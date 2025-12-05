R. Moldova a făcut progrese importante în procesul de aderare la UE, constată membrii Comitetului Parlamentar de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană
Ziarul de Garda, 5 decembrie 2025 14:40
Membrii Comitetului Parlamentar de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană au remarcat progresele înregistrate de țara noastră în procesul de aderare europeană și finalizarea procesului bilateral de screening într-un termen record, se arată în comunicatul de presă emis de Parlament. „Se ia act de faptul că, în conformitate cu evaluarea Comisiei, Moldova a îndeplinit condițiile...
UPDATE/ Poliția de Frontieră română declară că nu a făcut un control la autorcarul condus de un șofer, acuzat că încearcă să estorcheze 500 de euro de la un cetățean uzbec. „S-a plătit o sumă de bani pentru ca să mergem mai departe” # Ziarul de Garda
Un cetățean al Uzbekistanului, Asliddin Kamalov, care a primit în acest an azil politic în R. Moldova, fiind urmărit penal în țara de baștină pentru că aducea critici autorităților din Uzbekistan, acuză o companie de transport din R. Moldova și pe șoferul acesteia că ar încerca să‑l estorcheze de 500 de euro. Șoferul acuzat susține...
O cetățeană a R. Moldova, urmărită internațional de autoritățile estoniene pentru trafic de persoane, a fost reținută # Ziarul de Garda
O femeie de 49 de ani din R. Moldova, căutată internațional de autoritățile din Estonia pentru trafic de persoane, a fost depistată de polițiști la punctul de trecere a frontierei moldo-române „Costești-Stânca” pe 4 decembrie. Femeia s-a prezentat la control de la punctul de trecere a frontierei moldo-române „Costești-Stânca” ca pasageră într-un autoturism înmatriculat în...
Patru judecători, majoritatea foști conducători de instanțe, invitați la audieri pentru clarificarea unor dubii de integritate # Ziarul de Garda
Comisia de Evaluare a Judecătorilor a anunțat că va audia luni, 8 decembrie, și vineri, 12 decembrie, patru judecători. Aceștia au fost invitați să ofere clarificări cu privire la anumite dubii de integritate identificate în procesul de verificare. Vor fi audiați, conform calendarului și prevederilor legale aplicabile, următorii judecători care au deținut funcții de conducere în ultimii cinci ani,...
Un cetățean al R. Moldova, prins după ce a trecut înot Prutul. Bărbatul nu este la prima încercare # Ziarul de Garda
Un bărbat de 38 de ani din R. Moldova a fost depistat de polițiștii de frontieră în timp ce încerca să intre ilegal în România, traversând înot râul Prut. Acesta nu este la prima tentativă de a intra ilegal în România, vrând să plece în Gemania. Incidentul a avut loc în noaptea de 4 decembrie,...
Educație, artă și parteneriate sustenabile. Rezultatele campaniei „Mai puțină risipă, mai mult bine” # Ziarul de Garda
Risipa de alimente este o problemă de actualitate cu impact social, economic și de mediu. În acest context, Banca de Alimente, cu sprijinul Kaufland Moldova, a desfășurat o serie de acțiuni integrate în cadrul ediției a VI-a a campaniei naționale „Mai puțină risipă, mai mult bine”. Proiectul a mobilizat școli, comunități, artiști și parteneri din...
O teză de doctor „cu fabricare de date” și „încălcări grave ale eticii academice”. Numele autorului și decizia instanței de judecată # Ziarul de Garda
În 2024, Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educatie și Cercetare (ANACEC) a respins oferirea titlului științific de doctor pentru Constantin Gîdilica, deoarece teza acestuia „a fost fundamentată pe constatarea unor încălcări grave ale eticii academice în teza de doctorat respectivă, inclusiv fabricarea și falsificarea referințelor, citări eronate, invocarea unor autori și lucrări inexistente...
LIVE TEXT/ Prima vizită în India, după începutul războiului: Putin și Modi au convenit să extindă și să intensifice comerțul dintre India și Rusia. Război în Ucraina, ziua 1380 # Ziarul de Garda
UPDATE 13:33 Președintele rus Vladimir Putin și premierul indian Narendra Modi au convenit vineri să extindă și să diversifice comerțul dincolo de petrol și apărare, în ciuda presiunilor occidentale asupra New Delhi de a reduce legăturile strânse pe care le are de zeci de ani cu Moscova, scrie Reuters. India, cel mai mare cumpărător mondial...
