Corupția electorală a evoluat semnificativ în ultimii ani, prin metode tot mai dificile de documentat, spun experții
Moldova1, 6 decembrie 2025 12:40
Dosarele de corupere electorală aglomerează portalul instanțelor de judecată. Cele mai multe dosare sunt instrumentate de magistrații din nordul țării. Raioanele Sângerei, Drochia, Fălești, Soroca și municipiul Bălți conduc detașat acest top neplăcut, cu 1.800 de dosare trimise în judecată. Situația oglindește amploarea acestui fenomen periculos pentru democrație.
• • •
Alte ştiri de Moldova1
Acum 10 minute
12:50
Percheziții la o companie de investiții imobiliare din București. Omul de afaceri moldovean, Vlad Musteață, respinge informațiile că ar fi fost reținut # Moldova1
Poliția de la București a desfășurat percheziții la compania de investiții imobiliare North Bucharest Investments, acuzată că a creat un circuit financiar prin care a omis însemnarea în contabilitate a sumelor încasate de la cumpărători de apartamente și a disimulat sume introduse în România din R. Moldova. CEO-ul companiei, Vlad Musteață, cunoscut ca proprietar al unei companii imobiliare în R. Moldova, ar fi fost reținut, scrie Economedia. Într-o reacție pe pagina sa de socializare, Vlad Musteață a dezmințit informația despre reținerea sa.
Acum 30 minute
12:40
Corupția electorală a evoluat semnificativ în ultimii ani, prin metode tot mai dificile de documentat, spun experții # Moldova1
Dosarele de corupere electorală aglomerează portalul instanțelor de judecată. Cele mai multe dosare sunt instrumentate de magistrații din nordul țării. Raioanele Sângerei, Drochia, Fălești, Soroca și municipiul Bălți conduc detașat acest top neplăcut, cu 1.800 de dosare trimise în judecată. Situația oglindește amploarea acestui fenomen periculos pentru democrație.
12:30
Corupția electorală a evoluat semnificativ în ultimii ani, prin metode tot mai dificil de documentat, spun experții # Moldova1
Dosarele de corupere electorală aglomerează portalul instanțelor de judecată. Cele mai multe dosare sunt instrumentate de magistrații din nordul țării. Raioanele Sângerei, Drochia, Fălești, Soroca și municipiul Bălți conduc detașat acest top neplăcut, cu 1.800 de dosare trimise în judecată. Situația oglindește amploarea acestui fenomen periculos pentru democrație.
Acum o oră
12:20
Autoritățile au găsit o soluție pentru bărbatul internat mai bine de opt luni la spitalul din Soroca, după reportajul difuzat de Moldova 1 # Moldova1
Poveste cu final fericit la Soroca. Acum o săptămână v-am prezentat istoria lui Nicolae, un bărbat din regiunea transnistreană, internat în Spitalul Raional Soroca după un accident cardiovascular. Fără acte de identitate, pacientul a rămas în spital după tratament. Timp de opt luni, autoritățile au căutat o soluție pentru a-l putea găzdui într-un centru de plasament, lucru care s-a întâmplat acum câteva zile.
12:20
Post de salvatori și pompieri voluntari la Scoreni. Va deservi peste 6.750 de locuitori din patru sate # Moldova1
Un post teritorial de pompieri voluntari a fost inaugurat în localitatea Scoreni din raionul Strășeni, care va deservi peste 6.750 de locuitori din satele Scoreni, Nimoreni, Malcoci și Condrița.
Acum 2 ore
12:00
Cumpărătorii, în căutarea pomului de Crăciun. Agenția „Moldsilva” pune la dispoziție aproape 38 de mii de pomi # Moldova1
Persoanele care doresc de sărbători miros de brad în casă pot achiziționa pomi de Crăciun de la întreprinderile Agenției „Moldsilva”. Oferta include pini, molizi și brazi crescuți în pepinierele silvice. La pepiniera din Strășeni sunt disponibili spre vânzare 2.500 de molizi, cât și crenguțe decorative. Prețurile variază între 90 și două mii de lei, în funcție de dimensiuni.
