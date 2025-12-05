LIVE TEXT/ Prima vizită în India, după începutul războiului: Putin și Modi au convenit să extindă și să intensifice comerțul dintre India și Rusia. Război în Ucraina, ziua 1380

21:10

În armata ucraineană servesc aproximativ 70 000 de femei. Yana și Nastya sunt două dintre ele. Două surori care se tem pentru viața lor, dar și mai mult una pentru cealaltă. Și care trebuie să lupte constant împotriva prejudecăților pentru că sunt femei, relatează Deutsche Welle. Ceea ce le susține însă este speranța că războiul se va...