Câștig în instanță după refuzul de a conferi titlul de doctor pentru o teză „cu fabricare de date” și „încălcări grave ale eticii academice”, anunță ANACEC # Ziarul de Garda
În 2024 Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educatie și Cercetare (ANACEC) a respins oferirea titlului științific de doctor pentru Constantin Gîdilica, deoarece teza acestuia „a fost fundamentată pe constatarea unor încălcări grave ale eticii academice în teza de doctorat respectivă, inclusiv fabricarea și falsificarea referințelor, citări eronate, invocarea unor autori și lucrări inexistente...
Pe 3 decembrie a avut loc prezentarea celei de-a doua ediții a studiului METRIX – Indexul transformărilor și a reformelor economice din Moldova, realizat de AmCham Moldova. Concluziile arată sentimentul sectorului privat față de reformele ce vizează fiscalitatea, digitalizarea, capitalul uman, energie și multe altele. Pe scurt, datele prezintă o tendință „de așteptare” a businessului...
Taxe pentru coletele de pe Temu, Shein sau AliExpress: declarația prim-ministrului Alexandru Munteanu # Ziarul de Garda
Guvernul va introduce taxe pentru coletele comandate de pe platforme online precum Temu, Shein și AliExpress. Premierul Alexandru Munteanu a confirmat, pe 4 decembrie, la emisiunea „Cabinetul din Umbră” de la Jurnal TV, că o inițiativă în acest sens este în discuții împreună cu Ministerul Finanțelor. „Da, noi discutăm acum cu Ministerul Finanțelor să reglementăm...
Bucureștenii își vor alege primarul general pe 7 decembrie. Topul candidaților favoriți în sondaje # Ziarul de Garda
Pe 7 decembrie vor avea loc alegeri pentru funcția de primar general al Municipiului București, rămasă vacantă după alegerea lui Nicușor Dan în funcția de președinte al României. Pe buletinul de vot figurează 17 candidați, însă sondajele îl indică pe primul loc în preferințele bucureștenilor Daniel Băluță (PSD), urmat la o distanță de aproximativ două...
Prim-ministrul Munteanu, întrebat de ce s-a întâlnit cu cei doi mitropoliți: „Eu personal nu sunt foarte credincios. Cred în principii și am mare respect pentru toți cei care au credință și se duc la biserică” # Ziarul de Garda
„Noi suntem agnostici. Eu personal nu sunt foarte credincios”, a afirmat prim-ministrul Alexandru Munteanu, fiind întrebat de ce „toți marii decidenți din R. Moldova, când ajung în funcții importante în stat, găsesc de cuviință să meargă pe la colonelul Cantarean (Nicolae Cantarean, numele de mirean al mitropolitului Chișinăului și al Întregii Moldove, n.r.), înaltpreasfințitul mitropolit,...
Trei tineri au fost condamnați la șapte ani de închisoare pentru trafic de droguri în proporții deosebit de mari. Apelul Procuraturii pentru părinți, profesori și comunitate # Ziarul de Garda
Trei tineri în vârstă de 21 și 25 de ani au fost condamnați la închisoare pentru trafic de droguri în proporții deosebit de mari. Potrivit probatoriului administrat, cei trei inculpați au acționat împreună cu alte persoane în curs de identificare, fiind implicați în procurarea, păstrarea și distribuirea ilegală de substanțe narcotice pe teritoriul municipiului Chișinău,...
VIDEO/ „Am fost măturător la Spitalul Republican”: Emil Ceban a explicat de ce și-a cumpărat o mașină de 99 de mii de euro # Ziarul de Garda
Ministrul Sănătății, Emil Ceban, a lăcrimat în studioul TV8 după ce a fost întrebat despre averea pe care a declarat-o și despre mașina familiei, în valoare de 99 de mii de euro. Invitat la emisiunea „Cutia Neagră”, oficialul a declarat că toate veniturile sunt legale și declarate, iar achiziția automobilului a fost făcută înainte ca...
Șeful Pentagonului ar putea fi acuzat de crimă de război. Armata SUA a ucis doi presupuși traficanți de droguri aflați pe o navă din Venezuela, după ce au supraviețuit unui prim atac al armatei # Ziarul de Garda
Șeful Pentagonului, Pete Hegseth, ar putea fi acuzat de crimă de război. Armata SUA a bombardat o navă din Venezuela, care se presupune că ar fi transportat cocaină. Doi presupuși traficanți au supraviețuit primul atac, după care armata SUA a tras din nou asupra resturilor epavei, deși cei doi presupuși traficanți nu erau în măsură...
