Popshoe către CNN: „Noi credem că președintele Trump vrea pace

Logos-Press, 4 decembrie 2025 18:45

Moldova crede cu tărie că președintele american Donald Trump dorește sincer pacea, a declarat vicepremierul și ministrul de Externe Mihail Popșoi pentru CNN.

Acum 30 minute
18:45
Acum o oră
18:15
Deputații au modificat politica fiscală pentru 2026 Logos-Press
Ajustările la Codul Fiscal prezentate de fracțiunea de guvernământ a partidului PAS în Parlament reprezintă, în esență, un document de politică fiscală pentru anul viitor. Acestea vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2026, sub rezerva aprobării, a relatat Logos Press.
Acum 2 ore
17:15
Recoltarea sfeclei de zahăr se va întinde până în ianuarie Logos-Press
La începutul lunii decembrie, aproximativ 40 % din sfecla de zahăr rămăsese în sol în zona de materii prime a Sudzucker Moldova și până la 60-70 % în zona Moldova Zahăr, a raportat Logos Press.
Acum 4 ore
16:15
Produsele de patiserie Bardar ajung în 170 de magazine din Europa Logos-Press
Brutăria Bardar s-a dovedit a fi una dintre cele mai căutate întreprinderi moldovenești pe piața internațională datorită rețetelor sale originale. Brutăria își vinde deja produsele în peste 170 de magazine din România, precum și în Franța, Germania și Irlanda, relatează Logos Press.
15:15
Afacerile femeilor au făcut obiectul unei statistici separate Logos-Press
Conform primelor calcule experimentale, 3 din 10 întreprinderi din Moldova sunt conduse de femei, iar 4 din 10 întreprinderi sunt create de femei, relatează Logos Press.
Acum 6 ore
14:15
Comerțul și inteligența artificială au contribuit la PIB-ul global Logos-Press
Raportul din decembrie 2025 al OCDE a majorat previziunile de creștere a PIB-ului pentru multe economii, reflectând o creștere economică solidă și tendințe pozitive într-o serie de țări pe fondul incertitudinii actuale, a raportat Logos Press.
13:15
Agenția pentru Relații Interetnice este lipsită de autonomie Logos-Press
Agenția pentru Relații Interetnice va intra sub controlul Ministerului Educației și Cercetării de la 1 ianuarie 2026, ceea ce unii experți au numit o retrogradare a statutului agenției și contrar recomandărilor Consiliului Europei”, a raportat Logos Press.
Acum 8 ore
12:15
Buget cu „deficit sănătos” de 20,9 miliarde de lei, adoptat de guverne Logos-Press
„Un „buget de investiții responsabil” cu un deficit „sănătos” a fost aprobat de guvernul moldovean în cadrul unei ședințe extraordinare de joi, 4 decembrie”, a raportat Logos Press.
11:15
Aplicarea TVA la mașinile importate va fi amânată până la urmă Logos-Press
De la 1 ianuarie 2026, taxa pe valoarea adăugată nu va fi aplicată la importul de automobile în Moldova, în timp ce regimul de aplicare a accizelor în funcție de volumul motorului va fi păstrat, relatează Logos Press.
Acum 12 ore
10:15
Două proiecte urbane majore au fost finalizate în Criuleni Logos-Press
Agenția de Dezvoltare Regională Centru și antreprenorul Foremcons S.R.L. au anunțat finalizarea proiectului de revitalizare urbană „Reconstrucția bulevardului pietonal Mihai Eminescu și amenajarea parcului urban riveran în orașul Criuleni”, informează Logos Press.
09:15
Implicarea copiilor în infracțiuni legate de droguri este în creștere în Moldova Logos-Press
Numărul copiilor atrași în distribuția de droguri este în creștere – aceștia sunt din ce în ce mai des folosiți ca curieri și distribuitori, inclusiv prin intermediul platformelor de criptomonede, a raportat Logos Press.
08:15
România înființează un fond de investiții pentru Moldova Logos-Press
La 2 decembrie, Senatul României a aprobat tacit o propunere legislativă privind înființarea Fondului Moldova, cu un capital social inițial de 1 miliard de lei românești, relatează Logos Press.
