Elevii de clasa a IV-a ar putea primi din nou note la matematică și română
EA.md, 4 decembrie 2025 07:20
Elevii din clasa a IV-a din toate școlile din țară ar putea reveni la note la matematică și limba română începând cu anul 2026. Anunțul a fost făcut marți de ministrul Educației, Dan Perciun, în cadrul unei conferințe de presă. „Este o dorință exprimată de mulți părinți, învățători, cadre didactice și directori de școli", a […]
„L-au legat de gât cu funia și l-au tras cu calul": tinerii acuzați de omor în Ocolina, trimiși în judecată
Procuratura Soroca anunță finalizarea urmăririi penale și trimiterea în instanță a dosarului împotriva a doi tineri, de 20 și 22 de ani, acuzați de omor comis cu deosebită cruzime. „Potrivit probelor, la 14 septembrie 2025, pe timp de noapte, învinuiții au mers la domiciliul victimei din satul Ocolina, raionul Soroca. Acolo, după un conflict, […]
07:20
Luni, 1 decembrie, în municipiul Ungheni, o echipă a Serviciului de Asistență Medicală Urgentă (SAMU) a fost amenințată cu armă în timpul unei intervenții la o pacientă aflată în stare critică. Anunțul a fost făcut de IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (CNAMUP), transmite noi.md. Potrivit instituției, la ora 09:24, dispeceratul comun […]
07:20
Guvernarea propune amânarea aplicării TVA-ului la importul de autovehicule. Măsura, inclusă într-un proiect depus de deputații PAS, este criticată de unii experți, care o consideră „abuzivă, incoerentă și un exemplu de corupție politică". Guvernarea justifică, experții critică Deputatul Radu Marian, președintele Comisiei pentru economie, buget și finanțe, a declarat că proiectul include mai multe […]
Acum o oră
07:10
Ofițerii CNA, împreună cu Procuratura municipiului Bălți, desfășoară percheziții la membri ai conducerii Penitenciarului nr. 6 Soroca și la un deținut din aceeași instituție. Acțiunile au loc în cadrul unui dosar penal privind corupere pasivă și activă. „Potrivit materialelor cauzei, un șef de secție din penitenciar este bănuit că ar fi solicitat și primit, […]
07:10
Actorul Emilian Crețu a declarat, în stilul său caracteristic, „mai în glumă, mai în serios", că este gata să intre în cursa pentru Primăria Orhei la alegerile locale noi, după demisia Tatianei Cociu. „Gata, până aici a mers ostașul, aleluia. Eu candidez la funcția de primar de Orhei. E aproape de Negureni, aproape de Chișinău […]
07:10
Primăria Chișinău anunță că între 5 decembrie 2025, ora 09:00, și 6 decembrie 2025, ora 05:00, traficul public și privat va fi suspendat pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, între str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni și str. A. Pușkin. Măsura a fost luată pentru desfășurarea manifestărilor cultural-artistice dedicate inaugurării Sărbătorilor de Iarnă 2025–2026. Pe durata […]
07:10
Scandalul Car Vertical: Avocatul întreabă – „Dosarul sau subiectele se discută doar cât fac gălăgie?"
