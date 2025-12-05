Comisia Europeană amendează platforma X cu120 de milioane de euro pentru încălcarea Actului privind serviciile digitale: „Europa nu va permite eludarea legii”
5 decembrie 2025
Comisia Europeană a anunțat la 5 decembrie prima sa decizie emisă în temeiul Actului privind serviciile digitale (DSA), aplicând o amendă de 120 de milioane de euro companiei X. Sancțiunea vizează încălcări repetate ale obligațiilor de transparență impuse platformelor online.
• • •
Comisia Europeană a anunțat la 5 decembrie prima sa decizie emisă în temeiul Actului privind serviciile digitale (DSA), aplicând o amendă de 120 de milioane de euro companiei X. Sancțiunea vizează încălcări repetate ale obligațiilor de transparență impuse platformelor online.
Comisia Europeană a anunțat la 5 decembrie prima sa decizie emisă în temeiul Actului privind serviciile digitale (DSA), aplicând o amendă de 120 de milioane de euro companiei X. Sancțiunea vizează încălcări repetate ale obligațiilor de transparență impuse platformelor online.
„Cumpăr BUN de-acasă” | Autoritățile îndeamnă cetățenii să susțină producătorii autohtoni: banii rămân în economia R. Moldova # Moldova1
Fiecare produs autohton cumpărat înseamnă resurse care se întorc în economia națională sub formă de locuri de muncă, investiții și dezvoltare rurală. Acesta este mesajul-cheie al campaniei „Cumpăr BUN de-acasă”, lansate în săptămâna curentă de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA). Secretarul de stat de la MAIA, Vasile Șarban, a subliniat, la emisiunea „Bună Dimineața” de la Moldova 1, că obiceiurile de consum ale fiecărui cetățean pot influența direct viitorul agriculturii și al comunităților rurale din țara noastră.
Capitală europeană fără rampe de acces: incluziunea persoanelor cu dizabilități între angajamente și realitate # Moldova1
Luna decembrie, în care este marcată Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități, este o perioadă de reflecție și de acțiune comună în sprijinul incluziunii sociale. În Republica Moldova, peste 162 de mii de persoane sunt diagnosticate cu o dizabilitate. Deși autoritățile raportează evoluții în sfera incluziunii, realitățile din teren arată că accesul la educație, infrastructură și servicii adaptate rămâne limitat.
FOTO | O tânără din Chișinău, de negăsit de mai multe zile: poliția cere ajutorul cetățenilor # Moldova1
Inspectoratul de Poliție Centru din municipiul Chișinău solicită sprijinul cetățenilor pentru găsirea unei tinere de 26 de ani, locuitoare a capitalei, care a dispărut fără urmă acum două zile.
Crimă șocantă la Telenești: un tânăr și un minor ar fi ucis și incendiat un bărbat de 58 de ani # Moldova1
După mai bine de două luni de verificări și investigații, Poliția a reținut doi suspecți, un tânăr de 26 de ani și un minor de 15 ani, în dosarul crimei din Văsieni, Telenești. Ei sunt bănuiți că ar fi ucis și incendiat un bărbat de 58 de ani.
Centrul care va schimba modul în care R. Moldova își pregătește forța de muncă și își dezvoltă industria, lansat la Chișinău # Moldova1
Cel mai mare centru de instruire și inovare în inginerie din Republica Moldova, TechZone, a fost lansat vineri, 5 decembrie, la Chișinău. Gestionat de reprezentanții Zonei Economice Libere „Bălți”, centrul va transforma modul în care R. Moldova își pregătește forța de muncă și își dezvoltă industria. Potrivit autorităților, specialiștii pregătiți aici vor contribui direct la creșterea competitivității și la integrarea țării noastre în lanțurile valorice europene.
Creșterea economică modestă a Republicii Moldova, estimată la doar 2 - 3% în acest an, nu poate susține parcursul european al țării, avertizează directorul executiv al Centrului Analitic Independent „Expert-Grup”, Adrian Lupușor. Prezent la Forumul de Integrare Europeană 2025, desfășurat pe 5 decembrie, la Chișinău, acesta a subliniat că R. Moldova are nevoie urgentă de un nou model de dezvoltare, orientat spre valoare adăugată, stabilitate macroeconomică și investiții publice masive în infrastructură.
