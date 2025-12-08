Dumitru Șoldan, desemnat învingător al concursului pentru șefia „Tracom”
Omniapres, 8 decembrie 2025 18:10
Dumitru Șoldan este noul director al S.A. „TRACOM”, după finalizarea concursului organizat de Agenția Proprietății Publice. Agenția Proprietății Publice anunță că procedura de selecție pentru conducerea întreprinderii a fost încheiată, iar Dumitru Șoldan — cel care a exercitat până acum interimatul — a obținut cel mai mare punctaj și a fost desemnat câștigător. Concursul s-a […] The post Dumitru Șoldan, desemnat învingător al concursului pentru șefia „Tracom” appeared first on Omniapres.
• • •
Alte ştiri de Omniapres
Acum 30 minute
18:10
Dumitru Șoldan este noul director al S.A. „TRACOM”, după finalizarea concursului organizat de Agenția Proprietății Publice. Agenția Proprietății Publice anunță că procedura de selecție pentru conducerea întreprinderii a fost încheiată, iar Dumitru Șoldan — cel care a exercitat până acum interimatul — a obținut cel mai mare punctaj și a fost desemnat câștigător. Concursul s-a […] The post Dumitru Șoldan, desemnat învingător al concursului pentru șefia „Tracom” appeared first on Omniapres.
Acum 2 ore
17:30
Crăciun blând, dar ger la început de an? Meteorologii iau în calcul un ciclu arctic peste Europa # Omniapres
Specialiștii în climă analizează scenariul unei ierni mai dure decât în mod obișnuit pe continent, din cauza unui vortex polar mai slab – fenomen care permite aerului arctic să coboare spre latitudini joase. Deși modelele pe termen scurt indică un Crăciun cu vreme relativ blândă, cele pe termen mediu arată o posibilă răcire accentuată la […] The post Crăciun blând, dar ger la început de an? Meteorologii iau în calcul un ciclu arctic peste Europa appeared first on Omniapres.
17:10
Ministerul Educației va putea refuza sau anula indemnizația viageră în caz de încălcări antidoping # Omniapres
Ministerul Educației și Cercetării va putea refuza cererile de stabilire a indemnizației viagere și va anula aceste plăți pentru sportivii de performanță și antrenorii care au încălcat legislația antidoping, transmite IPN. Procedura este prevăzută într-o hotărâre de Guvern, aflată pe ordinea de zi a ședinței din 10 decembrie. Indemnizația viageră reprezintă o prestație financiară lunară […] The post Ministerul Educației va putea refuza sau anula indemnizația viageră în caz de încălcări antidoping appeared first on Omniapres.
Acum 4 ore
16:30
Fostul deputat Vladimir Andronachi va rămâne în arest preventiv încă 30 de zile. Decizia a fost luată luni, 8 decembrie, de Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, la solicitarea procurorilor anticorupție. „Procuratura Anticorupție informează că astăzi, Judecătoria Chișinău sediul Ciocana, a admis demersul procurorilor privind aplicarea măsurii preventive – arestul preventiv pe un termen de 30 de […] The post Fostul deputat PDM, Vladimir Andronachi, rămâne în arest încă 30 de zile appeared first on Omniapres.
16:10
Platforma Star Gage a publicat clasamentul celor mai urmărite persoane din Republicate Moldova pe Instagram, iar printre ele se regăsește și cofondatoarea platformei de caritate Caritate.md, Svetlana Sainsus, care ocupă locul nouă, având circa 327 de mii de urmăritori. Datele confirmă că rețelele sociale sunt dominate de creatori de conținut, influenceri, actori și interpreți, ale […] The post Top 10 moldoveni cu cei mai mulți urmăritori pe Instagram: Sainsus intră în clasament appeared first on Omniapres.
