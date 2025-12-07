Cum arată testarea națională la limba română, susținută anual de elevii clasei a IV-a
#diez, 7 decembrie 2025 19:00
Anual, elevii clasei a IV-a susțin testarea națională la matematică și la limba și literatura română. Probele au loc în luna mai și durează câte 60 de minute. Pentru a promova așa-numitul examen, elevii trebuie să obțină cel puțin 25 % din punctajul total.
• • •
Acum 10 minute
19:00
În data de 8 iunie 2026, elevii din clasa a IX-a vor susține examenul la matematică. Acesta este unul dintre cele trei teste obligatorii pentru vorbitorii de limbă română, absolvenți ai treptei gimnaziale.
19:00
Anual, elevii clasei a IV-a susțin testarea națională la matematică și la limba și literatura română. Probele au loc în luna mai și durează câte 60 de minute. Pentru a promova așa-numitul examen, elevii trebuie să obțină cel puțin 25 % din punctajul total.
Acum 2 ore
18:00
Participă la un curs online gratuit și află cum se scrie corect o cerere de grant pentru proiectele culturale # #diez
Artiștii și lucrătorii din domeniul cultural care au o idee de proiect sunt invitați să participe la un curs online gratuit despre cum se redactează corect o cerere de grant. Acesta constă într-o serie de videoclipuri tematice în limba engleză, dar care au și subtitrări în română, și are o durată de o lună. La final, toți cursanții vor primi câte un certificat de participare.
Acum 4 ore
16:00
Ministerul Finanțelor a inițiat elaborarea unui proiect de lege privind piața criptoactivelor. Acest lucru înseamnă că monedele virtuale vor putea fi reglementate, deoarece în prezent legislația Republicii Moldova interzice activitatea legată de criptomonede. Mai mult decât atât, acest lucru înseamnă că Moldova își va alinia legislația la standardele Uniunii Europene.
Acum 6 ore
14:00
Voluntarii din Moldova au oportunitatea să câștige o bursă de 650 de euro pentru a participa la un program intercultural în Germania # #diez
Voluntarii din Republica Moldova au oportunitatea să petreacă trei luni în Germania grație programului CrossCulture. Aceștia vor primi o bursă lunară și vor lucra alături de organizațiile gazdă pentru a-și extinde expertiza, pentru networking și pentru a-și dezvolta abilitățile interculturale.
Acum 8 ore
13:00
Tradițional, în fiecare an de studiu se organizează olimpiade republicane. Participarea la acestea nu doar îți permite să îți verifici cunoștințele la o anumită materie, ci și îți oferă câteva facilități la examenele de clasa a IX-a și la examenele de bacalaureat. Totuși, pentru a putea participa la o olimpiadă republicană, trebuie mai întâi să teci de etapa locală și de etapa raională sau municipală.
Acum 12 ore
11:00
Tânărul din Bălți care predă la cea mai bună universitate în România. Cum Ion Fîntîna îmbină studiile cu munca # #diez
Ion Fîntîna este din Bălți și învață la Cluj-Napoca de mai bine de șase ani, timp în care și-a făcut studiile de licență, de masterat și a început un program de doctorat. Tânărul își împarte timpul între locul de muncă, studii, voluntariat și, mai nou, la catedră, unde a început să predea din acest an. Despre cum este să faci parte din comunitatea academică a Universității Babeș-Bolyai, dar și cum este să îți începi cariera didactică într-o Românie lovită de măsuri de austeritate vă invităm să aflați în continuare.
Acum 24 ore
19:30
Profesorii moldoveni pot studia și preda la universitățile din SUA. Bursa Fulbright TEA va acoperi costurile pentru transport și cazare # #diez
Ambasada Statelor Unite ale Americii în Moldova invită profesorii să se înscrie la Programul Fulbright pentru Excelență și Realizări Didactice (Fulbright TEA). Cadrele didactice au oportunitatea să obțină burse pentru a studia, pentru a preda și pentru a efectua cercetări la instituții de învățământ din America.
Ieri
18:30
În fiecare an, absolvenții claselor primare susțin în luna mai testarea națională la matematică și la limba și literatura română. La testare sunt admiși toți elevii, indiferent de medii, iar fiecare probă durează 60 de minute.
17:30
Argus AI și Selftalk, două start-upuri din Republica Moldova, au fost acceptate în acceleratorul Rubik Garage HealthTech Edition, unul dintre cele mai importate acceleratoare pentru start-upuri din România.
