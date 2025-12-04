Comerțul și inteligența artificială au contribuit la PIB-ul global

12:15

Moldova va crea un cadru juridic mai clar și mai transparent în gestionarea proprietății de stat. Acest lucru este stipulat de amendamentele relevante la Legea privind gestionarea și deznaționalizarea proprietății publice, pe care Parlamentul le-a adoptat în prima lectură. Documentul a fost elaborat de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării.