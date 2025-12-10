Copilărie de coșmar pentru o fetiță din nordul țării: A fost violată de concubinul mamei sale de la 7 ani

07:10

Vlad Filat: „Oamenii lui Plahotniuc încă sunt prin structuri, dar nu mai controlează nimic. Își etalează costumele și cadourile la Entourage, fără să știe că Dragalin a plecat.” „Oameni sunt. Sunt mulți oameni care îi așteaptă ziua de naștere – deja și-au cumpărat costume, cravate, cadouri, pentru că li s-a transmis mesajul că ziua […] Articolul Filat: Oamenii lui Plahotniuc încă activează în structuri – costume, cadouri și petreceri la Entourage, iar el habar nu are că Dragalin a plecat apare prima dată în ea.md.