Avocatul Andrei Domenco readuce în atenția publicului scandalul Car Vertical, canalul de Telegram unde au fost postate imagini foto și video cu caracter intim ale unor fete și femei din Moldova. „Ce s-a mai întâmplat cu dosarul? Subiectele se discută doar atât timp cât fac gălăgie? După ce furtuna online se stinge, rămân victimele și […]
07:10
Caz strigător la cer într-o localitate din Moldova: Un copil a fost violat de un individ în timp ce se întorcea de la școală
Caz șocant într-o localitate din Republica Moldova. Un copil a fost violat de un bărbat în timp ce se întorcea de la școală. Potrivit informațiilor, suspectul a fost reținut. Potrivit pulsmedia, ar fi vorba despre un copil în vârstă de aproximativ 8-9 ani, care în timp ce se întorcea acasă de la școală a fost […]
07:10
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor informează că operatorul alimentar „ADALVA" SRL retrage de la consumatori ouă de găină destinate consumului uman, cu marcajul 3MD IL 017 și termenul de valabilitate până la 28 decembrie 2025, inclusiv. „Motivul rechemării produselor: Depistate de reziduri de medicamente de uz veterinar, antibioticul Salinomicin, din grupa coccidiostaticelor. Consumatorii care […]
07:10
Două ucrainence, acuzate de furturi de peste 30.000 de lei în capitală: profitau de aglomerație
Două femei, de 30 și 31 de ani, originare din Ucraina, sunt cercetate penal pentru cel puțin două cazuri de pungășie în Chișinău, prejudiciul estimat depășind 30.000 de lei. Potrivit poliției, suspectele acționau în zone aglomerate, distrăgând atenția victimelor pentru a fura bani, carduri și alte bunuri personale din genți. „Acțiunile de identificare și documentare […]
07:10
„Bani dați și apoi retrași": Părinți obligați să restituie ajutorul școlar de 1 000 de lei, unii chiar dublu
Deputatul Blocului Alternativa, Ion Chicu, afirmă că mai mulți părinți l-au sesizat după ce au primit somații de la Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS), prin care sunt obligați să restituie „ajutorul pentru școală" primit la începutul lunii septembrie. În unele cazuri, suma cerută este chiar dublă față de cea inițial acordată. Până în prezent, […]
07:10
„Bani aduși la PLDM": Războiul dintre foștii premieri continuă în instanță – Filat îl dă în judecată pe Sturza
Liderul PLDM și fost premier, Vlad Filat, îl dă în judecată pe fostul premier Ion Sturza, după ce acesta a făcut mai multe acuzații la adresa sa într-o emisiune TV. Filat cere scuze publice, criticând declarațiile lui Sturza – fost prieten – despre „înțelegerea cu Șor pe Aeroport, ura față de Maia Sandu și relația […]
07:10
Averea lui Igor Dodon la preluarea mandatului de deputat: peste 5,6 milioane ruble, o casă și credite bancare
Ex-președintele Igor Dodon, recent instalat ca deputat în Parlamentul Republicii Moldova, și-a depus declarația de avere. Documentul arată venituri salariale, onorarii de peste 5,6 milioane ruble din activități didactice și un credit restant până în 2028. Conform declarației, Dodon a încasat de la PSRM un salariu de 240.916,67 lei, iar activitatea la „Корпоративный университет Сбербанка" […]
Acum 24 ore
16:30
O piață în creștere accelerată, cu prețuri încă accesibileÎn ultimii ani, Albania a trecut de la o destinație de vacanță „descoperită recent" la o piață imobiliară aflată în expansiune. Un număr tot mai mare de moldoveni se uită spre litoralul Mării Ionice atunci când vine vorba de investiții, relocare sau achiziția unei locuințe de vacanță. […]
12:30
Compensații reduse și criterii mai stricte: Guvernul schimbă regulile. Cine rămâne fără „ajutorul la contor"
Guvernul a aprobat astăzi un nou mecanism de acordare a compensațiilor pentru sezonul rece 2025–2026, care aduce modificări importante. Ajutorul maxim scade de la 1 400 la 1 000 de lei, iar unele categorii de persoane sunt excluse din lista beneficiarilor. În noul sezon rece, familiile din Republica Moldova vor primi compensații cuprinse între 500 […]
