Criza alimentară, cel mai mare coșmar al statului! Moldova a simulat un scenariu catastrofal
Bani.md, 8 decembrie 2025 11:40
Autoritățile Republicii Moldova au testat scenarii realiste și au exersat modul în care un incident alimentar poate fi gestionat rapid, riguros și coordonat, pentru a preveni escaladarea riscurilor. Exercițiul a vizat proceduri de management al incidentelor, cooperarea între instituții naționale și europene, utilizarea sistemelor de alertă rapidă și comunicarea publică eficientă în situații sensibile, elemente
• • •
Acum 30 minute
11:40
Autoritățile Republicii Moldova au testat scenarii realiste și au exersat modul în care un incident alimentar poate fi gestionat rapid, riguros și coordonat, pentru a preveni escaladarea riscurilor. Exercițiul a vizat proceduri de management al incidentelor, cooperarea între instituții naționale și europene, utilizarea sistemelor de alertă rapidă și comunicarea publică eficientă în situații sensibile, elemente
Acum o oră
11:20
Populația ține în viață băncile! Economisirile depășesc creditarea și mențin poziția de creditor net # Bani.md
Populația își menține statutul de creditor net al sistemului bancar. Pe acest segment, raportul „credite/depozite" a crescut de la 34,3% la 45%, ca urmare a accelerării creditării într-un ritm mai rapid decât cel al economisirii. În schimb, companiile nefinanciare au rămas creditori neți, raportul lor diminuându-se ușor de la 79,7% la 79,4%, pe fundalul scăderii
11:10
OTP Bank SA nu a respectat clauzele contractuale privind rezoluțiunea contractului-cadru pentru serviciile de plată, prin nerespectarea termenului de preavizare. Constatarea vine din partea Comisiei Naționale a Pieței Financiare, la reclamația unui consumator. Potrivit CNPF, chiar dacă părțile pot conveni asupra dreptului băncii de a rezilia oricând, în mod unilateral, un contract-cadru încheiat pe durată
Acum 2 ore
10:30
Nota de plată crește la vamă: moldovenii plătesc tot mai mult pentru bunurile din afara țării # Bani.md
Moldovenii au scos mai mulți bani din buzunar pentru bunurile introduse în țară în prima săptămână din decembrie. În perioada 1–7 decembrie, persoanele fizice au achitat taxe vamale în valoare de circa 34,7 milioane de lei pentru mărfuri care depășesc limita neimpozabilă de 150 de euro. Suma este cu aproape 3,1 milioane de lei mai
10:30
Ceai cu chimicale, identificat la vama Leușeni: 11 mii de pliculețe, distruse înainte de a ajunge pe rafturi # Bani.md
Un lot de ceai în cantitate de peste 374 kg, echivalentul a 11 016 pliculețe, a fost reținut și ulterior distrus după ce testele au arătat că produsul nu respectă normele de siguranță alimentară ale Republicii Moldova, anunță Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor. Analizele de laborator au indicat depășirea limitei maxime admise pentru pesticidul Clorpirifos,
10:10
CNPF atacă în instanță o bancă după ce a descoperit clauze „abuzive” într-un contract de depozit # Bani.md
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) a identificat clauze abuzive într-un contract de depozit bancar, inițial încheiat cu BCR Chișinău și ulterior preluat de Victoriabank, și anunță că va acționa în instanță pentru anularea lor. Decizia a fost aprobată în cadrul ședinței din 2 decembrie. Potrivit instituției, verificările au fost declanșate în urma depunerii unei
10:00
Rezervele valutare s-au redus! Datoria externă a mușcat 33 de milioane într-o singură lună # Bani.md
Activele oficiale de rezervă ale Republicii Moldova au coborât la 5 080,87 mil. euro la data de 28 noiembrie 2025, potrivit datelor publicate de Banca Națională a Moldovei. Nivelul este cu 60,56 mil. euro mai mic decât cel înregistrat la 31 octombrie, când rezervele totalizau 5 141,43 mil. euro. BNM explică diminuarea rezervelor prin mai
