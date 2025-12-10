Șoferul de Audi care a provocat accidentul mortal de la Rîșcani și a fugit, prins de poliție
EA.md, 10 decembrie 2025 07:20
Șoferul de Audi implicat în accidentul mortal din 20 noiembrie, în urma căruia și-a pierdut viața o tânără de 23 de ani, și care a fugit de la locul faptei, a fost reținut de poliție. „La data de 8 decembrie, polițiștii din Rîșcani au reținut șoferul care, la 20 noiembrie, a fost implicat într-un […] Articolul Șoferul de Audi care a provocat accidentul mortal de la Rîșcani și a fugit, prins de poliție apare prima dată în ea.md.
Cum își pot schimba cetățenii R. Moldova din Marea Britanie permisul auto categoria B: ghid rapid # EA.md
Agenția Servicii Publice (ASP) a lansat un nou model de Adeverință (Certificate of Entitlement) pentru cetățenii moldoveni care vor să-și preschimbe permisul de conducere categoria B în Regatul Unit. Documentul actualizat corespunde cerințelor britanice și poate fi ridicat de la subdiviziunile teritoriale ASP sau de la sediul central din Chișinău (str. Salcâmilor, nr. 28). Adeverința […] Articolul Cum își pot schimba cetățenii R. Moldova din Marea Britanie permisul auto categoria B: ghid rapid apare prima dată în ea.md.
Cetățenii pot reduce impozitul pe venit cu sumele cheltuite pentru studiile copiilor lor. Deputata Victoria Belous a explicat într-un mesaj video cum funcționează această facilitate fiscală. „Începând cu acest an, cheltuielile pentru instruirea copiilor – fie la grădiniță, școală, universitate, școală profesională sau la școli de muzică, arte și sport – pot fi deduse din […] Articolul (Video) Cum să scapi de impozitul pe venit pentru cheltuielile cu studiile copiilor tăi? apare prima dată în ea.md.
Antreprenor moldovean, dezamăgit de programul de panouri fotovoltaice: „Un proiect fără sens” # EA.md
Antreprenorul Alexandru Gurdilă, dezamăgit după ce și-a instalat acasă un sistem fotovoltaic de 12kWh, critică programul CNED: „No ne tut to bîlo!” Inițial, el spera la compensații și sprijin pentru eficiența energetică a locuinței, iar reacția Centrului Național pentru Energie Durabilă nu a întârziat să apară. „De vreo 3 luni am sistem fotovoltaic acasă […] Articolul Antreprenor moldovean, dezamăgit de programul de panouri fotovoltaice: „Un proiect fără sens” apare prima dată în ea.md.
Zinaida Popa lămurește „misterul” împrumutului de aproape 2 milioane de lei de la soț, menționat în declarația de avere # EA.md
Zinaida Popa, șefa fracțiunii PAS în CMC și directoarea Moldexpo, clarifică împrumutul de 2 milioane de lei de la soțul ei din declarația de avere 2024: „A fost doar o eroare mecanică”. „În legătură cu informațiile apărute în ultimele zile privind un credit de 2 milioane de lei pe care l-aș fi contractat de […] Articolul Zinaida Popa lămurește „misterul” împrumutului de aproape 2 milioane de lei de la soț, menționat în declarația de avere apare prima dată în ea.md.
Copilărie de coșmar pentru o fetiță din nordul țării: A fost violată de concubinul mamei sale de la 7 ani # EA.md
Un bărbat de 50 de ani, din nordul țării, a fost recunoscut vinovat pentru săvârșirea actelor de abuz sexual asupra fiicei sale vitrege, în perioada 2019–2025. Acțiunile ilegale au început când copila avea doar 7 ani, anunță Procuratura Generală. Potrivit acuzării, bărbatul, aflându-se la domiciliul concubinei sale din nordul țării, unde locuia împreună cu concubina, […] Articolul Copilărie de coșmar pentru o fetiță din nordul țării: A fost violată de concubinul mamei sale de la 7 ani apare prima dată în ea.md.
