LIVE TEXT/ Atacuri masive în timpul nopții în regiunile Kiev și Cernihiv. Război în Ucraina, ziua 1381
Ziarul de Garda, 6 decembrie 2025 09:30
UPDATE 09:20 Noaptea, regiunile Kiev și Cernihiv au fost ținta unor atacuri masive cu drone și bombardamente ale forțelor ruse. În urma loviturilor, trei persoane au fost rănite, mai multe incendii au izbucnit, iar infrastructura a suferit distrugeri semnificative. În regiunea Kiev, raioanele Fastiv, Vișhorod și Bucea au fost supuse toată noaptea unui bombardament intens....
România și-a aflat posibila grupă la Campionatul Mondial din 2026, în cazul calificării la turneul final # Ziarul de Garda
Naționala României ar evolua în Grupa D, alături de gazdele din Statele Unite ale Americii, Australia și Paraguay, la Campionatul Mondial din 2026, în cazul în care va obține calificarea la turneul final, conform tragerii la sorți care a stabilit configurația grupelor pentru această ediție a Cupei Mondiale. Tragerea la sorți a avut loc într-un...
VIDEO/ Dronă plimbată cu remorca | Pensii și prestații sociale | Plahotniuc, pentru prima dată în instanță | Percheziții și anunțul lui Șor | SĂPTĂMÂNA DE GARDĂ # Ziarul de Garda
O dronă rusească descoperită într-un sat din raionul Sîngerei a fost dezasamblată de un localnic. Vă spunem în această ediție ce declară autoritățile despre incident și cum a ajuns dispozitivul, la câteva zile după ce a fost găsit, în remorca unui motocultor. Tot astăzi vă prezentăm detalii despre ședința de judecată în care oligarhul Vladimir...
LIVE TEXT/ Forțele ruse atacă districtul Nikopol cu artilerie și drone, provocând pagube. Război în Ucraina, ziua 1380 # Ziarul de Garda
UPDATE 22:00 Forțele ruse au atacat centrul districtului și patru comunități din districtul Nikopol, regiunea Dnipropetrovsk, avariand opt case. Potrivit Ukrinform, șeful interimar al Administrației Militare Regionale Dnipropetrovsk, Vladyslav Haivanenko, a declarat acest lucru pe Facebook. Armata rusă a bombardat comunitățile Nikopol, Myrove, Pokrovske, Marhanets și Chervonohryhorivka cu artilerie grea și le-a atacat folosind drone...
Militarii de la o bază de submarine nucleare din Franța au deschis focul asupra dronelor care survolau obiectivul # Ziarul de Garda
Pușcași marini de la baza navală franceză din insula (Ile) Longue, în apropiere de portul Brest (nord-est), unde se află submarine nucleare capabile să lanseze rachete cu încărcătură atomică, au deschis focul joi seara, 4 decebrie, asupra a cinci drone suspecte care survolau obiectivul strategic într-un mod haotic, relatează vineri EFE, citat de Agerpres. Comandamentul...
Suedia va reduce ajutorul pentru dezvoltare către cinci țări și va redirecționa banii către Ucraina # Ziarul de Garda
Suedia va elimina treptat ajutorul pentru dezvoltare către cinci țări în următorii ani și va folosi banii pentru a crește sprijinul pentru Ucraina, a anunțat guvernul suedez vineri, 5 decembrie, potrivit Reuters. Țara nordică intenționează să elimine treptat ajutorul către Zimbabwe, Tanzania, Mozambic, Liberia și Bolivia, a declarat ministrul pentru Cooperare Internațională pentru Dezvoltare și...
LIVE TEXT/ Un grup de 18 copii s-au întors în Ucraina din teritoriile ocupate de Rusia. Război în Ucraina, ziua 1380 # Ziarul de Garda
UPDATE 19:40 Un grup de copii ucraineni cu vârste cuprinse între 2 și 17 ani s-au întors în Ucraina din teritoriile ocupate de Rusia din sudul regiunii Herson, a declarat guvernatorul regional Oleksandr Prokudin pe 5 decembrie, potrivit presei din Ucraina. ONG-ul umanitar ucrainean Salvați Ucraina, care salvează copii de sub ocupația rusă, a raportat...