15:40
Un bărbat a rămas fără automobil și va sta aproape doi ani după gratii pentru șofat în stare de ebrietate # Omniapres
Un bărbat a fost condamnat la 1 an și 10 luni de închisoare, iar automobilul său a fost confiscat în folosul statului, în urma unei sentințe emise la solicitarea procurorilor din cadrul Procuraturii Hîncești, Oficiul Ialoveni, anunță Procuratura Generală. Potrivit acuzatorilor, în februarie 2024, acesta a fost surprins conducând un Mercedes VITO în stare avansată […] The post Un bărbat a rămas fără automobil și va sta aproape doi ani după gratii pentru șofat în stare de ebrietate appeared first on Omniapres.
15:10
Doi tineri de 20 și 21 de ani, din Chișinău, au fost reținuți fiind suspectați de punerea în circulație a bancnotelor false pe teritoriul capitalei. Poliția a fost sesizată de un tânăr care a comunicat că ar fi primit o bancnotă presupus falsă de la unul dintre indivizi. Ulterior, în baza probelor și a informațiilor […] The post Doi tineri din Chișinău, reținuți pentru distribuirea de bancnote false appeared first on Omniapres.
14:40
Junghietu cere consum responsabil de energie electrică: ”E necesar pentru a evita riscurile deconectării” # Omniapres
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, cere populației un consum responsabil de electricitate, în special în orele de vârf, pentru a menține stabilitatea Sistemului Electroenergetic Național. „Comportamentul responsabil și consumul rațional de energie electrică, în special în orele de vârf, sunt necesare pentru a menține sistemul stabil, a evita riscurile de deconectări și pentru o funcționare eficientă […] The post Junghietu cere consum responsabil de energie electrică: ”E necesar pentru a evita riscurile deconectării” appeared first on Omniapres.
Mai mult de 2 zile în urmă
17:10
Un moldovean, arestat în Italia după ce a încercat să mituiască poliția cu 2 000 de euro # Omniapres
Un cetățean moldovean în vârstă de 50 de ani a fost arestat la Mirandola, în regiunea italiană Emilia-Romagna, după ce a încercat să ofere mită polițiștilor pentru a scăpa de consecințele unui furt de motorină pe care îl comisese chiar la locul său de muncă. Incidentul a avut loc vineri, 28 noiembrie, relatează Il Resto […] The post Un moldovean, arestat în Italia după ce a încercat să mituiască poliția cu 2 000 de euro appeared first on Omniapres.
16:40
Salariul rămâne principa sursă de venit financiar al gospodăriilor din Republica Moldova, în timp ce distribuția veniturilor arată în continuare discrepanțe majore, potrivit Bancii Naționale a Moldovei care a radiografiat veniturile populației, pe baza unui sondaj realizat pe un eșantion de 1.029 de persoane din diferite categorii de vârstă, medii de trai, sexe și niveluri […] The post Venituri rușinos de mici: practic 1 din 3 moldoveni câștigă sub 5 000 de lei pe lună appeared first on Omniapres.
16:10
Peste 5 milioane de lei, găsiți la funcționarii din Chișinău și agenți economici în ancheta privind achizițiile publice # Omniapres
Peste 5 milioane de lei a fost ridicat de Centrul Național Anticorupție după perchezițiile efectuate joi, 4 decembrie, în dosarul privind corupția în procesul de achiziții publice. Sumele, găsite în diferită valută, au fost depistate în locuințele și birourile unor agenți economici și funcționari ai Direcției Locativ-Comunale Chișinău, iar proveniența banilor urmează să fie stabilită […] The post Peste 5 milioane de lei, găsiți la funcționarii din Chișinău și agenți economici în ancheta privind achizițiile publice appeared first on Omniapres.
15:30
NGM Company, partenerul privat al Loteriei Naționale a Moldovei, își reafirmă angajamentul față de comunitate prin susținerea continuă a activităților Hospices of Hope Moldova, organizație cu care colaborează de mai mulți ani. În cadrul Galei Caritabile „Broadway Lights of Hope Musical”, compania a participat în calitate de partener silver, consolidând un parteneriat care sprijină constant […] The post NGM Company – susținător fidel al proiectelor umanitare ale Hospices of Hope Moldova appeared first on Omniapres.
