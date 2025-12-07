Merz vizitează Israelul într-un moment „extrem de dificil”: între solidaritate și dileme privind livrările de arme

10:30

După mai mulți ani petrecuți peste hotare, Silvia Stoica și fratele său Victor Stoica au ales să se întoarcă acasă pentru a-și construi un viitor în agricultură. Hotărâți să valorifice terenul moștenit de la bunici, împreună cu tatăl lor, au transformat câteva loturi de lângă comuna Hârjauca, raionul Călărași, într-o livadă modernă de cătină, unde familia muncește cot la cot.Tinerii vin cu energia și ideile noi, iar tatăl cu experiența și cunoștințele acumulate în timp. Cum au dezvoltat afacerea în ani și dacă nu regretă alegerea făcută, aflăm într-un dialog cu Victor Stoica la emisiunea „Zi de Zi” de la Radio Moldova.