Sindicatele solicită majorarea până la 17.400 de lei a salariilor pentru angajații din domeniul ordinii publice și securității # Moldova1
Salariile funcționarilor publici din domeniul ordinii publice și securității statului ar trebui majorate cu 20%, susține Federația Sindicatelor „Sindlex”. Creșterea ar apropia actualele salarii de cel mediu, prognozat în valoare de 17.400 de lei pentru anul 2026. Ministerul Afacerilor Interne (MAI) promite că salariile vor fi revizuite, dar nu oferă alte detalii.
Încetarea focului în Ucraina a devenit principalul interes al Statelor Unite, conform noii strategii naționale de securitate, publicate recent. Documentul revizuit subliniază că restabilirea stabilității strategice cu Rusia este prioritatea principală în Europa, alături de reconstrucția postbelică a Ucrainei, pentru a-i asigura supraviețuirea ca stat viabil, notează unian.net cu referire la Casa Albă.
DECLARAȚIE | Comitetul Parlamentar de Asociere R. Moldova – UE cere deschiderea negocierilor de aderare pe trei clustere, până la sfârșitul anului # Moldova1
Comitetul Parlamentar de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană (CPA RM–UE) solicită deschiderea negocierilor de aderare pe trei clustere până la finalele anului 2025, potrivit Declarației adoptate vineri, 5 decembrie, la Chișinău, în cadrul celei de-a 16-a reuniuni. Anunțul a fost făcut de copreședinții Comitetului, europarlamentarul Siegfried Mureșan și președintele Comisiei parlamentare pentru integrare europeană, Marcel Spatari, într-o conferință de presă.
RAPORT | Un copil din trei trăiește în sărăcie: decalaje dramatice între mediul urban și cel rural # Moldova1
Un copil din trei din Republica Moldova trăiește astăzi în sărăcie, iar aproape jumătate dintre copiii de la sate cresc în gospodării care nu-și pot acoperi nevoile de bază, potrivit raportului „Copiii din Moldova”, elaborat de Biroul Național de Statistică (BNS) și făcut public pe 5 decembrie.
Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano și Cortina d'Ampezzo se apropie cu pași grăbiți. Marele eveniment sportiv se va desfășura între 6 și 22 februarie și va fi transmis în direct și în exclusivitate de Moldova 1. Între timp, flacăra olimpică a ajuns în Italia, ea urmând să călătorească 12 mii de kilometri prin toate cele 20 de regiuni și peste 100 de provincii ale țării.
Cigarettes and cigarillos in Moldova will see a 10% price hike starting January 1, 2026, after the State Tax Service (SFS) set a new minimum retail price (reference price) for a standard pack of 20 units at 46.59 lei.
Oficiali moldoveni în SUA: „Reafirmăm sprijinul pentru Ucraina și întreprindem măsuri pentru reziliența R. Moldova” # Moldova1
Republica Moldova își reafirmă sprijinul necondiționat pentru Ucraina și întreprinde eforturi pentru a fortifica propria reziliență, cu sprijinul partenerilor strategici. Mesajele au fost transmise la Washington, de viceprim-ministrul Mihai Popșoi, ministru al Afacerilor Externe, și președintele Parlamentului, Igor Grosu.
FORUM | R. Moldova avansează pe calea integrării europene, însă ritmul reformelor trebuie accelerat considerabil # Moldova1
Republica Moldova înregistrează progrese vizibile pe calea aderării la Uniunea Europeană, însă ritmul reformelor trebuie accelerat considerabil. Finalizarea reformei justiției, creșterea competitivității economice, consolidarea capacității administrative, digitalizarea serviciilor publice rămân printre prioritățile semnalate atât de autoritățile naționale, cât și de partenerii europeni. Constatările au fost prezentate în cadrul Forumului de Integrare Europeană a Republicii Moldova 2025, desfășurat pe 5 decembrie.