Fermierii declanșează „protest de avertizare” după ce ministra Agriculturii se declară „bucuroasă” că statul datorează agricultorilor 1,3 miliarde de lei în subvenții # EA.md
Fermierii organizează astăzi, 10 decembrie 2025, un protest la ora 10:30 în fața Guvernului, cerând Cabinetului condus de Alexandru Munteanu să inițieze urgent măsuri concrete pentru salvarea agriculturii din întreaga țară. „În ziua de 10 decembrie 2025, ora 10:30, în fața clădirii Guvernului de pe strada Pușkin, Asociația Obștească Forța Fermierilor va organiza un protest […] Articolul Fermierii declanșează „protest de avertizare” după ce ministra Agriculturii se declară „bucuroasă” că statul datorează agricultorilor 1,3 miliarde de lei în subvenții apare prima dată în ea.md.
Retailerul polonez LPP și-a extins prezența în 45 de piețe și a deschis primele magazine Sinsay în țară. Brandul a debutat pe 5 decembrie la Bălți și pe 19 decembrie la Soroca, oferind o gamă completă de îmbrăcăminte și produse pentru casă. Compania afirmă că intrarea pe piața din Moldova completează extinderea sa în […] Articolul Grupul polonez LPP aduce în Moldova brandul Sinsay apare prima dată în ea.md.
Pentru 2026, Primăria Chișinău propune creșterea taxelor pentru magazinele și unitățile de alimentație publică care comercializează alcool și tutun, precum și aplicarea unor suprataxe pentru locațiile de pe arterele principale ale orașului. Principalele prevederi ale proiectului cu privire la taxele locale pentru 2026 au fost prezentate luni în cadrul unor consultări publice, transmite IPN. […] Articolul Chișinău: Magazinele care vând alcool și tutun vor plăti taxe mai mari în 2026 apare prima dată în ea.md.
În 2026, funcționarii publici cu salarii de până la 6.300 de lei vor beneficia de plăți compensatorii # EA.md
Ministerul Finanțelor a propus modificări la Legea privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, pentru a alinia legislația cu viitoarea majorare a salariului minim pe economie. Documentul prevede ajustarea categoriilor de angajați care au dreptul la indemnizații pentru dezvoltarea potențialului managerial și profesional în cadrul autorităților locale de nivelul I, precum și clarificarea […] Articolul În 2026, funcționarii publici cu salarii de până la 6.300 de lei vor beneficia de plăți compensatorii apare prima dată în ea.md.
Începând cu 2026, Primăria Chișinău planifică introducerea pe scară largă a tichetării electronice în transportul public, echipând toate autobuzele și troleibuzele cu tehnologie modernă. Despre acest proiect a vorbit, în cadrul ședinței operative a serviciilor municipale, șeful interimar al Direcției generale mobilitate urbană, Dorin Ciornîi, transmite ipn.md. Dorin Ciornîi a explicat faptul că autoritățile […] Articolul Primăria Chișinău pregătește introducerea tichetelor electronice în 2026 apare prima dată în ea.md.
Trei persoane sunt date în urmărire de poliție după ce au intrat cu forța într-o casă, l-au agresat pe proprietar și i-au sustras bani și un pistol. Cazul a avut loc luni noaptea, în jurul orei 21:30, în localitatea Schineni, din raionul Soroca, scrie pulsmedia.md. Victima s-a dovedit a fi un tânăr în vârstă […] Articolul Tânăr agresat la Soroca: bătut și deposedat de bani și pistol apare prima dată în ea.md.
(Video) „Uite licența… și 100 de euro!” Moldovean, încătușat după ce a încercat să mituiască o polițistă de frontieră # EA.md
Un moldovean a fost încătușat la vamă după ce a încercat să ofere 100 de euro mită unei polițiste de frontieră, în loc să prezinte licența necesară pentru transportul pasagerilor peste hotare. Incidentul a fost făcut public de IGPF, într-un clip difuzat cu ocazia Zilei Internaționale Anticorupție. În imagini se vede cum șoferul încearcă să […] Articolul (Video) „Uite licența… și 100 de euro!” Moldovean, încătușat după ce a încercat să mituiască o polițistă de frontieră apare prima dată în ea.md.
