Agora.md, 9 decembrie 2025 13:20

PeScurt // 280 de pastile cu efect psihoactiv au fost depistate de oamenii legii, într-o schemă de introducere ilegală a substanțelor interzise în R. Moldova prin colete poștale.

Acum 10 minute
13:20
Acum 30 minute
13:00
Operațiune la frontieră: Două persoane au fost reținute într-un caz de migrație ilegală Agora.md
Acum o oră
12:40
Bandă adezivă ANSA pe produse alimentare din comerț. Agenția explică: Loturile neconforme nu ajung pe rafturi Agora.md
12:30
„Jurnaliștii nu mor pur și simplu – ei sunt uciși”. 67 de jurnaliști uciși în ultimul an, cei mai mulți de grupuri armate și rețele criminale Agora.md
Acum 2 ore
12:20
Descoperă magia circului în Valencia cu FinComBank și Mastercard Agora.md
12:10
Schimb de atacuri cu drone între Rusia și Ucraina: Un bloc de locuit afectat în Ceboksarî Agora.md
11:50
PeScurt // Ceban critică guvernarea PAS. Liderul MAN, Ion Ceban, a acuzat guvernarea de manipulare și dezinformare sub pretextul luptei cu „războiul hibrid”, afirmând că informațiile care critică opoziția sunt prezentate ca atacuri externe, iar cetățenii care nu susțin PAS sunt constant etichetați. Agora.md
11:40
Cea mai mare licitație eoliană din istoria R. Moldova a fost lansată. Capacitățile vor include sisteme obligatorii de stocare a energiei Agora.md
11:40
Intoxicație cu monoxid de carbon la Fălești: Doi minori au ajuns la spital Agora.md
11:30
Corupție la eliberarea permiselor de conducere în raionul Călărași: Peste 30 de percheziții și 23 de persoane, bănuite (UPDATE) Agora.md
11:30
Fermierii anunță un protest „preventiv” în fața Guvernului: „Este un semnal de alarmă și o primă încercare de dialog urgent” Agora.md
Acum 4 ore
11:10
11:00
În atenția părinților: Cheltuielile pentru instruirea copiilor pot reduce impozitul pe venit începând cu acest an Agora.md
10:50
O nouă adeverință emisă de ASP permite cetățenilor moldoveni din Marea Britanie să-și preschimbe permisul de conducere Agora.md
10:30
Corupție la eliberarea permiselor de conducere în raionul Călărași: Peste 30 de percheziții și 23 de persoane, bănuite Agora.md
10:10
Protecția temporară pentru persoanele strămutate din Ucraina urmează să fie prelungită Agora.md
09:40
Zelenski declară că până acum nu există niciun acord în discuțiile cu SUA privind estul Ucrainei Agora.md
Acum 6 ore
08:50
România: Taxe rutiere noi – vehiculele grele vor plăti pe kilometru, iar rovinieta va fi ajustată în funcție de poluare Agora.md
08:20
PeScurt // Droguri în valoare de 1.294.692 de lei au fost scoase din circuit de autorități în perioada 1–7 decembrie. Au fost investigate 87 de cauze contravenționale și efectuate 32 de percheziții, iar în 26 de cauze penale s-au realizat încă 21 de percheziții. Agora.md
Acum 24 ore
22:30
22:20
22:10
Lucrările scrise cu IA, imune la sistemul antiplagiat? Perciun: Autoritățile ar putea elabora un soft național de prevenire a plagiatului Agora.md
21:20
Femeile din Moldova, mai protejate în mediul digital. A fost lansată platforma eViolenta.md Agora.md
20:10
Noi medicamente compensate pentru diabet zaharat și hipertensiune arterială. Lista va fi completată, în 2026 Agora.md
19:40
EDITORIAL | Alegeri la București. O cursă strânsă, un risc major evitat Agora.md
19:00
O nouă demisie în echipa lui Șor. Secretara fracțiunii „Victorie” renunță la mandatul de consilieră municipală la Bălți Agora.md
