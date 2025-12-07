Mecanismul de subvenționare urmează să fie armonizat cu practicile UE
Logos-Press, 7 decembrie 2025 10:15
Toate obligațiile financiare față de fermieri privind subvențiile vor fi îndeplinite, iar mecanismul actual va fi modernizat și armonizat cu practicile europene.
Noile norme interzic imagini ale fructelor și legumelor pe ambalajele și etichetele produselor alimentare dacă produsul conține doar aromele acestora, a informat Logos Press.
Ministerul Afacerilor Externe a notificat Rusia cu privire la închiderea centrului cultural # Logos-Press
Toate procedurile interne de denunțare a Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Ruse privind crearea și funcționarea centrelor culturale, semnat la 30 octombrie 1998 și intrat în vigoare la 4 iulie 2001, au fost finalizate, informează Logos Press.
Asociația Exportatorilor de Cereale Agrocereale solicită conducerii Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova” să furnizeze informații privind volumul transporturilor de cereale și semințe oleaginoase în perioada septembrie-noiembrie, precum și numărul de cereri confirmate pentru transportul acestor mărfuri în decembrie 2025, – informează Logos Press.
În 2026, primele de asigurare de stat pentru anumite categorii de contribuabili care sunt asigurați individual vor crește cu 11,5 %.
Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) și-a exprimat profunda îngrijorare și dezacord cu privire la lipsa de transparență și dialog social în procesul de elaborare a Legii bugetului de stat și a Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2026. Sindicatele au făcut această declarație la 4 decembrie.
Open European Kettlebell Lifting Championship a început la Chișinău Arena și va dura până la 7 decembrie, a anunțat Logos Press.
În acest an, pentru prima dată, s-ar putea depăși pragul de 100 de miliarde de lei în plăți cu cardurile bancare moldovenești”, informează Logos Press.
Parlamentul Republicii Moldova introduce o „oră de vot” și scurtează timpul de dezbatere. Opoziția a calificat proiectul, pe care fracțiunile parlamentare l-au primit vineri prin e-mail, drept un instrument de control, a relatat Logos Press.
La forumul Moldova Startups Day – București, organizat pe 3 decembrie în capitala României de fondul de investiții Underline Ventures, 17 startup-uri moldovenești au fost prezentate potențialilor investitori, informează Logos Press.
Principala problemă a bugetului pentru 2026 este costul datoriei interne. În același timp, guvernul se așteaptă să mențină deficitul planificat pentru a nu opri investițiile care ar putea fi făcute anul viitor, a raportat Logos Press.
Datoria publică internă a Republicii Moldova a crescut cu 5,6 miliarde de lei (+12,7%) în primele unsprezece luni ale anului 2025, ajungând la 49,6 miliarde de lei și stabilind un nou record. Această creștere se datorează, în principal, creșterii cheltuielilor publice și necesității de a asigura obligațiile de plată, informează Logos Press.
Cu sprijinul Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), Moldova a înregistrat progrese remarcabile în implementarea unui proiect privind gestionarea deșeurilor solide și periculoase, informează Logos Press.
Puțin peste 2,3 miliarde de lei pentru Fondul Național pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală este prevăzut în proiectul bugetului de stat pentru 2026, aprobat de Cabinetul de Miniștri. Din această sumă, parlamentarii opoziției estimează că aproximativ 1,3-1,5 miliarde de lei vor trebui alocate pentru acoperirea arieratelor la subvențiile agrare pentru 2024-25, informează Logos Press.
Deficitul bugetului de stat pentru anul 2026 (21 miliarde de lei) urmează să fie acoperit tot din surse interne, prin emisiunea netă de titluri de stat pe piața primară, însă nu este menționată suma exactă care urmează să fie obținută prin această metodă, transmite Logos Press.
Operatorul sistemului de transport al energiei electrice, SE Moldelectrica, va fi reorganizat într-o societate pe acțiuni cu capital integral de stat, informează Logos Press.
Piața comerțului electronic din Moldova crește mai rapid decât media globală, dar rămâne cea mai puțin digitalizată din Europa, cu o rată de penetrare a comerțului cu amănuntul de doar 5,7%. Astfel de date au fost furnizate de AmCham Moldova în cel mai recent studiu al său „Piața comerțului electronic din Moldova în 2025, – informează Logos Press.
