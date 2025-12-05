Banii pentru amalgamarea voluntară sunt insuficienți, în ciuda majorării bugetului, susține CALM

Peste 173 de milioane de lei pentru amalgamarea voluntară au fost planificate în proiectul bugetului de stat pentru anul viitor. Suma este dublă față de cea din acest an și o depășește, inclusiv pe cea din 2024, când s-au alocat 150 de milioane de lei. Totuși, Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM) consideră insuficient bugetul pentru amalgamare, iar experții spun că importantă este voința localităților de a se uni pentru a se dezvolta și a atrage mai ușor fonduri europene.

