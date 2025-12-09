Colaborare relansată cu BERD — finanțări și reforme pentru dezvoltarea economică a Republicii Moldova

17:10

La Primăria Chișinău a izbucnit un scandal după ce angajați ai instituției au venit la ușa aleșilor de la PAS, scandând mesaje dure: „Nu munciți, dar primiți 3.000 de lei!”, „Vrem salarii!” și „PAS, la lucru!”. Ei cer consilierilor municipali să participe la ședințele Consiliului Municipal și să aprobe bugetul Capitalei, acuzînd că amânările închid […] Articolul Huiduieli la Primăria Chișinău: angajații acuză PAS că nu muncește, dar primește 3.000 de lei apare prima dată în DemocracyMD.