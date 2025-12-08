Noul primar al Bucureștiului, despre relaţia cu Nicuşor Dan: Lucrurile pe care i le-am spus au fost interpretate ca atacuri. Acolo s-a rupt ceva
UNIMEDIA, 8 decembrie 2025 11:40
Ciprian Ciucu, câștigătorul alegerilor pentru Primăria București, a spus că președintele Nicușor Dan a ales alt candidat deoarece observațiile sale legate de guvernare au fost interpretate ca „atacuri”, moment în care „s-a rupt ceva”, scrie presa română.
• • •
Alte ştiri de UNIMEDIA
Acum 30 minute
11:40
Noul primar al Bucureștiului, despre relaţia cu Nicuşor Dan: Lucrurile pe care i le-am spus au fost interpretate ca atacuri. Acolo s-a rupt ceva # UNIMEDIA
Ciprian Ciucu, câștigătorul alegerilor pentru Primăria București, a spus că președintele Nicușor Dan a ales alt candidat deoarece observațiile sale legate de guvernare au fost interpretate ca „atacuri”, moment în care „s-a rupt ceva”, scrie presa română.
11:30
(live) Primăria, în ședință: 65 de cazuri de infecții respiratorii, 10 bronșite și un caz de gripă # UNIMEDIA
Reprezentanții serviciilor municipale ale Primăriei Chișinău se întrunesc astăzi, 8 decembrie, în ședință. Pe ordinea de zi figurează 5 subiecte.
11:30
(video) „Se încearcă devierea atenției de la probleme majore”. Ceban, despre perchezițiile de la Direcția Locativ-Comunală: Nu se cunosc detaliile acelor fotografii și de unde au fost ridicați banii # UNIMEDIA
Primarul Chișinăului, Ion Ceban, a comentat perchezițiile efectuate recent la Direcția Locativ-Comunală, acuzând guvernarea că folosește această acțiune pentru a devia atenția publică de la problemele majore ale societății. „Nu se cunosc detaliile acelor fotografii și de unde au fost ridicați banii, dar oricine se face vinovat trebuie să răspundă conform legii”, a menționat Ceban.
Acum o oră
11:10
Poliția a inițiat un proces penal „pentru huliganism”, după bătaia dintre un cuplu și un taximetrist, la Telecentru: Cei doi erau pasageri # UNIMEDIA
Altercația violentă izbucnită în noaptea de dumiinică, în zona Podului din sectorul Telecentru din capitală, s-a lăsat cu un dosar penal pentru „huliganism”, conform oamenilor legii.
Acum 2 ore
10:50
Moldova, asigurată integral cu electricitate după atacurile de vineri asupra Ucrainei: Cetățenii, îndemnați „să consume energie responsabil” # UNIMEDIA
Cetățenii Republicii Moldova sunt îndemnați să consume responsabil curent electric, după atacurile de vineri asupra sistemului energetic al Ucrainei în regiunea aferentă țării noastre. Moldelectrica vine cu precizări privind funcționalitatea Sistemului Electroenergetic Național (SEN).
10:30
(live) Primăria, în ședință. Ceban despre perchezițiile la Direcția Locativ-Comunală: Se vrea devierea de la problemele majore # UNIMEDIA
Reprezentanții serviciilor municipale ale Primăriei Chișinău se întrunesc astăzi, 8 decembrie, în ședință. Pe ordinea de zi figurează 5 subiecte.
10:30
(video 18+) „Мразотина!” Bătaie cu pumnii și picioarele, în plină noapte, la Telecentru: Un taximetru a lovit intenționat un bărbat, care trântea cu piciorul în mașină # UNIMEDIA
O scenă violentă a avut loc noaptea trecută în sectorul Telecentru din capitală, unde un bărbat a fost doborât la pământ de un taximetru, după ce acesta împreună cu o femeie s-au luat la bătaie cu șoferul chiar în mijlocul străzii. Incidentul, filmat de un trecător, s-a transformat într-un scandal de proporții, însoțit de înjurături și lovituri.
10:10
(live) Primăria, în ședință: Subiectul cu privire la implementarea tichetelor electronice în transportul public, pe agendă # UNIMEDIA
Reprezentanții serviciilor municipale ale Primăriei Chișinău se întrunesc astăzi, 8 decembrie, în ședință. Pe ordinea de zi figurează 5 subiecte.
