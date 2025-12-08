/VIDEO/ „Să fim mai toleranți”: Scuza lui Ion Ceban pentru ambuteiajele de la inaugurarea Târgului de Crăciun
TV8, 8 decembrie 2025 13:40
/VIDEO/ „Să fim mai toleranți”: Scuza lui Ion Ceban pentru ambuteiajele de la inaugurarea Târgului de Crăciun
• • •
Alte ştiri de TV8
Acum 30 minute
13:40
Acum 2 ore
12:20
12:10
Acum 4 ore
11:40
11:20
11:10
10:50
10:40
Acum 6 ore
09:20
09:10
08:50
Acum 8 ore
07:50
07:20
Acum 12 ore
Acum 24 ore
20:10
19:10
18:20
17:20
17:20
16:20
15:50
15:20
14:40
14:10
Ieri
13:30
13:30
13:00
13:00
12:40
12:30
12:00
11:40
11:30
10:10
09:50
09:40
09:10
6 decembrie 2025
22:20
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.