11:20
Percheziții la o companie de investiții imobiliare din București. Omul de afaceri moldovean, Vlad Musteață, ar fi fost reținut # Moldova1
Poliția de la București a desfășurat percheziții la compania de investiții imobiliare North Bucharest Investments, acuzată că a creat un circuit financiar prin care a omis însemnarea în contabilitate a sumelor încasate de la cumpărători de apartamente și a disimulat sume introduse în România din R. Moldova. CEO-ul companiei, Vlad Musteață, cunoscut ca proprietar al unei companii imobiliare în R. Moldova, ar fi fost reținut, scrie Economedia. Într-o reacție pe pagina sa de socializare, Vlad Musteață a menționat că a fost un control de rutină a organelor responsabile de la București, iar el nu a fost reținut.
Acum 4 ore
11:00
Un locuitor din Orhei impresionează cu torturi sărate, preparate din cinci tipuri de cașcaval # Moldova1
În Republica Adîgheia, dar și în comunitățile care păstrează tradițiile de acolo, a apărut un preparat mai puțin obișnuit pentru bucătăria noastră - un tort sărat din cinci tipuri de cașcaval, stratificat ca o lasagna și copt până devine o explozie de arome. Rețeta a fost adusă și adaptată la noi de un gospodar din Orhei, pe nume Dumitru Lungu, care a călătorit prin mai multe țări și a adunat de acolo gusturi și inspirație.
10:30
Povestea familiei Stoica: de la migrație la o plantație modernă de cătină și produse premium # Moldova1
După mai mulți ani petrecuți peste hotare, Silvia Stoica și fratele său Victor Stoica au ales să se întoarcă acasă pentru a-și construi un viitor în agricultură. Hotărâți să valorifice terenul moștenit de la bunici, împreună cu tatăl lor, au transformat câteva loturi de lângă comuna Hârjauca, raionul Călărași, într-o livadă modernă de cătină, unde familia muncește cot la cot.Tinerii vin cu energia și ideile noi, iar tatăl cu experiența și cunoștințele acumulate în timp. Cum au dezvoltat afacerea în ani și dacă nu regretă alegerea făcută, aflăm într-un dialog cu Victor Stoica la emisiunea „Zi de Zi” de la Radio Moldova.
09:50
Percheziții la o companie de investiții imobiliare din București. Omul de afaceri moldovean, Vlad Musteață, a fost reținut # Moldova1
Poliția de la București a desfășurat percheziții la compania de investiții imobiliare North Bucharest Investments, acuzată că a creat un circuit financiar prin care a omis însemnarea în contabilitate a sumelor încasate de la cumpărători de apartamente și a disimulat sume introduse în România din R. Moldova. CEO-ul companiei, Vlad Musteață, cunoscut ca proprietar al unei companii imobiliare în R. Moldova, a fost reținut, scrie Economedia.
09:30
În satul Popeasca din raionul Ștefan Vodă, mai mulți copii refugiați din Ucraina încearcă să uite încercările prin care au trecut pornind de la fiecare cuvânt învățat în limba română. Printre ei este Dumitru, un băiat de 13 ani din Sumî, care își împarte zilele între școala rusă din oraș și gimnaziul sătesc, unde descoperă pas cu pas sunetele limbii care i-a devenit a doua acasă.
09:20
Atacuri asupra Ucrainei: rachete și drone au lovit regiunea Kiev, provocând mai mulți răniți # Moldova1
Rusia a lansat în noaptea de 6 decembrie atacuri cu rachete și drone asupra orașelor ucrainene, rănind cel puțin trei persoane în regiunea Kiev, au raportat oficialii, citați de presa ucraineană.