(Video) „Hai să mai facem un copil, că de la 10 la 11 nu-i mare diferență!” – replica savuroasă a Marinei Cârnaț pentru soțul ei # EA.md
Soții Marina și Teodor Cârnaț au stârnit rumoare pe rețele după ce au postat un clip în care glumesc despre… al 11-lea copil! „E ca o fabrică de păpuși!”, „Faceți, doar nu vi-i creștem noi!”, „Sarcină ușoară și binecuvântări!” – au fost doar câteva dintre zecile de comentarii ale internauților. Dialogul savuros dintre cei doi: […] Articolul (Video) „Hai să mai facem un copil, că de la 10 la 11 nu-i mare diferență!” – replica savuroasă a Marinei Cârnaț pentru soțul ei apare prima dată în ea.md.
Teatrul Național „Eugène Ionesco” aduce în luna decembrie două producții speciale, menite să atingă inimile publicului și să ofere experiențe teatrale intense și memorabile. „Ultima Noapte la Madrid”, o monodramă impresionantă despre iubire, sacrificiu și destin, și „Poveste de Crăciun”, clasica istorie a transformării lui Ebenezer Scrooge, revin pe scenă pentru a oferi emoție, reflecție […] Articolul Magie pe scena Teatrului Ionesco: două spectacole care emoționează și transformă apare prima dată în ea.md.
Brandul Apifera continuă o tradiție apicolă de familie, transmisă din generație în generație. Astăzi, afacerea administrată de a treia generație de apicultori a evoluat dintr-un mic atelier într-un exportator recunoscut. Programul Bridge Missions, dezvoltat și implementat de Agenția de Investiții, în parteneriat cu Ukraine-Moldova American Enterprise Fund și Innovate Moldova, le-a facilitat accesul către piețe […] Articolul Mierea Apifera cucerește piața internațională: 90% din producție merge peste hotare apare prima dată în ea.md.
Irina Borodkina merge mai departe cu procedurile estetice sub anestezie, extinzându-le și în afara Kievului # EA.md
Irina Borodkina, proprietara salonului „Dr. Serebrova” din Chișinău, implicat în intervenții estetice ilegale și periculoase, pare să se descurce bine. În timp ce în Moldova continuă procesul legat de moartea clienteii Liuba Babuțchi, cunoscută drept Mona Lisa, iar anestezista și asistenta riscă închisoarea, Borodkina, care a părăsit țara, și-a reluat activitatea și a revenit în […] Articolul Irina Borodkina merge mai departe cu procedurile estetice sub anestezie, extinzându-le și în afara Kievului apare prima dată în ea.md.
De trei luni, Vlad Plahotniuc se află într-o celulă modestă la Penitenciarul nr. 13 din Chișinău, alături de foștii săi apropiați, Constantin Țuțu și Vladimir Andronachi. Stilul de viață luxoasă a rămas în urmă, iar administrația afirmă că toți deținuții beneficiază de aceleași condiții. În Penitenciarul nr. 13, unde sunt deținute aproximativ 900 de […] Articolul Terci la micul dejun și plimbări scurte: Așa trăiește Plahotniuc după gratii apare prima dată în ea.md.
Divorțurile cresc în R. Moldova: Experții trag un semnal de alarmă asupra impactului emoțional asupra copiilor # EA.md
Divorțurile devin tot mai frecvente în Republica Moldova, iar despărțirea unui cuplu ridică întrebări despre proceduri, efecte emoționale și aspecte legale. Specialiștii avertizează că, dincolo de cifre, cei mai afectați sunt copiii. Ana, o femeie care a trecut printr-un divorț și are un copil, spune că despărțirea nu ar trebui să fie prima soluție, […] Articolul Divorțurile cresc în R. Moldova: Experții trag un semnal de alarmă asupra impactului emoțional asupra copiilor apare prima dată în ea.md.