Acum 4 ore
09:50
Zelenski, întâlnire crucială la Londra cu aliații săi europeni: Criticile aduse de Trump președintelui Ucrainei # UNIMEDIA
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski urmează să fie primit luni la Londra de premierul britanic Keir Starmer, alături de preşedintele francez Emmanuel Macron şi cancelarul german Friedrich Merz, într-un moment în care liderul de la Casa Albă, Donald Trump, îl acuză că „nu a citit” propunerea sa de soluţionare a conflictului, care face obiectul unor negocieri separate cu Moscova şi Kiev, scrie digi24.ro.
09:40
Au prejudiciat victimele cu aproape un milion de lei: Un alt părtaș la schema „ruda implicată în accident”, condamnat la pușcărie # UNIMEDIA
Procuratura municipiului Chișinău informează că, printr-o sentință recentă a instanței, un tânăr de 22 de ani a fost recunoscut vinovat de comiterea a 7 episoade de escrocherie prin utilizarea schemei „rudă implicată în accident”.
09:20
Donald Trump susţine că Zelenski nu a citit încă planul de pace: „Ucraina trebuie să cântărească atent” # UNIMEDIA
Donald Trump a dezvăluit că președintele Ucrainei nu a analizat încă propunerea de pace transmisă de Statele Unite în urmă cu aproape trei săptămâni, semnalând astfel presiunea diplomatică tot mai accentuată pe care Washingtonul o exercită asupra Kievului. Declarația, făcută înaintea unei ceremonii oficiale la Washington, vine în contextul unor negocieri paralele desfășurate la Geneva și Florida, în timp ce planul american, perceput inițial ca favorabil Kremlinului, continuă să stârnească îngrijorări în rândul autorităților ucrainene, scrie observatornews.ro.
09:10
Pe 8 decembrie, istoria a fost marcată de apariția primului periodic oficial românesc și de atentatul cu bombă din Senatul României.
08:50
De la comedie, parenting, la milioane de vizualizări: Marin Mocanu, Katy Black, Emilian Crețu sau Maia Sandu - cine „controlează” Instagramul moldovenesc # UNIMEDIA
În 2025, cei mai urmăriți influenceri din Moldova domină Instagramul cu postări virale, colaborări cu branduri și comunități în continuă creștere. Topul celor 50 de creatori arată cine dictează tendințele și cine are cea mai mare putere de influență în mediul online, conform unei analize a stars.md.
08:40
Ce avere și datorii are Ciprian Ciucu, noul primar al Bucureștiului. A reușit să strângă și economii # UNIMEDIA
Ciprian Ciucu a devenit primar general al Capitalei, marcând un moment important în cariera sa politică. Deși astăzi este perceput ca un lider de succes, puțini își amintesc că, înainte de a păși în lumea politică, acesta a urmat un alt drum profesional, scrie cancan.ro.
08:30
Taurii ating un punct critic în carieră, iar Balanțele se vor găsi jonglând cu multe probleme urgente: Vezi ce-ți prezic astrele # UNIMEDIA
Conjuncția planetară de astăzi aduce o zi de introspecție și decizii importante pentru toate semnele zodiacale. Arhetipurile astrologice se manifestă prin creativitate și curaj, dar și prin nevoia de echilibru și prudență.
08:10
(foto) Iuliana Beregoi și-a găsit iubirea? Interpreta, surprinsă cu fiul unui afacerist român, la un restaurant din București. E „moștenitorul Brasserie” # UNIMEDIA
Iuliana Beregoi a ieșit la Mosh, un restaurant din București, dar nu singurică, ci însoțită de un tânăr care nu mai contenea să o soarbă din priviri. Lucrurile par promițătoare, ce-i drept, mai ales să artista a țintit destul de sus, la fiul lui Emil Oprea, cel care deține restaurantul Brasserie, transmite cancan.ro.
08:00
Leul moldovenesc a înregistrat o slăbire în fața euro și dolarului american, conform datelor publicate de Banca Națională a Moldovei.
