Moldova, salvată cu energie de avarie scumpă din România. Junghietu: Vom afla prețul la finalul lunii
Bani.md, 9 decembrie 2025 09:30
Energia de avarie cumpărată din România ar putea costa până la 300–400 euro/MW, iar Republica Moldova a fost nevoită să importe aproximativ 270 MW timp de trei ore pentru a evita deconectările. Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a declarat, în cadrul unei emisiuni de la Moldova 1, că achiziția de urgență a fost determinată de atacurile
• • •
Acum 15 minute
09:40
Industria divertismentului este zguduită de un nou val de consolidare după ce grupul media Paramount Skydance a anunțat luni o ofertă ostilă de 108,4 miliarde de dolari pentru preluarea Warner Bros Discovery (WBD), o sumă care depășește cu mult cele 72 de miliarde de dolari oferite vineri de Netflix pentru achiziția studiourilor Warner Bros și
09:40
Un proiect strategic, strangulat birocratic! Cheiurile temporare pe Prut și Nistru promise în 2023 zac în sertare # Bani.md
La aproape doi ani de la angajamentul public al autorităților privind facilitarea construcției cheiurilor temporare pe râul Prut, proiect considerat vital pentru exporturile Republicii Moldova, inițiativele rămân complet neimplementate. În analiza sa, economistul Iurie Rija arată că blocajul nu este tehnic, ci instituțional: deși cadrul legal a fost modificat în 2023, iar mediul privat este
Acum 30 minute
09:30
Moldova, salvată cu energie de avarie scumpă din România. Junghietu: Vom afla prețul la finalul lunii # Bani.md
Energia de avarie cumpărată din România ar putea costa până la 300–400 euro/MW, iar Republica Moldova a fost nevoită să importe aproximativ 270 MW timp de trei ore pentru a evita deconectările. Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a declarat, în cadrul unei emisiuni de la Moldova 1, că achiziția de urgență a fost determinată de atacurile
09:30
Trei miliarde lei investiții? Doar pe hârtie! În realitate, sunt datorii și proiecte neexecutate din 2025 # Bani.md
Guvernul anunță pentru 2026 o majorare de peste 55% a investițiilor capitale, care ar urma să depășească pragul de 3 miliarde de lei — un nivel prezentat oficial drept „record istoric". Într-un interviu pentru Ziua.md, economistul Veaceslav Ioniță avertizează însă că această creștere spectaculoasă este, în bună parte, o iluzie statistică, construită pe tăieri bugetare,
Acum o oră
09:20
Executare silită în val: Fiscul strânge aproape 50 milioane lei de la restanțieri într-o săptămână # Bani.md
Executarea silită rămâne principalul instrument de recuperare a datoriilor fiscale: în perioada 1–5 decembrie 2025, Serviciul Fiscal de Stat a încasat 45,94 milioane de lei de la contribuabili restanțieri, dintre care 45,46 milioane lei au fost încasate din conturile bancare și 480 de mii lei din casierii. În același interval, în urma tratamentelor de conformare,
Acum 24 ore
18:00
Bitcoin a revenit la aproximativ 92 000–93 000 de dolari, după câteva zile de optimism alimentat de așteptările privind reducerea dobânzilor în SUA și de sentimentul mai pozitiv de pe Wall Street. Moneda a recuperat astfel o parte din pierderile recente, după ce prețul scăzuse până aproape de 87 000 de dolari. Pentru investitori, această
17:40
Cursă contra cronometru! Guvernul grăbește mega-licitația eoliană înainte de expirarea angajamentelor față de Bruxelles # Bani.md
Guvernul accelerează lansarea celei mai mari licitații eoliene din istoria țării, cu stocare obligatorie, pentru a respecta termenul-limită impus de UE. Comisia de licitații pentru instalarea celor 170 MW de capacități eoliene, care includ și obligativitatea instalării sistemelor de stocare a energiei electrice în volum de 0,25 MWh pentru fiecare MW (echivalentul a 44 MWh
17:20
Primăria majorează taxele! Cazarea, publicitatea și parcările aduc zeci de milioane la buget # Bani.md
Primăria Municipiului Chișinău pregătește pentru anul 2026 majorarea taxelor locale, indexate la rata inflației de 4,68% , potrivit proiectului de decizie supus consultărilor publice. Municipalitatea propune o taxă de amenajare a teritoriului în valoare de 214 lei, din care se estimează venituri de 51,8 milioane lei. Taxa pentru organizarea licitațiilor și loteriilor este stabilită la
17:20
Dumitru Șoldan este noul director al S.A. „Tracom", după ce a câștigat concursul organizat pentru ocuparea funcției de conducere a întreprinderii. Actualul director interimar a obținut cel mai mare punctaj în urma procesului de selecție desfășurat de Agenția Proprietății Publice, fiind declarat oficial învingător, în urma interviului din 1 decembrie. Concursul a avut două etape.