16:30
(foto) Ce simbolizează mozaicul care decorează blocul Facultății Construcții, Geodezie și Cadastru a UTM # #diez
În sectorul Botanica, Universitatea Tehnică a Moldovei are două blocuri – cel al Facultății Construcții, Geodezie și Cadastru și cel al Facultății Urbanism și Arhitectură. Ambele clădiri, situate pe bulevardul Dacia numărul 39 și, respectiv, 41, sunt decorate de mozaicuri colorate. În acest articol, însă, vă vom povesti despre panoul de pe blocul FCGC, care face referire la Universitatea de Stat din Moscova.
15:30
Petrece șapte zile în Finlanda la International Helsinki Days. Vei avea parte de prelegeri, vizite la companii și în mediul studențesc # #diez
În această iarnă urmează să aibă loc cea de-a 39-a ediție a seminarului International Helsinki Days. Timp de șapte zile, ai ocazia să mergi în Finlanda pentru a participa la prelegeri, la vizite la companii și pentru o incursiune în viața studențească finlandeză. Seminarul este organizat de Uniunea Studenților de la Școala de Economie Hanken, iar anual participă aproximativ 40 de studenți din întreaga lume.
13:30
Ce modele de teste vor rezolva elevii alolingvi care vor să fie eliberați de la examenul de bacalaureat la limba română # #diez
Din acest an de studiu, elevii de liceu din școlile cu predare în limbile minorităților naționale vor putea primi nota „10", din oficiu, la proba „Limba și literatura română" din cadrul examenului național de bacalaureat. Acest lucru va fi posibil dacă vor susține un examen de verificare a competențelor lingvistice la nivelul B2.
11:30
Profesorii pot câștiga echipamente digitale în sumă de 15.000 de lei pentru proiectele didactice bazate pe abordarea STEM # #diez
Centrul Național de Inovații Digitale în Educație Clasa Viitorului lansează cea de-a cincea ediție a concursului național „Profesorul-Ambasador Digital". În cadrul competiției vor fi premiați 10 profesori care au realizări deosebite și care își doresc să devină promotori ai inovațiilor digitale în educație.
10:30
Începând cu anul universitar 2025/2026, fondul pentru burse pentru studenții din România a fost redus cu 40 %, astfel universitățile au fost obligate să reducă numărul de burse de performanță, iar tinerii originari din Republica Moldova au fost lipsiți de dreptul de a cumula bursa de etnic cu cea de merit/performanță. Recent însă, Ministerul Educației și Cercetării (MEC) din România a anunțat că a primit aprobarea Comisiei Europene pentru completarea fondului de burse al studenților, care a fost redus în urma măsurilor de austeritate impuse de guvernul Bolojan, iar primele plăți urmau să fie efectuate în 2026.
09:30
Start pentru evaluarea Vinului Moldovei. Cea de-a patra ediție a Concursului Național „Vinul Moldovei" a început, iar jurații vor avea misiunea să deguste 340 de vinuri produse de 70 de vinificatori reuniți sub umbrela brandului vinicol de țară „Vinul Moldovei. Uimitor de bun".
Mai mult de 2 zile în urmă
18:00
DeepGuard, start-upul din Moldova care detectează videourile deepfake și manipulările în media # #diez
DeepGuard este un start-up din Republica Moldova care a apărut în toamna anului 2024, în timpul unui hackathon pe tema democrației. Platforma verifică autenticitatea videoclipurilor, dacă sunt deepfake-uri sau dezinformare, și vine cu un scurt rezumat despre elementele manipulatorii din video, fie că este vorba despre sunet, lumini sau efecte vizuale. Am discutat cu Lucian Boaghe, director general și cofondator DeepGuard, care ne-a prezentat mai multe detalii despre cum funcționează platforma, care a fost experiența de participare la Web Summit și ce planuri de dezvoltare au.
16:00
Amenzi de până la 50.000 de lei și închisoare de până la patru ani. Cum vor fi protejate victimele violenței începând cu anul 2026 # #diez
Din februarie 2026, persecuția în mediul online va fi pedepsită cu amenzi de până la 37.500 de lei, muncă neremunerată în folosul comunității de până la 180 de ore sau închisoare de până la doi ani. Va fi pedepsită și forțarea unei persoane să se căsătorească sau să intre într-o relație asemănătoare concubinajului. În cazurile respective, pedeapsa va varia între trei și 10 ani de închisoare. Schimbările sunt prevăzute în Legea 252, votată în lectură finală în iulie 2025.
