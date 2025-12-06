Prețul „gradelor” urcă! Statul face alcoolul mai tare doar la factură
Bani.md, 6 decembrie 2025 11:30
Guvernul Federației Ruse se pregătește pentru o nouă rundă de scumpiri pe piața băuturilor alcoolice. Începând cu 1 ianuarie 2026, accizele vor crește semnificativ – între 8,9% și 31%, potrivit proiectului de modificare a Codului Fiscal transmis Dumei de Stat. Cea mai severă majorare îi vizează pe producătorii și importatorii de vin, măsura urmând să […]
Alte ştiri de Bani.md
Acum 15 minute
11:40
Omul de afaceri din Chișinău Vlad Musteață reacționează public după apariția unor informații în presă potrivit cărora ar fi fost reținut în România, iar compania pe care o conduce ar fi vizată într-un dosar de evaziune fiscală. Într-o postare publică, Musteață califică aceste afirmații drept „false” și „parte a unei campanii de denigrare”. „Am văzut […] Articolul „Fake news la pachet”! Musteață dezminte zvonurile despre reținere și evaziune apare prima dată în Bani.md.
Acum 30 minute
11:30
Guvernul Federației Ruse se pregătește pentru o nouă rundă de scumpiri pe piața băuturilor alcoolice. Începând cu 1 ianuarie 2026, accizele vor crește semnificativ – între 8,9% și 31%, potrivit proiectului de modificare a Codului Fiscal transmis Dumei de Stat. Cea mai severă majorare îi vizează pe producătorii și importatorii de vin, măsura urmând să […]
Acum o oră
11:20
Doar unul din patru moldoveni reușește să pună bani deoparte. BNM: Economisirea rămâne la un nivel critic de scăzut # Bani.md
Gradul de economisire al populației din Republica Moldova rămâne redus, arată cele mai noi date ale Băncii Naționale. Conform sondajului, 74,7% dintre respondenți declară că nu au reușit să economisească nimic în ultimele șase luni, ceea ce confirmă fragilitatea situației financiare a gospodăriilor și presiunile persistente asupra bugetelor familiale. Printre cei care totuși reușesc să […]
11:00
Mascații au intrat peste imperiul imobiliar al lui Vlad Musteață, vizat într-un mega-dosar de evaziune și bani spălați # Bani.md
Serviciul de Investigare a Criminalității Economice (SICE) din România a efectuat vineri, 5 decembrie, percheziții la sediul companiei imobiliare North Bucharest Investments (NBI), într-un dosar ce vizează suspiciuni de evaziune fiscală în formă continuată și agravantă, precum și spălare de bani. Surse judiciare citate de Mediafax afirmă că firma are legături directe cu omul de […]
Acum 2 ore
10:50
Calea Ferată din Moldova anunță organizarea unei serii de licitații în perioada 22–24 decembrie 2025, prin care vor fi valorificate locomotive, vagoane, boghiuri, containere, materiale metalice, bunuri imobile și piese de schimb. Prima rundă de licitații va avea loc pe 22 decembrie 2025, la ora 09:00, în regim „cu reducere", când vor fi scoase la […]
Acum 24 ore
17:30
UE amendează platforma X a lui Elon Musk cu 120 milioane euro, iar TikTok intră sub supraveghere strictă # Bani.md
Comisia Europeană a aplicat platformei X o amendă de 120 de milioane de euro pentru încălcarea obligațiilor de transparență prevăzute de Regulamentul privind serviciile digitale (DSA) și a aprobat angajamentele obligatorii asumate de TikTok pentru respectarea acelorași norme. Potrivit ANCOM, deciziile marchează un pas major în consolidarea siguranței și responsabilității mediului online în Uniunea Europeană. […]
16:40
Antalya doboară două recorduri turistice în 2025: moldovenii rămân printre vizitatorii fideli # Bani.md
Antalya, capitala turismului turcesc, a înregistrat două noi recorduri istorice atât în primele 11 luni ale anului, cât și în luna noiembrie, iar printre vizitatorii fideli ai destinației se numără și moldovenii — peste 182 de mii în 2025, chiar dacă numărul lor a scăzut ușor cu 1%, scrie presa din Turcia. Destinația a fost […]
15:50
Corupție la nivel înalt! 5 milioane de lei ridicați și 7 reținuți în dosarul achizițiilor publice # Bani.md
