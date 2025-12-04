Deputații au modificat politica fiscală pentru 2026
Logos-Press, 4 decembrie 2025 18:15
Ajustările la Codul Fiscal prezentate de fracțiunea de guvernământ a partidului PAS în Parlament reprezintă, în esență, un document de politică fiscală pentru anul viitor. Acestea vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2026, sub rezerva aprobării, a relatat Logos Press.
• • •
Alte ştiri de Logos-Press
Acum 30 minute
18:15
Acum 2 ore
17:15
La începutul lunii decembrie, aproximativ 40 % din sfecla de zahăr rămăsese în sol în zona de materii prime a Sudzucker Moldova și până la 60-70 % în zona Moldova Zahăr, a raportat Logos Press.
Acum 4 ore
16:15
Brutăria Bardar s-a dovedit a fi una dintre cele mai căutate întreprinderi moldovenești pe piața internațională datorită rețetelor sale originale. Brutăria își vinde deja produsele în peste 170 de magazine din România, precum și în Franța, Germania și Irlanda, relatează Logos Press.
15:15
Conform primelor calcule experimentale, 3 din 10 întreprinderi din Moldova sunt conduse de femei, iar 4 din 10 întreprinderi sunt create de femei, relatează Logos Press.
Acum 6 ore
14:15
Raportul din decembrie 2025 al OCDE a majorat previziunile de creștere a PIB-ului pentru multe economii, reflectând o creștere economică solidă și tendințe pozitive într-o serie de țări pe fondul incertitudinii actuale, a raportat Logos Press.
13:15
Agenția pentru Relații Interetnice va intra sub controlul Ministerului Educației și Cercetării de la 1 ianuarie 2026, ceea ce unii experți au numit o retrogradare a statutului agenției și contrar recomandărilor Consiliului Europei”, a raportat Logos Press.
Acum 8 ore
12:15
„Un „buget de investiții responsabil” cu un deficit „sănătos” a fost aprobat de guvernul moldovean în cadrul unei ședințe extraordinare de joi, 4 decembrie”, a raportat Logos Press.
11:15
De la 1 ianuarie 2026, taxa pe valoarea adăugată nu va fi aplicată la importul de automobile în Moldova, în timp ce regimul de aplicare a accizelor în funcție de volumul motorului va fi păstrat, relatează Logos Press.
Acum 12 ore
10:15
Agenția de Dezvoltare Regională Centru și antreprenorul Foremcons S.R.L. au anunțat finalizarea proiectului de revitalizare urbană „Reconstrucția bulevardului pietonal Mihai Eminescu și amenajarea parcului urban riveran în orașul Criuleni”, informează Logos Press.
09:15
Numărul copiilor atrași în distribuția de droguri este în creștere – aceștia sunt din ce în ce mai des folosiți ca curieri și distribuitori, inclusiv prin intermediul platformelor de criptomonede, a raportat Logos Press.
08:15
La 2 decembrie, Senatul României a aprobat tacit o propunere legislativă privind înființarea Fondului Moldova, cu un capital social inițial de 1 miliard de lei românești, relatează Logos Press.
Acum 24 ore
19:15
Judoka moldoveni Mihail Latișev și Victor Sterpu au obținut premii la turneul reprezentativ „Grand Slam” de la Abu Dhabi (EAU), – informează Logos Press.
Ieri
18:15
26 decembrie este ultimul termen pentru plata impozitului pe proprietate pentru anul 2025. Acest impozit pe proprietate, cunoscut și sub denumirea de „impozit pe lux”, introdus în Codul fiscal încă din 2016, este în vigoare și în acest an și afectează doar un număr limitat de proprietari de locuințe de lux, informează Logos Press.
17:15
Moldova încearcă de mai mulți ani să iasă de pe „lista neagră” a Memorandumului de la Paris privind securitatea maritimă, dar din cauza „foametei” de personal și a salariilor mici la Agenția Maritimă, avansarea sa în clasament a stagnat, relatează Logos Press.
16:15
Cerințele de calitate pentru produsele de panificație și paste făinoase vor fi actualizate pentru a lua în considerare apariția unor noi categorii de produse în comerțul cu amănuntul din Moldova, relatează Logos Press.
15:30
Structurile de conducere ale UE au ajuns la un acord preliminar privind eliminarea treptată a importurilor de gaz rusesc până la sfârșitul anului 2027, pentru a reduce veniturile Rusiei și a contribui astfel la o încheiere rapidă a războiului din Ucraina, a informat Logos Press.
