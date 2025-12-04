Elevii de clasa a IV-a ar putea primi din nou note la matematică și română

07:10

Un băiețel de 3 ani a fost salvat ca prin minune după ce a căzut într-o fântână de 3–4 metri adâncime, în curtea unei case din Slobozia. Micuțul rămăsese singur afară, în timp ce părinții erau ocupați cu treburile gospodărești. Potrivit așa-zisului minister de Interne din regiune, în timp ce mama se afla în […]