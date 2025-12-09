Astăzi benzina este mai ieftină cu doi bani, iar motorina costă cu 11 bani mai puțin

14:20

Începând cu data de 1 ianuarie 2026, =ndemnizația unică la naștere urmează a fi majorată de la 21 350 de lei până la 21 886 de lei, începând cu 1 ianuarie 2026. Modificările sunt incluse în proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2026, care a fost aprobat astăzi de către Guvern. Aceasta […] Post-ul De la 1 ianuarie 2026, îndemnizația unică la naștere urmează a fi majorată de la 21 350 de lei până la 21 886 de lei apare prima dată în Observatorul de Nord.