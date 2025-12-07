„O fereastră istorică pentru Moldova”: Oficialii de la Chișinău și experți americani discută securitatea regională și reziliența democratică la Hudson Institute

15:50

Chișinău-gaz anunță controale repetate după ce peste 41.000 de contoare nu au putut fi citite. „Chișinău-gaz” anunță că procesul de colectare a indicațiilor contoarelor de gaze naturale pentru luna decembrie s-a încheiat pe 5 decembrie, însă o parte considerabilă dintre contoarele casnice nu au putut fi citite. Din totalul de 335.823 de consumatori, la 41.299 de locuri de consum echipele întreprinderii nu au reușit să preia datele.