Date BNS: Forța de muncă este în creștere cu 7,6% în trimestrul III al anului 2025 # Ziarul de Garda
Biroul Național de Statistică (BNS) informează că, conform rezultatelor cercetării statistice „Ancheta forței de muncă (AFM)”, în trimestrul III 2025 față de trimestrul II din anul curent: Conform BNS, în trimestrul de analiză, în cadrul forței de muncă ponderea bărbaților (51,1%) a fost mai înaltă în comparație cu cea a femeilor (48,9%), iar ponderea persoanelor economic...
DOC/ Șeful Procuraturii Bălți s-a retras din concursul pentru funcția de judecător la CSJ. Motivul anunțat de Comisia de evaluare externă # Ziarul de Garda
Procurorul-șef al Procuraturii municipiului Bălți, Ion Covalciuc, s-a retras din concursul pentru funcția de judecător la Curtea Supremă de Justiție (CSJ). Anunțul a fost făcut pe 5 decembrie de Comisia de Evaluare a Judecătorilor. Potrivit Comisiei, acesta a transmis cererea de retragere după ce a primit o notificare „privind anumite aspecte de integritate”. ZdG a...
LIVE TEXT/ Aproape 140 de drone, lansate asupra teritoriului ucrainean în ultima noapte. Au fost înregistrate 57 de lovituri. Război în Ucraina, ziua 1380 # Ziarul de Garda
UPDATE 10:05 În Harkiv, salvatorii au stins un incendiu provocat de loviturile dronelor. În seara zilei de 4 decembrie, forțele ruse au atacat cu drone de luptă teritoriul uneia dintre obiectivele din cartierul Osnovianski al orașului. Au izbucnit mai multe focare de incendiu pe o suprafață totală de 500 mp. Nu au existat victime sau...
The Times: Marea Britanie se pregătește să transfere către Ucraina partea sa din activele rusești înghețate # Ziarul de Garda
Guvernul britanic intenționează să transfere 8 miliarde de lire sterline sau aproximativ 9,3 miliarde de euro, din activele rusești înghețate în Marea Britanie de la izbucnirea războiului în 2022, scrie The Times. Potrivit unei surse guvernamentale, mecanismul exact pentru deblocarea activelor rusești în Marea Britanie și transferul acestora către Ucraina nu a fost încă convenit....
R. Moldova urmează să fie gazda unui turneu final de campionat european, după ce UEFA a decis că EURO U17 din 2029 va fi organizat în țara noastră. Anunțul a fost făcut de Comitetul Executiv al UEFA. Găzduirea turneului înseamnă și calificarea automată a Naționalei Moldovei U17 la turneul final din 2029. Evenimentul marchează al...
Statele Unite au extins licența pentru operațiuni internaționale cu benzinăriile Lukoil pentru încă cinci luni # Ziarul de Garda
Departamentul Trezoreriei SUA a prelungit licența specială, care autorizează operațiunile necesare pentru întreținerea și lichidarea benzinăriilor Lukoil din afara Rusiei. Permisul corespunzător, publicat de Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC), va fi valabil până la 29 aprilie 2026. Conform documentului, operațiunile sunt permise cu Lukoil-International și filialele sale. Această decizie prelungește licența generală anterioară, care...
Opt proiecții cu sold-out și un documentar moldovenesc desemnat cu premiu: totalurile ediției X Moldox Festival # Ziarul de Garda
27 lungmetraje și 6 scurtmetraje din toată lumea în cinci zile. Pe 30 noiembrie, la Chișinău s-a încheiat ediția 10 a festivalului de film documentar pentru schimbare socială, Moldox. Circa 5 mii de spectatori și un număr dublu de bilete vândute față de ediția precedentă, săli pline la închidere și deschidere, șase documentare naționale înscrise...
RAPORT/ Implicarea procurorului în trei cauze în care statul a fost condamnat la CtEDO, inclusiv în dosarul lui Stoianoglo – analizate de Comisie în cadrul evaluării șefului PCCOCS, care a promovat exercițiul # Ziarul de Garda
Șeful Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), Victor Furtuna, care a promovat evaluarea integrității financiare și etice, a trebuit să explice Comisiei implicarea sa în dosarele fostului procuror general Alexandr Stoianoglo, dar și în alte două cauze penale în care statul a fost condamnat la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO). Furtuna...