Acum 6 ore
08:40
Autoritățile au găsit o soluție pentru bărbatul internat de mai bine de opt luni la spitalul din Soroca, după reportajul difuzat de Moldova 1 # Moldova1
Poveste cu final fericit la Soroca. Acum o săptămână v-am prezentat istoria lui Nicolae, un bărbat din regiunea transnistreană, internat în Spitalul Raional Soroca după un accident cardiovascular. Fără acte de identitate, pacientul a rămas în spital după tratament. Timp de opt luni, autoritățile au căutat o soluție pentru a-l putea găzdui într-un centru de plasament, lucru care s-a întâmplat acum câteva zile.
08:00
Revitalizare urbană la Ialoveni: Teatrul Verde se unește cu centrul orașului printr-o zonă modernă de recreere # Moldova1
La Ialoveni, un colț al orașului prinde din nou viață. Teatrul Verde, mult timp izolat de zona centrală, este astăzi conectat printr-o alee pietonală modernă, spațioasă și prietenoasă, care transformă întreaga zonă într-un loc unde oamenii pot să se întâlnească, să se plimbe și să respire un aer mai curat.
Acum 12 ore
01:50
Polițist de frontieră rănit prin împușcare la Lopatnic: ancheta va stabili dacă a fost accident sau gest voluntar # Moldova1
Un incident grav, dar din fericire fără urmări letale, a avut loc aseară în zona Sectorului Poliției de Frontieră „Lopatnic”, din nordul țării. Un angajat aflat în misiune a fost rănit prin împușcare, după ce s-ar fi auto-accidentat cu arma din dotare.
Acum 24 ore
21:20
„Informații de înaltă calitate” și „consolidarea democrației”: Guvernul Japoniei explică de ce oferă 21 de milioane de lei pentru modernizarea TRM # Moldova1
Japonia oferă un grant nerambursabil în valoare de 192 de milioane de yeni japonezi, echivalentul a circa 21 de milioane de lei, pentru modernizarea echipamentelor de la Compania „Teleradio-Moldova” (TRM). Ambasadorul Japoniei în R. Moldova, Yoichiro Yamada, și secretarul de stat al Ministerului Afacerilor Externe, Sergiu Mihov, au semnat, la finele săptămânii curente, Schimbul de Note privind proiectul de grant pentru TRM.
21:20
Orașul Washington, capitala Statelor Unite ale Americii, a găzduit tragerea la sorți a grupelor Campionatului Mondial din 2026, care se va desfășura în Canada, Mexic și SUA. Printre meciurile tari care vor fi jucate în faza grupelor sunt Spania - Uruguay, Anglia - Croația, Brazilia - Maroc și Franța - Norvegia.
21:20
Președintele rus Vladimir Putin și premierul Indiei, Narendra Modi, s-au înțeles să ajungă la schimburi comerciale de 100 de miliarde de dolari până în 2030. India cumpără arme și petrol din Rusia, dar acum premierul Modi pune accentul pe diversificare. Președintele rus a declarat în timpul vizitei oficiale la New Dehli că miza nu este doar petrolul sau gazele.
21:20
Procurorii CPI: Mandatul de arestare emis împotriva lui Putin va rămâne în vigoare chiar dacă negocierile de pace conduse de SUA vor aproba amnistia în Ucraina # Moldova1
Mandatele de arestare emise de Curtea Penală Internațională (CPI) împotriva președintelui Vladimir Putin și a altor cinci ruși acuzați de crime de război în Ucraina vor rămâne în vigoare chiar dacă în cadrul negocierilor de pace conduse de SUA se va aproba o amnistie generală, au afirmat vineri procurorii CPI, scrie Reuters.