Centrul Național Anticorupție anunță că, în urma perchezițiilor desfășurate joi, 4 decembrie, în cadrul unui dosar de corupție în achiziții publice, au fost ridicate sume totale ce depășesc 5 milioane de lei, găsite în diferită valută la domiciliile și birourile unor agenți economici și funcționari publici. Proveniența banilor urmează a fi stabilită în cadrul urmăririi […]
15:40
Modernizarea aeroportului începe cu o notă de plată usturătoare! 2,2 milioane doar pentru expertiză # Bani.md
Aeroportul Internațional Chișinău a lansat o licitație în valoare de 2,2 milioane de lei pentru achiziția de servicii de consultanță necesare proiectului de reconstrucție și modernizare a terminalului de pasageri. Potrivit caietului de sarcini, consultanța va acoperi toate etapele critice ale proiectului: verificarea documentației tehnice existente, asistență în procesul de achiziție a lucrărilor și supraveghere […]
15:40
Averea ultra-bogaților din întreaga lume a atins un nou maxim istoric, potrivit raportului anual al băncii elvețiene UBS. Numărul miliardarilor a crescut cu 196 în acest an, exclusiv persoane care și-au construit singure averea, iar grupul global numără acum aproape 3 000 de membri. Acești nou-veniți au adăugat 386,5 miliarde de dolari la averea totală, […]
15:20
4 din 10 joburi libere sunt la stat: criză de personal în administrație, educație și sănătate # Bani.md
Cele mai mari insuficiențe de personal din Republica Moldova persistă în administrația publică, sistemul medical și învățământ, potrivit datelor publicate de Biroul Național de Statistică. În trimestrul III al anului 2025 au fost înregistrate circa 33,8 mii locuri de muncă vacante la nivel național, iar rata posturilor libere a ajuns la 4,9%, în creștere față […]
15:00
Benzina și motorina se ieftinesc, dar încă nu au revenit la prețurile de dinaintea sancțiunilor # Bani.md
Motorina a coborât din nou sub pragul de 20 de lei litrul, după două săptămâni consecutive de ieftiniri. Media zilnică a diminuării a fost de circa 0,6%, ceea ce a generat o scădere cumulată de 1,27 lei/litru. Benzina a urmat aceeași direcție, deși într-un ritm mai lent. Ieftinirile vin pe fundalul scăderii cotațiilor internaționale Platts […]
14:40
Criză pe șine! Fermierii spun că noile tarife riscă să alunge exporturile de pe calea ferată # Bani.md
Asociația exportatorilor de cereale „Agrocereale" solicită conducerii întreprinderii Căile Ferate ale Moldovei (CFM) un răspuns oficial la demersul expediat pe 5 septembrie 2025 privind modificarea politicii tarifare pentru transportul feroviar de mărfuri, intrată în vigoare la 1 octombrie 2025. Într-o scrisoare adresată directorului întreprinderii, Serghei Cotelinic, organizația atrage atenția că noile tarife riscă să afecteze […]
14:20
În trimestrul III al anului trecut plățile cu cardul au depășit pentru prima dată pragul de 50 miliarde de lei, iar în același trimestru din 2025 au ajuns la peste 61 miliarde de lei. Volumul total al plăților cu cardul din ultimele 12 luni a urcat la 225 miliarde de lei, ceea ce reflectă o […]
13:20
Proiectul național MIA Plăți Instant a fost distins cu Silver Award la Romanian PR Awards 2024, (link activ: https://mia.bnm.md/ro/node/22) în categoria Tech PR & Communication Innovation. Gala a avut loc în luna noiembrie la București și a reunit unele dintre cele mai eficiente campanii de comunicare din regiune. Premiul reprezintă o recunoaștere internațională a modului […]
13:10
VIDEO Masa rotundă Abordări moderne în prevenirea și tratamentul adicțiilor, reducerea riscurilor și reinserția socială # Bani.md
În Republica Moldova, consumul de droguri, alcool și tutun crește îngrijorător, iar cel mai afectat grup sunt minorii și adolescenții. Specialiștii avertizează că fenomenul se extinde rapid și devine tot mai complex, din cauza apariției substanțelor noi, dar și a lipsei unei strategii naționale de prevenire. Subiectul a fost discutat în cadrul mesei rotunde „Abordare […]
13:00
Istanbul și Sharm el-Sheikh au dominat cerul Moldovei! Trafic record de 5,7 milioane de pasageri în noiembrie # Bani.md