PSRM cere echitate pentru autoritățile locale și lansează propriul model bugetar pentru anul 2026 # Moldova1
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) promite să „repare” dezechilibrele bugetare și să redea oamenilor controlul asupra comunităților și facturilor la energie, lansând un „buget alternativ 2026” - contrapropunere la proiectul votat pe 4 decembrie de Guvern.
Alexandru Munteanu: „Ambasadorul Ozerov își bate joc de noi. Dar nu vrem să ardem ultimul pod cu Rusia” # Moldova1
Republica Moldova trebuie să gestioneze relația cu Federația Rusă „cu fermitate, dar și prudență”, afirmă premierul Alexandru Munteanu, care a descris atitudinea ambasadorului agreat rus Oleg Ozerov vizavi de dronele rusești care cad în R. Moldova drept „arogantă” și „batjocoritoare”. În același timp, șeful Guvernului susține că soluționarea conflictului transnistrean trebuie să înceapă cu retragerea trupelor ruse, în afara „formatului 5+2 care nu mai funcționează”.
Primăria și CMC nu se pot înțelege privind ajustările bugetare: blocajul lasă angajații întreprinderilor municipale fără salarii # Moldova1
Modificările bugetare care ar asigura plata salariilor la sfârșit de an pentru angajații întreprinderilor municipale din Chișinău rămân mărul discordiei între Primărie și majoritatea aleșilor locali. O nouă încercare de a întruni Consiliul Municipal Chișinău (CMC) pe 5 decembrie, pentru a examina ajustările la buget, a eșuat din cauza lipsei de cvorum.
Peste 129 de milioane de lei, disponibili pentru noi împrumuturi: granturi mai mari pentru investițiile în procesarea post-recoltare # Moldova1
Fermierii din R. Moldova au la dispoziție peste 129 de milioane de lei pentru noi împrumuturi în agricultură, prin Programul „Facilitatea de Creditare în Agricultură” (FCA). Fiecare împrumut include o componentă de grant, alocată în funcție de tipul investiției.
Siegfried Mureșan, în exclusivitate la Moldova 1: „În următorii patru ani, integrarea europeană a R. Moldova va deveni ireversibilă” # Moldova1
Republica Moldova se află într-o etapă favorabilă procesului său de aderare, iar ritmul actual al reformelor va consolida definitiv vectorul european în următorii patru ani, afirmă președintele Delegației Parlamentului European pentru relațiile cu Republica Moldova, Siegfried Mureșan. Într-un interviu oferit în exclusivitate postului Moldova 1, eurodeputatul a subliniat că aderarea la UE va depinde, în mod special, de măsurile pe care le vor lua autoritățile de la Chișinău pentru întărirea justiției, asigurarea bunei funcționări a statului de drept și pentru securizarea frontierei.
Internaționalul moldovean Virgiliu Postolachi a marcat al doilea său gol pentru Universitatea Cluj. Atacantul a înscris în meciul cu Sepsi Sfântu Gheorghe din Cupa României și a stabilit scorul final de 2-2.
Administrația Trump anunță reducerea duratei de valabilitate a permiselor de lucru pentru numeroase categorii de imigranți, în cadrul unei serii de restricții decretate în urma atentatului mortal care a avut loc săptămâna trecută la Washington, imputat unui afgan, informează, pe 5 decembrie, AFP.
Bucureștenii sunt așteptați la urne duminică, 7 decembrie, să voteze primarul capitalei. Cel mai recent sondaj îl arată pe primul loc în preferințele alegătorilor pe Daniel Băluță. Acesta este urmat de Ciprian Ciucu, iar Anca Alexandrescu urcă o treaptă, după ce într-un sondaj anterior era cotată pe poziția a patra.
Premierul Munteanu, despre contrabanda cu armament de la Albița: „Nu pare că făcea parte dintr-un trafic organizat de armament” # Moldova1
Cazul contrabandei cu armament, înregistrat pe 20 noiembrie la vama Leușeni – Albița, ar fi mai degrabă unul separat decât unul „sistematic”, afirmă prim-ministrul Alexandru Munteanu. Potrivit șefului de Guvern, faptul că R. Moldova se află în proximitatea războiului ne face „vulnerabili”.