21:00
Chișinăul a dat startul sărbătorilor de iarnă. În PMAN a fost inaugurat un brad de 15 metri # Moldova1
Chișinăul a dat oficial startul sărbătorilor. În centrul capitalei a fost inaugurat un brad de 15 metri. În jurul lui a fost amenajat tradiționalul târg de Crăciun, cu vin fiert, plăcinte și alte bunătăți. Vizitatorii s-au distrat pe cinste.
20:40
„Informații de înaltă calitate” și „consolidarea democrației”: Guvernul Japoniei explică de ce oferă 21 de milioane de lei pentru TRM # Moldova1
Japonia oferă un grant nerambursabil în valoare de 192 de milioane de yeni japonezi, echivalentul a circa 21 de milioane de lei, pentru modernizarea echipamentelor de la Compania „Teleradio-Moldova” (TRM). Ambasadorul Japoniei în R. Moldova, Yoichiro Yamada, și secretarul de stat al Ministerului Afacerilor Externe, Sergiu Mihov, au semnat, la finele săptămânii curente, Schimbul de Note privind proiectul de grant pentru TRM.
19:40
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a notificat oficial Ministerul Afacerilor Externe de la Moscova despre închiderea Centrului Cultural Rus din Chișinău. Denunțarea va intra în vigoare în termen de șase luni de la notificare. Astfel, acordul își va înceta valabilitatea pe 4 iulie 2026.
19:10
Antrenorul Viorel Frunză a plecat după ce s-a calificat cu echipa în faza a doua a primei divizii valorice a fotbalului moldovenesc. Tehnicianul moldovean a preluat banca tehnică a formației Dacia Buiucani în 2023. Cu Frunză la timonă, echipa s-a calificat de 2 ori în faza a doua a campionatului.
19:10
Banii pentru amalgamarea voluntară sunt insuficienți, în ciuda majorării bugetului, susține CALM # Moldova1
Peste 173 de milioane de lei pentru amalgamarea voluntară au fost planificate în proiectul bugetului de stat pentru anul viitor. Suma este dublă față de cea din acest an și o depășește, inclusiv pe cea din 2024, când s-au alocat 150 de milioane de lei. Totuși, Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM) consideră insuficient bugetul pentru amalgamare, iar experții spun că importantă este voința localităților de a se uni pentru a se dezvolta și a atrage mai ușor fonduri europene.
19:00
Peste 173 de milioane de lei pentru amalgamarea voluntară au fost planificate în proiectul bugetului de stat pentru anul viitor. Suma este dublă față de cea din acest an și o depășește, inclusiv pe cea din 2024, când s-au alocat 150 de milioane de lei. Totuși, Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM) consideră insuficient bugetul pentru amalgamare, iar experții spun că importantă este voința localităților de a se uni pentru a se dezvolta și a atrage mai ușor fonduri europene.
18:40
Antrenorul Viorel Frunză a plecat după ce s-a calificat cu echipa în faza a doua a primei divizii valorice a fotbalului moldovenesc. Tehnicianul moldovean a preluat banca tehnică a formației Dacia Buiucani în 2023. Cu Frunză la timonă, echipa s-a calificat de 2 ori în faza a doua a campionatului.
18:30
Solurile sunt utilizate irațional, afirmă specialiștii: „Suntem interesați să obținem profit, mai puțin ne interesează cum influențăm” # Moldova1
Republica Moldova are pământuri fără egal în lume, pentru că 80-85% sunt cernoziomuri, adică soluri de cea mai bună calitate, afirmă doctorul habilitat în științe biologice, Boris Boincean. Cercetătorul constată că solurile, o bogăție extraordinară a țării, sunt utilizate într-un mod irațional.
18:00
„Adevăr istoric restaurat” | Limba română – limbă de stat în R. Moldova prin decizia Curții Constituționale de acum 12 ani # Moldova1
Pe 5 decembrie, se împlinesc 12 ani de la una dintre cele mai importante decizii ale Curții Constituționale, care a stabilit că Declarația de Independență prevalează asupra Constituției, iar limba română este limba de stat a R. Moldova.
