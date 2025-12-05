Banii pentru amalgamarea voluntară sunt insuficienți, în ciuda majorării bugetului, susține CALM
Moldova1, 5 decembrie 2025
Peste 173 de milioane de lei pentru amalgamarea voluntară au fost planificate în proiectul bugetului de stat pentru anul viitor. Suma este dublă față de cea din acest an și o depășește, inclusiv pe cea din 2024, când s-au alocat 150 de milioane de lei. Totuși, Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM) consideră insuficient bugetul pentru amalgamare, iar experții spun că importantă este voința localităților de a se uni pentru a se dezvolta și a atrage mai ușor fonduri europene.
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a notificat oficial Ministerul Afacerilor Externe de la Moscova despre închiderea Centrului Cultural Rus din Chișinău. Denunțarea va intra în vigoare în termen de șase luni de la notificare. Astfel, acordul își va înceta valabilitatea pe 4 iulie 2026.
Antrenorul Viorel Frunză a plecat după ce s-a calificat cu echipa în faza a doua a primei divizii valorice a fotbalului moldovenesc. Tehnicianul moldovean a preluat banca tehnică a formației Dacia Buiucani în 2023. Cu Frunză la timonă, echipa s-a calificat de 2 ori în faza a doua a campionatului.
Solurile sunt utilizate irațional, afirmă specialiștii: „Suntem interesați să obținem profit, mai puțin ne interesează cum influențăm” # Moldova1
Republica Moldova are pământuri fără egal în lume, pentru că 80-85% sunt cernoziomuri, adică soluri de cea mai bună calitate, afirmă doctorul habilitat în științe biologice, Boris Boincean. Cercetătorul constată că solurile, o bogăție extraordinară a țării, sunt utilizate într-un mod irațional.
„Adevăr istoric restaurat” | Limba română – limbă de stat în R. Moldova prin decizia Curții Constituționale de acum 12 ani # Moldova1
Pe 5 decembrie, se împlinesc 12 ani de la una dintre cele mai importante decizii ale Curții Constituționale, care a stabilit că Declarația de Independență prevalează asupra Constituției, iar limba română este limba de stat a R. Moldova.
Premieră istorică în R. Moldova: mai multe divorțuri în mediul rural decât în orașe. Demograf: „Migrația a rupt familiile de la sate” # Moldova1
Numărul de căsătorii scade, al divorțurilor rămâne ridicat, iar familia tradițională se confruntă cu o criză de durată. Pe parcursul anului 2024, în R. Moldova au fost înregistrate 14.800 de căsătorii, în timp ce numărul divorțurilor a ajuns la 9.500, arată datele raportului „Copiii din Moldova 2025”, făcut public, pe 5 decembrie, de Biroul Național de Statistică (BNS). În spatele cifrelor se află transformări profunde ale societății, legate de migrație, presiuni economice și schimbări de valori, afirmă specialiștii.
Prima performanță a noului sezon competițional! Biatlonista Alina Stremous s-a clasat pe locul 2 la în etapa inaugurală a Cupei IBU, a doua competiție valorică din lume. La turneul ce s-a desfășurat în stațiunea Obertillach din Austria, ea a cucerit medalia de argint în proba de sprint pe distanța de 7,5 kilometri.
Verificări complexe în cazul cererilor de compensații în sezonul rece: autoritățile își asumă plăți echitabile # Moldova1
Cererile pentru compensațiile oferite prin programul „Ajutor la contor” trec printr-un proces complex de verificări, anunță Ministerul Muncii și Protecției Sociale (MMPS).
Clase cu accent pe studierea limbii române: sprijin pentru cei peste 2.000 de elevi reveniți de peste hotare # Moldova1
Timp de un singur an, în școlile din Republica Moldova au fost înscriși peste 2.000 de elevi care au revenit cu familiile de peste hotare. Mulți dintre acești copii nu cunosc deloc sau cunosc insuficient româna ca să se poată încadra în sistemul educațional. Autoritățile propun o soluție: clase cu accent pe studierea limbii române, în care ar putea fi integrați și elevii refugiați care studiază în școlile din țară.