Fosta diplomată de rang înalt a UE, Federica Mogherini, demisionează din funcția de rectoră a Colegiului Europei în urma acuzațiilor de corupție # Ziarul de Garda
Fosta Înaltă Reprezentantă a UE, Federica Mogherini, și-a anunțat joi, 4 decembrie, demisia din funcția de rectoră a Colegiului Europei, funcție pe care o deținea din luna mai 2020, în urma punerii sub acuzare într-un caz de corupție care implică fonduri UE și care afectează instituția, a cărei „integritate și corectitudine” a reiterat-o, scrie agenția...
DOC/ Scandal în mediul academic. Dispute între rectorii USM și UTM pe marginea inițiativei de acordare a dreptului la un mandat suplimentar pentru rectorii instituțiilor care au absorbit alte universități. Precizările MEC # Ziarul de Garda
Propunerea Ministerului Educației și Cercetării (MEC) de a integra Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul în structura Universității Tehnice a Moldovei (UTM) a generat discuții aprinse în spațiul public. Rectorul Universității de Stat din Moldova (USM), Igor Șarov, critică această inițiativă, care ar permite rectorului UTM să obțină un al treilea mandat, afirmând...
MAE a notificat Federația Rusă despre denunțarea acordului cultural. Când își va încheia activitatea Centrul Cultural Rus # Ziarul de Garda
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a informat, pe 5 decembrie, că au fost încheiate toate procedurile interne necesare pentru denunțarea Acordului între Guvernul R. Moldova și Guvernul Federației Ruse privind înființarea și funcționarea centrelor culturale, semnat la 30 octombrie 1998 și intrat în vigoare la 4 iulie 2001. „Ministerul Afacerilor Externe al R. Moldova a notificat...
Deputații urmează examineze în Parlament proiectele bugetului de stat, asigurărilor sociale și fondurilor asigurării de asistență medicală. Biroul permanent al Parlamentului a aprobat ordinea de zi # Ziarul de Garda
Biroul permanent al Parlamentului a aprobat ordinea de zi a ședințelor plenare care se vor desfășura în perioada 12-19 decembrie 2025. Deputații vor examina în prima lectură proiectele legii bugetului de stat, al bugetului asigurărilor sociale de stat și al fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2026. De asemenea, vor fi examinate proiectele...
LIVE TEXT/ Ucraina confirmă atacul cu drone asupra unui port maritim și unei rafinării de petrol din Rusia. Război în Ucraina, ziua 1380 # Ziarul de Garda
UPDATE 17:10 Dronele ucrainene au lovit în noaptea trecută portul Temriuk din regiunea Krasnodar și rafinăria de petrol Sizran din regiunea Samara, a raportat Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei pe 5 decembrie. Statul Major a declarat că a desfășurat operațiunea pentru a „reduce potențialul militar și economic al agresorului rus”, în timp ce...
Fostul procuror general interimar, Dumitru Robu va fi cercetat disciplinar pentru presupuse „acte de răzbunare” față de un subaltern al său, procurorul Vladislav Căruceru # Ziarul de Garda
Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) în ședința din 4 decembrie a hotărât să inițieze o procedură disciplinară împotriva fostului procuror general interimar, Dumitru Robu, care va fi cercetat de o comisie ad-hoc a CSP pentru presupuse „acte de răzbunare” față de un subaltern al său, procurorul Vladislav Căruceru. La fel, CSP a solicitat de la...
