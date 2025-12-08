MITP Awards 2025: Cinci companii premiate pentru inovație /P/

TV8, 8 decembrie 2025 16:50

MITP Awards 2025: Cinci companii premiate pentru inovație /P/

Acum 15 minute
16:50
Acum 30 minute
16:40
/VIDEO/ Produsele locale, mai vizibile în magazine? Catlabuga: Nu putem închide hotarele TV8
Acum o oră
16:20
Noi medicamente compensate de la 1 ianuarie 2026: Ajutor pentru cei cu diabet și boli cardiovasculare TV8
Acum 2 ore
15:50
/VIDEO/ „Tot ce ne-a rămas sunt hainele de pe noi”: Incendiile devastatoare din Australia au mistuit zeci de case TV8
15:30
/VIDEO/ Produsele locale, mai vizibile în magazine? Catlabuga: „Soluția ideală nu e să închidem țara” TV8
Acum 4 ore
14:40
/VIDEO/ Crimă la Anenii Noi: Un bărbat și-ar fi ucis mama pentru bani de alcool TV8
14:10
/VIDEO/ Tensiuni în negocierile pentru pace: Trump îl critică pe Zelenski, liderii europeni se reunesc la Londra TV8
13:40
/VIDEO/ „Să fim mai toleranți”: Scuza lui Ion Ceban pentru ambuteiajele de la inaugurarea Târgului de Crăciun TV8
Acum 6 ore
12:50
Carburanți mai ieftini la pompă: Cât vor costa benzina și motorina pe 9 decembrie 2025 TV8
12:40
Destinații europene pentru vacanța de Crăciun – bilete de avion pe zbor.md /P/ TV8
12:20
Jurnalista TV8, Viorica Tătaru, a câștigat Premiul Național de Etică și Deontologie Jurnalistică 2025: „A fost neașteptat” TV8
12:10
/VIDEO/ Microbuz blocat în noroi la Chișinău, viral pe TikTok: Șoferul filmat va fi sancționat TV8
11:40
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1384: Avertizare ONU, crime de război și negocieri blocate. Trump: „Putin vrea toată Ucraina” TV8
11:20
11:10
Explozie la Șoldănești: Un bărbat, transportat de urgență la spital după ce a vrut să aprindă focul cu benzină TV8
Acum 8 ore
10:50
Precizări de la Moldelectrica: Ce se întâmplă acum în rețeaua energetică după pericolul din weekend TV8
10:40
Țeapă de circa 1 milion de lei: Un tânăr a fost condamnat pentru schema „ruda implicată în accident” TV8
09:50
Ceai periculos pentru sănătate, oprit la vamă: Aproape 400 de kilograme vor fi distruse TV8
09:20
Sentință după sentință: Cum a fost pedepsit un șofer prins beat și fără permis de multe ori TV8
09:10
România, alături de Moldova: Continuă să exporte masiv energie electrică după atacurile Rusiei TV8
Acum 12 ore
08:50
/VIDEO/ Revelion de vis la TV8: Urmăriți în seara dintre ani o comedie cum nu ați mai văzut TV8
08:30
Rezultate alegeri: Cine este Ciprian Ciucu, noul primar de București TV8
07:50
/VIDEO/ Cutia Neagră PLUS: Lux și opulență. Viața de viceprimar a Irinei Gutnic TV8
07:50
Horoscop 8 decembrie 2025 de la ChatGPT: Balanțele au parte de o surpriză, iar Săgetătorii se bucură de succes. Leii strălucesc TV8
07:20
/METEO/ Vremea azi, 8 decembrie 2025: Săptămâna începe cu ploi în unele regiuni din țară TV8
Acum 24 ore
01:40
Este bugetară, dar trăiește în lumea brandurilor de LUX: Chanel, Prada, Gucci, V... TV8
7 decembrie 2025
22:50
21:10
Ucraina a înghețat activele oligarhului Gușan, cofondatorul "Șerif": Care este motivul TV8
20:10
Kremlinul, mulțumit de noua strategie de securitate a SUA: „E în mare măsură în concordanță” cu viziunea Rusiei TV8
19:50
19:40
19:10
Lando Norris a câștigat primul său titlu mondial în Formula 1: Max Verstappen, victorios la Abu Dhabi TV8
18:20
România continuă să exporte masiv energie electrică în Moldova: Peste 1.300 MW exportați după atacurile Rusiei TV8
17:20
/VIDEO/ Comasarea Spitalului „Toma Ciorbă” cu cel Dermatologic, în aer? Emil Ceban: „Eu am alte viziuni” TV8
17:20
Ieri
16:50
Moment unic în Betleem: Bradul de Crăciun, inaugurat după doi ani de război în Gaza TV8
16:20
Nouă schemă de escrocherie în stânga Nistrului: Promit schimbarea contorului de gaz, dar urmăresc datele cardului TV8
15:50
/VIDEO/ Cum poate UE câștiga inimile din Transnistria și Găgăuzia? Iwona Piorko: „Există o singură Republica Moldova” TV8
15:20
/VIDEO/ De la dependență la consiliere: Povestea lui Alexandru, care nu a renunțat după 10 ani de luptă cu drogurile TV8
14:40
/VIDEO/ 25 de morţi în urma unui incendiu într-un club din India: Momentul în care localul a fost cuprins de flăcări TV8
14:10
Atac dur la adresa UE de la vârful diplomației SUA. Politicile blocului european ar „submina” relațiile din interiorul NATO TV8
13:30
Mesaj amplu de la Dan Negru în ziua alegerilor pentru Primăria București: „Îl știm doar ca mare scriitor, nu și ca primar” TV8
13:30
/VIDEO/ Coșmarul salvatorilor: Momentele greu de uitat din misiunile lor și ajutorul oferit de psihologi TV8
13:00
13:00
12:40
12:30
/VIDEO/ Bazarul Internațional de Caritate: Peste 50 de ambasade și organizații au participat la târgul din Chișinău TV8
12:00
Alegeri București. Traian Băsescu: „Am venit la vot îngrijorat. România nu e într-o situație grozavă” TV8
11:40
/PROMO/ Secretul viceprimarului Irina Gutnic pentru o viață de VIP - duminică, de la 19:45, la Cutia Neagră PLUS TV8
11:30
Cutremur major la granița dintre Canada și Alaska: Ce magnitudine a fost înregistrată TV8