15:30
Dmitri Constantinov riscă 13 ani de detenție, fiind acuzat de abuz de putere și delapidare # Omniapres
Procurorii cer o pedeapsă de 13 ani de închisoare pentru Dmitri Constantinov, fostul preşedinte al Adunării Populare a UTA Găgăuzia. El este unul dintre aliații fugarului Ilan Şor și este judecat pentru abuz de putere și delapidare, scrie TVR Moldova. Sentinţa va fi pronunţată la sfârşitul lunii decembrie de către magistraţii Judecătoriei Comrat. Potrivit anchetatorilor, […] The post Dmitri Constantinov riscă 13 ani de detenție, fiind acuzat de abuz de putere și delapidare appeared first on Omniapres.
15:00
Prețul motorinei a coborât din nou sub pragul de 20 de lei litrul, după două săptămâni consecutive de diminuări. Media zilnică a scăderilor s-a situat la aproximativ 0,6%, ceea ce a generat o reducere totală de 1,27 lei/litru. Benzina a înregistrat și ea o tendință de scădere, însă într-un ritm mai lent. Ieftinirile sunt determinate […] The post Prețurile la pompă înregistrează noi scăderi: cât vor costa carburanții în weekend appeared first on Omniapres.
14:10
Ministrul Sănătății își justifică BMW-ul: „L-am comandat înainte de mandat. La 60 de ani, când să mai am mașină nouă?” # Omniapres
Ministrul Sănătății, Emil Ceban, a justificat achiziția noului său BMW X5, apărut în declarația de avere pentru anul 2024, susținând că vehiculul fusese comandat înainte ca el să preia portofoliul. „L-am comandat când nu eram încă ministru, acum a venit. Ce să fac, să-l întorc înapoi? Am 60 de ani, când o să mai am […] The post Ministrul Sănătății își justifică BMW-ul: „L-am comandat înainte de mandat. La 60 de ani, când să mai am mașină nouă?” appeared first on Omniapres.
14:10
VIDEO // Partidul Nostru propune ca 5% din accizele la alcool și tutun să meargă către programe pentru sport și tineret # Omniapres
Deputatul Partidului Nostru, Nicolae Margarint, a prezentat în Parlament inițiativa prin care 5% din accizele colectate din alcool și tutun vor fi redirecționate direct către programe pentru sport și tineret – una dintre cele mai ample propuneri dezvoltarea sportului și tineretului. În cadrul conferinței de presă, Margarint a atras atenția că “Moldova a subfinanțat cronic […] The post VIDEO // Partidul Nostru propune ca 5% din accizele la alcool și tutun să meargă către programe pentru sport și tineret appeared first on Omniapres.
13:40
Ambalajele produselor cu arome nu mai pot afișa fructe: au intrat în vigoare noile reguli de etichetare # Omniapres
Etichetarea produselor alimentare care conțin exclusiv arome se schimbă complet, după intrarea în vigoare a modificărilor aduse Legii privind informarea consumatorilor. Noile prevederi, aplicabile din 11 noiembrie, stabilesc obligația ca produsele cu arome să fie marcate clar cu mențiuni de tipul „cu gust de…”, „cu aromă de…” sau „cu gust și aromă de…”, indicate vizibil […] The post Ambalajele produselor cu arome nu mai pot afișa fructe: au intrat în vigoare noile reguli de etichetare appeared first on Omniapres.
13:10
Avertizare pentru moldovenii din Grecia: drumuri blocate și trafic perturbat din cauza protestelor fermierilor # Omniapres
Ambasada Moldovei la Atena informează cetățenii moldoveni care se află, tranzitează sau plănuiesc să călătorească în Grecia asupra unor posibile perturbări de circulație rutieră, blocarea drumurilor naționale și a autostrăzilor, inclusiv a celor care fac legătura cu punctele de trecere a frontierei din nordul Greciei. Avertizarea vine în contextul protestelor continue ale fermierilor eleni, transmite […] The post Avertizare pentru moldovenii din Grecia: drumuri blocate și trafic perturbat din cauza protestelor fermierilor appeared first on Omniapres.