ANSA anunță distrugerea unui lot de 374 kg de ceai importat, suspectat de contaminare. Potrivit agenției, analizele de laborator au indicat depășirea limitei maxime admise (LMA) pentru pesticidul Clorpirifos, ceea ce poate prezenta risc pentru sănătatea umană. Probele au fost prelevate de către inspectorii ANSA, din cadrul postului de inspecție la frontiera Leușeni, cu […] Articolul Lot de ceai distrus din cauza pesticidelor periculoase apare prima dată în ea.md.
Alexandr Stoianoglo, lider al Blocului „Alternativa”, susține că a crezut că procurorul general va putea ancheta „furtul miliardului” fără influențe politice, însă s-a înșelat. „Foarte repede am înțeles că politicienii nu au niciun interes, pentru că ei înșiși, în diferită măsură au fost implicați în aceste procese. Nu vorbim doar despre beneficiari, ci despre […] Articolul Stoianoglo: Politicienii nu vor să ancheteze furtul mialirdui apare prima dată în ea.md.
„Pun cinci prețuri peste cost și apoi mă plâng că nu se vând.” Premierul, ironizat pe internet pentru taxele la coletele Temu # EA.md
Societatea a reacționat după ce premierul Alexandru Munteanu a anunțat că Guvernul pregătește taxe pentru coletele de pe platforme precum Temu, Shein sau AliExpress. În timp ce unii antreprenori susțin măsura, cetățenii critică comercianții, acuzându-i că vând „chinezării” din aceleași platforme cu supraprofit și se plâng că taxele afectează accesul oamenilor simpli la produsele respective, […] Articolul „Pun cinci prețuri peste cost și apoi mă plâng că nu se vând.” Premierul, ironizat pe internet pentru taxele la coletele Temu apare prima dată în ea.md.
Captură uriașă la Botanica: Curier prins cu 1 kg de marijuana și „sare” de peste 350.000 de lei # EA.md
Un tânăr de 18 ani a fost reținut în sectorul Botanica, după ce a fost prins cu droguri în valoare de peste 350.000 de lei. Poliția avertizează că, dacă va fi găsit vinovat, riscă până la 15 ani de închisoare, conform legii. „Un echipaj al Brigăzii de Patrulare și Reacționare Operativă (BPRO), aflat în […] Articolul Captură uriașă la Botanica: Curier prins cu 1 kg de marijuana și „sare” de peste 350.000 de lei apare prima dată în ea.md.
Legea creează bariere clare între persoanele libere și deținuți, indiferent dacă aceștia sunt condamnați, judecați sau cercetați penal. De-a lungul anilor, această instituție penitenciară a fost loc de detenție pentru mai mulți politicieni de rang înalt. Vlad Filat, Veaceslav Platon și, mai nou, Vladimir Plahotniuc, Constantin Țuțu sau Evghenia Guțul au ajuns după zidurile […] Articolul (Foto) În spatele gratiilor: Cum trăiesc Plahotniuc, Țuțu și Guțul la Penitenciarul nr. 13 apare prima dată în ea.md.
Bărbat de 44 de ani din Geamăna, Anenii Noi, reținut pentru uciderea mamei sale de 81 de ani. Potrivit Poliției, crima a avut loc în ianuarie, după ce bărbatul, consumator frecvent de alcool și neangajat, a cerut bani pentru băutură și, în urma refuzului, a agresat-o, provocându-i moartea. „Inițial, suspectul a încercat să inducă […] Articolul Bărbat de 44 de ani, arestat la aproape un an după uciderea mamei sale apare prima dată în ea.md.
Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” (CFM) pune la vânzare 62 de locomotive și 41 de vagoane de pasageri, iar licitațiile vor avea loc pe 22 decembrie. Locomotivele vor fi prezentate într-o licitație „cu reducere”. Cele mai multe sunt de model 3ТЭ10М – 58 de loturi. Trei locomotive sunt de model 2ТЭ10Л, iar […] Articolul Calea Ferată din Moldova scoate la vânzare 62 de locomotive și 41 de vagoane de pasageri apare prima dată în ea.md.
Garderoba Irinei Gutnic, în centrul unei anchete: Lux de top și etichete scumpe, greu de justificat cu un salariu de 27.000 de lei # EA.md
Viceprimara Capitalei, Irina Gutnic, surprinde printr-un stil de viață care pare să depășească cu mult veniturile ei declarate. Ținute și accesorii de lux estimate la peste un milion de lei în trei ani, apariții de mii de dolari per eveniment și o mașină electrică de aproape două milioane de lei – văzută la domiciliu, dar […] Articolul Garderoba Irinei Gutnic, în centrul unei anchete: Lux de top și etichete scumpe, greu de justificat cu un salariu de 27.000 de lei apare prima dată în ea.md.
Cristina Ciubotaru: Într-o justiție „strânsă de gât de politic”, șansele ca Plahotniuc să fie achitat sunt minime # EA.md
Fosta adjunctă a CNA, Cristina Ciubotaru, atrage atenția că procesul lui Vlad Plahotniuc nu pare să beneficieze de un cadru echitabil. Într-o justiție „ținută de gât de politic”, spune ea, fostul lider al PDM are șanse minime să fie achitat. „Asta e părerea care îmi aparține, a unui om care nu a văzut probele, […] Articolul Cristina Ciubotaru: Într-o justiție „strânsă de gât de politic”, șansele ca Plahotniuc să fie achitat sunt minime apare prima dată în ea.md.
(Video/foto) De la comedie la parenting: Marin Mocanu, Katy Black, Emilian Crețu și Maia Sandu — cine domină Instagramul moldovenesc? # EA.md
În 2025, cei mai urmăriți influenceri din Moldova domină Instagramul cu postări virale, colaborări cu branduri și comunități în continuă creștere. Topul celor 50 de creatori arată cine dictează tendințele și cine are cea mai mare putere de influență în mediul online, conform unei analize a stars.md. Printre numele de „vârf” din acest top apar: […] Articolul (Video/foto) De la comedie la parenting: Marin Mocanu, Katy Black, Emilian Crețu și Maia Sandu — cine domină Instagramul moldovenesc? apare prima dată în ea.md.
Scandalul mitropoliilor: Dodon cere referendum în sate — decizia asupra bisericilor să aparțină localnicilor, nu statului # EA.md
Fostul șef de stat Igor Dodon a comentat scandalul privind trecerea bisericilor între Mitropolia Moldovei și Mitropolia Basarabiei, afirmând că deciziile privind schimbarea jurisdicției lăcașurilor sfinte ar trebui să fie luate de localnici, nu de consiliile bisericești sau politicieni, pentru a evita conflictele și dezbinarea comunităților. „Știm cum Guvernarea motivează preoții”, a declarat președintele PSRM, […] Articolul Scandalul mitropoliilor: Dodon cere referendum în sate — decizia asupra bisericilor să aparțină localnicilor, nu statului apare prima dată în ea.md.
Filat: Oamenii lui Plahotniuc încă activează în structuri – costume, cadouri și petreceri la Entourage, iar el habar nu are că Dragalin a plecat # EA.md
Vlad Filat: „Oamenii lui Plahotniuc încă sunt prin structuri, dar nu mai controlează nimic. Își etalează costumele și cadourile la Entourage, fără să știe că Dragalin a plecat.” „Oameni sunt. Sunt mulți oameni care îi așteaptă ziua de naștere – deja și-au cumpărat costume, cravate, cadouri, pentru că li s-a transmis mesajul că ziua […] Articolul Filat: Oamenii lui Plahotniuc încă activează în structuri – costume, cadouri și petreceri la Entourage, iar el habar nu are că Dragalin a plecat apare prima dată în ea.md.
