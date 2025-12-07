/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1383: Atac masiv, beznă, premieră navală și criticile lui Trump Jr. Ce se știe despre negocierile din SUA

/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1383: Atac masiv, beznă, premieră navală și criticile lui Trump Jr. Ce se știe despre negocierile din SUA

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de TV8