Acum 4 ore
09:50
Sistemul Electroenergetic Național funcționează în parametri normali, fiind menținute stabilitatea operațională, continuitatea alimentării și echilibrul energetic necesar acoperirii integrale a consumului intern, anunță ÎS „Moldelectrica". Instituția revine cu precizări după apariția unor interpretări privind fluxurile afișate pe pagina sa oficială. Potrivit Moldelectrica, datele vizualizate online reprezintă fluxuri tehnice instantanee, generate de caracteristicile fizice ale rețelei,
Ieri
11:40
Elon Musk cere „desființarea Uniunii Europene” după ce a fost amendat cu 120 de milioane de euro de Bruxelles # Bani.md
Miliardarul Elon Musk, fondatorul SpaceX și proprietarul Tesla și X (fostul Twitter), a lansat un atac fără precedent la adresa Uniunii Europene, cerând public ca blocul comunitar să fie „desființat", iar puterea să fie transferată înapoi guvernelor naționale. Declarația vine la o zi după ce Comisia Europeană a amendat platforma X cu 120 de milioane
11:30
Criză în Marea Neagră! Atacurile Ucrainei triplează costurile de asigurare pentru navele rusești # Bani.md
Atacurile efectuate de Ucraina asupra tancurilor petroliere rusești și asupra infrastructurii portuare din Marea Neagră au provocat o creștere a costurilor de asigurare pentru navele comerciale din regiune. Potrivit Financial Times, în ultima lună tarifele de asigurare pentru riscuri de război au crescut de trei ori, iar brokerii avertizează că majorările vor continua. Marcus Baker,
11:20
Lege dură în Germania! Moldovenii prinși cu date false rămân 10 ani fără șansa unui pașaport german # Bani.md
Parlamentul german a aprobat un nou pachet legislativ care înăsprește regulile de imigrație și accelerarea procedurilor de deportare. Potrivit Der Spiegel, legea simplifică modul în care statele sunt clasificate drept „țări sigure de origine", ceea ce va permite autorităților să respingă mai rapid cererile de azil și să expulzeze rapid persoanele cărora li s-a refuzat
11:20
Netflix pregătește lovitura secolului: 59 miliarde de dolari credit pentru a înghiți Warner Bros. Discovery # Bani.md
Netflix negociază un pachet uriaș de credite în valoare de 59 de miliarde de dolari, necesar pentru finanțarea achiziției Warner Bros. Discovery — una dintre cele mai mari tranzacții corporative din istoria industriei media. Suma va acoperi partea cash a unei tranzacții evaluate la 83 de miliarde de dolari, iar finanțarea este coordonată de gigantul
11:10
Șoc în sectorul agricol! Cel mai mare nivel al creditelor neperformante din economie – 19% # Bani.md
Rata creditelor neperformante (NPL) din sistemul bancar al Republicii Moldova a continuat să se îmbunătățească în 2024. Indicatorul a coborât 4,1%, față de 5,6% în 2023, arată cele mai noi date publicate de Banca Națională. Indicatorul a marcat o reducere de 1,4 puncte procentuale. Deși evoluția generală este pozitivă, diferențele între ramurile economiei sunt semnificative,
6 decembrie 2025
21:40
Republica Moldova se confruntă cu un deficit acut de energie după atacurile masive lansate noaptea trecută de Rusia asupra infrastructurii energetice a Ucrainei, avertizează economistul Sergiu Tofilat. Situația pune presiune majoră pe capacitatea de import a țării și riscă să ducă la deconectări sau scumpiri, dacă populația nu reduce consumul în intervalele critice 7:00–11:00 și
18:00
Moldova cere ajutor de avarie din România după atacurile asupra infrastructurii energetice ucrainene # Bani.md
