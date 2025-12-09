PeScurt // Droguri în valoare de 1.294.692 de lei au fost scoase din circuit de autorități în perioada 1–7 decembrie. Au fost investigate 87 de cauze contravenționale și efectuate 32 de percheziții, iar în 26 de cauze penale s-au realizat încă 21 de percheziții.
Agora.md, 9 decembrie 2025 08:20
