Zelenski anunță că a avut o conversație „îndelungată și constructivă” cu Witkoff și Kushner

Poliția de la București a desfășurat percheziții la compania de investiții imobiliare North Bucharest Investments, acuzată că a creat un circuit financiar prin care a omis însemnarea în contabilitate a sumelor încasate de la cumpărători de apartamente și a disimulat sume introduse în România din R. Moldova. CEO-ul companiei, Vlad Musteață, cunoscut ca proprietar al unei companii imobiliare în R. Moldova, ar fi fost reținut, scrie Economedia. Într-o reacție pe pagina sa de socializare, Vlad Musteață a menționat că a fost un control de rutină a organelor responsabile de la București, iar el nu a fost reținut.