Statele Unite vor ca Europa să preia majoritatea capacităților convenționale de apărare ale NATO – de la informații până la rachete – până în 2027. Despre acest lucru oficiali ai Pentagonului i-au anunțat pe diplomații aflați săptămâna aceasta la Washington, potrivit Reuters. Mesajul, relatat de cinci surse familiarizate cu discuțiile, inclusiv un oficial american, a...
El Pais: Printre partenerii europeni ai Ucrainei se răspândește convingerea că Kievul ar putea fi nevoit să facă concesii teritoriale pentru a ajunge la pace # Ziarul de Garda
Printre partenerii europeni ai Ucrainei se răspândește convingerea că Kievul ar putea fi nevoit să facă concesii teritoriale pentru a ajunge la pace, relatează sursele El Pais. Publicația scrie această idee, deși nu a fost exprimată public, începe să fie discutată în cercurile diplomatice ca un „rău mai mic”. Potrivit El Pais, aceste sentimente au...
Platforma X, amendată cu 120 de milioane de euro de Comisia Europeană pentru lipsă de transparență # Ziarul de Garda
Comisia Europeană a aplicat vineri, 5 decembrie, platformei X o amendă în valoare de 120 de milioane de euro pentru încălcarea obligațiilor sale în materie de transparență în temeiul Actului legislativ privind serviciile digitale (DSA). Printre încălcări se numără designul înșelător al „semnului său de verificare albastru”, lipsa de transparență a registrului său de publicitate și...
MIDR a finalizat pregătirile pentru noul lot de proiecte „Europa este aproape”: 61 de primari au semnat contractele de finanțare # Ziarul de Garda
Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR) a anunțat finalizarea pregătirilor pentru implementarea noului lot de 133 de proiecte aprobate prin Programul „Europa este aproape”, menite să modernizeze drumurile și infrastructura locală din Republica Moldova, Până în prezent, 61 de primari au semnat contractele de finanțare la Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală (ONDRL). Lucrările...
Scandalul diplomelor de rezidențiat de la USMF. Emil Ceban: „Nu sunt false, pun mâna în foc pentru acest lucru” # Ziarul de Garda
„Eu vreau să spun iarăși cu toată încrederea și responsabilitatea că diplomele nu sunt false”, a declarat ministrul Sănătății Emil Ceban, cu referire la scandalul diplomelor de rezidențiat eliberate unor medici care lucrează în România. Afirmațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Cutia Neagră” de la TV8. „Eu vreau să spun iarăși, cu toată încrederea...
CNA anunță că a ridicat peste 5 milioane de lei după finalizarea perchezițiilor la direcția generală locativ comunală din Chișinău. Procurorii urmează să prezinte instanței demersurile de arestare preventivă a persoanelor reținute # Ziarul de Garda
Centrul Național Anticorupție (CNA) a anunțat despre ridicarea echivalentului a peste 5 milioane de lei după finalizarea perchezițiilor desfășurate joi, 4 decembrie, în cadrul unui dosar pornit pe fapte de corupție în procesul de achiziții publice. Banii, în diferită valută, au fost depistați la domiciliile și birourile de serviciu ale unor agenți economici, precum și...
WSJ: SUA a adoptat o nouă strategie de securitate națională, care include respingerea extinderii NATO și restabilirea relațiilor cu Rusia # Ziarul de Garda
Administrația Trump intenționează să își schimbe abordarea privind asigurarea stabilității în Europa. În acest scop, SUA se pregătesc să se îndepărteze de principiile de bază în vigoare de la al Doilea Război Mondial, conform Strategiei de Securitate Națională. Aceste principii prevedeau garanții de securitate militară din partea SUA, scrie Wall Street Journal (WSJ). „Interesul fundamental...
Fostul procuror Ion Tețcu, care a candidat la funcția de judecător la Curtea Supremă de Justiție (CSJ), dar nu a promovat evaluarea integrității și a fost demis din funcție, a fost admis la examenul de calificare în profesia de avocat. Decizia a fost adoptată de Comisia de licențiere de la Uniunea Avocaților (UARM) pe 25...