14:00
UEFA a anunțat că EURO U17 din 2029 va fi găzduit de Republica Moldova, transmite Federația Moldovenească de Fotbal.
13:00
Ministerul Educației și Cercetării a pregătit 1,5 milioane de lei care vor fi acordați câștigătorilor olimpiadelor regionale și internaționale din 2026, precum și profesorilor care i-au pregătit. În anul viitor, elevii din Republica Moldova vor putea fi delegați la 21 de olimpiade și concursuri externe.
13:00
Tinerii Ambasadori Europeni te invită la un eveniment dedicat culturii țărilor europene. Accesul este liber # #diez
Pe 10 decembrie, de la ora 14:30, Tinerii Ambasadori Europeni te invită la Europe Café să explorezi tradițiile, festivalurile și valorile culturale ale țărilor europene. Evenimentul este gratuit.
13:00
Magia sărbătorilor de iarnă a început deja, iar odată cu ea și perioada în care moldovenii stabiliți peste hotare se reîntorc acasă. Dacă și tu te numeri printre cei care urmează să-și revadă familia și prietenii în curând, acest material e pentru tine. Știm cât de mult îți dorești să profiți de fiecare clipă alături de cei dragi, fără bătăi de cap legate de transport, așa că îți recomandăm să închiriezi un automobil. Compania JetCar propune chiar și o serie de oferte speciale pentru comunitatea din diasporă.
12:00
Centrul Național al Cinematografiei (CNC) anunță desfășurarea celei de-a treia ediții a CinemaHora Forum – Sharing Stories, Sharing Screens – Frame by Frame in Europe, în perioada 13 – 14 decembrie 2025. Evenimentul reunește cineaști și instituții europene pentru a aborda circulația filmului și cooperarea internațională, punând accentul pe țările cu capacitate redusă de producție.
12:00
Rectorul UTM, Viorel Bostan, în dialog deschis cu studenții: întrebări fără filtru, răspunsuri sincere și viziune pentru viitor # #diez
Comunitatea studențească a Universității Tehnice a Moldovei a avut ocazia de a participa la o discuție directă, deschisă și fără rețineri cu rectorul UTM, prof. univ. dr. hab., Viorel Bostan. Întâlnirea a creat un spațiu autentic de dialog, unde studenții au adresat întrebări fără filtru, iar rectorul a răspuns cu transparență, claritate și o viziune pragmatică asupra direcțiilor de dezvoltare ale universității.
12:00
„Spre un internet mai sigur pentru fete și femei.” În Moldova se lansează o serie de inițiative educaționale inovatoare # #diez
Hărțuirea online, amenințările digitale și accesul neautorizat la conturile personale devin tot mai frecvente și țintesc disproporționat femeile și fetele. Totuși, multe utilizatoare încă nu dețin cunoștințele și instrumentele necesare pentru a se proteja sau a contracara eficient aceste amenințări. Este timpul ca acest lucru să se schimbe.
11:00
46,59 lei va costa în 2026 cel mai ieftin pachet de țigări din Republica Moldova, adică cu aproape patru lei mai mult decât în 2025. Serviciul Fiscal de Stat a anunțat că acesta este prețul de referință stabilit pentru un pachet cu 20 de țigarete sau țigări de foi.
4 decembrie 2025
18:30
De ce rectorul USM îl acuză pe rectorul UTM de lipsă de transparență. Explicăm cum o posibilă modificare în Codul educației a provocat reacții publice # #diez
Recent, ministrul educației și cercetării, Dan Perciun, a anunțat inițierea unor modificări la Codul educației. Proiectul de lege care propune aceste schimbări a fost pus în consultări publice, iar printre modificări se numără reorganizarea mai multor instituții de învățământ, reintroducerea parțială a notelor în clasa a IV-a și posibilitatea ca rectorii să obțină un nou mandat dacă universitatea lor fuzionează prin absorbție cu alte instituții. Acest ultim punct a stârnit însă controverse și reacții publice.
17:30
Sărbătorește cinci ani de beneficii maib gama Mastercard și primește cashback majorat de 5 % # #diez
Emoții, atmosferă de sărbătoare și multe cadouri, așa arată luna decembrie în fiecare an. Doar că în acest an maib îți aduce mai multă bucurie ție și mai mult cashback cardului tău.