Acum 6 ore
07:40
Traian Băsescu, despre rezultatul alegerilor din București: „Sloganul „marș, mă” n-a funcționat” # UNIMEDIA
Fostul președinte Traian Băsescu a comentat rezultatele alegerilor pentru Primăria Capitalei. El a lăudat victoria lui Ciprian Ciucu, a criticat strategia PSD și a vorbit despre motivele pentru care candidații Gabriela Băluță, Cătălin Drulă și Anca Alexandrescu au înregistrat rezultate slabe, scrie adevarul.ro.
07:30
Elon Musk a blocat contul de publicitate al Comisiei Europene pe platforma X, după ce executivul UE a amendat rețeaua socială cu 120 de mil. de euro # UNIMEDIA
O oficială a X, platforma lui Elon Musk, a acuzat Comisia Europeană că a vrut să amplifice artificial postarea în care anunța amenda aplicată rețelei sociale, scrie Reuters, citat de hotnews.ro.
07:20
În Moldova, vremea de astăzi va fi în general acoperită de nori, conform informațiilor oferite de Serviciul Hidrometeorologic de Stat. Nu sunt așteptate precipitații semnificative pe parcursul zilei.
07:10
Rezultate oficiale ale alegerilor din București 2025: Ciprian Ciucu este noul primar general al capitalei României. Surpriza apare la locul 2 # UNIMEDIA
Rezultatele oficiale ale votului pentru Primăria București, comunicate de Biroul Electoral, îl indică pe Ciprian Ciucu drept viitorul primar general al municipiului. Surpriza apare la locul 2, unde numărătoarea oficială o plasează pe Anca Alexandrescu, deși estimările exit-poll și un sondaj INSCOP l-au indicat pe Daniel Băluță, scrie digi24.ro.
Acum 24 ore
20:10
(video) Scandalul mitropoliilor. Dodon vrea referendum în sate: Nu statul trebuie să decidă trecerea bisericilor, dar localnicii. Știm cum Guvernarea motivează preoții # UNIMEDIA
Fostul șef de stat Igor Dodon a comentat scandalul privind trecerea bisericilor între Mitropolia Moldovei și Mitropolia Basarabiei, afirmând că deciziile privind schimbarea jurisdicției lăcașurilor sfinte ar trebui să fie luate de localnici, nu de consiliile bisericești sau politicieni, pentru a evita conflictele și dezbinarea comunităților. „Știm cum Guvernarea motivează preoții”, a declarat președintele PSRM, la UNInterviu pentru UNIMEDIA.
20:00
„Du-te pe Marte!”. După atacurile lui Elon Musk la adresa UE, ministrul de Externe polonez i-a răspuns acid miliardarului american # UNIMEDIA
Supărarea lui Musk la adresa UE vine după ce Comisia Europeană a amendat platforma X cu 120 de milioane de euro, scrie site-ul televiziunii poloneze TVPWorld, citat de hotnew.ro.
19:50
Mașinile electrice ar putea fi dotate cu un dispozitiv care produce zgomot, reducând astfel riscul de accident # UNIMEDIA
Mașinile electrice, apreciate pentru silențiozitatea lor, pot reprezenta un pericol major pentru pietoni. Cercetătorii propun dotarea acestora cu un dispozitiv care emite „zgomot roz”, un sunet ușor de detectat și bogat în frecvențe joase, menit să reducă riscul accidentelor. Studiile arată că vehiculele electrice sunt implicate în aproape dublul accidentelor față de mașinile clasice, iar soluția ar putea salva mii de vieți, protejând pietonii și utilizatorii de micromobilitate în orașe, scrie observatornews.ro.
19:30
(video) Magia sărbătorilor de iarnă a ajuns în casa lui Ion Ceban. Primarul a împodobit bradul cu soția și copiii: „Ce poate fi mai frumos...” # UNIMEDIA
Magia sărbătorilor de iarnă a început deja în familia lui Ion Ceban. Edilul Capitalei a împărtășit un moment special alături de soție și copii, în timp ce împodobeau bradul de Crăciun – o tradiție pe care o respectă an de an cu multă căldură și emoție, trasmiet SHOK.md.