Ieri
07:30
În trimestrul III al anului 2025, salariul mediu lunar brut a ajuns la 15.487,8 lei, înregistrând o creștere de 9,7% față de aceeași perioadă a anului precedent. Comparativ cu trimestrul precedent, nivelul salariilor s-a menținut aproape neschimbat, majorăndu-se doar cu 0,1%. În termeni reali, ajustați la evoluția prețurilor, câștigurile au avansat cu 2,1%, relatează […]
07:30
„Este prematur de făcut asemenea declarații, că o fi 10%, 15%, 20%, 7%, din considerentul că sunt multe componente necunoscute, care nu depind de Energocom", a declarat directorul interimar al companiei, Eugeniu Buzatu. Energocom a depus, pe 1 decembrie, la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE), actele necesare pentru stabilirea costurilor de bază care […]
07:20
Căsătorită cu un milionar, trădată de familie, învingătoare în fața cancerului: drama și forța unei moldovence
După o căsnicie eșuată, din care a rămas cu cinci copii, și după ce a învins cancerul, o moldoveancă din nordul țării a muncit ani de zile la Moscova, departe de familie. Acolo a cunoscut un milionar austriac și s-a căsătorit cu el. Când viața părea să-i zâmbească, bărbatul a înșelat-o cu o rudă apropiată, […]
07:20
Igor Dodon: Gazul trebuie să se ieftinească cu 20% iarna aceasta. Compensațiile, tăiate, dar milioane merg la Apărare
Președintele Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, Igor Dodon, afirmă că tariful la gazele naturale ar trebui să fie micșorat cu cel puțin 20 la sută, reieșind din prețurile actuale de achiziție. „Guvernarea a secretizat iarăși prețurile, dar acestea sunt clar mai joase decât au fost. Și prețul la curentul electric trebuie micșorat, iar aceste decizii […]
07:20
Deputata Anastasia Nichita și-a depus declarația de avere la preluarea mandatului. Documentul arată venituri totale de peste 4 milioane de lei, provenite în principal din premii sportive, burse și colaborări comerciale. Familia ei deține, de asemenea, un apartament și două mașini de lux achiziționate în ultimii ani, scrie UNIMEDIA. Potrivit declarației, Anastasia Nichita a încasat […]
07:20
"Eu oricând sunt pregătit" – Pavel Stratan, pe cale să devină bunic? Totul despre planurile Cleopatrei Stratan și Edward Sanda
Cleopatra Stratan și Edward Sanda formează o familie fericită de 4 ani, chiar dacă unii cârcotași au menționat că artista s-
07:20
Fostul procuror general Alexandr Stoianoglo a trimis Procuraturii Generale o interpelare oficială privind gestionarea dronei rusești descoperite pe 25 noiembrie la Cuhureștii de Jos, după ce aceasta a fost expusă public pe treptele Ministerului Afacerilor Externe (MAE). Alexandr Stoianoglo a transmis Procurorului General o interpelare prin care solicită clarificări privind folosirea dronei rusești căzute […] Articolul Drona de la Florești, expusă la MAE – Stoianoglo cere clarificări apare prima dată în ea.md.
07:20
Moldovenii trimit mii de colete în străinătate înainte de sărbători, însă unele riscă să fie reținute la vamă din cauza conținutului neconform. Transportatorii și autoritățile avertizează că respectarea regulilor este esențială pentru ca pachetele să ajungă în siguranță la destinatari. În această perioadă, fluxul de colete expediate către țările Uniunii Europene crește semnificativ. Totuși, […] Articolul Colete sub control: ce articole riscă să fie blocate înainte de Crăciun apare prima dată în ea.md.
07:20
Autoritățile atrag atenția că mulți pacienți infectați cu HIV ajung la medic prea târziu, când șansele de supraviețuire sunt mult reduse. Cazul lui Andrei Stoliarenco, diagnosticat acum zece ani, demonstrează însă că infecția poate fi ținută sub control printr-un tratament corect și constant. Andrei a aflat că este HIV-pozitiv după un test făcut preventiv, […] Articolul Povestea unui tânăr cu HIV: zece ani de luptă și speranță apare prima dată în ea.md.