16:30
Copiii reveniți din diaspora și copiii cetățenilor străini stabiliți în Republica Moldova vor avea posibilitatea să urmeze un program de studiere a limbii române. Cursurile vor fi gratuite și vor avea scopul de a sprijini copiii să se integreze în procesul educațional.
16:30
Pentru 2026, culoarea anului de la Pantone a fost desemnată PANTONE 11-4201 Cloud Dancer – un alb pur care simbolizează calmul. Potrivit Pantone, într-o lume în care culoarea a devenit sinonimă cu expresia personală, această nuanță se poate adapta, armoniza și crea contrast, aducând o senzație aerisită tuturor aplicațiilor și mediilor produsului, fie
15:30
Farmaciștii din întreaga țară s-au întrunit la Chișinău la prima conferință științifică cu genericul „Farmacie clinică – provocări și perspective”, un eveniment cu participare internațională organizat de Catedra de farmacologie și farmacie clinică a Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova. Forumul științific a fost dedicat profesorului Sava Nicolai – fondator al subdiviziunii didactice menționate mai sus și promotor al farmaciei clinice naționale. Сообщение USMF „Nicolae Testemițanu” a organizat prima conferință științifică de farmacie clinică появились сначала на #diez.
14:30
Instruirea medicală la USMF, centrată pe drepturile omului în cadrul proiectului „Discriminare zero în instituții de sănătate” # #diez
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova a desfășurat Conferința științifico-practică cu genericul „Formăm profesioniști în sănătate pentru o practică centrată pe drepturile omului”, pe data de 1 decembrie 2025. Evenimentul a fost organizat în contextul consemnării Zilei mondiale de luptă împotriva HIV/SIDA în cadrul proiectului „Discriminare zero în instituții de sănătate” – implementat de USMF „Nicolae Testemițanu” în comun cu agențiile ONU. Сообщение Instruirea medicală la USMF, centrată pe drepturile omului în cadrul proiectului „Discriminare zero în instituții de sănătate” появились сначала на #diez.
14:30
Costul poliței de asigurare medicală obligatorie ar urma să crească anul viitor la 12.636 de lei, conform proiectului Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru 2026. Chiar dacă prețul standard se majorează, anumite categorii profesionale și persoane fizice vor putea beneficia de tarife preferențiale, cu condiția achitării anticipate. Сообщение Polița medicală obligatorie se scumpește în 2026. Care va fi valoarea acesteia появились сначала на #diez.
13:30
Conferință științifică internațională în domeniul chirurgiei pediatrice în memoria academicianei Natalia Gheorghiu # #diez
„Probleme actuale de diagnostic și tratament în pediatrie” a fost genericul Conferinței naționale cu participare internațională, ce s-a desfășurat pe data de 28 noiembrie 2025 la Academia de Științe a Moldovei (AȘM). Evenimentul a fost consacrat Nataliei Gheorghiu – fondatoarea școlii de chirurgie pediatrică din țară. Сообщение Conferință științifică internațională în domeniul chirurgiei pediatrice în memoria academicianei Natalia Gheorghiu появились сначала на #diez.
13:30
Studenții de la Universitatea de Stat Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” vor aplica tehnologii inovatoare în educația și cercetarea medicală modernă grație unei donații de echipament performant. Donația a fost oferită în cadrul proiectului „Digitalizarea educației”, ediția II-a, finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova (DRRM) din cadrul Guvernului României. Сообщение Două săli de medicină virtuală au fost deschise la USMF „Nicolae Testemițanu” появились сначала на #diez.
13:30
USMF „Nicolae Testemițanu” consemnează Ziua Mondială de Luptă împotriva HIV/SIDA printr-o amplă acțiune de informare # #diez
Catedra de boli infecțioase a Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova în colaborare cu Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Toma Ciorbă” au organizat o acțiune de informare în contextul consemnării Zilei mondiale de luptă împotriva HIV/SIDA (World AIDS Day), pe data de 1 decembrie 2025. Tema din anul curent este „Depășind barierele, transformăm răspunsul la SIDA” („Overcoming disruption, transforming the AIDS response”), fiind un apel pentru depășirea perturbărilor și transformarea răspunsului la SIDA. Сообщение USMF „Nicolae Testemițanu” consemnează Ziua Mondială de Luptă împotriva HIV/SIDA printr-o amplă acțiune de informare появились сначала на #diez.