Sistemul electroenergetic al Republicii Moldova a intrat sub presiune în această după-amiază, după atacurile masive asupra infrastructurii energetice din Ucraina, în zona adiacentă graniței cu Moldova. Un grup energetic important a fost deconectat, iar liniile de interconexiune care asigură fluxurile regionale de energie funcționează acum aproape de limita maximă. Potrivit operatorului de transport Moldelectrica, depășirea
14:00
North Bucharest Investments, fondată de Vlad Musteață, desemnată „Best Residential Real Estate Agency 2025” în România # Bani.md
North Bucharest Investments a fost distinsă în cadrul prestigioasei Gale CIJ Awards 2025 cu premiul „Best Residential Real Estate Agency of the Year", o recunoaștere a performanței constante, a profesionalismului și a poziționării solide în segmentul rezidențial high-end din România. „Premiul acesta este despre oameni. Despre cei care aleg în fiecare zi să creadă în
Mai mult de 2 zile în urmă
11:40
Omul de afaceri din Chișinău Vlad Musteață reacționează public după apariția unor informații în presă potrivit cărora ar fi fost reținut în România, iar compania pe care o conduce ar fi vizată într-un dosar de evaziune fiscală. Într-o postare publică, Musteață califică aceste afirmații drept „false" și „parte a unei campanii de denigrare". „Am văzut
11:30
Guvernul Federației Ruse se pregătește pentru o nouă rundă de scumpiri pe piața băuturilor alcoolice. Începând cu 1 ianuarie 2026, accizele vor crește semnificativ – între 8,9% și 31%, potrivit proiectului de modificare a Codului Fiscal transmis Dumei de Stat. Cea mai severă majorare îi vizează pe producătorii și importatorii de vin, măsura urmând să
11:20
Doar unul din patru moldoveni reușește să pună bani deoparte. BNM: Economisirea rămâne la un nivel critic de scăzut # Bani.md
Gradul de economisire al populației din Republica Moldova rămâne redus, arată cele mai noi date ale Băncii Naționale. Conform sondajului, 74,7% dintre respondenți declară că nu au reușit să economisească nimic în ultimele șase luni, ceea ce confirmă fragilitatea situației financiare a gospodăriilor și presiunile persistente asupra bugetelor familiale. Printre cei care totuși reușesc să
11:00
Mascații au intrat peste imperiul imobiliar al lui Vlad Musteață, vizat într-un mega-dosar de evaziune și bani spălați # Bani.md
Serviciul de Investigare a Criminalității Economice (SICE) din România a efectuat vineri, 5 decembrie, percheziții la sediul companiei imobiliare North Bucharest Investments (NBI), într-un dosar ce vizează suspiciuni de evaziune fiscală în formă continuată și agravantă, precum și spălare de bani. Surse judiciare citate de Mediafax afirmă că firma are legături directe cu omul de
10:50
Calea Ferată din Moldova anunță organizarea unei serii de licitații în perioada 22–24 decembrie 2025, prin care vor fi valorificate locomotive, vagoane, boghiuri, containere, materiale metalice, bunuri imobile și piese de schimb. Prima rundă de licitații va avea loc pe 22 decembrie 2025, la ora 09:00, în regim „cu reducere", când vor fi scoase la
5 decembrie 2025
17:30
UE amendează platforma X a lui Elon Musk cu 120 milioane euro, iar TikTok intră sub supraveghere strictă # Bani.md
Comisia Europeană a aplicat platformei X o amendă de 120 de milioane de euro pentru încălcarea obligațiilor de transparență prevăzute de Regulamentul privind serviciile digitale (DSA) și a aprobat angajamentele obligatorii asumate de TikTok pentru respectarea acelorași norme. Potrivit ANCOM, deciziile marchează un pas major în consolidarea siguranței și responsabilității mediului online în Uniunea Europeană.