16:30
Energocom ar putea continua încă un an achiziția centralizată a energiei electrice pentru Moldova # Bani.md
Moldova va continua să fie aprovizionată cu energie electrică prin intervenția directă a statului încă un an. Aceasta prevede un proiect de hotărâre a Guvernului, elaborat de Ministerul Energiei, prin care se prelungeste până la 31 decembrie 2026 mandatul SA "Energocom" de a cumpăra energia necesară pentru piața internă. Ministerul explică faptul că prelungirea este
16:10
Pentru prima dată în 7 ani, salariul de referință nu crește. Ion Chicu: E o premieră negativă pentru sectorul public # Bani.md
Pentru prima dată de la aprobarea Legii 270 privind salarizarea în serviciul public (2018), salariul de referință în sectorul public nu va fi majorat. Declarația a fost făcută în cadrul unei emisiuni la Cinema 1, de către fostul premier Ion Chicu. „Este primul an când salariul de referință nu crește. Este o încălcare a spiritului
15:30
PAS a îngropat cota de 50% pentru produsele autohtone, iar acum ne roagă să „cumpărăm de-acasă” # Bani.md
La cinci ani de la preluarea guvernării, PAS revine asupra politicilor privind susținerea producătorilor locali și lansează campania „Cumpăr BUN de-acasă", menită să încurajeze populația să opteze pentru produse autohtone în perioada sărbătorilor și pe tot parcursul anului. Inițiativa vine însă într-un context în care autoritățile au renunțat anterior la măsura de protejare a producției
14:30
Junghietu cere economisire de lumină, deși sistemul e declarat stabil: ”Pentru a evita riscurile de deconectări” # Bani.md
Deși autoritățile anunță că Sistemul Electroenergetic Național (SEN) funcționează „stabil" și asigură integral necesarul de energie al țării, ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a publicat un mesaj de avertizare către populație, cerând consum responsabil pentru a preveni deconectările. „Comportamentul responsabil și consumul rațional de energie electrică, în special în orele de vârf, sunt necesare pentru a
14:10
Platforma Națională pentru Turism a fost lansată în Republica Moldova. Este o inițiativă care își propune să coordoneze sectorul turistic, să ridice standardele în domeniu și să consolideze cooperarea între instituțiile publice, mediul privat și organizațiile neguvernamentale. Platforma va sprijini digitalizarea datelor turistice și promovarea brandului turistic al Moldovei la nivel național și internațional. Într-o conferință de
12:50
Alcool doar pentru bogați! Riadul relaxează regulile pentru rezidenții cu peste 13 mii de dolari lunar # Bani.md
Arabia Saudită continuă procesul de liberalizare socială și economică și a extins accesul la băuturi alcoolice pentru o categorie mai largă de rezidenți străini, relatează Bloomberg. Potrivit surselor citate, autoritățile au permis achiziționarea alcoolului de către cetățenii nemusulmani care locuiesc în regat și au un venit lunar de cel puțin 50.000 de riali saudiți (circa
11:40
Criza alimentară, cel mai mare coșmar al statului! Moldova a simulat un scenariu catastrofal # Bani.md
Autoritățile Republicii Moldova au testat scenarii realiste și au exersat modul în care un incident alimentar poate fi gestionat rapid, riguros și coordonat, pentru a preveni escaladarea riscurilor. Exercițiul a vizat proceduri de management al incidentelor, cooperarea între instituții naționale și europene, utilizarea sistemelor de alertă rapidă și comunicarea publică eficientă în situații sensibile, elemente
11:20
Populația ține în viață băncile! Economisirile depășesc creditarea și mențin poziția de creditor net # Bani.md