17:50
Premieră istorică în R. Moldova: mai multe divorțuri în mediul rural decât în orașe. Demograf: „Migrația a rupt familiile de la sate” # Moldova1
Numărul de căsătorii scade, al divorțurilor rămâne ridicat, iar familia tradițională se confruntă cu o criză de durată. Pe parcursul anului 2024, în R. Moldova au fost înregistrate 14.800 de căsătorii, în timp ce numărul divorțurilor a ajuns la 9.500, arată datele raportului „Copiii din Moldova 2025”, făcut public, pe 5 decembrie, de Biroul Național de Statistică (BNS). În spatele cifrelor se află transformări profunde ale societății, legate de migrație, presiuni economice și schimbări de valori, afirmă specialiștii.
17:50
Prima performanță a noului sezon competițional! Biatlonista Alina Stremous s-a clasat pe locul 2 la în etapa inaugurală a Cupei IBU, a doua competiție valorică din lume. La turneul ce s-a desfășurat în stațiunea Obertillach din Austria, ea a cucerit medalia de argint în proba de sprint pe distanța de 7,5 kilometri.
17:40
Verificări complexe în cazul cererilor de compensații în sezonul rece: autoritățile își asumă plăți echitabile # Moldova1
Cererile pentru compensațiile oferite prin programul „Ajutor la contor” trec printr-un proces complex de verificări, anunță Ministerul Muncii și Protecției Sociale (MMPS).
17:30
Clase cu accent pe studierea limbii române: sprijin pentru cei peste 2.000 de elevi reveniți de peste hotare # Moldova1
Timp de un singur an, în școlile din Republica Moldova au fost înscriși peste 2.000 de elevi care au revenit cu familiile de peste hotare. Mulți dintre acești copii nu cunosc deloc sau cunosc insuficient româna ca să se poată încadra în sistemul educațional. Autoritățile propun o soluție: clase cu accent pe studierea limbii române, în care ar putea fi integrați și elevii refugiați care studiază în școlile din țară.
17:30
Operații pe creier, cu ochelari speciali, inventați la Chișinău: R. Moldova, pe locul doi în Europa la implicarea populației active în industria tech # Moldova1
Republica Moldova se află pe locul doi în Europa, după Estonia, în ceea ce privește implicarea populației active în sectorul tehnologic. Marina Bzovîi, administratorul Moldova Innovation Technology Park (MITP), susține că, în anul curent, au fost înregistrate aproape 60 de aplicații pentru MITP Awards, eveniment care aduce în prim-plan cele mai inovatoare companii, startup-uri și inițiative digitale din țară.
17:20
Sprijin total în UE pentru R. Moldova. Dan Barna: „Nu este nicio voce care să se opună începerii negocierilor” # Moldova1
În prezent, Republica Moldova are susținerea Comisiei Europene, a Parlamentului European și a majorității statelor membre pentru deschiderea negocierilor pe clustere, dă asigurări eurodeputatul Dan Barna. Oficialul afirmă că nu există nicio voce în Consiliul European care să se opună avansării Chișinăului în procesul de aderare, însă decizia finală depinde de soluția tehnică ce va fi găsită pentru dosarele „cuplate” ale Republicii Moldova și Ucrainei la summitul european din 18-19 decembrie.
17:00
Cum poate scurta R. Moldova perioada dintre deschiderea și închiderea negocierilor de aderare la UE: „Nimic nu oprește să fim pregătiți” # Moldova1
Republica Moldova trebuie să realizeze progrese în procesul de aderare la Uniunea Europeană (UE) până la decizia oficială a statelor membre privind deschiderea negocierilor, afirmă expertul Institutului pentru Politici și Reforme Europene (IPRE), Mihai Mogîldea. Declarația adoptată, pe 5 decembrie, de Comitetul Parlamentar de Asociere UE - Republica Moldova confirmă susținerea politică europeană pentru Chișinău, a punctat expertul, la Moldova 1.