16:40
Antalya doboară două recorduri turistice în 2025: moldovenii rămân printre vizitatorii fideli # Bani.md
Antalya, capitala turismului turcesc, a înregistrat două noi recorduri istorice atât în primele 11 luni ale anului, cât și în luna noiembrie, iar printre vizitatorii fideli ai destinației se numără și moldovenii — peste 182 de mii în 2025, chiar dacă numărul lor a scăzut ușor cu 1%, scrie presa din Turcia. Destinația a fost
15:50
Corupție la nivel înalt! 5 milioane de lei ridicați și 7 reținuți în dosarul achizițiilor publice # Bani.md
Centrul Național Anticorupție anunță că, în urma perchezițiilor desfășurate joi, 4 decembrie, în cadrul unui dosar de corupție în achiziții publice, au fost ridicate sume totale ce depășesc 5 milioane de lei, găsite în diferită valută la domiciliile și birourile unor agenți economici și funcționari publici. Proveniența banilor urmează a fi stabilită în cadrul urmăririi
15:40
Modernizarea aeroportului începe cu o notă de plată usturătoare! 2,2 milioane doar pentru expertiză # Bani.md
Aeroportul Internațional Chișinău a lansat o licitație în valoare de 2,2 milioane de lei pentru achiziția de servicii de consultanță necesare proiectului de reconstrucție și modernizare a terminalului de pasageri. Potrivit caietului de sarcini, consultanța va acoperi toate etapele critice ale proiectului: verificarea documentației tehnice existente, asistență în procesul de achiziție a lucrărilor și supraveghere
15:40
Averea ultra-bogaților din întreaga lume a atins un nou maxim istoric, potrivit raportului anual al băncii elvețiene UBS. Numărul miliardarilor a crescut cu 196 în acest an, exclusiv persoane care și-au construit singure averea, iar grupul global numără acum aproape 3 000 de membri. Acești nou-veniți au adăugat 386,5 miliarde de dolari la averea totală,
15:20
4 din 10 joburi libere sunt la stat: criză de personal în administrație, educație și sănătate # Bani.md
Cele mai mari insuficiențe de personal din Republica Moldova persistă în administrația publică, sistemul medical și învățământ, potrivit datelor publicate de Biroul Național de Statistică. În trimestrul III al anului 2025 au fost înregistrate circa 33,8 mii locuri de muncă vacante la nivel național, iar rata posturilor libere a ajuns la 4,9%, în creștere față
15:00
Benzina și motorina se ieftinesc, dar încă nu au revenit la prețurile de dinaintea sancțiunilor # Bani.md
Motorina a coborât din nou sub pragul de 20 de lei litrul, după două săptămâni consecutive de ieftiniri. Media zilnică a diminuării a fost de circa 0,6%, ceea ce a generat o scădere cumulată de 1,27 lei/litru. Benzina a urmat aceeași direcție, deși într-un ritm mai lent. Ieftinirile vin pe fundalul scăderii cotațiilor internaționale Platts
14:40
Criză pe șine! Fermierii spun că noile tarife riscă să alunge exporturile de pe calea ferată # Bani.md
Asociația exportatorilor de cereale „Agrocereale" solicită conducerii întreprinderii Căile Ferate ale Moldovei (CFM) un răspuns oficial la demersul expediat pe 5 septembrie 2
14:20
În trimestrul III al anului trecut plățile cu cardul au depășit pentru prima dată pragul de 50 miliarde de lei, iar în același trimestru din 2025 au ajuns la peste 61 miliarde de lei. Volumul total al plăților cu cardul din ultimele 12 luni a urcat la 225 miliarde de lei, ceea ce reflectă o […] Articolul Plățile fără numerar accelerează, dar cash-ul încă e rege apare prima dată în Bani.md.
13:20
Proiectul național MIA Plăți Instant a fost distins cu Silver Award la Romanian PR Awards 2024, (link activ: https://mia.bnm.md/ro/node/22) în categoria Tech PR & Communication Innovation. Gala a avut loc în luna noiembrie la București și a reunit unele dintre cele mai eficiente campanii de comunicare din regiune. Premiul reprezintă o recunoaștere internațională a modului […] Articolul Proiectul MIA Plăți Instant, premiat la Romanian PR Awards 2024 apare prima dată în Bani.md.