Moldova, reconectată după atacurile din Ucraina: Autoritățile cer consum responsabil de energie # EA.md
Autoritățile îi îndeamnă pe moldoveni să folosească rațional energia, după atacurile de vineri asupra infrastructurii energetice din Ucraina. Moldelectrica anunță că Sistemul Electroenergetic Național funcționează stabil. „Î.S. Moldelectrica informează opinia publică despre faptul că Sistemul Electroenergetic Național (SEN) funcționează în parametrii stabiliți, menținând stabilitatea operațională, continuitatea alimentării și echilibrul energetic necesar pentru acoperirea integrală a […] Articolul Moldova, reconectată după atacurile din Ucraina: Autoritățile cer consum responsabil de energie apare prima dată în ea.md.
Părinții elevilor de la Liceul „B. P. Hașdeu” din Chișinău susțin că, la micul dejun, copiii au primit pâine mucegăită în cantina școlii. La plângeri, li s-a răspuns sec: „Nu vă place – mâncați la restaurant”. Incidentul a stârnit îngrijorări printre părinți, care au ridicat imediat problema în fața administrației instituției de învățământ. Cu […] Articolul (Foto) Scandal la un liceu din Capitală: elevii, hrăniți cu pâine mucegăită apare prima dată în ea.md.
Indemnizația unică la naștere crește în 2026: părinții vor primi cu peste 500 de lei mai mult # EA.md
Indemnizația unică la naștere crește în 2026: părinții primesc mai mult cu 536 de lei În 2026, indemnizația unică acordată la nașterea copilului va fi majorată de la 21.350 lei la 21.886 lei, oferind părinților un sprijin suplimentar de 536 de lei. Ce spune Guvernul și cadrul legal Majorarea face parte dintr-un proiect de hotărâre […] Articolul Indemnizația unică la naștere crește în 2026: părinții vor primi cu peste 500 de lei mai mult apare prima dată în ea.md.
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) anunță că, în 2026, prețul de referință pentru un pachet de țigarete sau cigarillos de 20 de unități va fi de 46,59 lei. Autoritatea avertizează operatorii economici că vânzarea produselor din tutun sub acest preț este strict interzisă. Potrivit legislației, nerespectarea prețului minim stabilit atrage sancțiuni conform art. 262¹ alin. […] Articolul Fiscul impune preț minim la țigări: un pachet va costa cel puțin 46,59 lei în 2026 apare prima dată în ea.md.
Evghenia Guțul, anterior condamnată la șapte ani de închisoare, a dat în judecată Autoritatea Națională de Integritate. Încarcerată la Penitenciarul 13, ea contestă concluziile inspectorului de integritate, care i-a atribuit o avere nejustificată de peste 1,2 milioane de lei. Cererea a fost înregistrată pe rolul Curții de Apel Chișinău pe 2 decembrie. Potrivit ANI, […] Articolul Colier cu diamante și averi impresionante: Evghenia Guțul dă ANI în judecată apare prima dată în ea.md.
După ani de muncă peste hotare, Silvia și Victor Stoica s-au întors acasă și au pus bazele unei afaceri agricole pe terenul moștenit de la bunici. Alături de tatăl lor, au transformat loturile de lângă Hârjauca, Călărași, într-o livadă modernă de cătină, muncind împreună ca o adevărată echipă. Tinerii aduc viziuni noi, iar tatăl […] Articolul Doi frați revin din străinătate și transformă cătina într-o plantație high-tech apare prima dată în ea.md.
Fostul premier Vlad Filat afirmă că Vladimir Plahotniuc controla din umbră Partidul Democrat încă din 2009 și ar fi jucat un rol direct în deturnarea protestelor din 7 aprilie. Filat susține că Plahotniuc a pus frâne în negocierile din cadrul Alianței pentru Integrare Europeană. „Plahotniuc mi-a zis că nu merg lucrurile în Alianță pentru […] Articolul Filat: Plahotniuc, creierul din urmă al PD în 2009 și actor-cheie în deturnarea protestelor apare prima dată în ea.md.