LIVE TEXT/ Dnipropetrovsk: Un băiat de 12 ani a murit și trei persoane au fost rănite. Război în Ucraina, ziua 1380 # Ziarul de Garda
UPDATE 08:20 Un băiat de 12 ani a murit și trei persoane au fost rănite în urma unor atacuri nocturne asupra regiunii Dnipropetrovsk. În raionul Sînelnîkove, trupele ruse au lovit o comunitate cu o dronă. Un băiat de 12 ani a murit, a anunțat guvernatorul regiunii Dnipropetrovsk Vladislav Haivanenko. Părinții băiatului, o femeie de 37...
Documente interne scurse din rețeaua oligarhului moldovean sancționat Ilan Șor arată cum un sistem de plăți prin crypto, folosit pentru a ocoli sancțiunile internaționale și a finanța operațiuni de influență pro-Kremlin, s-a infiltrat chiar în inima Uniunii Europene: Ungaria. Potrivit investigației realizate de reporter.london și Context. ro, rețeaua A7, un conglomerat financiar conectat direct la...
Autoritățile de la Kiev se confruntă cu o întrebare crucială, în timp ce Ucraina se îndreaptă spre un dezastru demografic: odată ce războiul se va termina, cine va mai rămâne să reconstruiască țara distrusă? Sute de mii de oameni au fost uciși și răniți în aproape patru ani de lupte, în timp ce milioane de...
În armata ucraineană servesc aproximativ 70 000 de femei. Yana și Nastya sunt două dintre ele. Două surori care se tem pentru viața lor, dar și mai mult una pentru cealaltă. Și care trebuie să lupte constant împotriva prejudecăților pentru că sunt femei, relatează Deutsche Welle. Ceea ce le susține însă este speranța că războiul se va...
R. Moldova, la Reuniunea Ministerială a OSCE. Necesitatea retragerii trupelor ruse din stânga Nistrului, menționată în intervenția secretarului de stat al MAE # Ziarul de Garda
Secretarul de stat al Ministerului Afacerilor Externe (MAE), Valeriu Mija, conduce delegația R. Moldova la cea de-a 32-a reuniune anuală a Consiliului Miniștrilor Afacerilor Externe ai OSCE. Potrivit unui comunicat al MAE. Evenimentul se desfășoară la Viena, în perioada 4 – 5 decembrie 2025. Discuțiile se concentrează pe situația de securitate din regiune, în special...
În plină negociere a unui acord de pace în Ucraina, Vladimir Putin aruncă în aer întreg procesul și maximizează solicitările pe care le are. Dictatorul rus anunță că Rusia va „elibera” Donbasul și, pentru prima dată de la începutul războiului, anunță că vrea să cucerească și ceea ce rușii numesc „Novorosia”. Digi24.ro a explicat ce...
Președintele Judecătoriei Chișinău în perioada guvernării lui Plahotniuc și o judecatoare au picat evaluarea externă. Raport pozitiv în privința unui candidat la funcția de judecător la CSJ # Ziarul de Garda
Comisia de Evaluare a Judecătorilor a finalizat procedura de evaluare în privința a trei judecători. Este vorba despre Sofia Ghidirim (Aramă) de la Judecătoria Cimișlia, Radu Țurcanu și Sergiu Stratan, de la Judecătoria Chișinău. În urma evaluării, Comisia a constatat că judecătoarea Sofia Ghidirim (Aramă) de la Judecătoria Cimișlia nu a promovat evaluarea, iar judecătorul...
Stenograme cu discuții între Platon și Șor și articole din presă, probe ale apărării în dosarul Plahotniuc. O nouă ședință de judecată, fără prezența inculpatului și fără aducerea martorilor # Ziarul de Garda
Vladimir Plahotniuc, inculpat în dosarul privind frauda bancară aflat în arest preventiv la Penitenciarul nr. 13 din Chișinău, a revenit la practica de a nu se prezenta la ședințele de judecată. După ce a participat la ședințele din 2 și 3 decembrie 2025, pentru prima dată de când este examinată în instanță cauza pe numele...
Putin a autorizat otrăvirea cu Novichok a fostului spion rus Skripal în 2018, potrivit anchetei britanice # Ziarul de Garda
Președintele rus Vladimir Putin trebuie să fi ordonat atacul cu agentul neurotoxic Noviciok asupra agentului dublu rus Serghei Skripal în 2018, într-o„ demonstrație de putere” care a dus la moartea unei femei nevinovate. Aceasta esteconcluzia la care a ajuns joi, 4 decembrie, o anchetă publică britanică, potrivit Reuters. În concluziile sale, președintele comisiei, fostul judecător...
