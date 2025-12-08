/VIDEO/ eViolenta.md, sprijin pentru femei: Victimele pot cere ajutor direct pe platformă
TV8, 8 decembrie 2025 22:50
/VIDEO/ eViolenta.md, sprijin pentru femei: Victimele pot cere ajutor direct pe platformă
• • •
Alte ştiri de TV8
Acum 5 minute
23:20
Acum o oră
22:50
Acum 2 ore
22:10
21:50
21:40
Acum 4 ore
20:20
20:00
19:50
Acum 6 ore
18:50
18:10
17:40
Acum 8 ore
16:40
16:20
15:50
15:30
Acum 12 ore
14:10
13:40
12:20
12:10
11:40
11:20
11:10
10:50
10:40
Acum 24 ore
09:20
09:10
08:50
07:50
07:20
Ieri
20:10
19:10
18:20
17:20
17:20
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.