Dosarul Ciochină capătă o nouă direcție după schimbarea declarațiilor complicelui
SafeNews, 10 decembrie 2025 06:20
Fostul primar al satului Boldureşti, raionul Nisporeni, Nicanor Ciochină, judecat pentru că a accidentat mortal un copil de 14 ani și a fugit de la locul faptei, nu s-a prezentat nici astăzi în instanţă. În schimb, magistraţii de la Judecătoria Chişinău, sediul Buiucani, l-au audiat pe complicele acestuia, un medic stomatolog, care l-ar fi ajutat
Acum 10 minute
06:30
Trump îi critică dur pe liderii europeni şi promite să le remodeleze politica într-un amplu interviu acordat POLITICO: „Cred că sunt slabi”; „Ei vorbesc, dar nu produc nimic, iar războiul continuă” # SafeNews
Preşedintele Donald Trump a criticat Europa ca fiind un grup de naţiuni „în declin", condus de oameni „slabi", confirmând, într-un interviu acordat POLITICO, liniile directoare şocante din recenta strategie de securitate naţională a Casei Albe, în care aliaţii tradiţionali ai SUA sunt dispreţuiţi pentru că nu au reuşit să controleze migraţia şi să pună capăt
Acum 30 minute
06:20
06:10
Republica Moldova și Croația discută un proiect de Acord privind securitatea socială pentru cetățenii lor. Conform Infotag, marți, la negocierile de la Chișinău au participat reprezentanți moldoveni ai Fondului Național de Asigurări Sociale, experți ai autorităților competente din Croația, Ministerului Muncii și Protecției Sociale, Ministerului Afacerilor Externe și Consiliului Național pentru Determinarea Dizabilităților și a Capacității
Acum 12 ore
20:40
Producători majori de armament din India au avut întâlniri rare în Rusia pentru posibile parteneriate, în contextul presiunilor geopolitice şi al riscului de sancţiuni # SafeNews
Cel puţin şase directori ai unor mari companii indiene de apărare, inclusiv Adani Defence şi Bharat Forge, au participat în acest an la întâlniri confidenţiale în Rusia pentru a discuta potenţiale parteneriate şi proiecte comune, au declarat pentru Reuters trei surse apropiate discuţiilor. Întâlnirile, care nu au fost dezvăluite anterior, au avut loc în timpul
Acum 24 ore
16:20
Securitatea națională, pe agenda discuțiilor dintre Munteanu și Secretarul General Adjunct al NATO # SafeNews
Premierul Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu Secretarul General Adjunct al NATO, Boris Ruge, în cadrul căreia au abordat situația de securitate din regiune și modalitățile prin care Alianța poate sprijini Republica Moldova în consolidarea rezilienței pe parcursul său european. Șeful Executivului a subliniat că parteneriatul cu NATO ajută țara să-și întărească capacitatea de
16:20
Cu prilejul Zilei Internaționale Anticorupție, Centrul Național Anticorupție (CNA) a desfășurat în Parlamentul Republicii Moldova o sesiune de instruire destinată deputaților, personalului din cabinetele persoanelor cu funcții de demnitate publică și funcționarilor publici. Activitatea, intitulată „Integritate pentru Buna Guvernare", a avut ca scop promovarea standardelor de integritate instituțională și consolidarea unui cadru de guvernare transparent,
16:10
Irina Vlah, la expoziția de artă incluzivă: „Pe un om nu îl definește diagnosticul, ci forța lui interioară și grija celor care îi sunt alături” # SafeNews
Irina Vlah și-a făcut astăzi apariția, alături de prietenii săi de la Fundația „Plaiul Soarelui", la inaugurarea expoziției de artă incluzivă dedicată Zilei Internaționale a Persoanelor cu Nevoi Speciale, intitulată „Arta vorbește acolo unde vocea tace", la Muzeul Național de Istorie a Moldovei. Politiciana a împărtășit emoțiile trăite în cadrul evenimentului într-o postare publicată pe
16:10
LIVE | Ședința Comisiei Electorale Centrale din 9 decembrie 2025
15:00
Un bărbat de 72 de ani din satul Floreni, raionul Anenii Noi, a fost salvat în ultimul moment dintr-un incendiu care i-a cuprins locuința în noaptea de 8 decembrie 2025. Pompierii au intervenit rapid și au reușit să-l evacueze înainte ca focul să se extindă. Pompierii au fost alertați la ora 23:10 și s-au deplasat
14:50
Semnal de alarmă pentru Ucraina: „Întotdeauna a existat înțelegerea că nu se va alătura niciodată NATO” # SafeNews
Președintele SUA, Donald Trump, afirmă că „întotdeauna a existat înțelegerea" că Ucraina „nu se va alătura niciodată NATO". Declarația a fost făcută într-un interviu pentru Politico. Potrivit lui Trump, ideea că Ucraina nu va deveni membră a Alianței Nord-Atlantice ar fi fost clară „cu mult înainte ca Vladimir Putin să fie la putere". El susține