13:10
VIDEO Masa rotundă Abordări moderne în prevenirea și tratamentul adicțiilor, reducerea riscurilor și reinserția socială # Bani.md
În Republica Moldova, consumul de droguri, alcool și tutun crește îngrijorător, iar cel mai afectat grup sunt minorii și adolescenții. Specialiștii avertizează că fenomenul se extinde rapid și devine tot mai complex, din cauza apariției substanțelor noi, dar și a lipsei unei strategii naționale de prevenire. Subiectul a fost discutat în cadrul mesei rotunde „Abordare […] Articolul VIDEO Masa rotundă Abordări moderne în prevenirea și tratamentul adicțiilor, reducerea riscurilor și reinserția socială apare prima dată în Bani.md.
13:00
Istanbul și Sharm el-Sheikh au dominat cerul Moldovei! Trafic record de 5,7 milioane de pasageri în noiembrie # Bani.md
Aeroportul Internațional Chișinău a înregistrat în luna noiembrie un total de 5,7 milioane de pasageri, potrivit datelor oficiale privind distribuția traficului pe destinații. Cele mai solicitate rute rămân cele spre huburile mari din Turcia și Egipt, dar și către principalele capitale europene. Istanbul se menține în fruntea clasamentului, cumulând 11,7% din totalul pasagerilor transportați în […] Articolul Istanbul și Sharm el-Sheikh au dominat cerul Moldovei! Trafic record de 5,7 milioane de pasageri în noiembrie apare prima dată în Bani.md.
12:30
Salariul rămâne principa sursă de venit financiar al gospodăriilor din Republica Moldova, în timp ce distribuția veniturilor arată în continuare discrepanțe majore, potrivit Bancii Naționale a Moldovei care a radiografiat veniturile populației, pe baza unui sondaj realizat pe un eșantion de 1.029 de persoane din diferite categorii de vârstă, medii de trai, sexe și niveluri […] Articolul Săracii Moldovei! Aproape o treime dintre oameni trăiesc cu sub 5.000 de lei pe lună apare prima dată în Bani.md.
12:10
Ipotecile au împins piața în delir! Creditele imobiliare s-au majorat cu 143%, iar prețurile au luat-o razna # Bani.md
Costurile în sectorul construcțiilor au continuat să crească în 2024, însă într-un ritm mai moderat comparativ cu anii anteriori, arată datele Băncii Naționale a Moldovei. Scumpirile au fost generate în special de materialele de construcție și de lucrările de construcție-montaj. După avansul accelerat din perioada 2020–2022, indicele prețurilor în construcții și-a temperat semnificativ ritmul de […] Articolul Ipotecile au împins piața în delir! Creditele imobiliare s-au majorat cu 143%, iar prețurile au luat-o razna apare prima dată în Bani.md.
12:00
Ministerul Justiției a venit cu explicații oficiale privind utilizarea programului rusesc TrueConf în sistemul judecătoresc, după criticile formulate de experți și presă. Într-un răspuns pentru Rupor.md, citat de Reliattea, instituția a admis că software-ul folosit în prezent este tehnic depășit și nu mai corespunde cerințelor actuale ale procesului de digitalizare. Potrivit ministerului, Agenția de Administrare a […] Articolul Ministerul Justiției pe Zoom costă 5,5 milioane de lei în 2026 apare prima dată în Bani.md.
11:40
Comisia Europeană a introdus Rusia pe lista neagră a țărilor cu risc ridicat de spălare a banilor # Bani.md
Comisia Europeană a decis să includă Rusia în lista neagră a jurisdicțiilor cu risc ridicat de spălare a banilor și finanțare a terorismului, transmite Politico, citat de RBK, care a consultat un document anexă la registrul oficial al UE. Deși pe site-ul Comisiei lista nu a fost încă actualizată, ultima versiune datează din august și […] Articolul Comisia Europeană a introdus Rusia pe lista neagră a țărilor cu risc ridicat de spălare a banilor apare prima dată în Bani.md.