Operații pe creier, cu ochelari speciali, inventați la Chișinău: R. Moldova, pe locul doi în Europa la implicarea populației active în industria tech # Moldova1
Republica Moldova se află pe locul doi în Europa, după Estonia, în ceea ce privește implicarea populației active în sectorul tehnologic. Marina Bzovîi, administratorul Moldova Innovation Technology Park (MITP), susține că, în anul curent, au fost înregistrate aproape 60 de aplicații pentru MITP Awards, eveniment care aduce în prim-plan cele mai inovatoare companii, startup-uri și inițiative digitale din țară.
Sprijin total în UE pentru R. Moldova. Dan Barna: „Nu este nicio voce care să se opună începerii negocierilor” # Moldova1
În prezent, Republica Moldova are susținerea Comisiei Europene, a Parlamentului European și a majorității statelor membre pentru deschiderea negocierilor pe clustere, dă asigurări eurodeputatul Dan Barna. Oficialul afirmă că nu există nicio voce în Consiliul European care să se opună avansării Chișinăului în procesul de aderare, însă decizia finală depinde de soluția tehnică ce va fi găsită pentru dosarele „cuplate” ale Republicii Moldova și Ucrainei la summitul european din 18-19 decembrie.
Cum poate scurta R. Moldova perioada dintre deschiderea și închiderea negocierilor de aderare la UE: „Nimic nu oprește să fim pregătiți” # Moldova1
Republica Moldova trebuie să realizeze progrese în procesul de aderare la Uniunea Europeană (UE) până la decizia oficială a statelor membre privind deschiderea negocierilor, afirmă expertul Institutului pentru Politici și Reforme Europene (IPRE), Mihai Mogîldea. Declarația adoptată, pe 5 decembrie, de Comitetul Parlamentar de Asociere UE - Republica Moldova confirmă susținerea politică europeană pentru Chișinău, a punctat expertul, la Moldova 1.
Reforma justiției, considerată cea mai mare provocare pentru mediul de afaceri din Republica Moldova, deschide ediția 2025 a Cărții Albe, prezentată public de Asociația Investitorilor Străini (FIA). Ediția din acest an a fost elaborată în contextul noului statut al R. Moldova de țară candidată la Uniunea Europeană și cuprinde opt capitole tematice de reforme, fiecare axat pe provocările majore ale sectorului și pe recomandări practice pentru autorități și mediul privat.
AUDIO | Bani publici pentru achiziții măsluite și comisioane ilegale pentru funcționari, la Primăria Chișinău: peste cinci milioane de lei ridicați # Moldova1
Proces de achiziții publice, marcat de corupție la Direcția Generală Locativ-Comunală și Amenajare a Primăriei municipiului Chișinău. Oamenii legii anunță că au ridicat echivalentul a cinci milioane de lei de la cele șapte persoane reținute pe 4 decembrie, printre care și șeful acestei direcții, Ion Burdiumov. Imaginile făcute publice de oamenii legii surprind grămezi de lei și euro.
Procurorii cer 13 ani de închisoare pentru fostul președinte al Adunării Populare, Dmitri Constantinov, acuzat de delapidare # Moldova1
Procurorii cer o pedeapsă de 13 ani de închisoare pentru Dmitri Constantinov, fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, judecat pentru abuz de putere și delapidare. Informația a fost confirmată pentru Teleradio-Moldova de purtătoarea de cuvânt a Procuraturii Generale, Violina Morari.
Comisia Europeană amendează platforma X cu 120 de milioane de euro pentru încălcarea Actului privind serviciile digitale: „Europa nu va permite eludarea legii” # Moldova1
Comisia Europeană a anunțat la 5 decembrie prima sa decizie emisă în temeiul Actului privind serviciile digitale (DSA), aplicând o amendă de 120 de milioane de euro companiei X. Sancțiunea vizează încălcări repetate ale obligațiilor de transparență impuse platformelor online.
„Cumpăr BUN de-acasă” | Autoritățile îndeamnă cetățenii să susțină producătorii autohtoni: banii rămân în economia R. Moldova # Moldova1
Fiecare produs autohton cumpărat înseamnă resurse care se întorc în economia națională sub formă de locuri de muncă, investiții și dezvoltare rurală. Acesta este mesajul-cheie al campaniei „Cumpăr BUN de-acasă”, lansate în săptămâna curentă de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA). Secretarul de stat de la MAIA, Vasile Șarban, a subliniat, la emisiunea „Bună Dimineața” de la Moldova 1, că obiceiurile de consum ale fiecărui cetățean pot influența direct viitorul agriculturii și al comunităților rurale din țara noastră.