07:20
Un copil de doi ani din Dubăsari a fost dus la spital după ce a ingerat patru pastile hormonale găsite în locuința sa. Incidentul s-a produs în timp ce bunica, în vârstă de 45 de ani, se ocupa de treburile gospodărești, iar copilul a descoperit blisterul cu medicamente lăsat la vedere, transmite independent.md. La […] Articolul Alertă la Dubăsari: copil de 2 ani, spitalizat după ce a înghițit pastile hormonale apare prima dată în ea.md.
07:20
Două surori cu un destin greu au nevoie de sprijinul oamenilor. Fetele au rămas orfane după ce mama lor a murit, iar tatăl le-a părăsit. Singura persoană care le mai oferă afecțiune și grijă este bunelul lor, Moș Nicolae. Într-o casă veche și cu o pensie modestă, Nicolae Dumitrașcu își crește cele două nepoțele […] Articolul Dragoste și sacrificiu: bunelul care crește singur două nepoțele apare prima dată în ea.md.
07:20
R. Moldova prinde viteză: cinci kilometri de autostradă vor fi construiți în următoarele luni # EA.md
Primii cinci kilometri de autostradă din R. Moldova vor fi construiți în parteneriat cu România, a anunțat secretarul de stat al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii de la București, Irinel Ionel Scrioșteanu. În direct la Radio Moldova, acesta a confirmat că lucrările de construcție a noului pod de la Ungheni, numit și „Podul de Flori”, […] Articolul R. Moldova prinde viteză: cinci kilometri de autostradă vor fi construiți în următoarele luni apare prima dată în ea.md.
2 decembrie 2025
17:50
Moldova — Miss Grand Moldova marchează începutul unei noi etape, cu o viziune proaspătă și o direcție care pune accent pe dezvoltare, profesionalism și reprezentarea Moldovei la cel mai înalt nivel. Sub conducerea Danielei Costin, organizația își propune să ofere tinerelor din Moldova o platformă modernă, sigură și inspirațională, care să le pregătească pentru competiții internaționale de […] Articolul Miss Grand Moldova intră într-o nouă eră de oportunități și vizibilitate internațională apare prima dată în ea.md.
16:50
Peste 2 tone de carne de pui importată vor fi distruse după ce inspectorii ANSA au confirmat că aceasta este periculoasă pentru consum. Testele de laborator efectuate la Punctul de trecere a frontierei Leușeni au depistat prezența bacteriei Salmonella, responsabilă pentru toxiinfecții alimentare grave. Întregul lot de 2.305 kg de carne separată mecanic a fost […] Articolul Alertă alimentară: ANSA retrage peste 2 tone de carne de pui infectată cu Salmonella apare prima dată în ea.md.
12:50
„Frumusețea începe cu respectul pentru tine însăți”: Interviu cu Ecaterina Buianova, fondatoarea Jolie.md # EA.md
Jolie nu este doar un magazin de lenjerie, ci o poveste despre feminitate, respect și armonie. Fondat de Ecaterina Buianova în 2006, brandul a crescut odată cu femeile care au învățat să aleagă calitatea, să aibă încredere în propriile senzații și să se simtă bine în pielea lor. Astăzi, Jolie este un spațiu liniștit, recognoscibil, […] Articolul „Frumusețea începe cu respectul pentru tine însăți”: Interviu cu Ecaterina Buianova, fondatoarea Jolie.md apare prima dată în ea.md.
12:10
Guvernul Republicii Moldova a înăsprit regulile pentru acordarea compensațiilor la energie și a redus sumele maxime disponibile în acest an. Noile criterii prevăd verificarea economiilor personale, limitarea consumului și o formulă mult mai strictă de evaluare a veniturilor. Noile criterii prevăd că persoanele care dețin economii la bancă și obțin venituri din dobânzi pot fi […] Articolul Ecuația iernii: cifrele după care autoritățile împart compensațiile apare prima dată în ea.md.
