pot arăta diferit în fiecare an, important e să îți dorești. În 2025, de exemplu, ai putea închiria o căsuță într-o zonă liniștită din mijlocul pădurii sau o cameră dintr-o pensiune pe care voiai demult să o vizitezi. Dacă nu știi ce s-ar potrivi mai bine dorințelor și bugetului tău, mai jos îți las lista pensiunilor și vilelor din centrul Republicii Moldova pe care le poți lua în calcul. Сообщение 25 de pensiuni și vile din centrul Republicii Moldova, unde să-ți petreci sărbătorile de iarnă. Cât costă cazarea pentru o noapte появились сначала на #diez.
Ieri
12:15
Programul pentru Liderii din Europa al Fundației Obama a dat start înregistrărilor. Tinerii sunt invitați să-și dezvolte abilitățile de lider # #diez
Programul pentru Liderii din Europa al Fundației Obama anunță despre lansarea unei noi ediții. Tinerii interesați să devină viitori lideri și să dezvolte competențe de leadership sunt invitați să se înscrie. Organizația identifică lideri emergenți care activează în structurile de stat, societatea civilă și sectorul privat și care au demonstrat angajamentul de a promova binele comun. Programul urmărește să construiască o nouă generație de modele pozitive, active din punct de vedere civic, care sunt pregătite să creeze soluții tangibile pentru provocările din comunitățile lor. Сообщение Programul pentru Liderii din Europa al Fundației Obama a dat start înregistrărilor. Tinerii sunt invitați să-și dezvolte abilitățile de lider появились сначала на #diez.
11:15
Examenul la limba de instruire – română sau rusă – este obligatoriu pentru elevii de clasa a IX-a. În acest an școlar, proba din sesiunea de bază va avea loc pe 11 iunie și, ca de obicei, va conține 12 itemi. Сообщение Examene clasa a IX-a: rezolvă testele la limba română din ultimii cinci ani появились сначала на #diez.
7 decembrie 2025
19:00
În data de 8 iunie 2026, elevii din clasa a IX-a vor susține examenul la matematică. Acesta este unul dintre cele trei teste obligatorii pentru vorbitorii de limbă română, absolvenți ai treptei gimnaziale. Сообщение Examenele din a IX-a: rezolvă testele la matematică din ultimii cinci ani появились сначала на #diez.
19:00
Anual, elevii clasei a IV-a susțin testarea națională la matematică și la limba și literatura română. Probele au loc în luna mai și durează câte 60 de minute. Pentru a promova așa-numitul examen, elevii trebuie să obțină cel puțin 25 % din punctajul total. Сообщение Cum arată testarea națională la limba română, susținută anual de elevii clasei a IV-a появились сначала на #diez.
18:00
Participă la un curs online gratuit și află cum se scrie corect o cerere de grant pentru proiectele culturale # #diez
Artiștii și lucrătorii din domeniul cultural care au o idee de proiect sunt invitați să participe la un curs online gratuit despre cum se redactează corect o cerere de grant. Acesta constă într-o serie de videoclipuri tematice în limba engleză, dar care au și subtitrări în română, și are o durată de o lună. La final, toți cursanții vor primi câte un certificat de participare. Сообщение Participă la un curs online gratuit și află cum se scrie corect o cerere de grant pentru proiectele culturale появились сначала на #diez.
16:00
Ministerul Finanțelor a inițiat elaborarea unui proiect de lege privind piața criptoactivelor. Acest lucru înseamnă că monedele virtuale vor putea fi reglementate, deoarece în prezent legislația Republicii Moldova interzice activitatea legată de criptomonede. Mai mult decât atât, acest lucru înseamnă că Moldova își va alinia legislația la standardele Uniunii Europene. Сообщение Piața criptoactivelor ar putea fi reglementată în Moldova появились сначала на #diez.
14:00
Voluntarii din Moldova au oportunitatea să câștige o bursă de 650 de euro pentru a participa la un program intercultural în Germania # #diez
Voluntarii din Republica Moldova au oportunitatea să petreacă trei luni în Germania grație programului CrossCulture. Aceștia vor primi o bursă lunară și vor lucra alături de organizațiile gazdă pentru a-și extinde expertiza, pentru networking și pentru a-și dezvolta abilitățile interculturale. Сообщение Voluntarii din Moldova au oportunitatea să câștige o bursă de 650 de euro pentru a participa la un program intercultural în Germania появились сначала на #diez.
Mai mult de 2 zile în urmă
13:00
Tradițional, în fiecare an de studiu se organizează olimpiade republicane. Participarea la acestea nu doar îți permite să îți verifici cunoștințele la o anumită materie, ci și îți oferă câteva facilități la examenele de clasa a IX-a și la examenele de bacalaureat. Totuși, pentru a putea participa la o olimpiadă republicană, trebuie mai întâi să teci de etapa locală și de etapa raională sau municipală. Сообщение Când vor fi organizate olimpiadele municipale și raionale în anul de studii 2025/2026 появились сначала на #diez.
11:00
Tânărul din Bălți care predă la cea mai bună universitate în România. Cum Ion Fîntîna îmbină studiile cu munca # #diez
Ion Fîntîna este din Bălți și învață la Cluj-Napoca de mai bine de șase ani, timp în care și-a făcut studiile de licență, de masterat și a început un program de doctorat. Tânărul își împarte timpul între locul de muncă, studii, voluntariat și, mai nou, la catedră, unde a început să predea din acest an. Despre cum este să faci parte din comunitatea academică a Universității Babeș-Bolyai, dar și cum este să îți începi cariera didactică într-o Românie lovită de măsuri de austeritate vă invităm să aflați în continuare. Сообщение Tânărul din Bălți care predă la cea mai bună universitate în România. Cum Ion Fîntîna îmbină studiile cu munca появились сначала на #diez.
6 decembrie 2025
19:30
Profesorii moldoveni pot studia și preda la universitățile din SUA. Bursa Fulbright TEA va acoperi costurile pentru transport și cazare # #diez
Ambasada Statelor Unite ale Americii în Moldova invită profesorii să se înscrie la Programul Fulbright pentru Excelență și Realizări Didactice (Fulbright TEA). Cadrele didactice au oportunitatea să obțină burse pentru a studia, pentru a preda și pentru a efectua cercetări la instituții de învățământ din America. Сообщение Profesorii moldoveni pot studia și preda la universitățile din SUA. Bursa Fulbright TEA va acoperi costurile pentru transport și cazare появились сначала на #diez.
18:30
În fiecare an, absolvenții claselor primare susțin în luna mai testarea națională la matematică și la limba și literatura română. La testare sunt admiși toți elevii, indiferent de medii, iar fiecare probă durează 60 de minute. Сообщение Cum arată testarea națională la matematică, susținută anual de elevii clasei a IV-a появились сначала на #diez.
17:30
Argus AI și Selftalk, două start-upuri din Republica Moldova, au fost acceptate în acceleratorul Rubik Garage HealthTech Edition, unul dintre cele mai importate acceleratoare pentru start-upuri din România. Сообщение Două start-upuri din Moldova au fost acceptate în acceleratorul Rubik Garage din România появились сначала на #diez.
16:30
(foto) Ce simbolizează mozaicul care decorează blocul Facultății Construcții, Geodezie și Cadastru a UTM # #diez
În sectorul Botanica, Universitatea Tehnică a Moldovei are două blocuri – cel al Facultății Construcții, Geodezie și Cadastru și cel al Facultății Urbanism și Arhitectură. Ambele clădiri, situate pe bulevardul Dacia numărul 39 și, respectiv, 41, sunt decorate de mozaicuri colorate. În acest articol, însă, vă vom povesti despre panoul de pe blocul FCGC, care face referire la Universitatea de Stat din Moscova. Сообщение (foto) Ce simbolizează mozaicul care decorează blocul Facultății Construcții, Geodezie și Cadastru a UTM появились сначала на #diez.
15:30
Petrece șapte zile în Finlanda la International Helsinki Days. Vei avea parte de prelegeri, vizite la companii și în mediul studențesc # #diez
În această iarnă urmează să aibă loc cea de-a 39-a ediție a seminarului International Helsinki Days. Timp de șapte zile, ai ocazia să mergi în Finlanda pentru a participa la prelegeri, la vizite la companii și pentru o incursiune în viața studențească finlandeză. Seminarul este organizat de Uniunea Studenților de la Școala de Economie Hanken, iar anual participă aproximativ 40 de studenți din întreaga lume. Сообщение Petrece șapte zile în Finlanda la International Helsinki Days. Vei avea parte de prelegeri, vizite la companii și în mediul studențesc появились сначала на #diez.
