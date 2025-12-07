Academia de fotbal Petru Leucă se extinde: a fost inaugurată filiala din comuna Trușeni

14:30

În R. Moldova, 160 de femei decedează, în fiecare an, din cauza cancerului de col uterin. Medicii atenționează că Papilomavirusul uman este un grup de peste 100 de virusuri care infectează pielea și mucoasele și se transmit în principal prin contact intim. Unele dintre aceste tulpini pot fi periculoase și duc la dezvoltarea unor forme de cancer, cum ar fi cel de col uterin.