Populația își menține statutul de creditor net al sistemului bancar. Pe acest segment, raportul „credite/depozite" a crescut de la 34,3% la 45%, ca urmare a accelerării creditării într-un ritm mai rapid decât cel al economisirii. În schimb, companiile nefinanciare au rămas creditori neți, raportul lor diminuându-se ușor de la 79,7% la 79,4%, pe fundalul scăderii
11:10
OTP Bank SA nu a respectat clauzele contractuale privind rezoluțiunea contractului-cadru pentru serviciile de plată, prin nerespectarea termenului de preavizare. Constatarea vine din partea Comisiei Naționale a Pieței Financiare, la reclamația unui consumator. Potrivit CNPF, chiar dacă părțile pot conveni asupra dreptului băncii de a rezilia oricând, în mod unilateral, un contract-cadru încheiat pe durată
10:30
Nota de plată crește la vamă: moldovenii plătesc tot mai mult pentru bunurile din afara țării # Bani.md
Moldovenii au scos mai mulți bani din buzunar pentru bunurile introduse în țară în prima săptămână din decembrie. În perioada 1–7 decembrie, persoanele fizice au achitat taxe vamale în valoare de circa 34,7 milioane de lei pentru mărfuri care depășesc limita neimpozabilă de 150 de euro. Suma este cu aproape 3,1 milioane de lei mai
10:30
Ceai cu chimicale, identificat la vama Leușeni: 11 mii de pliculețe, distruse înainte de a ajunge pe rafturi # Bani.md
Un lot de ceai în cantitate de peste 374 kg, echivalentul a 11 016 pliculețe, a fost reținut și ulterior distrus după ce testele au arătat că produsul nu respectă normele de siguranță alimentară ale Republicii Moldova, anunță Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor. Analizele de laborator au indicat depășirea limitei maxime admise pentru pesticidul Clorpirifos,
10:10
CNPF atacă în instanță o bancă după ce a descoperit clauze „abuzive” într-un contract de depozit # Bani.md
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) a identificat clauze abuzive într-un contract de depozit bancar, inițial încheiat cu BCR Chișinău și ulterior preluat de Victoriabank, și anunță că va acționa în instanță pentru anularea lor. Decizia a fost aprobată în cadrul ședinței din 2 decembrie. Potrivit instituției, verificările au fost declanșate în urma depunerii unei
10:00
Rezervele valutare s-au redus! Datoria externă a mușcat 33 de milioane într-o singură lună # Bani.md
Activele oficiale de rezervă ale Republicii Moldova au coborât la 5 080,87 mil. euro la data de 28 noiembrie 2025, potrivit datelor publicate de Banca Națională a Moldovei. Nivelul este cu 60,56 mil. euro mai mic decât cel înregistrat la 31 octombrie, când rezervele totalizau 5 141,43 mil. euro. BNM explică diminuarea rezervelor prin mai
Ieri
09:50
Sistemul Electroenergetic Național funcționează în parametri normali, fiind menținute stabilitatea operațională, continuitatea alimentării și echilibrul energetic necesar acoperirii integrale a consumului intern, anunță ÎS „Moldelectrica". Instituția revine cu precizări după apariția unor interpretări privind fluxurile afișate pe pagina sa oficială. Potrivit Moldelectrica, datele vizualizate online reprezintă fluxuri tehnice instantanee, generate de caracteristicile fizice ale rețelei,
7 decembrie 2025
11:40
Elon Musk cere „desființarea Uniunii Europene” după ce a fost amendat cu 120 de milioane de euro de Bruxelles # Bani.md
Miliardarul Elon Musk, fondatorul SpaceX și proprietarul Tesla și X (fostul Twitter), a lansat un atac fără precedent la adresa Uniunii Europene, cerând public ca blocul comunitar să fie „desființat", iar puterea să fie transferată înapoi guvernelor naționale. Declarația vine la o zi după ce Comisia Europeană a amendat platforma X cu 120 de milioane