Capitală europeană fără rampe de acces: incluziunea persoanelor cu dizabilități între angajamente și realitate # Moldova1
Luna decembrie, în care este marcată Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități, este o perioadă de reflecție și de acțiune comună în sprijinul incluziunii sociale. În Republica Moldova, peste 162 de mii de persoane sunt diagnosticate cu o dizabilitate. Deși autoritățile raportează evoluții în sfera incluziunii, realitățile din teren arată că accesul la educație, infrastructură și servicii adaptate rămâne limitat.
FOTO | O tânără din Chișinău, de negăsit de mai multe zile: poliția cere ajutorul cetățenilor # Moldova1
Inspectoratul de Poliție Centru din municipiul Chișinău solicită sprijinul cetățenilor pentru găsirea unei tinere de 26 de ani, locuitoare a capitalei, care a dispărut fără urmă acum două zile.
Crimă șocantă la Telenești: un tânăr și un minor ar fi ucis și incendiat un bărbat de 58 de ani # Moldova1
După mai bine de două luni de verificări și investigații, Poliția a reținut doi suspecți, un tânăr de 26 de ani și un minor de 15 ani, în dosarul crimei din Văsieni, Telenești. Ei sunt bănuiți că ar fi ucis și incendiat un bărbat de 58 de ani.
Centrul care va schimba modul în care R. Moldova își pregătește forța de muncă și își dezvoltă industria, lansat la Chișinău # Moldova1
Cel mai mare centru de instruire și inovare în inginerie din Republica Moldova, TechZone, a fost lansat vineri, 5 decembrie, la Chișinău. Gestionat de reprezentanții Zonei Economice Libere „Bălți”, centrul va transforma modul în care R. Moldova își pregătește forța de muncă și își dezvoltă industria. Potrivit autorităților, specialiștii pregătiți aici vor contribui direct la creșterea competitivității și la integrarea țării noastre în lanțurile valorice europene.
Elevii din Republica Moldova se vor aprofunda în studiul guvernanței democratice, în cadrul disciplinei „Educație pentru societate”, într-un demers menit să transforme școlile în adevărate ateliere civice, în care fiecare voce contează.
Creșterea economică modestă a Republicii Moldova, estimată la doar 2 - 3% în acest an, nu poate susține parcursul european al țării, avertizează directorul executiv al Centrului Analitic Independent „Expert-Grup”, Adrian Lupușor. Prezent la Forumul de Integrare Europeană 2025, desfășurat pe 5 decembrie, la Chișinău, acesta a subliniat că R. Moldova are nevoie urgentă de un nou model de dezvoltare, orientat spre valoare adăugată, stabilitate macroeconomică și investiții publice masive în infrastructură.
Sindicatele solicită majorarea până la 17.400 de lei a salariilor pentru angajații din domeniul ordinii publice și securității # Moldova1
Salariile funcționarilor publici din domeniul ordinii publice și securității statului ar trebui majorate cu 20%, susține Federația Sindicatelor „Sindlex”. Creșterea ar apropia actualele salarii de cel mediu, prognozat în valoare de 17.400 de lei pentru anul 2026. Ministerul Afacerilor Interne (MAI) promite că salariile vor fi revizuite, dar nu oferă alte detalii.
Încetarea focului în Ucraina a devenit principalul interes al Statelor Unite, conform noii strategii naționale de securitate, publicate recent. Documentul revizuit subliniază că restabilirea stabilității strategice cu Rusia este prioritatea principală în Europa, alături de reconstrucția postbelică a Ucrainei, pentru a-i asigura supraviețuirea ca stat viabil, notează unian.net cu referire la Casa Albă.
DECLARAȚIE | Comitetul Parlamentar de Asociere R. Moldova – UE cere deschiderea negocierilor de aderare pe trei clustere, până la sfârșitul anului # Moldova1
Comitetul Parlamentar de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană (CPA RM–UE) solicită deschiderea negocierilor de aderare pe trei clustere până la finalele anului 2025, potrivit Declarației adoptate vineri, 5 decembrie, la Chișinău, în cadrul celei de-a 16-a reuniuni. Anunțul a fost făcut de copreședinții Comitetului, europarlamentarul Siegfried Mureșan și președintele Comisiei parlamentare pentru integrare europeană, Marcel Spatari, într-o conferință de presă.