LIVE TEXT/ „Teroriștii poartă un război împotriva populației civile” Armata rusă a atacat centrala termică din Herson. Circa 40 de mii de locuitori au rămas fără încălzire. Război în Ucraina, ziua 1379 # Ziarul de Garda
UPDATE 16:49 Circa 40 de mii de locuitori din Herson au rămas fără încălzire după ce centrala termică a orașului a fost scoasă din funcțiune de atacurile repetate rusești, a raportat guvernatorul regiunii Herson, Oleksandr Prokudin, scrie Kyiv Independent. Închiderea centralei termine a venit după câteva zile de atacuri ale Federației Ruse cu drone și...
MAI avertizează: „Dronele sunt periculoase. Nu dezmembrați și nu folosiți componentele aparatelor găsite” # Ziarul de Garda
Reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne (MAI) atrag atenția cetățenilor asupra riscurilor asociate dronelor, indiferent dacă acestea se află în zbor sau la sol. Potrivit unui comunicat al instituției, manipularea dronelor găsite la sol sau a componentelor acestora poate pune în pericol siguranța întregii comunități. Astfel, reprezentanții MAI vine cu mai multe recomandări pentru populație: „Acest avertisment...
VIDEO/ Peste 30 de persoane, vizate de percheziții matinale în dosarul privind pregătirea unor destabilizări și dezordini în masă pe teritoriul R. Moldova # Ziarul de Garda
Treizeci și cinci de persoane au fost vizate de perchezițiile desfășurate joi, 4 decembrie, în dosarul privind pregătirea unor acțiuni de destabilizare și dezordini în masă în R. Moldova, inclusiv legate de deplasările și instruirile efectuate în Serbia, în vara-toamna acestui an. Oamenii legii au anunțat că au desfășurat peste 50 de percheziții în mai...
MAI a lansat primul atelier de instruire dedicat utilizării sistemului de date privind vehiculele, EUCARIS, la care R. Moldova a aderat în 2022 # Ziarul de Garda
Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a anunțat despre lansarea instruirilor pentru pentru conectarea R. Moldova la EUCARIS, un sistem european de schimb de date și informații referitoare la vehiculele și permisele de conducere, la care au acces peste 30 de state. Încă în octombrie 2022, Parlamentul R. Moldova a aprobat inițiativa legislativă care prevede aderarea țării...
R. Moldova va începe în 2026 realizarea primului inventar național al pădurilor, cu sprijinul României # Ziarul de Garda
R. Moldova va demara, începând cu anul 2026, procesul de realizare a Inventarului Forestier Național (IFN), un instrument pentru evaluarea și monitorizarea resurselor forestiere. Lansarea acestui program va posibilă datorită sprijinului financiar oferit de România, conform unui comunicat de presă emis de Ministerul Mediului. În acest context, ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a avut joi, 4...
Rusia este acuzată că trimite copiii ucraineni în tabere din Coreea de Nord pentru a fi „rusificați și militarizați” # Ziarul de Garda
Rusia reeducă copiii ucraineni capturați nu doar în propriile tabere și centre, ci a apelat și la ajutorul noului său prieten și partener, Coreea de Nord, a declarat în fața unei comisii a Senatului SUA, Kateryna Rashevskaya, expertă în cadrul Centrului Regional pentru Drepturile Omului. Kievul consideră că răpirea copiilor ucraineni este unul dintre motivele...
Marșul de Noapte pentru Siguranță Stradală revine la Chișinău: participanții vor cere străzi sigure pentru femei și grupuri marginalizate # Ziarul de Garda
Vineri, 4 decembrie, de la ora 18.00, la Chișinău are loc a treia ediție a „Marșului de noapte”. Protestul face parte din cele „16 Zile de Activism împotriva Violenței de Gen” și are rolul de a atrage atenția autorităților de a crea spații stradale sigure, pentru ca toate persoanele să se simtă în siguranță. „Scopul...
Deputatul socialist Adrian Albu, depistat de ANI cu avere nejustificată de aproape un milion de lei # Ziarul de Garda
Deputatul socialist Adrian Albu a fost constatat de Autoritatea Națională de Integritate (ANI) cu o avere cu caracter nejustificat în mărime de 892 985 de lei, rezultată din diferența substanțială între averea dobândită, veniturile obținute și cheltuielile realizate în perioada anilor 2019-2023. Actul de constatare a fost emis joi, 4 decembrie. Albu nu a răspuns la apelurile ZdG pentru...