11:30
Criză în Marea Neagră! Atacurile Ucrainei triplează costurile de asigurare pentru navele rusești # Bani.md
Atacurile efectuate de Ucraina asupra tancurilor petroliere rusești și asupra infrastructurii portuare din Marea Neagră au provocat o creștere a costurilor de asigurare pentru navele comerciale din regiune. Potrivit Financial Times, în ultima lună tarifele de asigurare pentru riscuri de război au crescut de trei ori, iar brokerii avertizează că majorările vor continua. Marcus Baker,
11:20
Lege dură în Germania! Moldovenii prinși cu date false rămân 10 ani fără șansa unui pașaport german # Bani.md
Parlamentul german a aprobat un nou pachet legislativ care înăsprește regulile de imigrație și accelerarea procedurilor de deportare. Potrivit Der Spiegel, legea simplifică modul în care statele sunt clasificate drept „țări sigure de origine", ceea ce va permite autorităților să respingă mai rapid cererile de azil și să expulzeze rapid persoanele cărora li s-a refuzat
11:20
Netflix pregătește lovitura secolului: 59 miliarde de dolari credit pentru a înghiți Warner Bros. Discovery # Bani.md
Netflix negociază un pachet uriaș de credite în valoare de 59 de miliarde de dolari, necesar pentru finanțarea achiziției Warner Bros. Discovery — una dintre cele mai mari tranzacții corporative din istoria industriei media. Suma va acoperi partea cash a unei tranzacții evaluate la 83 de miliarde de dolari, iar finanțarea este coordonată de gigantul
11:10
Șoc în sectorul agricol! Cel mai mare nivel al creditelor neperformante din economie – 19% # Bani.md
Rata creditelor neperformante (NPL) din sistemul bancar al Republicii Moldova a continuat să se îmbunătățească în 2024. Indicatorul a coborât 4,1%, față de 5,6% în 2023, arată cele mai noi date publicate de Banca Națională. Indicatorul a marcat o reducere de 1,4 puncte procentuale. Deși evoluția generală este pozitivă, diferențele între ramurile economiei sunt semnificative,
Mai mult de 2 zile în urmă
21:40
Republica Moldova se confruntă cu un deficit acut de energie după atacurile masive lansate noaptea trecută de Rusia asupra infrastructurii energetice a Ucrainei, avertizează economistul Sergiu Tofilat. Situația pune presiune majoră pe capacitatea de import a țării și
18:00
Moldova cere ajutor de avarie din România după atacurile asupra infrastructurii energetice ucrainene # Bani.md
Sistemul electroenergetic al Republicii Moldova a intrat sub presiune în această după-amiază, după atacurile masive asupra infrastructurii energetice din Ucraina, în zona adiacentă graniței cu Moldova. Un grup energetic important a fost deconectat, iar liniile de interconexiune care asigură fluxurile regionale de energie funcționează acum aproape de limita maximă. Potrivit operatorului de transport Moldelectrica, depășirea […] Articolul Moldova cere ajutor de avarie din România după atacurile asupra infrastructurii energetice ucrainene apare prima dată în Bani.md.
14:00
North Bucharest Investments, fondată de Vlad Musteață, desemnată „Best Residential Real Estate Agency 2025” în România # Bani.md
North Bucharest Investments a fost distinsă în cadrul prestigioasei Gale CIJ Awards 2025 cu premiul „Best Residential Real Estate Agency of the Year”, o recunoaștere a performanței constante, a profesionalismului și a poziționării solide în segmentul rezidențial high-end din România. „Premiul acesta este despre oameni. Despre cei care aleg în fiecare zi să creadă în […] Articolul North Bucharest Investments, fondată de Vlad Musteață, desemnată „Best Residential Real Estate Agency 2025” în România apare prima dată în Bani.md.
