„Nu apăr pe nimeni. Dar mi-aș dori ca legea să fie în capul mesei”. Ceban, după perchezițiile la Primăria Chișinău, soldate cu rețineri

Agora.md, 8 decembrie 2025 13:50

„Nu apăr pe nimeni. Dar mi-aș dori ca legea să fie în capul mesei”. Ceban, după perchezițiile la Primăria Chișinău, soldate cu rețineri

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agora.md

Acum 10 minute
13:50
Tânăr de 18 ani, reținut la Botanica cu droguri de peste 350.000 de lei Agora.md
13:50
„Nu apăr pe nimeni. Dar mi-aș dori ca legea să fie în capul mesei”. Ceban, după perchezițiile la Primăria Chișinău, soldate cu rețineri Agora.md
13:50
Sedința CMC a eșuat din lipsa de cvorum: 21 de consilieri prezenți în sală Agora.md
Acum 30 minute
13:40
MITP Awards 2025: Cinci companii premiate pentru inovație, impact și contribuție la dezvoltarea industriei tehnologice Agora.md
Acum o oră
13:20
Crearea unui departament național pentru protecția animalelor: Solicitarea organizațiilor de profil către Guvern Agora.md
13:00
Mașină confiscată după ce proprietarul ar fi condus beat și fără permis. Inculpatul, condamnat la un an și 10 luni de închisoare Agora.md
13:00
Percheziții la Briceni în dosare de droguri: cinci bărbați, vizați în anchetă (VIDEO) Agora.md
Acum 2 ore
12:50
SUA vor refuza vizele persoanelor implicate în „fact-checking”. Administrația Trump consideră aceste activități „cenzură a americanilor” Agora.md
12:50
PeScurt // Bugetul municipiului Chișinău pentru 2026. Primăria lansează consultări publice pentru perioada4-17 decembrie. Proiectul de decizie prevede pentru anul viitor venituri estimate la 9,6 miliarde de lei și cheltuieli de 10,7 miliarde de lei. Agora.md
12:20
Ar fi pus bancnote false în circulație: Două persoane din Chișinău, reținute Agora.md
12:20
Conflict în trafic: Un pasager a ajuns la spital după ce ar fi fost lovit de mașina unui taximetrist (VIDEO) Agora.md
12:10
Ar fi bus bancnote false în circulație: Două persoane din Chișinău, reținute Agora.md
12:10
Ucraina: Un mort și mai mulți răniți în atacurile rusești. Un bloc de locuințe, lovit de dronă (VIDEO) Agora.md
12:00
Explozie în raionul Șoldănești: Un bărbat s-a ales cu arsuri după ce a turnat benzină în sobă Agora.md
12:00
Zelenski va fi primit la Londra pentru discuții despre planul de pace. Trump: „Președintele ucrainean nu a citit încă propunerea” Agora.md
Acum 4 ore
11:50
Premieră: Premiul Național de Etică și Deontologie 2025, decernat unei jurnaliste. Viorica Tătaru, câștigătoare a concursului Agora.md
11:40
EXIMBANK alături de cea de-a 27-a ediție a Târgului Internațional de Caritate (VIDEO) Agora.md
11:30
Consilierii PAS propun un concurs public pentru șefia Direcției Educație din Chișinău: „Avem o rețea educațională dezechilibrată” Agora.md
11:10
Reacția lui Ceban după ambuteiajele de la inaugurarea Târgului de Crăciun: „Mulțumesc pentru organizarea excelentă” Agora.md
11:00
Ceban cu reacție după ambuteiajele generate de inaugurarea Târgului de Crăciun: „Mulțumesc pentru organizarea excelentă” Agora.md
11:00
Pesticide peste limita admisă, depistate într-un lot de ceai. Peste 11 mii de pachețele, nimicite Agora.md
10:50
Șefa statului, la Forumul Mass-Media : „Educația media nu mai este un lux, ci o necesitate” Agora.md
10:40