„Cererea începe să se prăbușească”. Rușii au început să economisească masiv la îmbrăcăminte # Moldova1
Consumatorii ruși își reduc cheltuielile pentru haine și merg tot mai rar în centrele comerciale, care în acest an s-au confruntat cu o scădere accentuată a traficului. În pofida săptămânii de reduceri dedicate „Black Friday”, în ultima săptămână din noiembrie mallurile din întreaga țară au înregistrat o scădere a vizitelor cu 4% față de anul trecut, relatează „Kommersant”, citând datele Mall Index.
Alertă de călătorie în Grecia: posibile perturbări ale circulației rutiere urmare a protestelor fermierilor # Moldova1
Cetățenii moldoveni care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Grecia sunt atenționați că protestele fermierilor eleni ar putea provoca perturbări semnificative ale traficului rutier în zilele următoare. Potrivit unei alerte de călătorie emise de Ambasada Republicii Moldova în Republica Elenă, manifestațiile continuă și pot duce la blocarea drumurilor naționale și a autostrăzilor, inclusiv a celor care fac legătura cu punctele de trecere a frontierei din nordul Greciei.
„Taxele sunt necesare”: Guvernul ar putea impune taxe pentru produsele comandate pe platforme precum Temu sau AliExpress # Moldova1
Guvernul pregătește schimbări în regimul coletelor comandate de pe platforme precum Temu, AliExpress și alte magazine online internaționale. Premierul Alexandru Munteanu a declarat că introducerea unor taxe este „necesară” atât din motive economice, cât și din rațiuni de siguranță. Oficialul a precizat că Ministerul Finanțelor finalizează acum cadrul de reglementare, iar măsurile vor fi anunțate în curând.
Bugetul pentru anul 2026 aprinde spiritele: PAS și PSRM, schimb de replici, în direct la Moldova 1, pe tema investițiilor capitale: „Este în premieră” # Moldova1
Schimb tensionat de replici pe marginea proiectului Legii bugetului de stat pentru anul 2026, aprobat pe 4 decembrie de Guvern, între deputata Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Larisa Novac, și deputatul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), Adrian Lebedinschi, la emisiunea ÎN CONTEXT, de la Moldova 1. În timp ce opoziția afirmă că cele trei miliarde de lei prevăzute pentru investițiile capitale reprezintă o sumă foarte mică, reprezentanții guvernării susțin că această alocare este o premieră, iar suma este cu un miliard de lei mai mare în acest an.
Atacuri nocturne cu drone în Ucraina: un copil de 12 ani a murit în Dnipropetrovsk, iar incendii masive au izbucnit în Harkov # Moldova1
Un băiat de 12 ani și-a pierdut viața, iar alte trei persoane au fost rănite în urma atacurilor lansate de forțele ruse în noaptea de 4 spre 5 decembrie asupra mai multor localități din regiunile Dnipropetrovsk și Harkov, potrivit autorităților ucrainene.
Ștefan Burghiu este de părere că banderola de căpitan al echipei Zimbru Chișinău trebuie să rămână la Mihai Ștefan # Moldova1
Aflat sub contract cu Zimbru Chișinău până la finalul acestui an, Ștefan Burghiu oferă un sfat conducătorilor clubului din capitală. Fundașul a declarat că banderola de căpitan trebuie să fie purtată în continuare de un fotbalist moldovean. În opinia lui Burghiu, Mihai Ștefan are calitățile necesare pentru a deveni noul lider al echipei conduse de Oleg Kubarev.
„Moldelectrica” va fi reorganizată în societate pe acțiuni: Guvernul lansează reforma strategică a sistemului energetic # Moldova1
Întreprinderea de stat „Moldelectrica”, operatorul sistemului de transport al energiei electrice, va fi reorganizată în societate pe acțiuni, la inițiativa Guvernului. Ministerul Energiei anunță că această reformă face parte dintr-un plan strategic de modernizare a sectorului energetic, de consolidare a guvernanței corporative și de aliniere la cerințele pieței europene.
UE înăsprește regulile privind comerțul cu pui de câine și pisică: microcipare obligatorie și restricții pentru anumite rase # Moldova1
Autoritățile UE intenționează să înăsprească regulile privind comerțul cu pui de câine și pisică, să introducă obligativitatea microcipării, să limiteze rasele nesănătoase și practicile de tăiere a cozii și urechilor, transmite DW.