Acum 24 ore
19:15
Judoka, argint și bronz la Abu Dhabi Logos-Press
Judoka moldoveni Mihail Latișev și Victor Sterpu au obținut premii la turneul reprezentativ „Grand Slam” de la Abu Dhabi (EAU), – informează Logos Press.
Ieri
18:15
Proprietarilor de proprietăți de lux li se reamintește de impozit Logos-Press
26 decembrie este ultimul termen pentru plata impozitului pe proprietate pentru anul 2025. Acest impozit pe proprietate, cunoscut și sub denumirea de „impozit pe lux”, introdus în Codul fiscal încă din 2016, este în vigoare și în acest an și afectează doar un număr limitat de proprietari de locuințe de lux, informează Logos Press.
17:15
Moldova nu va ieși în niciun fel de pe „lista neagră” a Memorandumului de la Paris Logos-Press
Moldova încearcă de mai mulți ani să iasă de pe „lista neagră” a Memorandumului de la Paris privind securitatea maritimă, dar din cauza „foametei” de personal și a salariilor mici la Agenția Maritimă, avansarea sa în clasament a stagnat, relatează Logos Press.
16:15
Sarea iodată din produsele de panificație a devenit obligatorie Logos-Press
Cerințele de calitate pentru produsele de panificație și paste făinoase vor fi actualizate pentru a lua în considerare apariția unor noi categorii de produse în comerțul cu amănuntul din Moldova, relatează Logos Press.
15:30
Țările UE plătesc Rusiei 1,5 miliarde EUR pe lună pentru resurse energetice Logos-Press
Structurile de conducere ale UE au ajuns la un acord preliminar privind eliminarea treptată a importurilor de gaz rusesc până la sfârșitul anului 2027, pentru a reduce veniturile Rusiei și a contribui astfel la o încheiere rapidă a războiului din Ucraina, a informat Logos Press.
15:15
Criteriile de vulnerabilitate au fost ajustate, compensațiile vor scădea Logos-Press
În perioada noiembrie 2025 – martie 2026, cuantumul compensației pentru energia consumată va fi cuprins între 500 și 1.000 de lei, cu calcularea plăților aferente de 30% pentru energia termică și 40% pentru energia electrică, informează Logos Press.
13:15
Ajutorul de stat va fi supus unui control sporit Logos-Press
Guvernul intenționează să introducă o interdicție privind acordarea de noi ajutoare de stat companiilor care nu au returnat fondurile obținute anterior în mod ilegal, precum și să simplifice procedura de notificare în cazul modificării valorii acestora”, a raportat Logos Press.
12:15
Redistribuire pe scară largă în sectorul educației Logos-Press
Ministerul Educației propune o reformă majoră care ar reduce numărul de școli, ar transforma unele dintre ele în grădinițe și ar permite școlilor să își gestioneze singure finanțele”, relatează Logos Press.
11:30
O lună decembrie caldă și umedă ar putea agrava problemele agricultorilor Logos-Press
Vremea moderat caldă și umedă în prima săptămână a lunii decembrie va întârzia finalizarea recoltării culturilor din grupa a doua, – informează Logos Press.
11:00
Deficitul bugetar va crește în 2026 Logos-Press
Conform proiectului Legii bugetului pentru anul 2026, deficitul bugetului public național va depăși cifra actuală și va ajunge la un nivel de 5,7% din PIB, în timp ce anul acesta se estimează că va fi de 5,04%, informează Logos Press.
10:15
Statisticile vor examina bunăstarea și siguranța femeilor Logos-Press
În perioada 25 noiembrie – 10 decembrie, Moldova desfășoară campania națională „16 zile de activism împotriva violenței de gen” sub sloganul general „Moldova fără violență”, informează Logos Press.
09:15
Moldova s-a clasat printre primii 10 cei mai buni producători de vin spumant Logos-Press
Potrivit rezultatelor concursului internațional Effervescents du Monde 2025, care are loc în Burgundia franceză, Moldova a fost inclusă în lista Top-10 cele mai bune vinuri spumante, – informează Logos Press.
08:15
Chișinăul se alătură soluționării problemelor de la Marea Neagră Logos-Press
Primăria Municipiului Chișinău se alătură proiectului european „SUSDEST-NET Black Sea Sustainable Destinations Network”, conceput pentru a rezolva problemele comune din regiunea bazinului Mării Negre, – informează Logos Press.