13:00
VIDEO // Ex-Procuror General: „Probele prezentate până acum în dosarul în care este vizat Vlad Plahotniuc sunt șubrede și, în mare parte, nu au nicio legătura cu acuzația oficială” # Omniapres
„Probele prezentate până acum în dosarul în care este vizat Vlad Plahotniuc sunt șubrede și, în mare parte, nu au nicio legătura cu acuzația oficială adusă fostului lider al Partidului Democrat”. Afirmația a fost făcută de fostul Procuror General, deputatul Alexandr Stoianoglo, care susține că, în ultimii ani, dosarul legat de frauda bancară a luat […] The post VIDEO // Ex-Procuror General: „Probele prezentate până acum în dosarul în care este vizat Vlad Plahotniuc sunt șubrede și, în mare parte, nu au nicio legătura cu acuzația oficială” appeared first on Omniapres.
12:40
Republica Moldova a pierdut teren în Indicele Global al Păcii pentru 2025, coborând două poziții și ajungând pe locul 66 din 163 de state analizate, într-un clasament în care stabilitatea globală se erodează accelerat. Țara este încadrată între Zambia și Uzbekistan, rezultat care reflectă presiunile generate de conflictul Rusia–Ucraina, vulnerabilitățile economice și fragilitatea internă. Raportul […] The post Republica Moldova pierde două poziții în clasamentul mondial al păcii appeared first on Omniapres.
12:10
VIDEO // Ministrul Sănătății despre scandalul diplomelor: „Pun mâna în foc că nu sunt falsificate” # Omniapres
Ministrul Sănătății, Emil Ceban, respinge categoric acuzațiile apărute în România privind presupusa eliberare frauduloasă a diplomelor de rezidențiat pentru medici care ar fi studiat la Chișinău. Oficialul a declarat, în cadrul unei emisiuniu la TV8, că titlurile sunt autentice, iar instituțiile din Republica Moldova au sesizat autoritățile de fiecare dată când au fost identificate tentative […] The post VIDEO // Ministrul Sănătății despre scandalul diplomelor: „Pun mâna în foc că nu sunt falsificate” appeared first on Omniapres.
11:50
Demersul Partidului „Inima Moldovei” a ajuns la Comisia de la Veneția. Irina Vlah: „Adevărul este de partea noastră!” # Omniapres
Irina Vlah, liderul Partidului „Inima Moldovei”, a anunțat că a primit confirmare oficială din partea secretarului Comisiei de la Veneția, Simona Granata-Menghini: „informațiile privind cazul Partidului „Inima Moldovei” și solicitarea noastră de evaluare a prevederilor contestate ale Legii privind partidele politice au fost acceptate și transmise spre examinare. Aceasta este o mică victorie, pentru că […] The post Demersul Partidului „Inima Moldovei” a ajuns la Comisia de la Veneția. Irina Vlah: „Adevărul este de partea noastră!” appeared first on Omniapres.
11:40
Chișinăul salută sancțiunile Londrei împotriva GRU: „Suntem solidari cu Regatul Unit în combaterea agresiunilor hibride ale Rusiei” # Omniapres
Ministerul de Externe de la Chișinău a transmis joi o reacție oficială după publicarea investigației britanice care stabilește responsabilitatea morală a președintelui Vladimir Putin pentru utilizarea agentului neurotoxic „Noviciok” în atacul din 2018 de la Salisbury și după decizia Londrei de a impune noi sancțiuni împotriva serviciului militar de informații al Rusiei, GRU, scrie Ziua.md. […] The post Chișinăul salută sancțiunile Londrei împotriva GRU: „Suntem solidari cu Regatul Unit în combaterea agresiunilor hibride ale Rusiei” appeared first on Omniapres.