12:30
Cursul „Etica și integritatea academică” a fost predat la peste 2.600 de studenți ai USMF „Nicolae Testemițanu” # #diez
La Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova au fost desfășurate prelegeri în cadrul cursului „Etica și integritatea academică” pentru toți studenții de la programele de studii de licență și integrate din anii I-III, în contextul Campaniei de informare și conștientizare „Integritatea e alegerea ta”. Сообщение Cursul „Etica și integritatea academică” a fost predat la peste 2.600 de studenți ai USMF „Nicolae Testemițanu” появились сначала на #diez.
11:30
Cabinetul de miniștri a aprobat proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2026. Veniturile bugetului de stat vor fi de 79,674 miliarde de lei, iar cheltuielile – de 100,574 miliarde de lei. Diferența dintre cele două sume formează un deficit de 20,9 miliarde de lei. Сообщение Salariul minim pe economie ar putea crește. Guvernul a aprobat bugetul de stat pentru 2026 появились сначала на #diez.
11:30
USMF „Nicolae Testemițanu” va participa la implementarea Programului Național „Transplantul de cord în Republica Moldova” # #diez
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” a semnat un Memorandum de colaborare în domeniul ocrotirii sănătății, educației și științelor medicale cu Institutul Inimii din cadrul Ministerului Sănătății al Ucrainei. Un document similar de cooperare cu instituția din țara vecină a semnat și Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”. Сообщение USMF „Nicolae Testemițanu” va participa la implementarea Programului Național „Transplantul de cord în Republica Moldova” появились сначала на #diez.
10:30
Maib a fost desemnată Banca Anului în Moldova de către The Banker, marcând al șaptelea an consecutiv în care banca a obținut această distincție. Recunoașterea din acest an reflectă evoluția maib într-o instituție care modelează sectorul bancar, prin stimularea inovației, consolidarea infrastructurii financiare și oferind valoare clienților, acționarilor și economiei locale. Сообщение Maib, desemnată „Banca Anului” de către The Banker pentru al șaptelea an consecutiv появились сначала на #diez.
3 decembrie 2025
16:00
Cum este organizat învățământul profesional tehnic în Danemarca și prin ce se aseamănă cu cel din Moldova # #diez
Aksel Munk-Hansen este delegat la Organizația Națiunilor Unite (ONU) pentru educație profesională și crearea locurilor de muncă din partea Danemarcei. Cu alte cuvinte, este „vocea” tinerilor danezi din mediul profesional la nivel mondial și reprezintă interesele lor la fiecare reuniune ONU. Aksel ne-a povestit cum este organizat învățământul profesional tehnic în Danemarca, dar și cum țara încearcă să treacă de la industria „neagră” la industria verde. Сообщение Cum este organizat învățământul profesional tehnic în Danemarca și prin ce se aseamănă cu cel din Moldova появились сначала на #diez.
16:00
Sprijinul financiar oferit direct în facturile la electricitate va fi acordat pentru ultima dată în luna decembrie, pentru consumul din noiembrie. Ministra muncii și protecției sociale, Natalia Plugaru, a declarat că, începând cu anul viitor, schema actuală nu va mai fi aplicată, iar atenția autorităților se va orienta spre ajutoarele pentru încălzire, direcționate către familiile vulnerabile. Сообщение Compensațiile pentru energia electrică vor fi sistate din 2026 появились сначала на #diez.
14:00
MoldoxLab 2025: patru ateliere intensive, peste 25 de tineri creatori și premii europene pentru documentarele sociale moldovenești # #diez
Între 24-30 noiembrie 2025, la Chișinău s-a desfășurat o nouă ediție a Moldox Lab, programul educațional al Festivalului Internațional de Film Documentar pentru Schimbare Socială Moldox. La ediția din acest an au participat peste 25 de persoane din toată țara și din diaspora. Сообщение MoldoxLab 2025: patru ateliere intensive, peste 25 de tineri creatori și premii europene pentru documentarele sociale moldovenești появились сначала на #diez.