11:40
Omul de afaceri din Chișinău Vlad Musteață reacționează public după apariția unor informații în presă potrivit cărora ar fi fost reținut în România, iar compania pe care o conduce ar fi vizată într-un dosar de evaziune fiscală. Într-o postare publică, Musteață califică aceste afirmații drept „false” și „parte a unei campanii de denigrare”. „Am văzut […] Articolul „Fake news la pachet”! Musteață dezminte zvonurile despre reținere și evaziune apare prima dată în Bani.md.
11:30
Guvernul Federației Ruse se pregătește pentru o nouă rundă de scumpiri pe piața băuturilor alcoolice. Începând cu 1 ianuarie 2026, accizele vor crește semnificativ – între 8,9% și 31%, potrivit proiectului de modificare a Codului Fiscal transmis Dumei de Stat. Cea mai severă majorare îi vizează pe producătorii și importatorii de vin, măsura urmând să […] Articolul Prețul „gradelor” urcă! Statul face alcoolul mai tare doar la factură apare prima dată în Bani.md.
11:20
Doar unul din patru moldoveni reușește să pună bani deoparte. BNM: Economisirea rămâne la un nivel critic de scăzut # Bani.md
Gradul de economisire al populației din Republica Moldova rămâne redus, arată cele mai noi date ale Băncii Naționale. Conform sondajului, 74,7% dintre respondenți declară că nu au reușit să economisească nimic în ultimele șase luni, ceea ce confirmă fragilitatea situației financiare a gospodăriilor și presiunile persistente asupra bugetelor familiale. Printre cei care totuși reușesc să […] Articolul Doar unul din patru moldoveni reușește să pună bani deoparte. BNM: Economisirea rămâne la un nivel critic de scăzut apare prima dată în Bani.md.
11:00
Mascații au intrat peste imperiul imobiliar al lui Vlad Musteață, vizat într-un mega-dosar de evaziune și bani spălați # Bani.md
Serviciul de Investigare a Criminalității Economice (SICE) din România a efectuat vineri, 5 decembrie, percheziții la sediul companiei imobiliare North Bucharest Investments (NBI), într-un dosar ce vizează suspiciuni de evaziune fiscală în formă continuată și agravantă, precum și spălare de bani. Surse judiciare citate de Mediafax afirmă că firma are legături directe cu omul de […] Articolul Mascații au intrat peste imperiul imobiliar al lui Vlad Musteață, vizat într-un mega-dosar de evaziune și bani spălați apare prima dată în Bani.md.
10:50
Calea Ferată din Moldova anunță organizarea unei serii de licitații în perioada 22–24 decembrie 2025, prin care vor fi valorificate locomotive, vagoane, boghiuri, containere, materiale metalice, bunuri imobile și piese de schimb. Prima rundă de licitații va avea loc pe 22 decembrie 2025, la ora 09:00, în regim „cu reducere”, când vor fi scoase la […] Articolul „Black Friday” pe șine! CFM pune pe piață zeci de locomotive la reducere apare prima dată în Bani.md.
5 decembrie 2025
17:30
UE amendează platforma X a lui Elon Musk cu 120 milioane euro, iar TikTok intră sub supraveghere strictă # Bani.md
Comisia Europeană a aplicat platformei X o amendă de 120 de milioane de euro pentru încălcarea obligațiilor de transparență prevăzute de Regulamentul privind serviciile digitale (DSA) și a aprobat angajamentele obligatorii asumate de TikTok pentru respectarea acelorași norme. Potrivit ANCOM, deciziile marchează un pas major în consolidarea siguranței și responsabilității mediului online în Uniunea Europeană. […] Articolul UE amendează platforma X a lui Elon Musk cu 120 milioane euro, iar TikTok intră sub supraveghere strictă apare prima dată în Bani.md.