15:15
În perioada noiembrie 2025 – martie 2026, cuantumul compensației pentru energia consumată va fi cuprins între 500 și 1.000 de lei, cu calcularea plăților aferente de 30% pentru energia termică și 40% pentru energia electrică, informează Logos Press.
13:15
Guvernul intenționează să introducă o interdicție privind acordarea de noi ajutoare de stat companiilor care nu au returnat fondurile obținute anterior în mod ilegal, precum și să simplifice procedura de notificare în cazul modificării valorii acestora”, a raportat Logos Press.
12:15
Ministerul Educației propune o reformă majoră care ar reduce numărul de școli, ar transforma unele dintre ele în grădinițe și ar permite școlilor să își gestioneze singure finanțele”, relatează Logos Press.
11:30
Vremea moderat caldă și umedă în prima săptămână a lunii decembrie va întârzia finalizarea recoltării culturilor din grupa a doua, – informează Logos Press.
11:00
Conform proiectului Legii bugetului pentru anul 2026, deficitul bugetului public național va depăși cifra actuală și va ajunge la un nivel de 5,7% din PIB, în timp ce anul acesta se estimează că va fi de 5,04%, informează Logos Press.
10:15
În perioada 25 noiembrie – 10 decembrie, Moldova desfășoară campania națională „16 zile de activism împotriva violenței de gen” sub sloganul general „Moldova fără violență”, informează Logos Press.
09:15
Potrivit rezultatelor concursului internațional Effervescents du Monde 2025, care are loc în Burgundia franceză, Moldova a fost inclusă în lista Top-10 cele mai bune vinuri spumante, – informează Logos Press.
08:15
Primăria Municipiului Chișinău se alătură proiectului european „SUSDEST-NET Black Sea Sustainable Destinations Network”, conceput pentru a rezolva problemele comune din regiunea bazinului Mării Negre, – informează Logos Press.
2 decembrie 2025
19:15
Soții Vitali și Anastasija Spinu au cucerit medaliile de aur în competiția de karate-shotokan pentru adulți din cadrul Grand Prix-ului de la Belgrad (Serbia), în timp ce Daniel Mutelica a fost cel mai bun dintre tinerii sportivi, – informează Logos Press.
Mai mult de 2 zile în urmă
18:15
În cadrul unei reuniuni a Consiliului Național de Securitate al Republicii Moldova, condusă de președintele Maia Sandu, a fost aprobat Planul de consolidare a rezilienței democratice pentru anii 2026-2027, informează Logos Press.
17:15
Raionul Taarakli, singurul din țară creat pe baza principiului etno-cultural cu statutul de „Centru al bulgarilor din Moldova”, a început să implementeze multilingvismul în instituțiile de învățământ, – informează Logos Press.
16:15
Pragul de înregistrare ca plătitor de TVA va fi majorat de la 1,2 milioane LE la 1,5 milioane LE de la 1 ianuarie 2026, dacă o astfel de propunere este aprobată, a informat Logos Press.
15:15
Pentru a hrăni și îmbrăca cele 9,7-10 miliarde de oameni până în 2050, producția agricolă a planetei va trebui să crească cu 50%, necesitând cu 25% mai multă apă dulce și refacerea accelerată a terenurilor degradate, informează Logos Press.
14:15
Întreprinderile vor fi obligate să protejeze lucrătorii de fumul de tutun și de monitoare # Logos-Press
Întreprinderile trebuie să ia măsuri pentru a proteja nefumătorii de disconfortul cauzat de fumul de tutun, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 278/2007 privind controlul tutunului, a informat Logos Press.
13:15
Creșterea anuală a salariilor medii lunare în al treilea trimestru al anului 2025 a fost de aproximativ 10%, ceea ce se traduce printr-o creștere de 2% în termeni reali din cauza deprecierii inflației, a raportat Logos Press.
12:15
Cetățenii moldoveni lucrează în medie 37 de ore pe săptămână, iar țara noastră ocupă locul 80 în clasamentul mondial al orelor de muncă, conform World Population Review, – informează Logos Press.
11:15
În 2024, situațiile de urgență și incendiile din Republica Moldova au provocat moartea a 118 persoane și pagube de aproape 4,85 miliarde de lei, informează Logos Press.
10:15
Aproximativ 75 % dintre europeni au fost nevoiți să reducă cheltuielile pentru a face față plăților ipotecare în 2025, a raportat Logos Press.
