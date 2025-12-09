Ești elev în clasa a XII-a? Participă la traininguri gratuite despre examenele de bac

16:00

Din februarie 2026, persecuția în mediul online va fi pedepsită cu amenzi de până la 37.500 de lei, muncă neremunerată în folosul comunității de până la 180 de ore sau închisoare de până la doi ani. Va fi pedepsită și forțarea unei persoane să se căsătorească sau să intre într-o relație asemănătoare concubinajului. În cazurile respective, pedeapsa va varia între trei și 10 ani de închisoare. Schimbările sunt prevăzute în Legea 252, votată în lectură finală în iulie 2025. Сообщение Amenzi de până la 50.000 de lei și închisoare de până la patru ani. Cum vor fi protejate victimele violenței începând cu anul 2026 появились сначала на #diez.