16:50
Reforma justiției, considerată cea mai mare provocare pentru mediul de afaceri din Republica Moldova, deschide ediția 2025 a Cărții Albe, prezentată public de Asociația Investitorilor Străini (FIA). Ediția din acest an a fost elaborată în contextul noului statut al R. Moldova de țară candidată la Uniunea Europeană și cuprinde opt capitole tematice de reforme, fiecare axat pe provocările majore ale sectorului și pe recomandări practice pentru autorități și mediul privat.
16:40
AUDIO | Bani publici pentru achiziții măsluite și comisioane ilegale pentru funcționari, la Primăria Chișinău: peste cinci milioane de lei ridicați # Moldova1
Proces de achiziții publice, marcat de corupție la Direcția Generală Locativ-Comunală și Amenajare a Primăriei municipiului Chișinău. Oamenii legii anunță că au ridicat echivalentul a cinci milioane de lei de la cele șapte persoane reținute pe 4 decembrie, printre care și șeful acestei direcții, Ion Burdiumov. Imaginile făcute publice de oamenii legii surprind grămezi de lei și euro.
16:40
Procurorii cer 13 ani de închisoare pentru fostul președinte al Adunării Populare, Dmitri Constantinov, acuzat de delapidare # Moldova1
Procurorii cer o pedeapsă de 13 ani de închisoare pentru Dmitri Constantinov, fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, judecat pentru abuz de putere și delapidare. Informația a fost confirmată pentru Teleradio-Moldova de purtătoarea de cuvânt a Procuraturii Generale, Violina Morari.
16:30
Comisia Europeană amendează platforma X cu 120 de milioane de euro pentru încălcarea Actului privind serviciile digitale: „Europa nu va permite eludarea legii” # Moldova1
Comisia Europeană a anunțat la 5 decembrie prima sa decizie emisă în temeiul Actului privind serviciile digitale (DSA), aplicând o amendă de 120 de milioane de euro companiei X. Sancțiunea vizează încălcări repetate ale obligațiilor de transparență impuse platformelor online.
16:20
Comisia Europeană amendează platforma X cu120 de milioane de euro pentru încălcarea Actului privind serviciile digitale: „Europa nu va permite eludarea legii” # Moldova1
Comisia Europeană a anunțat la 5 decembrie prima sa decizie emisă în temeiul Actului privind serviciile digitale (DSA), aplicând o amendă de 120 de milioane de euro companiei X. Sancțiunea vizează încălcări repetate ale obligațiilor de transparență impuse platformelor online.
16:10
„Cumpăr BUN de-acasă” | Autoritățile îndeamnă cetățenii să susțină producătorii autohtoni: banii rămân în economia R. Moldova # Moldova1
Fiecare produs autohton cumpărat înseamnă resurse care se întorc în economia națională sub formă de locuri de muncă, investiții și dezvoltare rurală. Acesta este mesajul-cheie al campaniei „Cumpăr BUN de-acasă”, lansate în săptămâna curentă de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA). Secretarul de stat de la MAIA, Vasile Șarban, a subliniat, la emisiunea „Bună Dimineața” de la Moldova 1, că obiceiurile de consum ale fiecărui cetățean pot influența direct viitorul agriculturii și al comunităților rurale din țara noastră.
16:00
Capitală europeană fără rampe de acces: incluziunea persoanelor cu dizabilități între angajamente și realitate # Moldova1
Luna decembrie, în care este marcată Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități, este o perioadă de reflecție și de acțiune comună în sprijinul incluziunii sociale. În Republica Moldova, peste 162 de mii de persoane sunt diagnosticate cu o dizabilitate. Deși autoritățile raportează evoluții în sfera incluziunii, realitățile din teren arată că accesul la educație, infrastructură și servicii adaptate rămâne limitat.