11:10
În perioada 5 decembrie, ora 09:00, și 6 decembrie, ora 05:00, va fi sistată circulația transportului public pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, în perimetrul str. Mitropolit G. Bănulescu – Bodoni – str. A. Pușkin, cu redirecționarea transportului, inclusiv transportul public, pe străzile adiacente. Despre aceasta anunță Primăria Chișinău. Măsura a fost luată în […] The post Trafic restricționat pe bd. Ștefan cel Mare: cum va circula transportul public appeared first on Omniapres.
10:40
Premierul Alexandru Munteanu a confirmat că Executivul lucrează la introducerea unor taxe pentru coletele comandate online din străinătate, măsură care ar putea afecta achizițiile făcute pe platforme precum Temu, Shein, AliExpress sau alte magazine internaționale. Șeful guvernului a precizat că Ministerul Finanțelor elaborează deja un cadru de reglementare. Munteanu a argumentat că lipsa unor taxe […] The post Munteanu confirmă: coletele sub 150 de euro nu vor mai fi scutite de taxe appeared first on Omniapres.
10:10
Prețul țigărilor va crește din nou în 2026, după ce Serviciul Fiscal de Stat a anunțat noul prag minim obligatoriu pentru vânzarea produselor din tutun. Astfel, un pachet cu 20 de țigarete nu va putea fi comercializat sub 46,59 lei, ceea ce înseamnă o scumpire față de nivelul din 2025, când referința minimă era de […] The post Țigările se scumpesc în 2026: statul stabilește un nou prag minim de vânzare appeared first on Omniapres.
09:30
Parcul de distracții ”OrheiLand” rămâne fără finanțare. Anunțul a fost făcut de către primarul demisionar de Orhei, Tatiana Cociu. Decizia vine în urma suspendării proiectelor lui Ilan Șor în Republica Moldova. ”Cunoașteți deja despre decizia dificilă pe care Ilan Șor a fost nevoit să o ia din cauza politicii antipopulare a regimului Sandu, a hărțuirii […] The post Încă o consecință a retragerii lui Șor din politică: oprește finanțarea ”OrheiLand” appeared first on Omniapres.
09:10
Administraţia Trump a decis să acorde o derogare de patru luni de la sancțiunile impuse rețelei de benzinării controlate de Lukoi, compania rusă de stat. Condiția pusă de administrația Trump este ca veniturile obținute din tranzacțiile făcute în acest timp de benzinăriile Lukoil din afara Rusiei să nu fie transferate către Moscova. Derogarea, care vizează […] The post SUA acordă derogare de patru luni pentru rețeaua globală de benzinării Lukoil appeared first on Omniapres.
07:10
Zi cu aromă de sărbătoare și cu energie bună. Ritmul este alert, dar frumos dozat, iar ceea ce reușim să finalizăm astăzi ne lasă spațiu pentru a pregăti surprizele celor dragi. Apar vești, oportunități și momente care pot schimba agenda zilei în cel mai plăcut mod. SĂGETĂTOR Se poate să primiți acele recompense pe care […] The post Horoscop 5 decembrie 2025. Zodia care va primi o ofertă de neratat appeared first on Omniapres.
4 decembrie 2025
18:00
Activele Evgheniei Guțul, înghețate: măsuri fiscale aplicate ca urmare a sancțiunilor Canadei # Omniapres
Fondurile și resursele economice ale bașcanei Găgăuziei, Evghenia Guțul, au fost blocate de Serviciul Fiscal de Stat. O decizie în acest sens a fost publicată astăzi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, comunică MOLDPRES. Decizia vizează punerea în aplicare a măsurilor restrictive internaționale ale Canadei, instituite împotriva „activităților maligne de interferență a Rusiei în Republica […] The post Activele Evgheniei Guțul, înghețate: măsuri fiscale aplicate ca urmare a sancțiunilor Canadei appeared first on Omniapres.
17:40
VIDEO // Descinderi în dosarul instruirilor din Serbia pentru destabilizări: pașapoarte, cartușe și valută străină confiscate # Omniapres
Peste 50 de percheziții în mai multe raioane ale țării, inclusiv în municipiul Chișinău, au fost efectuate astăzi în cadrul unui dosar penal privind organizarea unor acțiuni de destabilizare a ordinii publice. Potrivit anchetei, începând cu luna iulie, un grup organizat ar fi acționat coordonat, contra unor beneficii financiare, pentru a pregăti proteste violente menite […] The post VIDEO // Descinderi în dosarul instruirilor din Serbia pentru destabilizări: pașapoarte, cartușe și valută străină confiscate appeared first on Omniapres.