13:30
Ce modele de teste vor rezolva elevii alolingvi care vor să fie eliberați de la examenul de bacalaureat la limba română # #diez
Din acest an de studiu, elevii de liceu din școlile cu predare în limbile minorităților naționale vor putea primi nota „10”, din oficiu, la proba „Limba și literatura română” din cadrul examenului național de bacalaureat. Acest lucru va fi posibil dacă vor susține un examen de verificare a competențelor lingvistice la nivelul B2. Сообщение Ce modele de teste vor rezolva elevii alolingvi care vor să fie eliberați de la examenul de bacalaureat la limba română появились сначала на #diez.
11:30
Profesorii pot câștiga echipamente digitale în sumă de 15.000 de lei pentru proiectele didactice bazate pe abordarea STEM # #diez
Centrul Național de Inovații Digitale în Educație Clasa Viitorului lansează cea de-a cincea ediție a concursului național „Profesorul-Ambasador Digital”. În cadrul competiției vor fi premiați 10 profesori care au realizări deosebite și care își doresc să devină promotori ai inovațiilor digitale în educație. Сообщение Profesorii pot câștiga echipamente digitale în sumă de 15.000 de lei pentru proiectele didactice bazate pe abordarea STEM появились сначала на #diez.
10:30
Începând cu anul universitar 2025/2026, fondul pentru burse pentru studenții din România a fost redus cu 40 %, astfel universitățile au fost obligate să reducă numărul de burse de performanță, iar tinerii originari din Republica Moldova au fost lipsiți de dreptul de a cumula bursa de etnic cu cea de merit/performanță. Recent însă, Ministerul Educației și Cercetării (MEC) din România a anunțat că a primit aprobarea Comisiei Europene pentru completarea fondului de burse al studenților, care a fost redus în urma măsurilor de austeritate impuse de guvernul Bolojan, iar primele plăți urmau să fie efectuate în 2026. Сообщение Ce se va întâmpla cu bursele studenților din România în anul 2026 появились сначала на #diez.
09:30
Start pentru evaluarea Vinului Moldovei. Cea de-a patra ediție a Concursului Național „Vinul Moldovei” a început, iar jurații vor avea misiunea să deguste 340 de vinuri produse de 70 de vinificatori reuniți sub umbrela brandului vinicol de țară „Vinul Moldovei. Uimitor de bun”. Сообщение 340 de vinuri autohtone vor fi evaluate în cadrul Concursului Național „Vinul Moldovei” появились сначала на #diez.
5 decembrie 2025
18:00
DeepGuard, start-upul din Moldova care detectează videourile deepfake și manipulările în media # #diez
DeepGuard este un start-up din Republica Moldova care a apărut în toamna anului 2024, în timpul unui hackathon pe tema democrației. Platforma verifică autenticitatea videoclipurilor, dacă sunt deepfake-uri sau dezinformare, și vine cu un scurt rezumat despre elementele manipulatorii din video, fie că este vorba despre sunet, lumini sau efecte vizuale. Am discutat cu Lucian Boaghe, director general și cofondator DeepGuard, care ne-a prezentat mai multe detalii despre cum funcționează platforma, care a fost experiența de participare la Web Summit și ce planuri de dezvoltare au. Сообщение DeepGuard, start-upul din Moldova care detectează videourile deepfake și manipulările în media появились сначала на #diez.
16:00
Amenzi de până la 50.000 de lei și închisoare de până la patru ani. Cum vor fi protejate victimele violenței începând cu anul 2026 # #diez
Din februarie 2026, persecuția în mediul online va fi pedepsită cu amenzi de până la 37.500 de lei, muncă neremunerată în folosul comunității de până la 180 de ore sau închisoare de până la doi ani. Va fi pedepsită și forțarea unei persoane să se căsătorească sau să intre într-o relație asemănătoare concubinajului. În cazurile respective, pedeapsa va varia între trei și 10 ani de închisoare. Schimbările sunt prevăzute în Legea 252, votată în lectură finală în iulie 2025. Сообщение Amenzi de până la 50.000 de lei și închisoare de până la patru ani. Cum vor fi protejate victimele violenței începând cu anul 2026 появились сначала на #diez.