14:00
Un bărbat din Oxfordshire, Anglia, a avut parte de o surpriză uriașă chiar în propriul său garaj. În timp ce făcea ordine, a găsit sub vechiul său birou o pictură prăfuită, pe care nu o credea deloc valoroasă. Abia după ce a dus-o la evaluare, a aflat că obiectul neobișnuit este, de fapt, o capodoperă
14:00
Colet surpriză la Chișinău: Peste 280 de pastile interzise descoperite în pachete poștale. Cine sunt suspecții # SafeNews
Procurorii PCCOCS, împreună cu ofițerii Serviciului Vamal, au anunțat destructurarea unei scheme de introducere în Republica Moldova a unor pastile cu efect psihoactiv, interzise pentru import și circulație neautorizată. Substanțele erau expediate prin intermediul trimiterilor poștale internaționale. Incidentul a avut loc la Postul Vamal Poștal de pe strada Piața Gării din Chișinău, unde un cetățean
12:50
Dorin Junghietu: „Am procurat energie de avarie din România. Prețul îl vom afla la sfârșitul lunii” # SafeNews
Prețul energiei electrice de avarie procurate din România este mult mai mare decât prețul energiei obișnuite, dar această achiziție a fost necesară pentru a evita deconectările. O spune ministrul energiei, Dorin Junghietu, care a explicat că din cauza bombardamentelor asupra sistemului energetic ucrainean, Chișinăul a fost nevoit să procure energie de avarie din România. Ministrul
12:50
Un ex-director general al unei mari companii financiare din China, executat pentru luare de mită # SafeNews
Fostul director general al companiei China Huarong International Holding, Bai Tianhui, a fost executat în dimineața zilei de 9 decembrie prin decizia instanței. El a fost găsit vinovat de luare de mită în proporții deosebit de mari — peste 1,108 miliarde de yuani (aproximativ 156 milioane de dolari), informează Televiziunea Centrală Chineză. Instanța a stabilit că, în
12:40
Un avion militar rusesc s-a prăbușit cu șapte persoane la bord, scrie presa din Rusia. Agenția de știri TASS a declarat că un avion An-22 s-a prăbușit în regiunea Ivanovo cu șapte persoane la bord. Serviciile de urgență au intervenit, dar soarta celor aflați la bord este în prezent necunoscută. Potrivit TASS, accidentul a avut
12:30
Părinții care achită cheltuieli pentru instruirea copiilor pot beneficia, începând din 2025, de diminuarea impozitului pe venit, recuperând astfel o parte din sumele plătite statului. Precizările au fost făcute de vicepreședintele Comisiei parlamentare pentru economie, buget și finanțe și deputatul PAS, Victoria Belous. Potrivit acesteia, părinții pot deduce din venitul impozabil cheltuielile suportate pentru instruirea
12:20
Autoritățile Republicii Moldova au testat scenarii realiste și au exersat modul în care un incident alimentar poate fi gestionat rapid, riguros și coordonat, pentru a preveni escaladarea riscurilor. Exercițiul a vizat proceduri de management al incidentelor, cooperarea între instituții naționale și europene, utilizarea sistemelor de alertă rapidă și comunicarea publică eficientă în situații sensibile, elemente
12:20
Avertisment: strategia de securitate a SUA „împărtășește viziunea Rusiei lui Putin” și „stabilește cursul unei rupturi cu Europa” # SafeNews
Noua strategie de securitate națională a SUA este un semnal de alarmă pentru Europa și stabilește cursul către o ruptură de care mulți europeni se temeau, dar erau reticenți să o recunoască, spune board-ul editorial al Financial Times. Casa Albă a publicat oficial noua strategie de securitate a SUA în care vorbește despre un „declin economic"
12:10
FOTO | Serviciul Vamal deconspiră o schemă de introducere a peste 280 de pastile interzise în Republica Moldova # SafeNews
Ofițerii Serviciului Vamal, sub coordonarea procurorilor PCCOCS, au destructurat o schemă de introducere în Republica Moldova a peste 280 de pastile cu efect psihoactiv, interzise pentru import și circulație neautorizată, prin intermediul trimiterilor poștale. Incidentul a fost descoperit la postul vamal „Poșta", unde un cetățean român în vârstă de 35 de ani s-a prezentat pentru
12:00
Biatlonista moldoveană Alina Stremous ocupă locul șase în clasamentul general al Cupei IBU, după prima etapă desfășurată în Obertiliach, Austria. În cadrul primei etape au avut loc trei curse. Sportiva moldoveană a cucerit medalia de argint la proba de sprint la 7,5 km, în a doua cursă de sprint pe aceeași distanță biatlonista a încheiat