La Chișinău se inaugurează pomul și Târgul de Crăciun. Ambuteiaje și străzi închise circulației în centrul capitalei. Când se dă startul sărbătorilor de iarnă în alte municipii? # Ziarul de Garda
Vineri, 5 decembrie, începând cu ora 16.00, în centrul Chișinăului are loc inaugurarea pomului și a târgului de Crăciun. În acest context, a fost sistată circulația transportului public pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, în perimetrul str. Mitropolit G. Bănulescu – Bodoni – str. A. Pușkin, cu redirecționarea transportului, inclusiv transportul public, pe străzile...
UPDATE/ Poliția de Frontieră română declară că nu a făcut un control la autorcarul condus de un șofer, acuzat că încearcă să estorcheze 500 de euro de la un cetățean uzbec. „S-a plătit o sumă de bani pentru ca să mergem mai departe” # Ziarul de Garda
Un cetățean al Uzbekistanului, Asliddin Kamalov, care a primit în acest an azil politic în R. Moldova, fiind urmărit penal în țara de baștină pentru că aducea critici autorităților din Uzbekistan, acuză o companie de transport din R. Moldova și pe șoferul acesteia că ar încerca să‑l estorcheze de 500 de euro. Șoferul acuzat susține...
R. Moldova a făcut progrese importante în procesul de aderare la UE, constată membrii Comitetului Parlamentar de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană # Ziarul de Garda
Membrii Comitetului Parlamentar de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană au remarcat progresele înregistrate de țara noastră în procesul de aderare europeană și finalizarea procesului bilateral de screening într-un termen record, se arată în comunicatul de presă emis de Parlament. „Se ia act de faptul că, în conformitate cu evaluarea Comisiei, Moldova a îndeplinit condițiile...
O cetățeană a R. Moldova, urmărită internațional de autoritățile estoniene pentru trafic de persoane, a fost reținută # Ziarul de Garda
O femeie de 49 de ani din R. Moldova, căutată internațional de autoritățile din Estonia pentru trafic de persoane, a fost depistată de polițiști la punctul de trecere a frontierei moldo-române „Costești-Stânca” pe 4 decembrie. Femeia s-a prezentat la control de la punctul de trecere a frontierei moldo-române „Costești-Stânca” ca pasageră într-un autoturism înmatriculat în...
Patru judecători, majoritatea foști conducători de instanțe, invitați la audieri pentru clarificarea unor dubii de integritate # Ziarul de Garda
Comisia de Evaluare a Judecătorilor a anunțat că va audia luni, 8 decembrie, și vineri, 12 decembrie, patru judecători. Aceștia au fost invitați să ofere clarificări cu privire la anumite dubii de integritate identificate în procesul de verificare. Vor fi audiați, conform calendarului și prevederilor legale aplicabile, următorii judecători care au deținut funcții de conducere în ultimii cinci ani,...
Un cetățean al R. Moldova, prins după ce a trecut înot Prutul. Bărbatul nu este la prima încercare # Ziarul de Garda
Un bărbat de 38 de ani din R. Moldova a fost depistat de polițiștii de frontieră în timp ce încerca să intre ilegal în România, traversând înot râul Prut. Acesta nu este la prima tentativă de a intra ilegal în România, vrând să plece în Gemania. Incidentul a avut loc în noaptea de 4 decembrie,...
Educație, artă și parteneriate sustenabile. Rezultatele campaniei „Mai puțină risipă, mai mult bine” # Ziarul de Garda
Risipa de alimente este o problemă de actualitate cu impact social, economic și de mediu. În acest context, Banca de Alimente, cu sprijinul Kaufland Moldova, a desfășurat o serie de acțiuni integrate în cadrul ediției a VI-a a campaniei naționale „Mai puțină risipă, mai mult bine”. Proiectul a mobilizat școli, comunități, artiști și parteneri din...