Aeroportul Internațional Chișinău a înregistrat în luna noiembrie un total de 5,7 milioane de pasageri, potrivit datelor oficiale privind distribuția traficului pe destinații. Cele mai solicitate rute rămân cele spre huburile mari din Turcia și Egipt, dar și către principalele capitale europene. Istanbul se menține în fruntea clasamentului, cumulând 11,7% din totalul pasagerilor transportați în […]
12:30
Salariul rămâne principa sursă de venit financiar al gospodăriilor din Republica Moldova, în timp ce distribuția veniturilor arată în continuare discrepanțe majore, potrivit Bancii Naționale a Moldovei care a radiografiat veniturile populației, pe baza unui sondaj realizat pe un eșantion de 1.029 de persoane din diferite categorii de vârstă, medii de trai, sexe și niveluri […]
12:10
Ipotecile au împins piața în delir! Creditele imobiliare s-au majorat cu 143%, iar prețurile au luat-o razna # Bani.md
Costurile în sectorul construcțiilor au continuat să crească în 2024, însă într-un ritm mai moderat comparativ cu anii anteriori, arată datele Băncii Naționale a Moldovei. Scumpirile au fost generate în special de materialele de construcție și de lucrările de construcție-montaj. După avansul accelerat din perioada 2020–2022, indicele prețurilor în construcții și-a temperat semnificativ ritmul de […]
12:00
Ministerul Justiției a venit cu explicații oficiale privind utilizarea programului rusesc TrueConf în sistemul judecătoresc, după criticile formulate de experți și presă. Într-un răspuns pentru Rupor.md, citat de Reliattea, instituția a admis că software-ul folosit în prezent este tehnic depășit și nu mai corespunde cerințelor actuale ale procesului de digitalizare. Potrivit ministerului, Agenția de Administrare a […]
Ieri
11:40
Comisia Europeană a introdus Rusia pe lista neagră a țărilor cu risc ridicat de spălare a banilor # Bani.md
Comisia Europeană a decis să includă Rusia în lista neagră a jurisdicțiilor cu risc ridicat de spălare a banilor și finanțare a terorismului, transmite Politico, citat de RBK, care a consultat un document anexă la registrul oficial al UE. Deși pe site-ul Comisiei lista nu a fost încă actualizată, ultima versiune datează din august și […]
11:30
Populația de copii (0–17 ani) a scăzut la 494.099 la 1 ianuarie 2025 față de 508,7 mii la 1 ianuarie 2024. În doar doi ani, cifra s-a redus de la 27.182 născuți-vii în 2022 la 23.648 în 2024, un declin structural care reflectă emigrarea masivă și o natalitate foarte scăzută, arată datele Biroului Național de […]
11:30
Tranzacția anului: Netflix câștigă duelul pentru Warner Bros. cu o ofertă de 28 de dolari pe acțiune # Bani.md
Netflix a câștigat duelul ofertelor pentru preluarea Warner Bros. Discovery (WBD) și va începe negocierile exclusive pentru finalizarea tranzacției, au declarat surse citate de Deadline, vineri. Oferta Netflix, evaluată la aproximativ 28 de dolari pe acțiune, este în mare parte în numerar. Procesul rapid de achiziție a început după ce Warner Bros. Discovery s-a declarat […]
11:20
Etichetele „mincinoase”, interzise! Ambalajele nu mai pot afișa fructe dacă produsul conține doar arome # Bani.md
Etichetele produselor alimentare care conțin doar arome nu mai pot afișa imagini cu fructe sau legume, după intrarea în vigoare a noilor prevederi din Legea privind informarea consumatorilor. Modificările, aplicabile din 11 noiembrie, stabilesc reguli stricte menite să elimine confuziile create de ambalaje care sugerează ingrediente inexistente în produs, precizează Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor […]
11:10
Republica Moldova a pierdut două poziții în Indicele Global al Păcii pentru 2025, situându-se pe locul 66 din 163 de state analizate. Țara este încadrată între Zambia și Uzbekistan, iar declasarea reflectă presiunea generată de războiul din vecinătate, vulnerabilitățile economice și riscurile de securitate din regiunea Europei de Est. Clasamentul prezentat de Institutul pentru Economie […]
10:50
10:50

Populația de copii (0–17 ani) a scăzut la 494.099 la 1 ianuarie 2025. În doar doi ani, cifra s-a redus de la 270.182 născuți-vii în 2022 la 24.123 în 2024, un declin structural care reflectă emigrarea masivă și o natalitate foarte scăzută, arată datele Biroului Național de Statistică. Ponderea copiilor în totalul populației continuă să […]