„O coroană mai mare decât mine.” Povestea moldoveanului devenit milionar și stăpân peste o rețea de cafenele # EA.md
Deține o rețea celebră de cafenele în Moldova și este milionar, dar are o filozofie aparte despre bani: crede că pot deveni o capcană dacă îi folosești doar pentru tine, fără să dai ceva înapoi comunității. Antreprenorul Ruslan Cojocaru a povestit, într-un interviu cu Dorin Galben, despre prima sa afacere în țară, cum i-au afectat […] Articolul „O coroană mai mare decât mine.” Povestea moldoveanului devenit milionar și stăpân peste o rețea de cafenele apare prima dată în ea.md.
Vlad Filat aruncă bomba: Plahotniuc ar fi „cumpărat” funcția de Procuror General cu 2 milioane de euro # EA.md
Liderul PLDM dezvăluie la podcast cum funcția de Procuror General s-ar fi vândut „ca la piață”, în perioada în care AIE prelua guvernarea, iar instituția ajungea sub controlul lui Vladimir Plahotniuc, scrie UNIMEDIA. „Le-am spus atunci că acesta este începutul sfârșitului și așa și a fost. Mi s-a spus că Zubco (n.n. Procurorul General numit […] Articolul Vlad Filat aruncă bomba: Plahotniuc ar fi „cumpărat” funcția de Procuror General cu 2 milioane de euro apare prima dată în ea.md.
Credit „de familie”: Zinaida Popa a luat aproape 2 milioane de lei împrumut de la soțul ei, fostul șef al SPPS, în 2025 # EA.md
Zinaida Popa, președinta fracțiunii PAS din CMC și directoarea Moldexpo, a contractat în 2025 un credit de aproape 2 milioane de lei chiar de la soțul său, Vasile Popa, fostul șef al Serviciului de Protecție și Pază de Stat (SPPS). Împrumutul în două tranșe, cu termene de rambursare până în anul 2030 și 2044, […] Articolul Credit „de familie”: Zinaida Popa a luat aproape 2 milioane de lei împrumut de la soțul ei, fostul șef al SPPS, în 2025 apare prima dată în ea.md.
În seara de 5 decembrie, în jurul orei 21:30, în zona Sectorului Poliției de Frontieră „Lopatnic” din cadrul Direcției regionale Nord, un polițist aflat în serviciu s-a auto-rănit cu arma din dotare, potrivit unui comunicat oficial. Primele informații arată că angajatul s-ar fi îndepărtat pentru scurt timp din perimetrul de lucru, moment în care colegii […] Articolul Tragedie la frontieră: un polițist s-a împușcat cu arma din dotare în timpul serviciului apare prima dată în ea.md.
„Tunelul fără lumină continuă”: încă două ședințe amânate în dosarul fostului primar din Boldurești, acuzat că l-a ucis pe Mihăiță # EA.md
Şedinţa de judecată a fostului primar Nicanor Ciochina, învinuit că a accidentat mortal un copil de 14 ani și a fugit de la locul faptei, a fost din nou amânată. El a anunţat instanţa că este bolnav. Familia victimei susține că Nicanor Ciochină tergiversează intenționat procesul, scrie tvr.md Nicanor Ciochină a înştiinţat instanţă că este […] Articolul „Tunelul fără lumină continuă”: încă două ședințe amânate în dosarul fostului primar din Boldurești, acuzat că l-a ucis pe Mihăiță apare prima dată în ea.md.
Compensațiile „Ajutor la contor”, trecute prin filtrul a 11 baze de date înainte de aprobare # EA.md
Ministerul Muncii și Protecției Sociale explică, într-un video informativ, cum se verifică cererile pentru compensațiile „Ajutor la contor”. Cererile pentru compensații prin programul „Ajutor la contor” sunt supuse verificărilor în 11 baze de date și sisteme informaționale, într-un proces menit să confirme corectitudinea informațiilor și să asigure un mecanism echitabil de stabilire a plăților […] Articolul Compensațiile „Ajutor la contor”, trecute prin filtrul a 11 baze de date înainte de aprobare apare prima dată în ea.md.