12:00
Scandal în Franța, după o filmare în care Brigitte Macron le insultă pe activistele care au dat peste cap spectacolul unui comediant acuzat de viol # SafeNews
Feministele și-au exprimat indignarea, luni, după ce au circulat imagini în care prima doamnă a Franței, Brigitte Macron, folosește o insultă la adresa activistelor care au perturbat spectacolul unui comediant care fusese acuzat cândva de viol, scrie AFP. Echipa primei doamne a declarat că Brigitte Macron voia să critice „metoda radicală" de protest. Un spectacol
12:00
Contractul directorului general al „Teleradio-Moldova" (TRM), Vlad Țurcanu, care prevedea o clauză de 1,5 milioane de lei în caz de demitere înainte de termen, este considerat nelegal și nepotrivit. Comisia parlamentară pentru cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media nu a fost informată despre existența contractului, a declarat șefa comisiei, Liliana Nicolaescu-Onofrei. „Acest lucru nu
11:50
11 avioane militare ale Rusiei și Chinei au intrat în zona de apărare aeriană a Coreei de Sud fără notificare # SafeNews
Armata sud-coreeană a anunțat că a desfășurat avioane de vânătoare ale Forțelor Aeriene „pentru a ne pregăti pentru orice situații neprevăzute", scrie cotidianul sud-coreean Chosun. 11 avioane militare chineze și ruse au intrat în spațiul aerian al Zonei de Identificare a Apărării Aeriene a Coreei (KADIZ) marți, a relatat agenția de știri Newsis, citând armata sud-coreeană.
11:50
Fermierii din sudul Republicii Moldova anunță un nou protest pe 10 decembrie, în fața Guvernului. Producătorii agricoli din cadrul Asociației Obștești Forța Fermierilor sunt indignați de faptul că autoritățile centrale înregistrează datorii mari la plata subvențiilor în agricultură. Printr-o scrisoare deschisă, semnată de directorul executiv al Asociației Forța Fermierilor, Alexandru Bădărău, agricultorii cer întreprinderea unor
11:50
Turcia, zguduită de un uriaș scandal de pariuri: 29 de fotbaliști arestați, inclusiv jucători de la Galatasaray și Fenerbahçe # SafeNews
Autoritățile din Turcia au arestat doi fotbaliști din prima ligă și un fost președinte de club, pe fondul extinderii unei investigații de amploare privind pariuri ilegale care zguduie fotbalul turc. Scandalul, care inițial a vizat arbitri, se extinde acum spre conducători de cluburi și jucători importanți, potrivit agenției Anadolu. Dintr-un total de 39 de suspecți,
11:40
Poliția de Frontieră a destructurat o rețea specializată în organizarea migrației ilegale, în urma unei operațiuni desfășurate de Direcția regională Vest, cu sprijinul Direcției Acțiuni Speciale și sub conducerea Procuraturii raionului Ungheni. Doi membri ai grupării, cetățeni ai Republicii Moldova, au fost reținuți și sunt cercetați penal. Ei aveau rolul de călăuză și transportau migranți
11:40
Bucătarii care pregătesc în fiecare an un meniu secret pentru unii dintre cei mai importanți oameni din lume dezvăluie detalii de anul acesta # SafeNews
Într-o bucătărie aglomerată de la Primăria din Stockholm, bucătarii s-au adunat pentru a pregăti o cină elaborată, cu un meniu secret – și cu o notă de familie – pentru oamenii de știință și membrii regalității care se reunesc săptămâna aceasta la banchetul Premiilor Nobel din Suedia, relatează Reuters. Peste 40 de bucătari au încredințată sarcina
11:30
Lituania a decretat marţi starea de urgenţă din cauza ameninţării pe care o reprezintă la adresa securităţii publice baloane de contrabandă din Belarus, a anunţat Guvernul, relatează AFP. Lituania acuză Belarusul de faptul că a permis unor traficanţi să folosească baloane meteorologice pentru a transporta ţigarete de contrabandă peste frontieră, obligând în mai multe rânduri
11:30
Ministerul Apărării din Rusia a propus o medalie pentru militarii şi civilii care ajută la recuperarea cadavrelor din zonele de luptă – o indicaţie oficială rară că Rusia se străduieş
11:20
Șeful Marinei Federației Ruse, Alexander Moiseev, a venit cu noi declarații belicoase, acuzând Statele Unite și Uniunea Europeană că se pregătesc pentru un conflict în Arctica. Potrivit presei de stat de la Kremlin, conflagrația ar putea începe în viitorul apropiat. „În ultimii doi ani, Finlanda și Suedia s-au alăturat isteriei anti-rusești”, a spus Moiseev. „Declarațiile […] Articolul FLASH | Șeful Marinei ruse acuză SUA și UE de pregătiri pentru un război în Arctica apare prima dată în SafeNews.