18:00
Peste 14 mii de solicitări ale ambulanței în prima săptămână din decembrie. Peste 1.000 persoane au fost spitalizate Agora.md
17:50
Comisia Europeană condamnă în cei mai fermi termeni atacurile Rusiei asupra infrastructurii energetice ucrainene. Promite sprijin accelerat pentru Chișinău și Kiev Agora.md
17:50
De la gunoiște, la licitații pe rețele. Un covor tradițional moldovenesc, țesut în tehnica „pliuș gâtuit”, readus la viață (FOTO) Agora.md
17:50
Fostul premier, decorat cu una dintre cele mai înalte distincții ucrainene, prin decretul lui Zelenski Agora.md
17:40
Au fost confirmate două candidaturi pentru Comisia Electorală Centrală din UTA Găgăuzia Agora.md
17:00
Pădurarul ocolului silvic Scoreni, demis după tăierea ilegală a unui frasin. Suma prejudiciului depășește 11.000 de lei Agora.md
16:10
Bărbat reținut, fiind suspectat că și-ar fi ucis mama de 81 de ani. Poliția: ar fi încercat să inducă în eroare ancheta (VIDEO) Agora.md
16:10
Termenul arestului preventiv, majorat de Curtea de Apel: Andronachi rămâne pentru alte 30 de zile în detenție Agora.md
15:30
PeScurt // Cu documente false la hotare. Circa 15 documente false au fost identificate de oamenii legii la frontieră, în cursul săptămânii trecute. Cele mai multe cazuri au fost depistate la frontiera de stat Leușeni - șase la număr. Agora.md
15:30
Comisia Europeană condamnă în cei mai fermi termeni atacurile Rusiei asupra infrastructurii energetice ucrainene și promite sprijin accelerat pentru Chișinău și Kiev Agora.md
15:00
Patru țări se retrag din concursul Eurovision 2026. La mijloc, participarea Israelului Agora.md
14:40
Promisiuni vechi, termene noi: Plata cu cardul în transportul public din Chișinău ar urma să fie posibilă din 2026 (VIDEO) Agora.md
14:00
„Nu apăr pe nimeni” și „Urmărim cursul anchetei”. Ceban, după perchezițiile la Primăria Chișinău, soldate cu rețineri Agora.md
13:50
Tânăr de 18 ani, reținut la Botanica cu droguri de peste 350.000 de lei Agora.md
13:50
„Nu apăr pe nimeni. Dar mi-aș dori ca legea să fie în capul mesei”. Ceban, după perchezițiile la Primăria Chișinău, soldate cu rețineri Agora.md
13:50
Sedința CMC a eșuat din lipsa de cvorum: 21 de consilieri prezenți în sală Agora.md
13:40
MITP Awards 2025: Cinci companii premiate pentru inovație, impact și contribuție la dezvoltarea industriei tehnologice Agora.md
Ieri
13:20
Crearea unui departament național pentru protecția animalelor: Solicitarea organizațiilor de profil către Guvern Agora.md
13:00
Mașină confiscată după ce proprietarul ar fi condus beat și fără permis. Inculpatul, condamnat la un an și 10 luni de închisoare Agora.md
13:00
Percheziții la Briceni în dosare de droguri: cinci bărbați, vizați în anchetă (VIDEO) Agora.md
12:50
SUA vor refuza vizele persoanelor implicate în „fact-checking”. Administrația Trump consideră aceste activități „cenzură a americanilor” Agora.md
12:50
PeScurt // Bugetul municipiului Chișinău pentru 2026. Primăria lansează consultări publice pentru perioada4-17 decembrie. Proiectul de decizie prevede pentru anul viitor venituri estimate la 9,6 miliarde de lei și cheltuieli de 10,7 miliarde de lei. Agora.md
12:20
Ar fi pus bancnote false în circulație: Două persoane din Chișinău, reținute Agora.md
12:20
Conflict în trafic: Un pasager a ajuns la spital după ce ar fi fost lovit de mașina unui taximetrist (VIDEO) Agora.md