16:40
Antalya doboară două recorduri turistice în 2025: moldovenii rămân printre vizitatorii fideli # Bani.md
Antalya, capitala turismului turcesc, a înregistrat două noi recorduri istorice atât în primele 11 luni ale anului, cât și în luna noiembrie, iar printre vizitatorii fideli ai destinației se numără și moldovenii — peste 182 de mii în 2025, chiar dacă numărul lor a scăzut ușor cu 1%, scrie presa din Turcia. Destinația a fost […] Articolul Antalya doboară două recorduri turistice în 2025: moldovenii rămân printre vizitatorii fideli apare prima dată în Bani.md.
15:50
Corupție la nivel înalt! 5 milioane de lei ridicați și 7 reținuți în dosarul achizițiilor publice # Bani.md
Centrul Național Anticorupție anunță că, în urma perchezițiilor desfășurate joi, 4 decembrie, în cadrul unui dosar de corupție în achiziții publice, au fost ridicate sume totale ce depășesc 5 milioane de lei, găsite în diferită valută la domiciliile și birourile unor agenți economici și funcționari publici. Proveniența banilor urmează a fi stabilită în cadrul urmăririi […] Articolul Corupție la nivel înalt! 5 milioane de lei ridicați și 7 reținuți în dosarul achizițiilor publice apare prima dată în Bani.md.
15:40
Modernizarea aeroportului începe cu o notă de plată usturătoare! 2,2 milioane doar pentru expertiză # Bani.md
Aeroportul Internațional Chișinău a lansat o licitație în valoare de 2,2 milioane de lei pentru achiziția de servicii de consultanță necesare proiectului de reconstrucție și modernizare a terminalului de pasageri. Potrivit caietului de sarcini, consultanța va acoperi toate etapele critice ale proiectului: verificarea documentației tehnice existente, asistență în procesul de achiziție a lucrărilor și supraveghere […] Articolul Modernizarea aeroportului începe cu o notă de plată usturătoare! 2,2 milioane doar pentru expertiză apare prima dată în Bani.md.
15:40
Averea ultra-bogaților din întreaga lume a atins un nou maxim istoric, potrivit raportului anual al băncii elvețiene UBS. Numărul miliardarilor a crescut cu 196 în acest an, exclusiv persoane care și-au construit singure averea, iar grupul global numără acum aproape 3 000 de membri. Acești nou-veniți au adăugat 386,5 miliarde de dolari la averea totală, […] Articolul Miliardarii lumii sparg recordurile: averea combinată atinge 15,8 trilioane de dolari apare prima dată în Bani.md.
15:20
4 din 10 joburi libere sunt la stat: criză de personal în administrație, educație și sănătate # Bani.md
Cele mai mari insuficiențe de personal din Republica Moldova persistă în administrația publică, sistemul medical și învățământ, potrivit datelor publicate de Biroul Național de Statistică. În trimestrul III al anului 2025 au fost înregistrate circa 33,8 mii locuri de muncă vacante la nivel național, iar rata posturilor libere a ajuns la 4,9%, în creștere față […] Articolul 4 din 10 joburi libere sunt la stat: criză de personal în administrație, educație și sănătate apare prima dată în Bani.md.
15:00
Benzina și motorina se ieftinesc, dar încă nu au revenit la prețurile de dinaintea sancțiunilor # Bani.md
Motorina a coborât din nou sub pragul de 20 de lei litrul, după două săptămâni consecutive de ieftiniri. Media zilnică a diminuării a fost de circa 0,6%, ceea ce a generat o scădere cumulată de 1,27 lei/litru. Benzina a urmat aceeași direcție, deși într-un ritm mai lent. Ieftinirile vin pe fundalul scăderii cotațiilor internaționale Platts […] Articolul Benzina și motorina se ieftinesc, dar încă nu au revenit la prețurile de dinaintea sancțiunilor apare prima dată în Bani.md.
14:40
Criză pe șine! Fermierii spun că noile tarife riscă să alunge exporturile de pe calea ferată # Bani.md
Asociația exportatorilor de cereale „Agrocereale” solicită conducerii întreprinderii Căile Ferate ale Moldovei (CFM) un răspuns oficial la demersul expediat pe 5 septembrie 2025 privind modificarea politicii tarifare pentru transportul feroviar de mărfuri, intrată în vigoare la 1 octombrie 2025. Într-o scrisoare adresată directorului întreprinderii, Serghei Cotelinic, organizația atrage atenția că noile tarife riscă să afecteze […] Articolul Criză pe șine! Fermierii spun că noile tarife riscă să alunge exporturile de pe calea ferată apare prima dată în Bani.md.