11:10
Instanța îl pedepsește cu 25 de ani pe bărbatul acuzat de abuz sexual: Procurorii vor contesta sentința # SafeNews
Procuratura informează că, printr-o sentință recentă, un bărbat de 50 de ani, din nordul țării, a fost recunoscut vinovat pentru săvârșirea actelor de abuz sexual asupra fiicei sale vitrege, în perioada 2019–2025. Acțiunile ilegale au început când copila avea doar 7 ani. Prin hotărârea instanței, bărbatul, acuzat inițial de procurori pentru 9 episoade de infracțiuni […] Articolul Instanța îl pedepsește cu 25 de ani pe bărbatul acuzat de abuz sexual: Procurorii vor contesta sentința apare prima dată în SafeNews.
10:50
REACȚIE | ASP reacționează după documentarea unei scheme de corupție la eliberarea permiselor de conducere la Călărași # SafeNews
Centrul Național Anticorupție (CNA), împreună cu procurorii municipiului Chișinău, a documentat o schemă de corupție în procesul de obținere a permiselor de conducere în raionul Călărași. Peste 30 de percheziții au fost desfășurate în cadrul anchetei, în continuarea investigațiilor începute pe 15 octombrie, când au avut loc 50 de percheziții și au fost reținute trei […] Articolul REACȚIE | ASP reacționează după documentarea unei scheme de corupție la eliberarea permiselor de conducere la Călărași apare prima dată în SafeNews.
10:50
LA UN PAS DE TRAGEDIE | Doi copii din Fălești, internați după intoxicație cu monoxid de carbon # SafeNews
Doi copii, cu vârstele de 2 și 6 ani, au fost internați la spital după ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon în propria casă din satul Șoltoaia, raionul Fălești. Incidentul a avut loc pe 8 decembrie 2025. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 20:45. Copiii se aflau în cadă, iar apa […] Articolul LA UN PAS DE TRAGEDIE | Doi copii din Fălești, internați după intoxicație cu monoxid de carbon apare prima dată în SafeNews.
10:40
În perioada 1-5 decembrie, Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a încasat circa 1,2 miliarde de lei la bugetul public național. În acest interval, angajații SFS au efectuat 314 vizite fiscale la 294 de contribuabili. Direcția generală control a emis 131 de decizii pentru încălcări ale legislației fiscale constatate în noiembrie 2025, stabilind obligații suplimentare la […] Articolul SFS a încasat peste 1,2 miliarde de lei la buget în primele cinci zile din decembrie apare prima dată în SafeNews.
10:40
Lituania a declarat marți stare de urgență din cauza amenințărilor la adresa siguranței publice generate de baloanele de contrabandă provenite din Belarus, a anunțat guvernul țării. Autoritățile acuză Belarus că permite traficanților să folosească baloane meteorologice pentru transportul ilegal de țigări peste graniță, ceea ce a dus la suspendarea repetată a operațiunilor aeroportului din Vilnius […] Articolul Lituania introduce starea de urgență după incidentele cu baloane de contrabandă apare prima dată în SafeNews.