17:10
Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a anunțat că localnicul din satul Pepeni, raionul Sîngerei, care a ridicat o dronă găsită pe câmp și a adus-o în sat cu un motocultor, va fi audiat și ar putea fi sancționat, în funcție de rezultatele anchetei. Potrivit ministrei, aparatul nu conținea explozivi și nu a reprezentat un pericol […] The post VIDEO // MAI investighează cazul dronei aduse cu motocultorul: bărbatul riscă sancțiuni appeared first on Omniapres.
17:10
Prima de asigurare medicală obligatorie va fi menținută în 2026 la același nivel ca în acest an – 12 636 de lei în sumă fixă și 9% din salariu pentru contribuabilii angajați. Decizia este inclusă în proiectul Legii fondurilor de asigurare obligatorie de asistență medicală, aprobat de Guvern. Persoanele care se asigură individual vor putea […] The post Polița de asigurare medicală: cât va costa în anul 2026 și cine beneficiază de reducere appeared first on Omniapres.
16:10
ANI a găsit o avere nejustificată de aproape 900 000 lei în cazul deputatului Adrian Albu # Omniapres
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a constatat o avere nejustificată în valoare de 892 985 de lei în cazul deputatului PSRM Adrian Albu și al membrilor familiei sale. Diferența substanțială a fost depistată după compararea veniturilor declarate, a bunurilor dobândite și a cheltuielilor din perioada 2019–2023. Instituția anunță că inspectorul de integritate va trimite cauza […] The post ANI a găsit o avere nejustificată de aproape 900 000 lei în cazul deputatului Adrian Albu appeared first on Omniapres.
15:40
Salariile „exagerate” din unele agenții vor fi revizuite: Guvernul pregătește noua lege a salarizării # Omniapres
Salariile considerate „exagerate” din anumite agenții ale statului vor fi analizate și ajustate în cadrul unei reforme ample a sistemului de remunerare. Guvernul a anunțat că lucrează la o nouă lege a salarizării, menită să reducă diferențele majore între venituri și să aducă mai multă echitate în sectorul bugetar. Prim-ministrul Alexandru Munteanu admite că unele […] The post Salariile „exagerate” din unele agenții vor fi revizuite: Guvernul pregătește noua lege a salarizării appeared first on Omniapres.
15:10
Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a decis eliberarea din funcție a procurorului Igor Buliga, în urma unei cauze disciplinare examinate la 13 noiembrie 2025. Decizia a fost luată în baza sesizării formulate de membrul CSP Andrei Cebotari, care s-a autosesizat după ce în spațiul public au apărut informații referitoare la comportamentul procurorului față de o […] The post Un procuror acuzat de hărțuire sexuală a fost eliberat din funcție de CSP appeared first on Omniapres.
14:30
VIDEO // Procurorii, acuzați de exercitarea presiunilor în dosarul Plahotniuc: ar fi presat martorii să nu se prezinte la proces # Omniapres
Observatorul independent în cadrul procesului lui Vlad Plahotniuc, fostul ministru al Justiției, Fadei Nagacevschi, denunță ingerințe și presiuni din partea procurorilor în cazul audierii martorilor apărării. Juristul susține că acuzatorul ar da indicații directe ca martorii să nu se prezinte la ședințele de judecată, astfel evitând o eventuală incriminare, scrie telegraph.md. „Procurorul a menționat un […] The post VIDEO // Procurorii, acuzați de exercitarea presiunilor în dosarul Plahotniuc: ar fi presat martorii să nu se prezinte la proces appeared first on Omniapres.