O teză de doctor „cu fabricare de date” și „încălcări grave ale eticii academice”. Numele autorului și decizia instanței de judecată # Ziarul de Garda
În 2024, Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educatie și Cercetare (ANACEC) a respins oferirea titlului științific de doctor pentru Constantin Gîdilica, deoarece teza acestuia „a fost fundamentată pe constatarea unor încălcări grave ale eticii academice în teza de doctorat respectivă, inclusiv fabricarea și falsificarea referințelor, citări eronate, invocarea unor autori și lucrări inexistente...
LIVE TEXT/ Prima vizită în India, după începutul războiului: Putin și Modi au convenit să extindă și să intensifice comerțul dintre India și Rusia. Război în Ucraina, ziua 1380 # Ziarul de Garda
UPDATE 13:33 Președintele rus Vladimir Putin și premierul indian Narendra Modi au convenit vineri să extindă și să diversifice comerțul dincolo de petrol și apărare, în ciuda presiunilor occidentale asupra New Delhi de a reduce legăturile strânse pe care le are de zeci de ani cu Moscova, scrie Reuters. India, cel mai mare cumpărător mondial...
Câștig în instanță după refuzul de a conferi titlul de doctor pentru o teză „cu fabricare de date” și „încălcări grave ale eticii academice”, anunță ANACEC # Ziarul de Garda
În 2024 Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educatie și Cercetare (ANACEC) a respins oferirea titlului științific de doctor pentru Constantin Gîdilica, deoarece teza acestuia „a fost fundamentată pe constatarea unor încălcări grave ale eticii academice în teza de doctorat respectivă, inclusiv fabricarea și falsificarea referințelor, citări eronate, invocarea unor autori și lucrări inexistente...
Pe 3 decembrie a avut loc prezentarea celei de-a doua ediții a studiului METRIX – Indexul transformărilor și a reformelor economice din Moldova, realizat de AmCham Moldova. Concluziile arată sentimentul sectorului privat față de reformele ce vizează fiscalitatea, digitalizarea, capitalul uman, energie și multe altele. Pe scurt, datele prezintă o tendință „de așteptare” a businessului...
Taxe pentru coletele de pe Temu, Shein sau AliExpress: declarația prim-ministrului Alexandru Munteanu # Ziarul de Garda
Guvernul va introduce taxe pentru coletele comandate de pe platforme online precum Temu, Shein și AliExpress. Premierul Alexandru Munteanu a confirmat, pe 4 decembrie, la emisiunea „Cabinetul din Umbră” de la Jurnal TV, că o inițiativă în acest sens este în discuții împreună cu Ministerul Finanțelor. „Da, noi discutăm acum cu Ministerul Finanțelor să reglementăm...
Bucureștenii își vor alege primarul general pe 7 decembrie. Topul candidaților favoriți în sondaje # Ziarul de Garda
Pe 7 decembrie vor avea loc alegeri pentru funcția de primar general al Municipiului București, rămasă vacantă după alegerea lui Nicușor Dan în funcția de președinte al României. Pe buletinul de vot figurează 17 candidați, însă sondajele îl indică pe primul loc în preferințele bucureștenilor Daniel Băluță (PSD), urmat la o distanță de aproximativ două...
Prim-ministrul Munteanu, întrebat de ce s-a întâlnit cu cei doi mitropoliți: „Eu personal nu sunt foarte credincios. Cred în principii și am mare respect pentru toți cei care au credință și se duc la biserică” # Ziarul de Garda
„Noi suntem agnostici. Eu personal nu sunt foarte credincios”, a afirmat prim-ministrul Alexandru Munteanu, fiind întrebat de ce „toți marii decidenți din R. Moldova, când ajung în funcții importante în stat, găsesc de cuviință să meargă pe la colonelul Cantarean (Nicolae Cantarean, numele de mirean al mitropolitului Chișinăului și al Întregii Moldove, n.r.), înaltpreasfințitul mitropolit,...