Clădirea Centrului Național de Transfuzie Sanguină din Bălți, cu o suprafață totală de 2.200 de metri pătrați, va fi modernizată în cadrul proiectului INSPIREE, informează Logos Press.
Uniunea Asociațiilor Europene de Fotbal (UEFA) a decis să încredințeze Moldovei organizarea celei de-a 45-a ediții a Campionatului European Under-17 în anul 2029. Decizia respectivă a fost luată în cadrul unei reuniuni a comitetului executiv al organizației la Nyon (Elveția), informează Logos Press.
Moldova crede cu tărie că președintele american Donald Trump dorește sincer pacea, a declarat vicepremierul și ministrul de Externe Mihail Popșoi pentru CNN.
Ajustările la Codul Fiscal prezentate de fracțiunea de guvernământ a partidului PAS în Parlament reprezintă, în esență, un document de politică fiscală pentru anul viitor. Acestea vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2026, sub rezerva aprobării, a relatat Logos Press.
La începutul lunii decembrie, aproximativ 40 % din sfecla de zahăr rămăsese în sol în zona de materii prime a Sudzucker Moldova și până la 60-70 % în zona Moldova Zahăr, a raportat Logos Press.
Brutăria Bardar s-a dovedit a fi una dintre cele mai căutate întreprinderi moldovenești pe piața internațională datorită rețetelor sale originale. Brutăria își vinde deja produsele în peste 170 de magazine din România, precum și în Franța, Germania și Irlanda, relatează Logos Press.
Conform primelor calcule experimentale, 3 din 10 întreprinderi din Moldova sunt conduse de femei, iar 4 din 10 întreprinderi sunt create de femei, relatează Logos Press.
Raportul din decembrie 2025 al OCDE a majorat previziunile de creștere a PIB-ului pentru multe economii, reflectând o creștere economică solidă și tendințe pozitive într-o serie de țări pe fondul incertitudinii actuale, a raportat Logos Press.
Agenția pentru Relații Interetnice va intra sub controlul Ministerului Educației și Cercetării de la 1 ianuarie 2026, ceea ce unii experți au numit o retrogradare a statutului agenției și contrar recomandărilor Consiliului Europei”, a raportat Logos Press.
„Un „buget de investiții responsabil” cu un deficit „sănătos” a fost aprobat de guvernul moldovean în cadrul unei ședințe extraordinare de joi, 4 decembrie”, a raportat Logos Press.
De la 1 ianuarie 2026, taxa pe valoarea adăugată nu va fi aplicată la importul de automobile în Moldova, în timp ce regimul de aplicare a accizelor în funcție de volumul motorului va fi păstrat, relatează Logos Press.
Agenția de Dezvoltare Regională Centru și antreprenorul Foremcons S.R.L. au anunțat finalizarea proiectului de revitalizare urbană „Reconstrucția bulevardului pietonal Mihai Eminescu și amenajarea parcului urban riveran în orașul Criuleni”, informează Logos Press.
Numărul copiilor atrași în distribuția de droguri este în creștere – aceștia sunt din ce în ce mai des folosiți ca curieri și distribuitori, inclusiv prin intermediul platformelor de criptomonede, a raportat Logos Press.
La 2 decembrie, Senatul României a aprobat tacit o propunere legislativă privind înființarea Fondului Moldova, cu un capital social inițial de 1 miliard de lei românești, relatează Logos Press.
Judoka moldoveni Mihail Latișev și Victor Sterpu au obținut premii la turneul reprezentativ „Grand Slam” de la Abu Dhabi (EAU), – informează Logos Press.
26 decembrie este ultimul termen pentru plata impozitului pe proprietate pentru anul 2025. Acest impozit pe proprietate, cunoscut și sub denumirea de „impozit pe lux”, introdus în Codul fiscal încă din 2016, este în vigoare și în acest an și afectează doar un număr limitat de proprietari de locuințe de lux, informează Logos Press.