RAPORT | Un copil din trei trăiește în sărăcie: decalaje dramatice între mediul urban și cel rural # Moldova1
Un copil din trei din Republica Moldova trăiește astăzi în sărăcie, iar aproape jumătate dintre copiii de la sate cresc în gospodării care nu-și pot acoperi nevoile de bază, potrivit raportului „Copiii din Moldova”, elaborat de Biroul Național de Statistică (BNS) și făcut public pe 5 decembrie.
Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano și Cortina d'Ampezzo se apropie cu pași grăbiți. Marele eveniment sportiv se va desfășura între 6 și 22 februarie și va fi transmis în direct și în exclusivitate de Moldova 1. Între timp, flacăra olimpică a ajuns în Italia, ea urmând să călătorească 12 mii de kilometri prin toate cele 20 de regiuni și peste 100 de provincii ale țării.
Cigarettes and cigarillos in Moldova will see a 10% price hike starting January 1, 2026, after the State Tax Service (SFS) set a new minimum retail price (reference price) for a standard pack of 20 units at 46.59 lei.
Oficiali moldoveni în SUA: „Reafirmăm sprijinul pentru Ucraina și întreprindem măsuri pentru reziliența R. Moldova” # Moldova1
Republica Moldova își reafirmă sprijinul necondiționat pentru Ucraina și întreprinde eforturi pentru a fortifica propria reziliență, cu sprijinul partenerilor strategici. Mesajele au fost transmise la Washington, de viceprim-ministrul Mihai Popșoi, ministru al Afacerilor Externe, și președintele Parlamentului, Igor Grosu.
FORUM | R. Moldova avansează pe calea integrării europene, însă ritmul reformelor trebuie accelerat considerabil # Moldova1
Republica Moldova înregistrează progrese vizibile pe calea aderării la Uniunea Europeană, însă ritmul reformelor trebuie accelerat considerabil. Finalizarea reformei justiției, creșterea competitivității economice, consolidarea capacității administrative, digitalizarea serviciilor publice rămân printre prioritățile semnalate atât de autoritățile naționale, cât și de partenerii europeni. Constatările au fost prezentate în cadrul Forumului de Integrare Europeană a Republicii Moldova 2025, desfășurat pe 5 decembrie.
PSRM cere echitate pentru autoritățile locale și lansează propriul model bugetar pentru anul 2026 # Moldova1
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) promite să „repare” dezechilibrele bugetare și să redea oamenilor controlul asupra comunităților și facturilor la energie, lansând un „buget alternativ 2026” - contrapropunere la proiectul votat pe 4 decembrie de Guvern.
Alexandru Munteanu: „Ambasadorul Ozerov își bate joc de noi. Dar nu vrem să ardem ultimul pod cu Rusia” # Moldova1
Republica Moldova trebuie să gestioneze relația cu Federația Rusă „cu fermitate, dar și prudență”, afirmă premierul Alexandru Munteanu, care a descris atitudinea ambasadorului agreat rus Oleg Ozerov vizavi de dronele rusești care cad în R. Moldova drept „arogantă” și „batjocoritoare”. În același timp, șeful Guvernului susține că soluționarea conflictului transnistrean trebuie să înceapă cu retragerea trupelor ruse, în afara „formatului 5+2 care nu mai funcționează”.
Primăria și CMC nu se pot înțelege privind ajustările bugetare: blocajul lasă angajații întreprinderilor municipale fără salarii # Moldova1
Modificările bugetare care ar asigura plata salariilor la sfârșit de an pentru angajații întreprinderilor municipale din Chișinău rămân mărul discordiei între Primărie și majoritatea aleșilor locali. O nouă încercare de a întruni Consiliul Municipal Chișinău (CMC) pe 5 decembrie, pentru a examina ajustările la buget, a eșuat din cauza lipsei de cvorum.