09:15
Vienna Insurance Group (VIG) a achiziționat prin negociere directă 30.000 de acțiuni (5%) în valoare totală de 10,8 milioane de lei deținute de întreprinderea de stat Calea Ferată din Moldova în compania Moldasig S.A., – informează Logos Press.
08:15
O misiune a Fondului Monetar Internațional (FMI), condusă de Alina Iancu, va efectua o vizită în Republica Moldova în perioada 4-17 decembrie 2025 pentru a desfășura consultări anuale în conformitate cu prevederile Statutului FMI, informează Logos Press.
1 decembrie 2025
19:15
Al doilea club de fotbal care a părăsit Superliga 2025/26 la finalul primei etape a fost Politehnica-UTM, informează Logos Press.
18:15
Data de 1 decembrie din acest an se înscrie în sloganul general „Depășirea eșecului, transformarea răspunsului la SIDA”, care semnifică necesitatea de a consolida eforturile și inovațiile în diferite contexte, inclusiv economice, pentru a proteja sănătatea publică, a informat Logos Press.
17:15
Un lot de 5 000 kg de ulei de palmier a fost reținut de inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentară (ANSA) direct la depozitul importatorului, a informat Logos Press.
16:15
De la 1 decembrie 2025, Banca Națională a Moldovei (BNM) va pune în circulație moneda comemorativă „Regina Maria a României – 150 de ani de la naștere”, – informează Logos Press.
15:15
Marina Bzovîi, administratorul parcului virtual Moldova IT (MITP), a declarat pentru publicația românească hotnews.ro că salariile în această asociație a companiilor TIC pot ajunge la 30.000 de euro, relatează Logos Press.
14:15
Comisia Națională pentru Piețele Financiare (CNPF) are în vedere acordarea de competențe suplimentare, inclusiv un mecanism al așa-numitei „poliții administrative” pentru a opri tranzacțiile financiare neautorizate, – Logos Press.
13:15
Limitele anuale de împrumut ale statului au fost reduse, dar rămân principalul instrument de strângere de fonduri pentru buget, inclusiv din banii oamenilor, a raportat Logos Press.
12:15
În perioada ianuarie-noiembrie 2025, Moldova a exportat 24.000 de tone de făină de grâu, în valoare de aproape 128 de milioane de lei, în timp ce a importat 21.600 de tone din această marfă, în valoare de 148 de milioane de lei, informează Logos Press.
11:15
Termenul pentru înregistrarea locuințelor construite fără autorizațiile necesare poate fi prelungit până la sfârșitul lunii ianuarie 2028 și permite eliberarea gratuită a certificatelor, a informat Logos Press.
10:15
Timp de peste 10 ani, structurile UE nu au reușit să ajungă la un acord cu privire la reglementările privind noile măsuri de protecție a pasagerilor aerieni, ceea ce a forțat companiile aeriene să adreseze, la 25 noiembrie, o scrisoare deschisă miniștrilor transporturilor din UE, solicitându-le să suspende încercările de aprobare a noilor măsuri timp de 6 luni și, în acest timp, să analizeze din nou cu atenție toate consecințele posibile, informează Logos Press.
09:15
Aniversarea „furtului de miliarde de dolari”: doar o cincime din fonduri au fost returnate # Logos-Press
În octombrie se împlinesc 10 ani de la retragerea licențelor celor trei bănci falimentate – „Banca Socială” S.A., „Unibank” S.A. și „Banca de Economii” S.A. De atunci, acestea au rambursat aproape 3 mlrd de lei din creditele de urgență, însă soldul rămas depășește 11 mlrd de lei, transmite Logos Press.
08:15
Conducerea Aeroportului Iași a început proiectarea unei parcări pentru mijloacele de transport în comun care sosesc din Moldova – informează Logos Press.
30 noiembrie 2025
18:15
Federația Internațională de Fotbal Asociație (FIFA) a publicat oficial alocarea tuturor echipelor naționale – participante la viitoarea Cupă Mondială – la coșuri înainte de tragerea la sorți, care va avea loc pe 5 decembrie la Kennedy Center din Washington, D.C. (SUA), – informează Logos Press.
12:15
Moldova va crea un cadru juridic mai clar și mai transparent în gestionarea proprietății de stat. Acest lucru este stipulat de amendamentele relevante la Legea privind gestionarea și deznaționalizarea proprietății publice, pe care Parlamentul le-a adoptat în prima lectură. Documentul a fost elaborat de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării.