10:10
Astăzi, 9 decembrie, Consiliul Superior al Magistraturii s-a reunit într-o nouă ședință. Inițial pe ordinea de zi erau programate 17 subiecte, însă două dintre acestea au fost amânate. Articolul LIVE | Ședința Consiliului Superior al Magistraturii: 17 subiecte pe ordinea de zi apare prima dată în SafeNews.
10:10
Ministerul Finanţelor constată că Moldovagaz se află în prag de insolvabilitate, ca urmare a datoriilor uriaşe de circa 14,61 miliarde lei, inclusiv datorii curente de peste 10,23 miliarde lei față de părțile afiliate: concernul rus Gazprom și Factoring Finance LLC (o structură controlată de Gazprom). Potrivit Ministerului Finanţelor, chiar dacă cota statului în capitalul social […] Articolul Datoriile Moldovagaz depășesc 14 miliarde de lei, inclusiv obligații față de Gazprom apare prima dată în SafeNews.
10:10
NEWS ALERT | CNA și procurorii efectuează peste 30 de percheziții într-un dosar de corupție la permisele de conducere # SafeNews
Articolul NEWS ALERT | CNA și procurorii efectuează peste 30 de percheziții într-un dosar de corupție la permisele de conducere apare prima dată în SafeNews.
09:40
În ultimele 24 de ore, punctele de trecere a frontierei din Republica Moldova au înregistrat 45.428 traversări de persoane. Cele mai tranzitate puncte au fost Aeroportul Internațional Chișinău cu 14.454 traversări, Leușeni cu 5.917, Sculeni cu 4.922, Palanca cu 4.365 și Otaci cu 3.257 traversări. Pe sensul de intrare în țară, autoritățile au refuzat trecerea […] Articolul Poliția de Frontieră: 22 de persoane străine nu au primit autorizație de intrare apare prima dată în SafeNews.
09:40
ULTIMA ORĂ | Șoferul fugar din Rîșcani, reținut după tragedia care a dus la moartea unei tinere # SafeNews
Tânărul care a provocat un accident mortal la Mihăileni, raionul Rîșcani, a fost reținut de oamenii legii după aproximativ 20 de zile de la incident. Informația a fost confirmată pentru Pulsmedia.md de Liliana Harea, ofițer de presă al IP Rîșcani. Șoferul, în vârstă de 25 de ani, a fugit de la fața locului după accidentul […] Articolul ULTIMA ORĂ | Șoferul fugar din Rîșcani, reținut după tragedia care a dus la moartea unei tinere apare prima dată în SafeNews.
09:20
FOTO | Mihai Popșoi în SUA: consolidarea relațiilor moldo-americane și dialog cu diaspora # SafeNews
Viceprim-ministrul și ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, a efectuat pe 8 decembrie 2025 o vizită oficială în Raleigh, statul Carolina de Nord, SUA, unde a avut o serie de întrevederi cu oficiali locali și comunitatea moldovenească. Programul vizitei a început cu o întâlnire cu Elaine Marshall, secretara de stat a Carolinei de […] Articolul FOTO | Mihai Popșoi în SUA: consolidarea relațiilor moldo-americane și dialog cu diaspora apare prima dată în SafeNews.
09:20
VIDEO | ȘOCANT | Polițist lovit și purtat pe capota mașinii: Șoferul s-a oprit doar ca să facă o poză # SafeNews
Un incident grav a avut loc recent în orașul Soke, Turcia, unde un polițist a fost lovit de o mașină și purtat câțiva metri pe capota vehiculului, în timp ce șoferul a oprit doar pentru a-i face o fotografie. Scenele șocante au fost surprinse de camerele de supraveghere. Potrivit presei internaționale, polițistul se afla lângă […] Articolul VIDEO | ȘOCANT | Polițist lovit și purtat pe capota mașinii: Șoferul s-a oprit doar ca să facă o poză apare prima dată în SafeNews.
09:10
Fără examen auto în UK: Moldovenii primesc dreptul de a conduce cu permisul lor. Iată ce trebuie să faci # SafeNews
Agenția Servicii Publice (ASP) anunță cetățenii Republicii Moldova care se află în Marea Britanie că, pentru a-și schimba permisul de conducere categoria B cu unul britanic, va fi nevoie de o nouă adeverință, numită Certificate of Entitlement, emisă în limba engleză. Noul model a fost adaptat pentru a respecta cerințele autorităților din Marea Britanie și […] Articolul Fără examen auto în UK: Moldovenii primesc dreptul de a conduce cu permisul lor. Iată ce trebuie să faci apare prima dată în SafeNews.