14:20
În trimestrul III al anului trecut plățile cu cardul au depășit pentru prima dată pragul de 50 miliarde de lei, iar în același trimestru din 2025 au ajuns la peste 61 miliarde de lei. Volumul total al plăților cu cardul din ultimele 12 luni a urcat la 225 miliarde de lei, ceea ce reflectă o […] Articolul Plățile fără numerar accelerează, dar cash-ul încă e rege apare prima dată în Bani.md.
13:20
Proiectul național MIA Plăți Instant a fost distins cu Silver Award la Romanian PR Awards 2024, (link activ: https://mia.bnm.md/ro/node/22) în categoria Tech PR & Communication Innovation. Gala a avut loc în luna noiembrie la București și a reunit unele dintre cele mai eficiente campanii de comunicare din regiune. Premiul reprezintă o recunoaștere internațională a modului […] Articolul Proiectul MIA Plăți Instant, premiat la Romanian PR Awards 2024 apare prima dată în Bani.md.
13:10
VIDEO Masa rotundă Abordări moderne în prevenirea și tratamentul adicțiilor, reducerea riscurilor și reinserția socială # Bani.md
În Republica Moldova, consumul de droguri, alcool și tutun crește îngrijorător, iar cel mai afectat grup sunt minorii și adolescenții. Specialiștii avertizează că fenomenul se extinde rapid și devine tot mai complex, din cauza apariției substanțelor noi, dar și a lipsei unei strategii naționale de prevenire. Subiectul a fost discutat în cadrul mesei rotunde „Abordare […] Articolul VIDEO Masa rotundă Abordări moderne în prevenirea și tratamentul adicțiilor, reducerea riscurilor și reinserția socială apare prima dată în Bani.md.
13:00
Istanbul și Sharm el-Sheikh au dominat cerul Moldovei! Trafic record de 5,7 milioane de pasageri în noiembrie # Bani.md
Aeroportul Internațional Chișinău a înregistrat în luna noiembrie un total de 5,7 milioane de pasageri, potrivit datelor oficiale privind distribuția traficului pe destinații. Cele mai solicitate rute rămân cele spre huburile mari din Turcia și Egipt, dar și către principalele capitale europene. Istanbul se menține în fruntea clasamentului, cumulând 11,7% din totalul pasagerilor transportați în […] Articolul Istanbul și Sharm el-Sheikh au dominat cerul Moldovei! Trafic record de 5,7 milioane de pasageri în noiembrie apare prima dată în Bani.md.
12:30
Salariul rămâne principa sursă de venit financiar al gospodăriilor din Republica Moldova, în timp ce distribuția veniturilor arată în continuare discrepanțe majore, potrivit Bancii Naționale a Moldovei care a radiografiat veniturile populației, pe baza unui sondaj realizat pe un eșantion de 1.029 de persoane din diferite categorii de vârstă, medii de trai, sexe și niveluri […] Articolul Săracii Moldovei! Aproape o treime dintre oameni trăiesc cu sub 5.000 de lei pe lună apare prima dată în Bani.md.
12:10
Ipotecile au împins piața în delir! Creditele imobiliare s-au majorat cu 143%, iar prețurile au luat-o razna # Bani.md
Costurile în sectorul construcțiilor au continuat să crească în 2024, însă într-un ritm mai moderat comparativ cu anii anteriori, arată datele Băncii Naționale a Moldovei. Scumpirile au fost generate în special de materialele de construcție și de lucrările de construcție-montaj. După avansul accelerat din perioada 2020–2022, indicele prețurilor în construcții și-a temperat semnificativ ritmul de […] Articolul Ipotecile au împins piața în delir! Creditele imobiliare s-au majorat cu 143%, iar prețurile au luat-o razna apare prima dată în Bani.md.