15:20
FOTO | O tânără din Chișinău, de negăsit de mai multe zile: poliția cere ajutorul cetățenilor # Moldova1
Inspectoratul de Poliție Centru din municipiul Chișinău solicită sprijinul cetățenilor pentru găsirea unei tinere de 26 de ani, locuitoare a capitalei, care a dispărut fără urmă acum două zile.
14:50
Crimă șocantă la Telenești: un tânăr și un minor ar fi ucis și incendiat un bărbat de 58 de ani # Moldova1
După mai bine de două luni de verificări și investigații, Poliția a reținut doi suspecți, un tânăr de 26 de ani și un minor de 15 ani, în dosarul crimei din Văsieni, Telenești. Ei sunt bănuiți că ar fi ucis și incendiat un bărbat de 58 de ani.
14:50
Centrul care va schimba modul în care R. Moldova își pregătește forța de muncă și își dezvoltă industria, lansat la Chișinău # Moldova1
Cel mai mare centru de instruire și inovare în inginerie din Republica Moldova, TechZone, a fost lansat vineri, 5 decembrie, la Chișinău. Gestionat de reprezentanții Zonei Economice Libere „Bălți”, centrul va transforma modul în care R. Moldova își pregătește forța de muncă și își dezvoltă industria. Potrivit autorităților, specialiștii pregătiți aici vor contribui direct la creșterea competitivității și la integrarea țării noastre în lanțurile valorice europene.
14:40
Elevii din Republica Moldova se vor aprofunda în studiul guvernanței democratice, în cadrul disciplinei „Educație pentru societate”, într-un demers menit să transforme școlile în adevărate ateliere civice, în care fiecare voce contează.
14:40
Creșterea economică modestă a Republicii Moldova, estimată la doar 2 - 3% în acest an, nu poate susține parcursul european al țării, avertizează directorul executiv al Centrului Analitic Independent „Expert-Grup”, Adrian Lupușor. Prezent la Forumul de Integrare Europeană 2025, desfășurat pe 5 decembrie, la Chișinău, acesta a subliniat că R. Moldova are nevoie urgentă de un nou model de dezvoltare, orientat spre valoare adăugată, stabilitate macroeconomică și investiții publice masive în infrastructură.
14:20
Sindicatele solicită majorarea până la 17.400 de lei a salariilor pentru angajații din domeniul ordinii publice și securității # Moldova1
Salariile funcționarilor publici din domeniul ordinii publice și securității statului ar trebui majorate cu 20%, susține Federația Sindicatelor „Sindlex”. Creșterea ar apropia actualele salarii de cel mediu, prognozat în valoare de 17.400 de lei pentru anul 2026. Ministerul Afacerilor Interne (MAI) promite că salariile vor fi revizuite, dar nu oferă alte detalii.
14:20
Încetarea focului în Ucraina a devenit principalul interes al Statelor Unite, conform noii strategii naționale de securitate, publicate recent. Documentul revizuit subliniază că restabilirea stabilității strategice cu Rusia este prioritatea principală în Europa, alături de reconstrucția postbelică a Ucrainei, pentru a-i asigura supraviețuirea ca stat viabil, notează unian.net cu referire la Casa Albă.
14:00
DECLARAȚIE | Comitetul Parlamentar de Asociere R. Moldova – UE cere deschiderea negocierilor de aderare pe trei clustere, până la sfârșitul anului # Moldova1
Comitetul Parlamentar de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană (CPA RM–UE) solicită deschiderea negocierilor de aderare pe trei clustere până la finalele anului 2025, potrivit Declarației adoptate vineri, 5 decembrie, la Chișinău, în cadrul celei de-a 16-a reuniuni. Anunțul a fost făcut de copreședinții Comitetului, europarlamentarul Siegfried Mureșan și președintele Comisiei parlamentare pentru integrare europeană, Marcel Spatari, într-o conferință de presă.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.