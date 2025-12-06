Copiii refugiați din Ucraina învață limba română într-un sat din Ștefan Vodă

19:10

Peste 173 de milioane de lei pentru amalgamarea voluntară au fost planificate în proiectul bugetului de stat pentru anul viitor. Suma este dublă față de cea din acest an și o depășește, inclusiv pe cea din 2024, când s-au alocat 150 de milioane de lei. Totuși, Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM) consideră insuficient bugetul pentru amalgamare, iar experții spun că importantă este voința localităților de a se uni pentru a se dezvolta și a atrage mai ușor fonduri europene.