Moldova încearcă de mai mulți ani să iasă de pe „lista neagră” a Memorandumului de la Paris privind securitatea maritimă, dar din cauza „foametei” de personal și a salariilor mici la Agenția Maritimă, avansarea sa în clasament a stagnat, relatează Logos Press.
Cerințele de calitate pentru produsele de panificație și paste făinoase vor fi actualizate pentru a lua în considerare apariția unor noi categorii de produse în comerțul cu amănuntul din Moldova, relatează Logos Press.
Structurile de conducere ale UE au ajuns la un acord preliminar privind eliminarea treptată a importurilor de gaz rusesc până la sfârșitul anului 2027, pentru a reduce veniturile Rusiei și a contribui astfel la o încheiere rapidă a războiului din Ucraina, a informat Logos Press.
În perioada noiembrie 2025 – martie 2026, cuantumul compensației pentru energia consumată va fi cuprins între 500 și 1.000 de lei, cu calcularea plăților aferente de 30% pentru energia termică și 40% pentru energia electrică, informează Logos Press.
Guvernul intenționează să introducă o interdicție privind acordarea de noi ajutoare de stat companiilor care nu au returnat fondurile obținute anterior în mod ilegal, precum și să simplifice procedura de notificare în cazul modificării valorii acestora”, a raportat Logos Press.
Ministerul Educației propune o reformă majoră care ar reduce numărul de școli, ar transforma unele dintre ele în grădinițe și ar permite școlilor să își gestioneze singure finanțele”, relatează Logos Press.
Vremea moderat caldă și umedă în prima săptămână a lunii decembrie va întârzia finalizarea recoltării culturilor din grupa a doua, – informează Logos Press.
Conform proiectului Legii bugetului pentru anul 2026, deficitul bugetului public național va depăși cifra actuală și va ajunge la un nivel de 5,7% din PIB, în timp ce anul acesta se estimează că va fi de 5,04%, informează Logos Press.
În perioada 25 noiembrie – 10 decembrie, Moldova desfășoară campania națională „16 zile de activism împotriva violenței de gen” sub sloganul general „Moldova fără violență”, informează Logos Press.
Potrivit rezultatelor concursului internațional Effervescents du Monde 2025, care are loc în Burgundia franceză, Moldova a fost inclusă în lista Top-10 cele mai bune vinuri spumante, – informează Logos Press.
Primăria Municipiului Chișinău se alătură proiectului european „SUSDEST-NET Black Sea Sustainable Destinations Network”, conceput pentru a rezolva problemele comune din regiunea bazinului Mării Negre, – informează Logos Press.
Soții Vitali și Anastasija Spinu au cucerit medaliile de aur în competiția de karate-shotokan pentru adulți din cadrul Grand Prix-ului de la Belgrad (Serbia), în timp ce Daniel Mutelica a fost cel mai bun dintre tinerii sportivi, – informează Logos Press.
În cadrul unei reuniuni a Consiliului Național de Securitate al Republicii Moldova, condusă de președintele Maia Sandu, a fost aprobat Planul de consolidare a rezilienței democratice pentru anii 2026-2027, informează Logos Press.
Raionul Taarakli, singurul din țară creat pe baza principiului etno-cultural cu statutul de „Centru al bulgarilor din Moldova”, a început să implementeze multilingvismul în instituțiile de învățământ, – informează Logos Press.
Pragul de înregistrare ca plătitor de TVA va fi majorat de la 1,2 milioane LE la 1,5 milioane LE de la 1 ianuarie 2026, dacă o astfel de propunere este aprobată, a informat Logos Press.
Pentru a hrăni și îmbrăca cele 9,7-10 miliarde de oameni până în 2050, producția agricolă a planetei va trebui să crească cu 50%, necesitând cu 25% mai multă apă dulce și refacerea accelerată a terenurilor degradate, informează Logos Press.
Întreprinderile vor fi obligate să protejeze lucrătorii de fumul de tutun și de monitoare # Logos-Press
Întreprinderile trebuie să ia măsuri pentru a proteja nefumătorii de disconfortul cauzat de fumul de tutun, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 278/2007 privind controlul tutunului, a informat Logos Press.