19:10
(foto) Vrea să îl ducă la altar. Cher se visează mireasă la 80 de ani, alături de iubitul cu 40 de ani mai tânar: „I-ar putea fi nepot!" # UNIMEDIA
La 80 de ani, Cher își caută rochia de mireasă. Legendara divă pop, care pare să fi făcut o înțelegere secretă cu timpul, se pregătește, potrivit presei internaționale, să se căsătorească cu iubitul ei, Alexander „AE” Edwards—un producător de 39 de ani, cu 40 de ani mai tânăr decât ea, transmite protv.ro.
18:40
De la Ștefan Vodă, la Dubăsari: 79 de bombe, distruse de geniștii Armatei Naționale în luna noiembrie: # UNIMEDIA
Unitățile de geniu ale Armatei Naționale au efectuat, în luna noiembrie, 15 misiuni de deminare în mai multe localități ale țării, în cadrul cărora au fost depistate și distruse 79 de obiecte explozive rămase din cel de-al Doilea Război Mondial, se arată într-un comunicat.
18:00
Cine este Lando Norris, noul campion mondial din Formula 1: Britanicul a crescut cu pasiunea pentru sporturile cu motor # UNIMEDIA
Formula 1 are un nou campion mondial, după ultima cursă a sezonului, cea astăzi - de la Abu Dhabi, câștigată de olandezul Max Verstappen, urmat de australianul Oscar Piastri. Pe 3 a terminat britanicul Lando Norris. El a terminat sezonul cu 423 de puncte, cu două puncte peste Verstappen și cu 10 peste coechipierul Piastri. McLaren e campioană la constructori. După patru victorii consecutive pentru Max Verstappen (Red Bull), Formula 1 și-a încoronat cel de-al 35-a campion: Lando Norris, 26 de ani, scrie adevarul.ro.
17:40
„La mulți ani, Natalia Doga”. Soția regretatului maestru este omagiată astăzi: „Am simțit din prima că el îmi este sufletul pereche” # UNIMEDIA
Natalia Doga, soția celebrului compozitor Eugen Doga, împlinește astăzi 86 de ani. „Să fiți sănătoasă, plină de prețuire și bucurie de viață!”, se arată într-un mesaj pe rețele.
17:20
(video) Animalul care reapare în Europa după 400 de ani de absență: Surprins în timp ce își construia adăpostul și strângea provizii pentru iarnă # UNIMEDIA
Un vizitator neașteptat a fost surprins într-o rezervație din Norfolk, în timp ce își construia adăpostul și aduna provizii pentru iarnă. Este prima dată după secole când un astfel de animal a fost observat în zonă, scrie adevarul.ro.
16:40
(video) Filat: Oamenii lui Plahotniuc mai sunt în structuri. Și-au luat costume, cadouri, așteaptă ziua lui… la Entourage. El nu știe că Dragalin a plecat # UNIMEDIA
Fostul premier Vlad Filat afirmă că în unele structuri ale statului există încă „oamenii lui Vladimir Plahotniuc”, însă aceștia nu pot influența soarta fostului lider democrat. „Și-au luat costume, cadouri, așteaptă ziua lui… la Entourage. El nu știe că Dragalin a plecat”, a declarat ironic politicianul.
16:10
Messi, superstar etern: Primul titlu MLS cu Inter Miami și cel de-al 47-lea trofeu în palmares, înregistrat # UNIMEDIA
Lionel Messi, în vârstă de 38 de ani, a adăugat un nou trofeu impresionant în palmaresul său, câștigând titlul în Major League Soccer alături de Inter Miami, echipa patronată de David Beckham (50 de ani), scrie adevarul.ro.
15:30
(video) Cine sunt cei 8 concurenți care s-au calificat în semifinala LIVE Vocea României 2025. Care este soarta moldovenilor din concurs # UNIMEDIA
Vocea României a oferit telespectatorilor un adevărat spectacol al vocilor. În primul LIVE, fiecare concurent a dat tot ce a avut mai bun pe scenă, impresionând cu interpretări pline de energie și emoție. Antrenorii s-au aflat în fața unor decizii dificile, iar melodiile alese au transformat seara într-un moment de neuitat, scrie protv.ro, citat de SHOK.md.