14:00
UEFA a anunțat că EURO U17 din 2029 va fi găzduit de Republica Moldova, transmite Federația Moldovenească de Fotbal. Сообщение Moldova va găzdui Campionatul European de fotbal sub 17 ani din 2029 появились сначала на #diez.
13:00
Ministerul Educației și Cercetării a pregătit 1,5 milioane de lei care vor fi acordați câștigătorilor olimpiadelor regionale și internaționale din 2026, precum și profesorilor care i-au pregătit. În anul viitor, elevii din Republica Moldova vor putea fi delegați la 21 de olimpiade și concursuri externe. Сообщение Câți bani pot primi elevii care ocupă primele locuri la olimpiadele școlare появились сначала на #diez.
13:00
Tinerii Ambasadori Europeni te invită la un eveniment dedicat culturii țărilor europene. Accesul este liber # #diez
Pe 10 decembrie, de la ora 14:30, Tinerii Ambasadori Europeni te invită la Europe Café să explorezi tradițiile, festivalurile și valorile culturale ale țărilor europene. Evenimentul este gratuit. Сообщение Tinerii Ambasadori Europeni te invită la un eveniment dedicat culturii țărilor europene. Accesul este liber появились сначала на #diez.
13:00
Magia sărbătorilor de iarnă a început deja, iar odată cu ea și perioada în care moldovenii stabiliți peste hotare se reîntorc acasă. Dacă și tu te numeri printre cei care urmează să-și revadă familia și prietenii în curând, acest material e pentru tine. Știm cât de mult îți dorești să profiți de fiecare clipă alături de cei dragi, fără bătăi de cap legate de transport, așa că îți recomandăm să închiriezi un automobil. Compania JetCar propune chiar și o serie de oferte speciale pentru comunitatea din diasporă. Сообщение Chirie auto în Moldova de sărbători: oferte speciale pentru diaspora появились сначала на #diez.
12:00
Centrul Național al Cinematografiei (CNC) anunță desfășurarea celei de-a treia ediții a CinemaHora Forum – Sharing Stories, Sharing Screens – Frame by Frame in Europe, în perioada 13 – 14 decembrie 2025. Evenimentul reunește cineaști și instituții europene pentru a aborda circulația filmului și cooperarea internațională, punând accentul pe țările cu capacitate redusă de producție. Сообщение Forumul CinemaHora: Chișinău devine centrul dialogului cinematografic European появились сначала на #diez.
12:00
Rectorul UTM, Viorel Bostan, în dialog deschis cu studenții: întrebări fără filtru, răspunsuri sincere și viziune pentru viitor # #diez
Comunitatea studențească a Universității Tehnice a Moldovei a avut ocazia de a participa la o discuție directă, deschisă și fără rețineri cu rectorul UTM, prof. univ. dr. hab., Viorel Bostan. Întâlnirea a creat un spațiu autentic de dialog, unde studenții au adresat întrebări fără filtru, iar rectorul a răspuns cu transparență, claritate și o viziune pragmatică asupra direcțiilor de dezvoltare ale universității. Сообщение Rectorul UTM, Viorel Bostan, în dialog deschis cu studenții: întrebări fără filtru, răspunsuri sincere și viziune pentru viitor появились сначала на #diez.
12:00
„Spre un internet mai sigur pentru fete și femei.” În Moldova se lansează o serie de inițiative educaționale inovatoare # #diez
Hărțuirea online, amenințările digitale și accesul neautorizat la conturile personale devin tot mai frecvente și țintesc disproporționat femeile și fetele. Totuși, multe utilizatoare încă nu dețin cunoștințele și instrumentele necesare pentru a se proteja sau a contracara eficient aceste amenințări. Este timpul ca acest lucru să se schimbe. Сообщение „Spre un internet mai sigur pentru fete și femei.” În Moldova se lansează o serie de inițiative educaționale inovatoare появились сначала на #diez.