Mai mult de 2 zile în urmă
07:20
„Nu putem să-ți facem nimic, tu ești toată mâncată de cancer” – Diana, diagnosticată cu cancer acum un an, trimisă acasă de medici cu verdictul „nu are șanse” # EA.md
Povestea Dianei Gargaun, din Sadaclia, este o lecție de curaj și speranță. Diagnosticată cu cancer, denumit „călăul secolului”, Diana a fost refuzată de medicii din Moldova, care i-au spus că „nu mai are șanse” și că mai are doar una–două luni de viață. „Mi-au spus să mă pregătesc să mor mergând pe drum, la cât […] Articolul „Nu putem să-ți facem nimic, tu ești toată mâncată de cancer” – Diana, diagnosticată cu cancer acum un an, trimisă acasă de medici cu verdictul „nu are șanse” apare prima dată în ea.md.
07:20
Bolea: „În 125 de localități din țară vor fi finalizate drumurile. Vom umple internetul, Facebook-ul și televiziunile cu darea în exploatare a acestora” # EA.md
Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, anunță că 220 de localități din Moldova vor beneficia de programul național de construcție a drumurilor rurale, finanțat din bugetul de stat și cu sprijin european. „În curând, vom umple internetul, Facebook-ul și televiziunile cu imagini de la darea în exploatare a acestor drumuri”, a declarat oficialul în […] Articolul Bolea: „În 125 de localități din țară vor fi finalizate drumurile. Vom umple internetul, Facebook-ul și televiziunile cu darea în exploatare a acestora” apare prima dată în ea.md.
07:20
Mașini în 2026: Ce prețuri ne așteaptă și când este momentul potrivit să-ți cumperi automobilul, potrivit celui mai mare importator din țară # EA.md
Vasile Chirtoca, fondatorul uneia dintre cele mai mari companii auto din Moldova, dezvăluie în „UNInterviu” de la UNIMEDIA cum arată piața auto și oferă sfaturi prețioase pentru cei care vor să-și cumpere mașină. „Eu v-am spus deja că pe domnul prim-ministru l-am cunoscut 20 de ani în urmă. S-a creat părerea că este o […] Articolul Mașini în 2026: Ce prețuri ne așteaptă și când este momentul potrivit să-ți cumperi automobilul, potrivit celui mai mare importator din țară apare prima dată în ea.md.
07:20
Condiment de lux made in Moldova: Povestea antreprenoarei din Orhei care a transformat pasiunea într-o afacere de succes # EA.md
Cât curaj și determinare sunt necesare pentru a cultiva șofran, unul dintre cele mai scumpe și pretențioase condimente din lume, în Moldova? Antreprenoarea Irina Marin, din raionul Orhei, a arătat că se poate. Pe terenurile din satul Neculăieuca, ea cultivă șofran care ajunge în bucătăriile restaurantelor de top din Chișinău, unde un gram se vinde […] Articolul Condiment de lux made in Moldova: Povestea antreprenoarei din Orhei care a transformat pasiunea într-o afacere de succes apare prima dată în ea.md.
07:20
ANSA intervine: Cinci tone de ulei de palmier, reținute direct la depozitul importatorului din cauza contaminării. Potrivit ANSA, produsul depășea de aproape două ori nivelul maxim admis de compuși chimici periculoși pentru sănătatea umană. În consecință, lotul nu a fost lăsat să ajungă în comerț. Importatorul va decide, împreună cu inspectorii ANSA, dacă produsul va […] Articolul Alertă alimentară în Moldova: Cinci tone de ulei de palmier contaminat, reținute apare prima dată în ea.md.