15:00
Milionarul în crypto Roman Novak și soția lui au fost răpiți, torturați și uciși în timp ce erau forțați să se privească: Detalii cumplite din anchetă # UNIMEDIA
Noi detalii șocante ies la iveală în cazul morții milionarului rus în criptomonede Roman Novak și a soției sale, Anna. Cei doi au fost răpiți în Dubai, torturați cu o cruzime extremă și uciși în timp ce erau obligați să se uite unul la celălalt în ultimele lor momente de viață. Ancheta întinsă pe mai multe țări arată o poveste care combină violență, răzbunare financiară și dispariția unei averi colosale, scrie TVP World, citat de libertatea.ro.
14:40
Anulare de la Președinție: Maia Sandu a retras dinstincțiile acordate președintelui Federației de Judo, Andrei Golban, și antrenorului Grigore Postica # UNIMEDIA
Șefa statului Maia Sandu a semnat un decret prin care au fost revocate distincțiile de stat acordate, acum 2 luni, președintelui Federației de Judo din Republica Moldova, Andrei Golban, și antrenorului Grigore Postica. Decretul a fost semnat pe 5 decembrie și publicat pe pagina oficială a Președinției.
14:00
Instalațiile de Crăciun pot provoca incendii. Reguli esențiale pentru folosirea luminiţelor de brad # UNIMEDIA
Atenţie mare când alegeţi instalaţiile colorate pentru bradul de Crăciun. Pe cât de spectaculoase sunt, pe atât de periculoase pot fi, atunci când nu sunt supravegheate sau cumpărate de unde trebuie. Specialiștii ne sfătuiesc să adoptăm măsuri simple, dar eficiente, pentru a preveni incidentele nedorite, scrie observatornews.ro.
13:30
Cine e tânăra găsită moartă, în apropiere de Chișinău, după ce a plecat de acasă pe 3 decembrie și a dispărut: „Барух даян эмет!” # UNIMEDIA
Tânăra găsită moartă ieri, în apropiere de Chișinău, după ce plecat de acasă pe 3 decembrie și a dispărut fără urmă, este Ella Goldberg, fiica lui Isaac Goldberg, președintele Comunității Evreiești din Bălți și membru al Consiliului Comunității Evreiești din R. Moldova, se arată într-un mesaj de condoleanțe pe rețele.
13:20
(video) Irina Rimes a „aprins” scena, la Chișinău. Concertul artistei a început cu nervi și o pană de curent: „Jur, e cel mai tare start, pe care am putut să-l am” # UNIMEDIA
Concertul Irinei Rimes de la Chișinău, plin de energie și emoție, a avut și câteva momente tensionate. Fanii au fost nemulțumiți că artista a întârziat aproximativ o oră, timp în care pe scenă a evoluat Simona Delegeanu, interpretând melodii live. După apariția Irinei Rimes, atmosfera din sală s-a încărcat rapid, însă spectacolul a fost întrerupt câteva minute mai târziu din cauza unei pene de curent.
13:00
Rusia lansează atacuri masive cu rachete și drone asupra Ucrainei: Infrastructura energetică din multe regiuni, grav afectată # UNIMEDIA
Rusia a declanșat în noaptea de 6 spre 7 decembrie un atac combinat de amploare asupra Ucrainei, folosind rachete balistice, rachete aerobalistice și un număr foarte mare de drone de atac. Printre zonele cele mai afectate s-a aflat regiunea Poltava, unde mai multe instalații energetice au suferit avarii semnificative, provocând întreruperi de energie electrică, apă și încălzire, scrie adevarul.ro.
12:30
SIS s-a răzgândit: Președintele interimar al Siriei, Ahmad Al-Sharaa, scos de pe lista teroriștilor. Ordinul, semnat de Musteața # UNIMEDIA
La două luni de la includere pe lista teroriștilor a președintelui interimar al Siriei, Ahmad al-Sharaa, Serviciul de Informații și Securitate (SIS) a decis eliminarea numelui acestuia, cunoscut internațional ca Abu Mohammed al-Jawlani, din lista oficială a persoanelor asociate activităților teroriste și proliferării armelor de distrugere în masă.
12:00
Cel mai slab atacant din istoria clubului de fotbal Real Madrid. Serie incredibilă de meciuri fără gol marcat # UNIMEDIA
După 1-1 cu Girona, Real Madrid a predat șefia în LaLiga, peima divizie de fotbal a Spaniei, iar președintele Florentino Perez ia în calcul înlocuirea antrenorului Xabi Alonso (44 de ani), dar și să primenească lotul în pauza de iarnă, scrie adevarul.ro.
