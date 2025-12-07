Kremlinul, mulțumit de noua strategie de securitate a SUA: „E în mare măsură în concordanță” cu viziunea Rusiei

Kremlinul, mulțumit de noua strategie de securitate a SUA: „E în mare măsură în concordanță” cu viziunea Rusiei

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de TV8