Trei tineri au fost condamnați la șapte ani de închisoare pentru trafic de droguri în proporții deosebit de mari. Apelul Procuraturii pentru părinți, profesori și comunitate # Ziarul de Garda
Trei tineri în vârstă de 21 și 25 de ani au fost condamnați la închisoare pentru trafic de droguri în proporții deosebit de mari. Potrivit probatoriului administrat, cei trei inculpați au acționat împreună cu alte persoane în curs de identificare, fiind implicați în procurarea, păstrarea și distribuirea ilegală de substanțe narcotice pe teritoriul municipiului Chișinău,...
VIDEO/ „Am fost măturător la Spitalul Republican”: Emil Ceban a explicat de ce și-a cumpărat o mașină de 99 de mii de euro # Ziarul de Garda
Ministrul Sănătății, Emil Ceban, a lăcrimat în studioul TV8 după ce a fost întrebat despre averea pe care a declarat-o și despre mașina familiei, în valoare de 99 de mii de euro. Invitat la emisiunea „Cutia Neagră”, oficialul a declarat că toate veniturile sunt legale și declarate, iar achiziția automobilului a fost făcută înainte ca...
Șeful Pentagonului ar putea fi acuzat de crimă de război. Armata SUA a ucis doi presupuși traficanți de droguri aflați pe o navă din Venezuela, după ce au supraviețuit unui prim atac al armatei # Ziarul de Garda
Șeful Pentagonului, Pete Hegseth, ar putea fi acuzat de crimă de război. Armata SUA a bombardat o navă din Venezuela, care se presupune că ar fi transportat cocaină. Doi presupuși traficanți au supraviețuit primul atac, după care armata SUA a tras din nou asupra resturilor epavei, deși cei doi presupuși traficanți nu erau în măsură...
Date BNS: Forța de muncă este în creștere cu 7,6% în trimestrul III al anului 2025 # Ziarul de Garda
Biroul Național de Statistică (BNS) informează că, conform rezultatelor cercetării statistice „Ancheta forței de muncă (AFM)”, în trimestrul III 2025 față de trimestrul II din anul curent: Conform BNS, în trimestrul de analiză, în cadrul forței de muncă ponderea bărbaților (51,1%) a fost mai înaltă în comparație cu cea a femeilor (48,9%), iar ponderea persoanelor economic...
DOC/ Șeful Procuraturii Bălți s-a retras din concursul pentru funcția de judecător la CSJ. Motivul anunțat de Comisia de evaluare externă # Ziarul de Garda
Procurorul-șef al Procuraturii municipiului Bălți, Ion Covalciuc, s-a retras din concursul pentru funcția de judecător la Curtea Supremă de Justiție (CSJ). Anunțul a fost făcut pe 5 decembrie de Comisia de Evaluare a Judecătorilor. Potrivit Comisiei, acesta a transmis cererea de retragere după ce a primit o notificare „privind anumite aspecte de integritate”. ZdG a...
LIVE TEXT/ Aproape 140 de drone, lansate asupra teritoriului ucrainean în ultima noapte. Au fost înregistrate 57 de lovituri. Război în Ucraina, ziua 1380 # Ziarul de Garda
UPDATE 10:05 În Harkiv, salvatorii au stins un incendiu provocat de loviturile dronelor. În seara zilei de 4 decembrie, forțele ruse au atacat cu drone de luptă teritoriul uneia dintre obiectivele din cartierul Osnovianski al orașului. Au izbucnit mai multe focare de incendiu pe o suprafață totală de 500 mp. Nu au existat victime sau...
The Times: Marea Britanie se pregătește să transfere către Ucraina partea sa din activele rusești înghețate # Ziarul de Garda
Guvernul britanic intenționează să transfere 8 miliarde de lire sterline sau aproximativ 9,3 miliarde de euro, din activele rusești înghețate în Marea Britanie de la izbucnirea războiului în 2022, scrie The Times. Potrivit unei surse guvernamentale, mecanismul exact pentru deblocarea activelor rusești în Marea Britanie și transferul acestora către Ucraina nu a fost încă convenit....