Ieri
11:30
Cine e tânăra găsită moartă, în apropiere de Chișinău, după ce aplecat de acasă pe 3 decembrie și a dispărut: „Барух даян эмет!” # UNIMEDIA
Tânăra găsită moartă ieri, în apropiere de Chișinău, după ce plecat de acasă pe 3 decembrie și a dispărut fără urmă, este Ella Goldberg, fiica lui Isaac Goldberg, președintele Comunității Evreiești din Bălți și membru al Consiliului Comunității Evreiești din R. Moldova, se arată într-un mesaj de condoleanțe pe rețele.
11:20
Un nou indicator de circulație a apărut în anumite orașe din Europa. Ce semnifică și unde poate fi zărit # UNIMEDIA
Arată ca o limită de viteză, dar are o margine verde: este noul indicator întâlnit de șoferi din ce în ce mai des întâlnit în unele orașe europene. Este un indicator de viteză recomandată, folosit pentru a crește siguranța rutieră în apropierea școlilor, spitalelor și a zonelor sensibile. În România încă nu a apărut, transmite adevarul.ro.
11:00
(video) Alexandru Munteanu confirmă. Guvernul pregătește taxe pentru coletele de pe Temu, Shein sau AliExpress: Discutăm cu Ministerul Finanțelor # UNIMEDIA
Premierul Alexandru Munteanu a confirmat că Guvernul pregătește introducerea unor taxe sau reglementări suplimentare pentru coletele importate de pe platforme online precum Temu, Shein, AliExpress și alte platforme online similare. „Discutăm cu Ministerul Finanțelor. Sunt multe întrebări, inclusiv și despre ce vine în acele colete”, a precizat prim-ministrul în cadrul emisiunii „Cabinetul din umbră”, de la Jurnal TV.
10:40
Alegeri la București: Cetățenii aleg noul primar al capitalei României, după ce Nicușor Dan a câștigat prezidențialele. Prezența la vot, peste 4% # UNIMEDIA
Pe 7 decembrie 2025 bucureștenii sunt chemați la urne pentru a-și alege noul primar general al Capitalei, în cadrul alegerilor locale parțiale. Scrutinul are loc după ce Nicușor Dan a câștigat alegerile prezidențiale, transmite stirileprotv.ro.
10:10
(video) „Bine am venit acasă!” Irina Rimes a făcut show la Chișinău. Atmosferă incendiară, invitați speciali și un start „fără scântei”: Astăzi nu bocim # UNIMEDIA
Irina Rimes a făcut spectacol la Arena Chișinău sâmbătă seara, 6 decembrie, acolo unde a revenit în fața publicului cu un show plin de emoție, energie și momente care au smuls aplauze minute în șir. Concertul „Descântatele” a adunat peste 5.000 de fani, care au cântat în unison fiecare piesă, transformând sala într-o mare de lumini și trăiri intense.
09:50
Șoferii rămân fideli culorilor „cuminți”: Gri, negru și alb domină piața auto second-hand. De ce cumpărătorii fug de galben și maro # UNIMEDIA
Deși producătorii auto propun palete tot mai variate, de la nuanțe metalizate sofisticate până la culori vii și îndrăznețe, cumpărătorii de mașini second-hand continuă să prefere tonurile sigure și discrete.
09:30
Astăzi, vremea în Moldova va fi caracterizată de un amestec de condiții meteorologice variate, cu perioade de cer noros și precipitații ușoare intermitente.
09:20
Negocierile pentru pace de la Miami s-au încheiat fără progrese majore. Teritoriul și garanțiile de securitate, principalele obstacole # UNIMEDIA
Runda intensă de discuții dintre negociatorii americani și ucraineni privind un posibil acord de pace cu Rusia de la Miami s-a încheiat, fără rezultate semnificative, potrivit unor oficiali ucraineni citați de presa internațională. Negocierile au vizat identificarea unor soluții pentru încheierea războiului, însă chestiunile teritoriale și garanţiile de securitate continuă să blocheze procesul, scrie adevarul.ro.
09:10
Pe 7 decembrie, asasinarea lui Cicero și atacul de la Pearl Harbour au marcat momente cruciale în istoria globală.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.