07:20
Vești bune pentru călători: Aeroportul Iași va inaugura un nod de autobuz special pentru moldoveni # EA.md
Conducerea Aeroportului Iași a demarat proiectarea unei parcări dedicate mijloacelor de transport în comun care vin din Moldova. Directorul întreprinderii, Romeo Vatră, a declarat că acest loc va găzdui autobuzele care fac legătura între aeroport și diferite orașe din România și Republica Moldova, precum și taxiurile care nu au permis de parcare pe teritoriul […] Articolul Vești bune pentru călători: Aeroportul Iași va inaugura un nod de autobuz special pentru moldoveni apare prima dată în ea.md.
07:20
Deși zeci de mii de moldoveni ar fi pierdut bani în schema financiară TUX Moldova, până acum doar 13 persoane au depus plângeri la Poliție. Aceste date au fost prezentate de ministra Afacerilor Interne, Daniela Misail-Nichitin, în cadrul emisiunii „Cutia Neagră Plus” de la TV8. Potrivit ei, în dosar au fost efectuate sute de percheziții, […] Articolul Cazul TUX: Ministerul de Interne cere informații de la gigantul cripto Binance apare prima dată în ea.md.
07:20
În octombrie s-au împlinit zece ani de la retragerea licențelor celor trei bănci implicate în „furtul miliardului”, însă, până acum, majoritatea fondurilor sustrase nu au fost recuperate. Circa trei miliarde de lei au fost rambursate din creditele de urgență, însă restul datoriei depășește 11 miliarde de lei, informează logos-press.md. Ministerul Finanțelor, răspunzând la solicitarea […] Articolul Zece ani de la jaful miliardului: Doar o cincime din bani au fost recuperați apare prima dată în ea.md.
07:20
Parcările devin lux în orașele Moldovei: Șoferii dispuși să plătească pentru confort și siguranță # EA.md
Lipsa locurilor de parcare rămâne o problemă majoră nu doar în Chișinău, ci și în orașele mari din raioane. De exemplu, locuitorii din Soroca se confruntă zilnic cu dificultăți în găsirea unui loc disponibil. „Ceea ce deranjează foarte mult sunt ambuteiajele, mai ales în zile de sărbătoare și de duminică. Nu ai unde să […] Articolul Parcările devin lux în orașele Moldovei: Șoferii dispuși să plătească pentru confort și siguranță apare prima dată în ea.md.
07:20
Fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc a fost audiat în dosarul „Kuliok”, în care este vizat și ex-președintele Igor Dodon. Plahotniuc are și el statut de învinuit în acest caz penal. Informația a fost confirmată pentru TV8 de către procurorul Vitalie Codreanu. Jurnaliștii au solicitat informații în acest sens de la procuror, după ce Igor Dodon […] Articolul Plahotniuc, la audieri în dosarul Kuliok: Fostul politician a refuzat să facă declarații apare prima dată în ea.md.
07:10
Accident cumplit la Anenii Noi: Un bărbat de 38 de ani, lovit mortal de o Skoda în plină stradă # EA.md
Tragedie rutieră la Cobusca, Anenii Noi: Un bărbat de 38 de ani și-a pierdut viața pe 30 noiembrie, după ce a fost spulberat de o Skoda. Potrivit poliției, impactul a fost atât de puternic încât victima nu a mai putut fi salvată. „Poliția din Anenii Noi a fost sesizată în data de 30 noiembrie […] Articolul Accident cumplit la Anenii Noi: Un bărbat de 38 de ani, lovit mortal de o Skoda în plină stradă apare prima dată în ea.md.
07:10
Ninsorile încep să își facă simțită prezența tot mai mult în România. În două zone din țară zăpada a depășit doi metri, iar cetățenii abia și-au deszăpezit curțile. Totodată, există și risc de avalanșă, scrie presa română. Din partea de sud a Banatului și până la Bucegi, iarna a pus stăpânire pe munții din România! […] Articolul Iarnă în forță peste România: În unele zone, stratul de zăpadă a ajuns la doi metri apare prima dată în ea.md.
