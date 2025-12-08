MITP Awards 2025: Cinci companii premiate pentru inovație, impact și contribuție la dezvoltarea industriei tehnologice
Agora.md, 8 decembrie 2025 13:40
MITP Awards 2025: Cinci companii premiate pentru inovație, impact și contribuție la dezvoltarea industriei tehnologice
• • •
Alte ştiri de Agora.md
Acum 10 minute
13:50
Acum 30 minute
13:40
Acum o oră
13:20
13:00
13:00
Acum 2 ore
12:50
12:50
12:20
12:10
12:00
12:00
Acum 4 ore
11:50
11:40
11:30
11:10
11:00
11:00
10:50
10:40
10:30
10:20
10:10
10:10
Acum 6 ore
09:34
08:30
Acum 24 ore
19:20
18:30
15:40
14:40
Ieri
13:50
13:20
12:00
11:20
10:40
09:40
6 decembrie 2025
19:20
18:50
17:30
16:50
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.