11:30
Populația de copii (0–17 ani) a scăzut la 494.099 la 1 ianuarie 2025 față de 508,7 mii la 1 ianuarie 2024. În doar doi ani, cifra s-a redus de la 27.182 născuți-vii în 2022 la 23.648 în 2024, un declin structural care reflectă emigrarea masivă și o natalitate foarte scăzută, arată datele Biroului Național de […] Articolul Moldova rămâne fără copii! În doi ani, țara a pierdut peste 3.532 de nou-născuți apare prima dată în Bani.md.
11:30
Tranzacția anului: Netflix câștigă duelul pentru Warner Bros. cu o ofertă de 28 de dolari pe acțiune # Bani.md
Netflix a câștigat duelul ofertelor pentru preluarea Warner Bros. Discovery (WBD) și va începe negocierile exclusive pentru finalizarea tranzacției, au declarat surse citate de Deadline, vineri. Oferta Netflix, evaluată la aproximativ 28 de dolari pe acțiune, este în mare parte în numerar. Procesul rapid de achiziție a început după ce Warner Bros. Discovery s-a declarat […] Articolul Tranzacția anului: Netflix câștigă duelul pentru Warner Bros. cu o ofertă de 28 de dolari pe acțiune apare prima dată în Bani.md.
11:20
Etichetele „mincinoase”, interzise! Ambalajele nu mai pot afișa fructe dacă produsul conține doar arome # Bani.md
Etichetele produselor alimentare care conțin doar arome nu mai pot afișa imagini cu fructe sau legume, după intrarea în vigoare a noilor prevederi din Legea privind informarea consumatorilor. Modificările, aplicabile din 11 noiembrie, stabilesc reguli stricte menite să elimine confuziile create de ambalaje care sugerează ingrediente inexistente în produs, precizează Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor […] Articolul Etichetele „mincinoase”, interzise! Ambalajele nu mai pot afișa fructe dacă produsul conține doar arome apare prima dată în Bani.md.
11:10
Republica Moldova a pierdut două poziții în Indicele Global al Păcii pentru 2025, situându-se pe locul 66 din 163 de state analizate. Țara este încadrată între Zambia și Uzbekistan, iar declasarea reflectă presiunea generată de războiul din vecinătate, vulnerabilitățile economice și riscurile de securitate din regiunea Europei de Est. Clasamentul prezentat de Institutul pentru Economie […] Articolul Moldova cade în topul păcii mondiale: suntem pe locul 66, lângă Zambia și Uzbekistan apare prima dată în Bani.md.
10:50
Populația de copii (0–17 ani) a scăzut la 494.099 la 1 ianuarie 2025. În doar doi ani, cifra s-a redus de la 270.182 născuți-vii în 2022 la 24.123 în 2024, un declin structural care reflectă emigrarea masivă și o natalitate foarte scăzută, arată datele Biroului Național de Statistică. Ponderea copiilor în totalul populației continuă să […] Articolul Moldova rămâne fără copii! În doi ani, țara a pierdut peste 24.000 de nou-născuți apare prima dată în Bani.md.
10:20
Investitorii speriați de controale abuzive, legislație arbitrară și haos în instituțiile statului # Bani.md
Mediul de afaceri se confruntă cu o instabilitate cronică a reglementărilor, modificări legislative frecvente și insuficient fundamentate, ceea ce „amplifică percepția riscului pentru investitorii existenți și potențiali”. Autoritățile că, în loc să stabilizeze economia, au produs „incertitudine sporită” prin inițiative motivate politic, potrivit unui document intern al comunității de afaceri americane din Moldova – AmCham […] Articolul Investitorii speriați de controale abuzive, legislație arbitrară și haos în instituțiile statului apare prima dată în Bani.md.
09:30
Guvernul pune bir pe coletele de pe Temu, Shein și Aliexpress! Munteanu pregătește lovitura pentru cumpărătorii online # Bani.md
Premierul Alexandru Munteanu a anunțat, în cadrul emisiunii „Cabinetul din umbră” de la Jurnal TV, că Executivul lucrează la introducerea unor taxe pentru coletele comandate online din afara țării. Măsura ar urma să închidă o serie de lacune economice și să sporească siguranța controlului asupra mărfurilor intrate în Republica Moldova. „Da, noi avem de gând, […] Articolul Guvernul pune bir pe coletele de pe Temu, Shein și Aliexpress! Munteanu pregătește lovitura pentru cumpărătorii online apare prima dată în Bani.md.
