Polițist de frontieră ajuns la spital după ce s-a împușcat accidental în timpul serviciului

UPDATE 10:05 În Harkiv, salvatorii au stins un incendiu provocat de loviturile dronelor. În seara zilei de 4 decembrie, forțele ruse au atacat cu drone de luptă teritoriul uneia dintre obiectivele din cartierul Osnovianski al orașului. Au izbucnit mai multe focare de incendiu pe o suprafață totală de 500 mp. Nu au existat victime sau...