2 decembrie 2025
19:15
Triumful jucătorilor moldoveni de karate la Belgrad Logos-Press
Soții Vitali și Anastasija Spinu au cucerit medaliile de aur în competiția de karate-shotokan pentru adulți din cadrul Grand Prix-ului de la Belgrad (Serbia), în timp ce Daniel Mutelica a fost cel mai bun dintre tinerii sportivi, – informează Logos Press.
Mai mult de 2 zile în urmă
18:15
Planul „parțial secret” pentru sustenabilitate democratică a fost aprobat Logos-Press
În cadrul unei reuniuni a Consiliului Național de Securitate al Republicii Moldova, condusă de președintele Maia Sandu, a fost aprobat Planul de consolidare a rezilienței democratice pentru anii 2026-2027, informează Logos Press.
17:15
Școlile raionale din Taraclia introduc multilingvismul în educație Logos-Press
Raionul Taarakli, singurul din țară creat pe baza principiului etno-cultural cu statutul de „Centru al bulgarilor din Moldova”, a început să implementeze multilingvismul în instituțiile de învățământ, – informează Logos Press.
16:15
Pragul de TVA al plătitorilor de TVA va fi majorat Logos-Press
Pragul de înregistrare ca plătitor de TVA va fi majorat de la 1,2 milioane LE la 1,5 milioane LE de la 1 ianuarie 2026, dacă o astfel de propunere este aprobată, a informat Logos Press.
15:15
Raportul SOWAL 2025: Cum să hrănim planeta? Logos-Press
Pentru a hrăni și îmbrăca cele 9,7-10 miliarde de oameni până în 2050, producția agricolă a planetei va trebui să crească cu 50%, necesitând cu 25% mai multă apă dulce și refacerea accelerată a terenurilor degradate, informează Logos Press.
14:15
Întreprinderile vor fi obligate să protejeze lucrătorii de fumul de tutun și de monitoare Logos-Press
Întreprinderile trebuie să ia măsuri pentru a proteja nefumătorii de disconfortul cauzat de fumul de tutun, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 278/2007 privind controlul tutunului, a informat Logos Press.
13:15
Salariile au depășit inflația, dar nu cu mult Logos-Press
Creșterea anuală a salariilor medii lunare în al treilea trimestru al anului 2025 a fost de aproximativ 10%, ceea ce se traduce printr-o creștere de 2% în termeni reali din cauza deprecierii inflației, a raportat Logos Press.
12:15
Moldovenii lucrează mai puțin decât românii și ucrainenii Logos-Press
Cetățenii moldoveni lucrează în medie 37 de ore pe săptămână, iar țara noastră ocupă locul 80 în clasamentul mondial al orelor de muncă, conform World Population Review, – informează Logos Press.
11:15
Pagubele produse de dezastre în 2024 s-au ridicat la aproape 5 miliarde de lei Logos-Press
În 2024, situațiile de urgență și incendiile din Republica Moldova au provocat moartea a 118 persoane și pagube de aproape 4,85 miliarde de lei, informează Logos Press.
10:15
Ipotecile îi forțează pe europeni să economisească bani pe ieșiri și vacanțe Logos-Press
Aproximativ 75 % dintre europeni au fost nevoiți să reducă cheltuielile pentru a face față plăților ipotecare în 2025, a raportat Logos Press.
09:15
VIG și-a consolidat controlul asupra Moldasig Logos-Press
Vienna Insurance Group (VIG) a achiziționat prin negociere directă 30.000 de acțiuni (5%) în valoare totală de 10,8 milioane de lei deținute de întreprinderea de stat Calea Ferată din Moldova în compania Moldasig S.A., – informează Logos Press.
08:15
FMI „s-a întors” în Moldova Logos-Press
O misiune a Fondului Monetar Internațional (FMI), condusă de Alina Iancu, va efectua o vizită în Republica Moldova în perioada 4-17 decembrie 2025 pentru a desfășura consultări anuale în conformitate cu prevederile Statutului FMI, informează Logos Press.
1 decembrie 2025
19:15
Fotbalul moldovenesc a intrat în vacanța de iarnă Logos-Press
Al doilea club de fotbal care a părăsit Superliga 2025/26 la finalul primei etape a fost Politehnica-UTM, informează Logos Press.