14:30
Indemnizația unică la naștere va fi majorată anul viitor la 21 886 de lei, cu aproximativ 500 de lei peste nivelul din acest an. Suma se conține în proiectul Bugetului asigurărilor sociale pentru 2026, aprobat astăzi în ședința Guvernului. Potrivit ministrei Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, Executivul va continua și acordarea indemnizației lunare de […] The post Indemnizația unică la naștere va crește până la 21 886 lei, în anul 2026 appeared first on Omniapres.
14:10
Sindicatele cer dezbaterea urgentă a bugetelor pentru 2026 în comisia pentru negocieri colective # Omniapres
Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) solicită Executivului să convoace de urgență Comisia națională pentru consultări și negocieri colective, pentru a discuta proiectele bugetare și modificările legislative propuse pentru anul 2026. Organizația susține că măsurile propuse de autorități au fost promovate fără dialog social și fără consultarea obligatorie a partenerilor sociali. Potrivit CNSM, proiectul […] The post Sindicatele cer dezbaterea urgentă a bugetelor pentru 2026 în comisia pentru negocieri colective appeared first on Omniapres.
13:30
Pensiile și prestațiile sociale vor crește cu 6,8% începând cu 1 aprilie 2026, conform proiectului bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul viitor, aprobat astăzi de Cabinetul de miniștri. În prezent, pensia medie este de 4407 lei, iar pensia minimă pentru un stagiu complet de cotizare constituie 3055 lei. Documentul a fost examinat împreună cu […] The post Indexare de 6,8% pentru pensii și prestații sociale în 2026 appeared first on Omniapres.
13:10
VIDEO // Premierul Munteanu, despre drona de la Pepeni: „Un caz comic și trebuie investigată” # Omniapres
Premierul Alexandru Munteanu a comentat cazul dronei militare descoperite în apropierea localității Pepeni, raionul Sîngerei, afirmând că a aflat despre incident din presă și că acesta ridică semne de întrebare. Șeful Executivului a declarat că autoritățile trebuie să clarifice circumstanțele în care aparatul de zbor a ajuns pe teritoriul satului. „Mi s-a părut un caz […] The post VIDEO // Premierul Munteanu, despre drona de la Pepeni: „Un caz comic și trebuie investigată” appeared first on Omniapres.
12:30
După anunțul de suspendare a tuturor proiectelor sale sociale în Moldova, liderul blocului ”Victorie”, Ilan Șor, vine cu vestea că și magazinele sociale vor fi lichidate. ”Îmi este deosebit de greu să vorbesc despre faptul că sunt nevoit să opresc activitatea magazinelor noastre sociale. Lichidarea companiei va dura aproximativ 3 luni. Nemernicii pasiști nu doar […] The post Șor anunță închiderea magazinelor sociale din Moldova appeared first on Omniapres.
12:20
PN propune extinderea listei beneficiarilor de scutiri de TVA: peste 5000 de contribuabili vor fi eliberați de povara taxei # Omniapres
Pentru a reduce presiunea administrativă și a simplifica contabilitatea întreprinderilor mici și mijlocii, Partidul Nostru a elaborat și înregistrat un proiect de lege privind extinderea scutirii de TVA pentru agenții economici cu cifra de afaceri de până la 3,2 milioane de lei. În prezent acest plafon constituie 1,2 milioane de lei. Acesta a fost unul […] The post PN propune extinderea listei beneficiarilor de scutiri de TVA: peste 5000 de contribuabili vor fi eliberați de povara taxei appeared first on Omniapres.
12:10
Bugetul 2026, aprobat de Guvern: venituri de 79,67 mld. lei, cheltuieli de 100,57 mld. lei și deficit de 20,9 mld. lei # Omniapres
Executivul a aprobat astăzi proiectul bugetului de stat pentru anul 2026, axat pe modernizarea economiei, dezvoltarea infrastructurii și stimularea competitivității pe termen lung. Prim-ministrul Alexandru Munteanu a declarat că documentul urmărește generarea unei creșteri economice sustenabile prin investiții orientate spre sectoare cu potențial real. „Înțelegem că oamenii își doresc majorări de salarii acum. Și noi […] The post Bugetul 2026, aprobat de Guvern: venituri de 79,67 mld. lei, cheltuieli de 100,57 mld. lei și deficit de 20,9 mld. lei appeared first on Omniapres.