Serviciul Vamal anunță încasări de circa 943 milioane de lei într-o singură săptămână Agora.md
10:30
Mașină confiscată după ce proprietarul ar fi condus beat și fără permis. Inculpatul, condamnat la 1 an și 10 luni de închisoare Agora.md
10:20
Moldelectrica: Sistemul Electroenergetic Național funcționează „în parametrii stabiliți” Agora.md
10:10
BNM: Activele oficiale de rezervă în scădere cu 60,56 milioane de euro față de luna octombrie Agora.md
10:10
„Ruda implicată în accident”: Tânăr de 22 de ani, condamnat la șapte ani de închisoare pentru prejudicii de aproape un milion de lei Agora.md
Acum 6 ore
09:40
Lux și opulență. Viața de viceprimară a Irinei Gutnic (VIDEO) Agora.md
09:34
Schimburi de focuri la granița dintre Thailanda și Cambodgia. Ambele state se acuză reciproc de declanșarea atacului Agora.md
09:00
Cutia Neagră PLUS: Lux și opulență. Viața de viceprimar a Irinei Gutnic (VIDEO) Agora.md
08:30
Alegeri locale parțiale București: Ciprian Ciucu obține victoria cu peste 36% din sufragii Agora.md
Acum 24 ore
19:20
Iran: Organizatorii unui maraton au fost arestați pentru că femeile au participat fără hijab Agora.md
18:30
Incendiu într-un club din Goa, India: Cel puțin 25 de morți, printre care și turiști Agora.md
17:20
Sănătate fără mituri | Depresia este de la lene? (VIDEO) Agora.md
16:50
Laboratorul Centrului de Sănătate Telenești, renovat cu 971 de mii de lei Agora.md
15:40
Trump lansează o nouă strategie de securitate: Abordare mai agresivă față de UE și schimbări în politica regională Agora.md
14:40
Elon Musk a cerut desființarea Uniunii Europene: „Suveranitatea trebuie să revină țărilor individuale” Agora.md
14:10
Spectacol în La Liga: Barcelona o învinge pe Betis într-un meci cu 8 goluri Agora.md
Ieri
13:50
UFC 323: Petr Yan îl învinge în mod surprinzător pe Merab Dvalishvili și câștigă titlul pentru a doua oară în carieră Agora.md
13:30
Lionel Messi și Inter Miami cuceresc MLS Cup pentru prima dată în istorie Agora.md
13:20
Oraș ucrainean lovit de un atac masiv în timp ce negocierile de pace din SUA se încheie Agora.md
12:00
Cererea de angajați crește în R. Moldova. Aproape 5% din locurile de muncă sunt vacante la sfârșitul anului 2025 Agora.md
11:20
Aeroportul din Vilnius își suspendă zborurile pentru a treia oară în această săptămână din cauza aparițiilor de baloane suspecte Agora.md
10:40
R. Moldova oferă sprijin financiar de până la 75% pentru investitorii români din sectorul industrial Agora.md
09:40
Bucureștiul își alege astăzi noul primar general. Circa 1,8 milioane de alegători sunt așteptați la urne Agora.md
6 decembrie 2025
19:20
AIEA: Scutul de protecție deasupra reactorului de la Cernobîl și-a pierdut din „capacitatea de izolare” și are nevoie de reparații Agora.md
18:50
Șefa statului și-a revocat decretul: Golban și Postica, fără distincții de stat, la două luni după ce le-au primit Agora.md
18:00
Zona de Securitate: Ucraina a înghețat o parte din activele lui Victor Gușan Agora.md
17:30
Comisia Europeană sancționează X cu 120 de milioane de euro: Bifa albastră și reclamele, în centrul încălcărilor (UPDATE) Agora.md
16:50
Ministrul Mediului solicită demisia celor care au permis „tăierile de la Strășeni”: „Nu putem proteja pădurea doar cu amenzi” Agora.md
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.