18:15
În 2024, în Moldova vor fi înregistrate 880 de noi infecții cu HIV Logos-Press
Data de 1 decembrie din acest an se înscrie în sloganul general „Depășirea eșecului, transformarea răspunsului la SIDA”, care semnifică necesitatea de a consolida eforturile și inovațiile în diferite contexte, inclusiv economice, pentru a proteja sănătatea publică, a informat Logos Press.
17:15
ANSA a confiscat 5 tone de ulei de palmier de calitate inferioară Logos-Press
Un lot de 5 000 kg de ulei de palmier a fost reținut de inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentară (ANSA) direct la depozitul importatorului, a informat Logos Press.
16:15
Emiterea monedei comemorative Regina Maria a României Logos-Press
De la 1 decembrie 2025, Banca Națională a Moldovei (BNM) va pune în circulație moneda comemorativă „Regina Maria a României – 150 de ani de la naștere”, – informează Logos Press.
15:15
Marina Bzovîi: salariile în parcul IT din Moldova ajung la 30.000 de euro Logos-Press
Marina Bzovîi, administratorul parcului virtual Moldova IT (MITP), a declarat pentru publicația românească hotnews.ro că salariile în această asociație a companiilor TIC pot ajunge la 30.000 de euro, relatează Logos Press.
14:15
NCFM poate primi funcții de „poliție administrativă” Logos-Press
Comisia Națională pentru Piețele Financiare (CNPF) are în vedere acordarea de competențe suplimentare, inclusiv un mecanism al așa-numitei „poliții administrative” pentru a opri tranzacțiile financiare neautorizate, – Logos Press.
13:15
Limitele datoriei publice au fost reduse Logos-Press
Limitele anuale de împrumut ale statului au fost reduse, dar rămân principalul instrument de strângere de fonduri pentru buget, inclusiv din banii oamenilor, a raportat Logos Press.
12:15
Moldova și-a pierdut statutul de exportator net de făină Logos-Press
În perioada ianuarie-noiembrie 2025, Moldova a exportat 24.000 de tone de făină de grâu, în valoare de aproape 128 de milioane de lei, în timp ce a importat 21.600 de tone din această marfă, în valoare de 148 de milioane de lei, informează Logos Press.
11:15
Înregistrarea locuințelor construite ilegal poate fi extinsă Logos-Press
Termenul pentru înregistrarea locuințelor construite fără autorizațiile necesare poate fi prelungit până la sfârșitul lunii ianuarie 2028 și permite eliberarea gratuită a certificatelor, a informat Logos Press.
10:15
Drepturile pasagerilor aerieni au adus Europa în impas Logos-Press
Timp de peste 10 ani, structurile UE nu au reușit să ajungă la un acord cu privire la reglementările privind noile măsuri de protecție a pasagerilor aerieni, ceea ce a forțat companiile aeriene să adreseze, la 25 noiembrie, o scrisoare deschisă miniștrilor transporturilor din UE, solicitându-le să suspende încercările de aprobare a noilor măsuri timp de 6 luni și, în acest timp, să analizeze din nou cu atenție toate consecințele posibile, informează Logos Press.
09:15
Aniversarea „furtului de miliarde de dolari”: doar o cincime din fonduri au fost returnate Logos-Press
În octombrie se împlinesc 10 ani de la retragerea licențelor celor trei bănci falimentate – „Banca Socială” S.A., „Unibank” S.A. și „Banca de Economii” S.A. De atunci, acestea au rambursat aproape 3 mlrd de lei din creditele de urgență, însă soldul rămas depășește 11 mlrd de lei, transmite Logos Press.
08:15
Aeroportul Iași creează un nod de autobuz pentru moldoveni Logos-Press
Conducerea Aeroportului Iași a început proiectarea unei parcări pentru mijloacele de transport în comun care sosesc din Moldova – informează Logos Press.
30 noiembrie 2025
18:15
Au fost anunțate formațiile de baschet pentru tragerea la sorți de la Mundial 2026 Logos-Press
Federația Internațională de Fotbal Asociație (FIFA) a publicat oficial alocarea tuturor echipelor naționale – participante la viitoarea Cupă Mondială – la coșuri înainte de tragerea la sorți, care va avea loc pe 5 decembrie la Kennedy Center din Washington, D.C. (SUA), – informează Logos Press.