PCCOCS: Mașini furate din Franța, de 4 milioane de lei – ridicate, după percheziții la Anenii Noi, Edineț și Ialoveni # Ziarul de Garda
Oamenii legii anunță că au deconspirat o schemă de contrabandă cu 14 automobile furate din Franța estimate la circa patru milioane de lei. Procurorii din cadrul Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) în comun cu ofițerii Poliției de Frontieră au acumulat mai multe în urma a 15 percheziții efectuate în Edineț, Anenii...
Maib – desemnată „Banca Anului” de către The Banker pentru al șaptelea an consecutiv # Ziarul de Garda
Maib a fost desemnată Banca Anului în Moldova de către The Banker, marcând al șaptelea an consecutiv în care banca a obținut această distincție. Recunoașterea din acest an reflectă evoluția maib într-o instituție care modelează sectorul bancar, prin stimularea inovației, consolidarea infrastructurii financiare și oferind valoare clienților, acționarilor și economiei locale. Realizările maib în 2025...
Vladimir Putin a spus că va ocupa Donbasul „în orice caz”. „Fie eliberăm aceste teritorii prin forța armelor. Fie trupele ucrainene vor părăsi aceste teritorii” # Ziarul de Garda
Președintele rus Vladimir Putin a declarat că teritoriile autoproclamatelor Republici Populare Donețk și Luhansk „vor fi eliberate în orice caz”. „Totul se reduce la asta. Fie eliberăm aceste teritorii prin forța armelor. Fie trupele ucrainene vor părăsi aceste teritorii și vor înceta să lupte acolo”, a spus Putin într-un intervi acordat canalului de televiziune India...
Un procuror din capitală, inițial sancționat disciplinar într-un caz de hărțuire sexuală a unei studente, a fost eliberat din funcție # Ziarul de Garda
Procurorul din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău, oficiul Rîșcani, Igor Buliga, despre care ZdG a scris în noiembrie 2024, citând surse, că este suspectat că ar fi hărțuit sexual o studentă care efectua stagiul de practică în instituție, a fost eliberat din funcție. Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a admis contestațiile înainte de fosta stagiară și Inspecția procurorilor...
VIDEO/ „Eu îi ziceam avion” – primele declarații ale săteanului de la Pepeni care a găsit drona # Ziarul de Garda
Bărbatul care a găsit drona de tip Gerbera de la Pepeni nu ar fi știut să trebuie să sune la 112. Acesta intenționa să ducă „avionul”, așa cum îi zicea, la Primărie. Într-un interviu pentru „Primul în Moldova”, bărbatul a relatat cum a găsit aparatul militar: „Eu ziceam că-i un sac de удобрения (îngrășăminte, n.r.)”....
AUDIO/ „A venit acum un «лям» (milion).” CNA a publicat mai multe discuții interceptate în dosarul corupției în achiziții publice la direcția generală locativ comunală din Chișinău # Ziarul de Garda
Centrul Național Anticorupție a publicat mai multe discuții interceptate în dosarul în care patru funcționari publici cu statut de conducători printre care și șeful Direcției Generale Locativ-Comunale și Amenajare a Primăriei municipiului Chișinău, precum și trei agenți economici au fost reținuți de Centrul Național Anticorupție pentru fapte de corupție. Potrivit probelor administrate, persoanele publice vizate...
LIVE TEXT/ Armata rusă a atacat Odesa. Șase persoane sunt rănite, iar infrastructura civilă și energetică au fost avariate. Război în Ucraina, ziua 1379 # Ziarul de Garda
UPDATE 11:36 Armata rusă a atacat Odesa cu drone, în rezultat șase persoane au fost rănite, a raportat comandantul Operațiunilor Speciale din Odesa, Oleh Kiper, și de Serviciul de Urgență de Stat al Ucrainei. Potrivit Comandamentului Operațiunilor Speciale, apărarea aeriană ucraineană a neutralizat majoritatea țintelor aeriene în timpul atacului, dar bombardamentele ruse au avariat infrastructura...
DOC/ Cu cât vor fi indexate pensiile în 2026: bugetul asigurărilor sociale va reprezenta 13,6% din PIB # Ziarul de Garda
Pensiile și celelalte prestații sociale sunt prognozate să fie indexate cu 6,8%, începând cu 1 aprilie 2026. Informația apare în proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2026. Pentru anul ce urmează, cheltuielile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat vor reprezenta 13,6% din PIB. Pentru anul 2026, cheltuielile totale ale bugetului asigurărilor...
