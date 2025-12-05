Comisia Europeană amendează platforma X cu120 de milioane de euro pentru încălcarea Actului privind serviciile digitale: „Europa nu va permite eludarea legii”

09:00

Schimb tensionat de replici pe marginea proiectului Legii bugetului de stat pentru anul 2026, aprobat pe 4 decembrie de Guvern, între deputata Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Larisa Novac, și deputatul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), Adrian Lebedinschi, la emisiunea ÎN CONTEXT, de la Moldova 1. În timp ce opoziția afirmă că cele trei miliarde de lei prevăzute pentru investițiile capitale reprezintă o sumă foarte mică, reprezentanții guvernării susțin că această alocare este o premieră, iar suma este cu un miliard de lei mai mare în acest an.