09:00
Un fost membru executiv al uneia dintre cele mai importante companii chineze de gestionare a activelor controlate de stat a fost executat marți, în urma unei condamnări definitive pentru corupție, potrivit AFP. Bai Tianhui, fost manager general al China Huarong International Holdings (CHIH), filială a gigantului China Huarong Asset Management, a fost găsit vinovat de […] Articolul CHINA | Oficial de rang înalt din industria financiară executat pentru mită uriașă apare prima dată în SafeNews.
08:30
Astăzi, 9 decembrie, cu ocazia Zilei Internaționale Anticorupție, directorul Centrului Național Anticorupție (CNA), Alexandr Pînzari, a transmis un mesaj adresat cetățenilor, colegilor și partenerilor instituției, subliniind importanța luptei continue împotriva corupției în Republica Moldova. În discursul său, Pînzari a calificat corupția drept „un flagel care subminează democrația, amenință statul de drept, periclitează economia și împiedică […] Articolul Ziua Internațională Anticorupție: Mesajul directorului CNA, Alexandr Pînzari apare prima dată în SafeNews.
08:20
Președintele american Donald Trump critică amenda impusă de UE rețelei X: ”Europa se schimbă prea mult și nu în bine” # SafeNews
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a reacționat dur la decizia Comisiei Europene de a sancționa rețeaua socială X, deținută de Elon Musk, cu o amendă de 120 de milioane de euro. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei conferințe de presă la Casa Albă, unde liderul american a calificat măsura drept „ciudată” și „neplăcută”. Trump […] Articolul Președintele american Donald Trump critică amenda impusă de UE rețelei X: ”Europa se schimbă prea mult și nu în bine” apare prima dată în SafeNews.
08:20
Operațiune amplă antidrog în Moldova: Peste 1,2 milioane de lei în substanțe interzise, confiscate în ultima săptămână # SafeNews
Poliția Republicii Moldova anunță că, în perioada 1–7 decembrie, a desfășurat noi acțiuni ample pentru prevenirea și combaterea traficului de droguri, punând un accent special pe protejarea minorilor și tinerilor de implicarea în consumul sau distribuirea substanțelor narcotice. Activitățile au vizat inclusiv monitorizarea rețelelor sociale și a platformelor online, acolo unde traficanții încearcă tot mai […] Articolul Operațiune amplă antidrog în Moldova: Peste 1,2 milioane de lei în substanțe interzise, confiscate în ultima săptămână apare prima dată în SafeNews.
08:10
Începând cu anul viitor, pacienții din Republica Moldova vor avea acces la mai multe medicamente compensate, după ce Compania Națională de Asigurări în Medicină a aprobat includerea a trei noi denumiri comune internaționale în lista actuală. Decizia a fost luată în cadrul ședinței Consiliului pentru medicamente compensate din 5 decembrie. Noile preparate sunt destinate persoanelor […] Articolul Trei noi medicamente compensate vor fi disponibile de la 1 ianuarie 2026 apare prima dată în SafeNews.
08:00
Pentru ziua de astăzi, 9 decembrie 2025, meteorologii anunță o vreme mohorâtă, cu cer acoperit în toate regiunile. Minimele se vor situa între -2 și +3 grade Celsius, iar atmosfera va rămâne rece pe parcursul întregii zile. Vântul va sufla slab din direcția sud-vest, cu o viteză maximă de aproximativ 9 km/h. Umiditatea aerului se […] Articolul METEO | 9 decembrie 2025: Cer înnorat în toată țara și temperaturi apropiate de zero apare prima dată în SafeNews.
08:00
Poliţia poloneză a arestat trei ucraineni asupra cărora a fost găsit echipament de hacking # SafeNews
Trei bărbaţi ucraineni care au fost opriţi la Varşovia aveau echipament de hacking în maşină şi au fost acuzaţi de infracţiuni legate de apărarea naţională, a anunţat luni poliţia poloneză, relatează Reuters. Agenţii de poliţie din centrul Varşoviei i-au oprit pe cei trei bărbaţi, iar în maşina în care călătoreau au fost găsite echipamente specializate […] Articolul Poliţia poloneză a arestat trei ucraineni asupra cărora a fost găsit echipament de hacking apare prima dată în SafeNews.