11:00
46,59 lei va costa în 2026 cel mai ieftin pachet de țigări din Republica Moldova, adică cu aproape patru lei mai mult decât în 2025. Serviciul Fiscal de Stat a anunțat că acesta este prețul de referință stabilit pentru un pachet cu 20 de țigarete sau țigări de foi. Сообщение Se scumpesc țigările. Cât va costa cel mai ieftin pachet появились сначала на #diez.
4 decembrie 2025
18:30
De ce rectorul USM îl acuză pe rectorul UTM de lipsă de transparență. Explicăm cum o posibilă modificare în Codul educației a provocat reacții publice # #diez
Recent, ministrul educației și cercetării, Dan Perciun, a anunțat inițierea unor modificări la Codul educației. Proiectul de lege care propune aceste schimbări a fost pus în consultări publice, iar printre modificări se numără reorganizarea mai multor instituții de învățământ, reintroducerea parțială a notelor în clasa a IV-a și posibilitatea ca rectorii să obțină un nou mandat dacă universitatea lor fuzionează prin absorbție cu alte instituții. Acest ultim punct a stârnit însă controverse și reacții publice. Сообщение De ce rectorul USM îl acuză pe rectorul UTM de lipsă de transparență. Explicăm cum o posibilă modificare în Codul educației a provocat reacții publice появились сначала на #diez.
17:30
Sărbătorește cinci ani de beneficii maib gama Mastercard și primește cashback majorat de 5 % # #diez
Emoții, atmosferă de sărbătoare și multe cadouri, așa arată luna decembrie în fiecare an. Doar că în acest an maib îți aduce mai multă bucurie ție și mai mult cashback cardului tău. Сообщение Sărbătorește cinci ani de beneficii maib gama Mastercard și primește cashback majorat de 5 % появились сначала на #diez.
16:30
Copiii reveniți din diaspora și copiii cetățenilor străini stabiliți în Republica Moldova vor avea posibilitatea să urmeze un program de studiere a limbii române. Cursurile vor fi gratuite și vor avea scopul de a sprijini copiii să se integreze în procesul educațional. Сообщение Copiii reveniți din diaspora vor beneficia de cursuri gratuite de studiere a limbii române появились сначала на #diez.
16:30
Pentru 2026, culoarea anului de la Pantone a fost desemnată PANTONE 11-4201 Cloud Dancer – un alb pur care simbolizează calmul. Potrivit Pantone, într-o lume în care culoarea a devenit sinonimă cu expresia personală, această nuanță se poate adapta, armoniza și crea contrast, aducând o senzație aerisită tuturor aplicațiilor și mediilor produsului, fie folosită singură, fie combinată cu alte nuanțe. Сообщение Se știe culoarea anului 2026! „O adiere de liniște și pace într-o lume zgomotoasă” появились сначала на #diez.
15:30
Farmaciștii din întreaga țară s-au întrunit la Chișinău la prima conferință științifică cu genericul „Farmacie clinică – provocări și perspective”, un eveniment cu participare internațională organizat de Catedra de farmacologie și farmacie clinică a Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova. Forumul științific a fost dedicat profesorului Sava Nicolai – fondator al subdiviziunii didactice menționate mai sus și promotor al farmaciei clinice naționale. Сообщение USMF „Nicolae Testemițanu” a organizat prima conferință științifică de farmacie clinică появились сначала на #diez.
14:30
Instruirea medicală la USMF, centrată pe drepturile omului în cadrul proiectului „Discriminare zero în instituții de sănătate” # #diez
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova a desfășurat Conferința științifico-practică cu genericul „Formăm profesioniști în sănătate pentru o practică centrată pe drepturile omului”, pe data de 1 decembrie 2025. Evenimentul a fost organizat în contextul consemnării Zilei mondiale de luptă împotriva HIV/SIDA în cadrul proiectului „Discriminare zero în instituții de sănătate” – implementat de USMF „Nicolae Testemițanu” în comun cu agențiile ONU. Сообщение Instruirea medicală la USMF, centrată pe drepturile omului în cadrul proiectului „Discriminare zero în instituții de sănătate” появились сначала на #diez.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.