Peste 129 de milioane de lei, disponibili pentru noi împrumuturi: granturi mai mari pentru investițiile în procesarea post-recoltare # Moldova1
Fermierii din R. Moldova au la dispoziție peste 129 de milioane de lei pentru noi împrumuturi în agricultură, prin Programul „Facilitatea de Creditare în Agricultură” (FCA). Fiecare împrumut include o componentă de grant, alocată în funcție de tipul investiției.
Siegfried Mureșan, în exclusivitate la Moldova 1: „În următorii patru ani, integrarea europeană a R. Moldova va deveni ireversibilă” # Moldova1
Republica Moldova se află într-o etapă favorabilă procesului său de aderare, iar ritmul actual al reformelor va consolida definitiv vectorul european în următorii patru ani, afirmă președintele Delegației Parlamentului European pentru relațiile cu Republica Moldova, Siegfried Mureșan. Într-un interviu oferit în exclusivitate postului Moldova 1, eurodeputatul a subliniat că aderarea la UE va depinde, în mod special, de măsurile pe care le vor lua autoritățile de la Chișinău pentru întărirea justiției, asigurarea bunei funcționări a statului de drept și pentru securizarea frontierei.
Internaționalul moldovean Virgiliu Postolachi a marcat al doilea său gol pentru Universitatea Cluj. Atacantul a înscris în meciul cu Sepsi Sfântu Gheorghe din Cupa României și a stabilit scorul final de 2-2.
Administrația Trump anunță reducerea duratei de valabilitate a permiselor de lucru pentru numeroase categorii de imigranți, în cadrul unei serii de restricții decretate în urma atentatului mortal care a avut loc săptămâna trecută la Washington, imputat unui afgan, informează, pe 5 decembrie, AFP.
Bucureștenii sunt așteptați la urne duminică, 7 decembrie, să voteze primarul capitalei. Cel mai recent sondaj îl arată pe primul loc în preferințele alegătorilor pe Daniel Băluță. Acesta este urmat de Ciprian Ciucu, iar Anca Alexandrescu urcă o treaptă, după ce într-un sondaj anterior era cotată pe poziția a patra.
Premierul Munteanu, despre contrabanda cu armament de la Albița: „Nu pare că făcea parte dintr-un trafic organizat de armament” # Moldova1
Cazul contrabandei cu armament, înregistrat pe 20 noiembrie la vama Leușeni – Albița, ar fi mai degrabă unul separat decât unul „sistematic”, afirmă prim-ministrul Alexandru Munteanu. Potrivit șefului de Guvern, faptul că R. Moldova se află în proximitatea războiului ne face „vulnerabili”.
„Cererea începe să se prăbușească”. Rușii au început să economisească masiv la îmbrăcăminte # Moldova1
Consumatorii ruși își reduc cheltuielile pentru haine și merg tot mai rar în centrele comerciale, care în acest an s-au confruntat cu o scădere accentuată a traficului. În pofida săptămânii de reduceri dedicate „Black Friday”, în ultima săptămână din noiembrie mallurile din întreaga țară au înregistrat o scădere a vizitelor cu 4% față de anul trecut, relatează „Kommersant”, citând datele Mall Index.
Alertă de călătorie în Grecia: posibile perturbări ale circulației rutiere urmare a protestelor fermierilor # Moldova1
Cetățenii moldoveni care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Grecia sunt atenționați că protestele fermierilor eleni ar putea provoca perturbări semnificative ale traficului rutier în zilele următoare. Potrivit unei alerte de călătorie emise de Ambasada Republicii Moldova în Republica Elenă, manifestațiile continuă și pot duce la blocarea drumurilor naționale și a autostrăzilor, inclusiv a celor care fac legătura cu punctele de trecere a frontierei din nordul Greciei.
„Taxele sunt necesare”: Guvernul ar putea impune taxe pentru produsele comandate pe platforme precum Temu sau AliExpress # Moldova1
Guvernul pregătește schimbări în regimul coletelor comandate de pe platforme precum Temu, AliExpress și alte magazine online internaționale. Premierul Alexandru Munteanu a declarat că introducerea unor taxe este „necesară” atât din motive economice, cât și din rațiuni de siguranță. Oficialul a precizat că Ministerul Finanțelor finalizează acum cadrul de reglementare, iar măsurile vor fi anunțate în curând.