09:20
Fumătorii vor plăti mai mult pentru țigări în 2026, după ce Serviciul Fiscal de Stat a stabilit un nou preț de referință obligatoriu pentru piața tutunului. Dacă în 2025 un pachet nu putea fi vândut sub 42,35 lei, anul viitor pragul minim crește la 46,59 lei – o majorare de peste patru lei per pachet. […] Articolul Fumătorii vor plăti mai mult în 2026: prețul minim la țigări va fi de 46,59 lei pe pachet apare prima dată în Bani.md.
09:10
Administraţia Trump a autorizat joi derularea de tranzacţii cu benzinăriile Lukoil din afara Rusiei, acordând o derogare de la sancţiunile impuse în octombrie pentru rolul pe care veniturile companiei petroliere îl joacă în sprijinirea războiului Moscovei în Ucraina, transmite Reuters. Potrivit unui comunicat postat pe site-ul Trezoreriei SUA, tranzacţiile cu benzinăriile Lukoil sunt autorizate până […] Articolul Vânzarea benzinăriilor se amână: Lukoil primește timp suplimentar până în aprilie 2026 apare prima dată în Bani.md.
4 decembrie 2025
18:00
Alphabet, Apple și Microsoft conduc clasamentul global al profitabilității, fiecare dintre ele înregistrând profituri nete de peste 100 de miliarde de dolari în 2025, transmite platforma Visual Capitalist. Clasamentul celor mai profitabile companii din lume în 2025 evidențiază o concentrare puternică a veniturilor în domeniile tehnologiei, finanțelor și energiei. Ca și în anii precedenți, firmele […] Articolul Topul mondial al profiturilor: giganții tech domină clasamentul din 2025 apare prima dată în Bani.md.
17:20
România, Bulgaria și Grecia pun în mișcare coridorul Marea Neagră – Marea Egee. Ruta are extensie spre Moldova # Bani.md
Bulgaria, Grecia și România au semnat la Bruxelles, un Memorandum de Înțelegere care pune în mișcare unul dintre cele mai mari proiecte de infrastructură regională ale ultimilor ani: dezvoltarea unei axe de transport care să conecteze Marea Egee cu Marea Neagră. Documentul stabilește cooperarea celor trei state în cadrul Platformei pentru Coridorul Marea Neagră – […] Articolul România, Bulgaria și Grecia pun în mișcare coridorul Marea Neagră – Marea Egee. Ruta are extensie spre Moldova apare prima dată în Bani.md.
16:30
FIA a lansat Cartea Albă 2025: opt domenii de reformă pentru accelerarea integrării europene # Bani.md
Asociația Investitorilor Străini din Republica Moldova (FIA) a prezentat cea de-a noua ediție a Cărții Albe 2025 – document strategic considerat principalul instrument de dialog dintre mediul de afaceri și autorități. Publicația apare în contextul noului statut al Republicii Moldova de țară candidată la Uniunea Europeană și pune pe masă o agendă amplă de reforme […] Articolul FIA a lansat Cartea Albă 2025: opt domenii de reformă pentru accelerarea integrării europene apare prima dată în Bani.md.
16:20
Grupul energetic maghiar MOL este interesat să cumpere activele internaționale ale gigantului petrolier rus Lukoil, aflat sub sancțiuni americane, au declarat pentru REUTERS trei surse familiare cu negocierile. Compania se alătură astfel listei tot mai lungi de potențiali cumpărători care încearcă să preia activele pe care Lukoil este obligată să le vândă până la termenul-limită […] Articolul Ungurii vor o bucată din imperiul Lukoil scos la vânzare după sancțiunile SUA apare prima dată în Bani.md.