11:30
VIDEO // Fadei Nagacevschi, fost ministru al Justiției, relatează că procurorul a spus în instanță că dosarul Plahotniuc nu privește furtul miliardului # Omniapres
Procurorii de caz în dosarul în care este vizat Vlad Plahotniuc ar fi confirmat că miza cauzei penale „nu este elucidarea furtului miliardului”. Această afirmație a fost făcută de observatorul independent Fadei Nagacevschi, care se referă la o declarație făcută de acuzatori în timpul unei ședințe de judecată, scrie UNIMEDIA. „Nu am înțeles strategia organului […] The post VIDEO // Fadei Nagacevschi, fost ministru al Justiției, relatează că procurorul a spus în instanță că dosarul Plahotniuc nu privește furtul miliardului appeared first on Omniapres.
11:10
Șapte persoane, între care șefi din Primăria Chișinău, reținute de CNA pentru mită în achiziții publice # Omniapres
Patru funcționari publici cu statut de conducători printre care și șeful Direcției Generale Locativ-Comunale și Amenajare a Primăriei municipiului Chișinău, precum și trei agenți economici au fost reținuți de Centrul Național Anticorupție pentru fapte de corupție. Reținerile au avut loc în această dimineață fiind precedate de perchezițiile desfășurate de ofițerii CNA, în comun cu procurorii […] The post Șapte persoane, între care șefi din Primăria Chișinău, reținute de CNA pentru mită în achiziții publice appeared first on Omniapres.
10:40
VIDEO // Ion Ceban reacționează la perchezițiile CNA: „Vom vedea cu ce se vor solda aceste show-uri” # Omniapres
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a comentat perchezițiile desfășurate astăzi de către Centrul Național Anticorupție și procurorii anticorupție la Direcția generală locativ-comunală și amenajare a Primăriei, precum și la mai mulți agenți economici, în cadrul unor dosare privind suspiciuni de corupție în achizițiile publice. „După ce am anunțat că vom vorbi despre creșterea îngrijorătoare a […] The post VIDEO // Ion Ceban reacționează la perchezițiile CNA: „Vom vedea cu ce se vor solda aceste show-uri” appeared first on Omniapres.
10:10
VIDEO // Anastasia Nichita face „unboxing” la rechizite de birou după două luni de mandat # Omniapres
Deputata PAS, Anastasia Nichita, a anunțat, pe Instagram, că a primit setul complet de rechizite necesare activității sale în Parlament. Tânăra politiciană a publicat un videoclip în care prezintă materialele de birou primite, printre care hârtie, pixuri, agrafe și bibliorafturi. Anterior, Anastasia Nichita a atras atenția opiniei publice după ce a postat un alt video […] The post VIDEO // Anastasia Nichita face „unboxing” la rechizite de birou după două luni de mandat appeared first on Omniapres.
09:40
Victor Chirilă ar urma să fie numit ambasador al Republicii Moldova în Ucraina, iar Mihai Mîțu – ambasador în România, potrivit surselor IPN. Chirilă a fost recent rechemat din funcția de ambasador la București, iar Mîțu deține în prezent funcția de secretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe. Purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor […] The post Schimbări în corpul diplomatic: Chirilă ar urma să plece la Kiev, Mîțu la București appeared first on Omniapres.
09:10
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, împreună cu procurorii PCCOCS și polițiștii Brigăzii cu Destinație Specială „Fulger”, desfășoară la această oră peste 50 de percheziții pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Acțiunile au loc în cadrul unei cauze penale ce vizează pregătirea unor acțiuni de destabilizare și dezordini în masă pe teritoriul țării. Potrivit informațiilor preliminare, dosarul […] The post Peste 50 de percheziții în dosarul privind pregătirea unor acțiuni de destabilizare appeared first on Omniapres.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.