R. Moldova urmează să fie gazda unui turneu final de campionat european, după ce UEFA a decis că EURO U17 din 2029 va fi organizat în țara noastră. Anunțul a fost făcut de Comitetul Executiv al UEFA. Găzduirea turneului înseamnă și calificarea automată a Naționalei Moldovei U17 la turneul final din 2029. Evenimentul marchează al...
Statele Unite au extins licența pentru operațiuni internaționale cu benzinăriile Lukoil pentru încă cinci luni # Ziarul de Garda
Departamentul Trezoreriei SUA a prelungit licența specială, care autorizează operațiunile necesare pentru întreținerea și lichidarea benzinăriilor Lukoil din afara Rusiei. Permisul corespunzător, publicat de Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC), va fi valabil până la 29 aprilie 2026. Conform documentului, operațiunile sunt permise cu Lukoil-International și filialele sale. Această decizie prelungește licența generală anterioară, care...
Opt proiecții cu sold-out și un documentar moldovenesc desemnat cu premiu: totalurile ediției X Moldox Festival # Ziarul de Garda
27 lungmetraje și 6 scurtmetraje din toată lumea în cinci zile. Pe 30 noiembrie, la Chișinău s-a încheiat ediția 10 a festivalului de film documentar pentru schimbare socială, Moldox. Circa 5 mii de spectatori și un număr dublu de bilete vândute față de ediția precedentă, săli pline la închidere și deschidere, șase documentare naționale înscrise...
RAPORT/ Implicarea procurorului în trei cauze în care statul a fost condamnat la CtEDO, inclusiv în dosarul lui Stoianoglo – analizate de Comisie în cadrul evaluării șefului PCCOCS, care a promovat exercițiul # Ziarul de Garda
Șeful Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), Victor Furtuna, care a promovat evaluarea integrității financiare și etice, a trebuit să explice Comisiei implicarea sa în dosarele fostului procuror general Alexandr Stoianoglo, dar și în alte două cauze penale în care statul a fost condamnat la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO). Furtuna...
LIVE TEXT/ Dnipropetrovsk: Un băiat de 12 ani a murit și trei persoane au fost rănite. Război în Ucraina, ziua 1380 # Ziarul de Garda
UPDATE 08:20 Un băiat de 12 ani a murit și trei persoane au fost rănite în urma unor atacuri nocturne asupra regiunii Dnipropetrovsk. În raionul Sînelnîkove, trupele ruse au lovit o comunitate cu o dronă. Un băiat de 12 ani a murit, a anunțat guvernatorul regiunii Dnipropetrovsk Vladislav Haivanenko. Părinții băiatului, o femeie de 37...
Documente interne scurse din rețeaua oligarhului moldovean sancționat Ilan Șor arată cum un sistem de plăți prin crypto, folosit pentru a ocoli sancțiunile internaționale și a finanța operațiuni de influență pro-Kremlin, s-a infiltrat chiar în inima Uniunii Europene: Ungaria. Potrivit investigației realizate de reporter.london și Context. ro, rețeaua A7, un conglomerat financiar conectat direct la...
Autoritățile de la Kiev se confruntă cu o întrebare crucială, în timp ce Ucraina se îndreaptă spre un dezastru demografic: odată ce războiul se va termina, cine va mai rămâne să reconstruiască țara distrusă? Sute de mii de oameni au fost uciși și răniți în aproape patru ani de lupte, în timp ce milioane de...
În armata ucraineană servesc aproximativ 70 000 de femei. Yana și Nastya sunt două dintre ele. Două surori care se tem pentru viața lor, dar și mai mult una pentru cealaltă. Și care trebuie să lupte constant împotriva prejudecăților pentru că sunt femei, relatează Deutsche Welle. Ceea ce le susține însă este speranța că războiul se va...
