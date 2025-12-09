PeScurt // 280 de pastile cu efect psihoactiv au fost depistate de oamenii legii, într-o schemă de introducere ilegală a substanțelor interzise în R. Moldova prin colete poștale.

PeScurt // 280 de pastile cu efect psihoactiv au fost depistate de oamenii legii, într-o schemă de introducere ilegală a substanțelor interzise în R. Moldova prin colete poștale.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agora.md