13:00
Trei filme din 2025 și trei filme clasice vor fi proiectate pentru prima dată la Chișinău. Unul dintre ele a fost premiat la Cannes # #diez
Luna Filmului European, acum sub o nouă denumire – European Award Season –, revine la Chișinău. În acest an, festivalul a ajuns la cea de-a treia ediție și propune publicului o selecție din trei filme din 2025 și trei filme clasice. Proiecțiile vor avea loc în perioada 5-14 decembrie, la Cineplex Loteanu. Сообщение Trei filme din 2025 și trei filme clasice vor fi proiectate pentru prima dată la Chișinău. Unul dintre ele a fost premiat la Cannes появились сначала на #diez.
11:45
Sportivii din Moldova vor avea premii mai mari și alocații zilnice pentru alimentație din partea statului # #diez
Sportivii care vor obține locuri la campionate internaționale și antrenorii acestora vor fi remunerați cu premii financiare mai mari. De asemenea, sportivii vor primi alocații zilnice pentru alimentație, iar cheltuielile pentru transport și pentru cazare vor fi acoperite din bugetul statului. Cabinetul de miniștri au votat o hotărâre de guvern cu aceste prevederi în cadrul ședinței Guvernului de astăzi, 3 decembrie. Сообщение Sportivii din Moldova vor avea premii mai mari și alocații zilnice pentru alimentație din partea statului появились сначала на #diez.
10:45
Ce s-a întâmplat în industria IT în 2025 și ce ne așteaptă în 2026? Hai la un eveniment despre direcțiile și piața IT din Moldova # #diez
În ultimii ani, industria IT a trecut prin schimbări rapide, uneori imprevizibile, care au generat atât provocări, cât și oportunități reale. Anul 2025 nu a făcut excepție: de la restructurări și ajustări strategice, până la ascensiunea unor noi tehnologii cu potențial uriaș. Pentru mulți profesioniști, întrebarea rămâne aceeași: „Layoff sau oportunitate?” Сообщение Ce s-a întâmplat în industria IT în 2025 și ce ne așteaptă în 2026? Hai la un eveniment despre direcțiile și piața IT din Moldova появились сначала на #diez.
10:45
30 de elevi din Moldova au fost premiați la un concurs despre incluziunea în școli. Cine sunt tinerii câștigători # #diez
30 de elevi din Moldova au devenit câștigătorii concursului național „Școala mea e incluzivă. Dar a ta?” din acest an. Elevii au pregătit desene (clasele a întâia – a XII-a) și pliante educative (clasele a X-a – a XII-a). Aceștia au avut posibilitatea să își exprime prin artă propria viziune despre o școală în care fiecare copil este respectat și sprijinit. Сообщение 30 de elevi din Moldova au fost premiați la un concurs despre incluziunea în școli. Cine sunt tinerii câștigători появились сначала на #diez.
10:45
Care vor fi valorile minime și maxime ale compensațiilor la energie pe care le vor putea primi moldovenii în acest sezon rece # #diez
În sezonul rece 2025/2026, moldovenii vor beneficia de compensații la energie cuprinse între 500 și 1.000 de lei în formă monetară. Compensațiile sunt oferite în perioada noiembrie 2025 – martie 2026. O hotărâre în acest sens a fost luată de cabinetul de miniștri în cadrul ședinței Guvernului de astăzi, 3 decembrie. Сообщение Care vor fi valorile minime și maxime ale compensațiilor la energie pe care le vor putea primi moldovenii în acest sezon rece появились сначала на #diez.
2 decembrie 2025
18:30
Indemnizații de 200.000 de lei pentru tinerii care aleg să activeze în universități, școli profesionale sau colegii # #diez
Indemnizațiile de repartizare pentru tinerii specialiști ar putea fi extinse și pentru învățământul universitar și cel profesional tehnic. Anunțul a fost făcut de ministrul educației, Dan Perciun, într-o conferință de presă în care a prezentat mai multe inițiative. Сообщение Indemnizații de 200.000 de lei pentru tinerii care aleg să activeze în universități, școli profesionale sau colegii появились сначала на #diez.
16:30
Ce spune Dan Perciun despre fuziunea Universității din Cahul cu UTM: „Vom păstra centrul universitar în oraș” # #diez
Potențiala fuziune dintre Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul și Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM) rămâne „în proces de discuție”. Ministrul educației, Dan Perciun, a declarat pentru #diez că autoritățile vor să consolideze centrul universitar din sudul țării, pentru a crește numărul său de studenți. Сообщение Ce spune Dan Perciun despre fuziunea Universității din Cahul cu UTM: „Vom păstra centrul universitar în oraș” появились сначала на #diez.