07:10
Drama la Slobozia: Un copil de 3 ani a fost la un pas de moarte după ce a căzut în fântâna din curtea casei # EA.md
Un băiețel de 3 ani a fost salvat ca prin minune după ce a căzut într-o fântână de 3–4 metri adâncime, în curtea unei case din Slobozia. Micuțul rămăsese singur afară, în timp ce părinții erau ocupați cu treburile gospodărești. Potrivit așa-zisului minister de Interne din regiune, în timp ce mama se afla în […] Articolul Drama la Slobozia: Un copil de 3 ani a fost la un pas de moarte după ce a căzut în fântâna din curtea casei apare prima dată în ea.md.
07:10
Crimă șocantă în Chișinău: Tânărul de 23 de ani, acuzat că și-a ucis mama profesoară și a sărit de la etaj, a fost trimis în judecată # EA.md
Chișinău, crimă care cutremură: Tânăr de 23 de ani, acuzat că și-a ucis mama profesoară, trimis în judecată, anunță Procuratura Generală „Potrivit probelor acumulate de procurori și polițiști, între făptuitor și victimă existau de mai mult timp tensiuni familiale și conflicte. În data de 17 iulie 2025, în urma unei noi altercații, tânărul i-ar […] Articolul Crimă șocantă în Chișinău: Tânărul de 23 de ani, acuzat că și-a ucis mama profesoară și a sărit de la etaj, a fost trimis în judecată apare prima dată în ea.md.
1 decembrie 2025
15:00
Teatrul Național „Eugène Ionesco” aduce în decembrie pe scenă trei spectacole care promit emoție, reflecție și distracție pentru toate gusturile: de la introspecția psihologică intensă, la magia Crăciunului și comedia savuroasă a vieții de cuplu. ADI #monodramă 16+ de Constantin Cheianu Regia: Diandra Gherghel Joi, 04 decembrie, ora 18.30 Monospectacol cu Anatol Guzic Piesa îl […] Articolul Teatrul Național „Eugène Ionesco” vă invită la spectacole de excepție în decembrie! apare prima dată în ea.md.
15:00
Expoziția ROYAL este organizată de Academia de Artă Handmade București și reprezintă o celebrare complexă a Reginei Maria a României prin artă vestimentară, bijuterie, decor, pictură și artă grafică. Formatul curatorial semnat de drd. Mioara Iofciulescu reunește 150 de opere de artă realizate manual de 15 artiști români, reunite într-un concept expozițional unic, cu ocazia […] Articolul Expoziția de artă ROYAL, dedicată Reginei Maria, ajunge la Chișinău apare prima dată în ea.md.
14:00
(Foto) Surpriză la parada de 1 Decembrie: O moldoveancă a atras toate privirile cu apariția sa impresionantă # EA.md
La parada de 1 Decembrie, organizată la București, Viorica Oboroceanu a atras atenția prin eleganță și rafinament. Aceasta fost îmbrăcată într-o ținută atent aleasă, gestul său de a evidenția tricolorul românesc a devenind o declarație de mândrie națională, scrie cancan.ro. Moldoveanca a captat toate privirile prin modul în care a reușit să îmbine eleganța cu […] Articolul (Foto) Surpriză la parada de 1 Decembrie: O moldoveancă a atras toate privirile cu apariția sa impresionantă apare prima dată în ea.md.
13:00
Decorarea mesei de sărbătoare: cum integrezi lumânări decorative într-un aranjament armonios # EA.md
Masa de sărbătoare este centrul fiecărei reuniuni — locul unde se adună familia, prietenii și poveștile frumoase. Pentru ca atmosfera să fie completă, decorul trebuie să transmită eleganță, căldură și echilibru. Iar lumânările decorative sunt detaliul care transformă orice masă într-un colț de poveste. 1. Alege tema cromatică potrivită Primul pas pentru un decor armonios […] Articolul Decorarea mesei de sărbătoare: cum integrezi lumânări decorative într-un aranjament armonios apare prima dată în ea.md.