Londra susține Kievul: active rusești de 9.1 miliarde de euro ar putea fi redirecționate către Ucraina # Moldova1
Guvernul Marii Britanii este pregătit să transfere Ucrainei active rusești înghețate în valoare de opt miliarde de lire sterline (aproximativ 9.1 miliarde de euro), relatează The Times, citând o sursă din cabinetul de miniștri.
Campanie Moldova 1 | SALVAȚI CONACELE AFLATE ÎN PARAGINĂ: Conacul cu vinuri premiate în Rusia și Franța, în anii 1800 # Moldova1
Odinioară una dintre cele mai elegante reședințe boierești, conacul din satul Leuntea, comuna Grădinița, Căușeni, degradează vizibil, pierzând din strălucirea care i-a adus faima. În cadrul campaniei „Salvați conacele aflate în paragină”, echipa de filmare Moldova 1 s-a deplasat în sud-estul țării pentru a prezenta istoria conacului de care se leagă începuturile vinificației din Basarabia, apreciate încă acum 200 de ani peste hotare.
SUA permit temporar tranzacțiile cu benzinăriile Lukoil din afara Rusiei, în ciuda sancțiunilor impuse companiei # Moldova1
Administrația Trump a anunțat joi că permite, temporar, tranzacțiile cu aproximativ 2.000 de benzinării Lukoil din afara Rusiei, deși compania se află sub sancțiuni americane din luna octombrie. Derogarea este valabilă până pe 29 aprilie 2026, potrivit unui anunț publicat pe site-ul Departamentului Trezoreriei SUA, citat de Reuters.
Tortura în închisori: Consiliul Europei constată progrese în R. Moldova, dar cere acțiuni ferme pentru a aborda ierarhiile informale ale deținuților # Moldova1
Că există ierarhii informale ale deținuților se știe nu doar din literatură, dar și din experiența pe teren în fostele închisori și lagăre ale URSS-ului, de unde a ieșit ierarhia criminală a acelor „vorî v zakone” (hoții din lege), corespondentul post-sovietic a ceea ce este mafia italiană sau albaneză.
Tragerea la sorți a fazei grupelor Campionatului Mondial de fotbal din 2026 se va desfășura în această seară la Washington, de la ora 19. Înaintea evenimentului, forul internațional a publicat câteva detalii organizatorice. Tom Brady, Wayne Gretzky, Aaron Judge și Shaquille O’Neal vor urca pe scenă, în timp ce fostul căpitan al reprezentativei Angliei, Rio Ferdinand, alături de renumita prezentatoare Samantha Johnson, vor conduce întreaga ceremonie.
Republica Moldova se pregătește să facă un pas important în protejarea pădurilor sale. Începând cu anul 2026, țara noastră va lansa primul Inventar Forestier Național, un program complex prin care vor fi evaluate starea pădurilor, volumul de masă lemnoasă, regenerarea naturală și sănătatea arborilor. Inițiativa devine posibilă datorită sprijinului financiar oferit de România, precum și implicării directe a specialiștilor români în procesul de instruire și organizare.
Rusia îi reeducă pe copiii ucraineni capturați nu doar în propriile tabere și centre, ci a implicat în acest proces și noul său prieten și partener - Coreea de Nord. Declarația a fost făcută de jurista Kateryna Rașevska, expertă a Centrului Regional pentru Drepturile Omului, în cadrul unei audieri în subcomitetul Senatului din Congresul SUA, relatează publicația The Moscow Times.
Premierul Munteanu: „Economia dă semne de revenire. FMI va revizui prognozele în creștere” # Moldova1
Economia Republicii Moldova dă primele semne clare de revenire, spune premierul Alexandru Munteanu, care estimează pentru acest an o creștere de aproximativ 2%. Oficialul afirmă că producția industrială, exporturile și investițiile private au început să crească, iar prognozele pozitive au fost confirmate și în discuțiile avute în această dimineață cu misiunea Fondului Monetar Internațional. Declarațiile au fost făcute în această seară, în cadrul emisiunii „Cabinetul din Umbră” de la Jurnal TV.