Probele din dosarul lui Vlad Plahotniuc sunt până acum slabe și, în mare parte, nu au nicio legătură cu acuzația oficială adusă fostului lider al Partidului Democrat. Afirmația a fost făcută de fostul Procuror General, deputatul Alexandr Stoianoglo, care susține că, în ultimii ani, dosarul legat de frauda bancară a luat o întorsătură „total […] Articolul Stoianoglo: Dovezile împotriva lui Plahotniuc nu au nicio legătură cu frauda bancară apare prima dată în ea.md.
Președinta Partidului ALDE, Arina Spătaru, a comentat în emisiune suspendarea activității parcurilor OrheiLand și GagauziaLand. În cadrul unei emisiuni la TV8 s-a discutat despre faptul că structurile necesită investiții pentru a putea funcționa în continuare, scrie point.md. „Și, desigur, aceste locuri (parcurile OrheiLand și GagauziaLand) trebuie distruse, demolate, pentru că sunt simboluri ale corupției […] Articolul Spătaru: „OrheiLand și GagauziaLand, simboluri ale corupției electorale, trebuie demolate” apare prima dată în ea.md.
Ministrul Sănătății, Emil Ceban, a cedat emoțional în studioul TV8, lăsându-se cuprins de lacrimi atunci când a fost întrebat despre situația sa financiară și despre noul BMW X5, achiziționat în leasing în 2025 pentru 99.000 de euro. În emisiunea „Cutia Neagră”, el a declarat că veniturile sale sunt complet legale și declarate, iar tranzacția […] Articolul Ministrul Sănătății, întrebat despre venituri și noul BMW: „Totul este perfect legal” apare prima dată în ea.md.
Fostul premier Vlad Filat: Cum Plahotniuc controla negocierile din Alianța pentru Integrare Europeană # EA.md
Fostul premier Vlad Filat a făcut dezvăluiri despre implicarea lui Vladimir Plahotniuc în politica moldovenească, afirmând că acesta se afla în spatele Partidului Democrat încă din 2009 și că ar fi influențat negocierile din cadrul Alianței pentru Integrare Europeană. „La un moment dat a venit la partid Costea «borsetka» și mi-a transmis un telefon. M-a […] Articolul Fostul premier Vlad Filat: Cum Plahotniuc controla negocierile din Alianța pentru Integrare Europeană apare prima dată în ea.md.
Datoria de stat pentru 2026 va crește: Premierul Munteanu nu vede o problemă, accent pe investiții # EA.md
Premierul Alexandru Munteanu susține că creșterea datoriei de stat până la 27 de miliarde de lei în 2026 „nu este catastrofală”. Oficialul a subliniat că ceea ce contează este modul în care vor fi folosiți banii, precizând că Guvernul își propune să investească în proiecte care să aducă locuri de muncă, să crească productivitatea și […] Articolul Datoria de stat pentru 2026 va crește: Premierul Munteanu nu vede o problemă, accent pe investiții apare prima dată în ea.md.
Bolea: „Cetățeanul decât să vină în Chișinău și să dea două genți enorme de bani pentru o „cușcă” la balcon, mai bine merge într-un sat” # EA.md
Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, susține că mutarea într-un sat din preajma capitalei poate fi o alternativă mai avantajoasă decât achiziția unei locuințe scumpe în Chișinău. Două genți de bani pentru o cușcă la balcon În cadrul unei emisiuni la TVR, Bolea a declarat că locuințele din suburbii și din localitățile apropiate sunt […] Articolul Bolea: „Cetățeanul decât să vină în Chișinău și să dea două genți enorme de bani pentru o „cușcă” la balcon, mai bine merge într-un sat” apare prima dată în ea.md.