10:20
Investitorii speriați de controale abuzive, legislație arbitrară și haos în instituțiile statului # Bani.md
Mediul de afaceri se confruntă cu o instabilitate cronică a reglementărilor, modificări legislative frecvente și insuficient fundamentate, ceea ce „amplifică percepția riscului pentru investitorii existenți și potențiali". Autoritățile că, în loc să stabilizeze economia, au produs „incertitudine sporită" prin inițiative motivate politic, potrivit unui document intern al comunității de afaceri americane din Moldova – Am
09:30
Guvernul pune bir pe coletele de pe Temu, Shein și Aliexpress! Munteanu pregătește lovitura pentru cumpărătorii online # Bani.md
Premierul Alexandru Munteanu a anunțat, în cadrul emisiunii „Cabinetul din umbră” de la Jurnal TV, că Executivul lucrează la introducerea unor taxe pentru coletele comandate online din afara țării. Măsura ar urma să închidă o serie de lacune economice și să sporească siguranța controlului asupra mărfurilor intrate în Republica Moldova. „Da, noi avem de gând, […] Articolul Guvernul pune bir pe coletele de pe Temu, Shein și Aliexpress! Munteanu pregătește lovitura pentru cumpărătorii online apare prima dată în Bani.md.
09:20
Fumătorii vor plăti mai mult pentru țigări în 2026, după ce Serviciul Fiscal de Stat a stabilit un nou preț de referință obligatoriu pentru piața tutunului. Dacă în 2025 un pachet nu putea fi vândut sub 42,35 lei, anul viitor pragul minim crește la 46,59 lei – o majorare de peste patru lei per pachet. […] Articolul Fumătorii vor plăti mai mult în 2026: prețul minim la țigări va fi de 46,59 lei pe pachet apare prima dată în Bani.md.
09:10
Administraţia Trump a autorizat joi derularea de tranzacţii cu benzinăriile Lukoil din afara Rusiei, acordând o derogare de la sancţiunile impuse în octombrie pentru rolul pe care veniturile companiei petroliere îl joacă în sprijinirea războiului Moscovei în Ucraina, transmite Reuters. Potrivit unui comunicat postat pe site-ul Trezoreriei SUA, tranzacţiile cu benzinăriile Lukoil sunt autorizate până […] Articolul Vânzarea benzinăriilor se amână: Lukoil primește timp suplimentar până în aprilie 2026 apare prima dată în Bani.md.
4 decembrie 2025
18:00
Alphabet, Apple și Microsoft conduc clasamentul global al profitabilității, fiecare dintre ele înregistrând profituri nete de peste 100 de miliarde de dolari în 2025, transmite platforma Visual Capitalist. Clasamentul celor mai profitabile companii din lume în 2025 evidențiază o concentrare puternică a veniturilor în domeniile tehnologiei, finanțelor și energiei. Ca și în anii precedenți, firmele […] Articolul Topul mondial al profiturilor: giganții tech domină clasamentul din 2025 apare prima dată în Bani.md.
17:20
România, Bulgaria și Grecia pun în mișcare coridorul Marea Neagră – Marea Egee. Ruta are extensie spre Moldova # Bani.md
Bulgaria, Grecia și România au semnat la Bruxelles, un Memorandum de Înțelegere care pune în mișcare unul dintre cele mai mari proiecte de infrastructură regională ale ultimilor ani: dezvoltarea unei axe de transport care să conecteze Marea Egee cu Marea Neagră. Documentul stabilește cooperarea celor trei state în cadrul Platformei pentru Coridorul Marea Neagră – […] Articolul România, Bulgaria și Grecia pun în mișcare coridorul Marea Neagră – Marea Egee. Ruta are extensie spre Moldova apare prima dată în Bani.md.
16:30
FIA a lansat Cartea Albă 2025: opt domenii de reformă pentru accelerarea integrării europene # Bani.md
Asociația Investitorilor Străini din Republica Moldova (FIA) a prezentat cea de-a noua ediție a Cărții Albe 2025 – document strategic considerat principalul instrument de dialog dintre mediul de afaceri și autorități. Publicația apare în contextul noului statut al Republicii Moldova de țară candidată la Uniunea Europeană și pune pe masă o agendă amplă de reforme […] Articolul FIA a lansat Cartea Albă 2025: opt domenii de reformă pentru accelerarea integrării europene apare prima dată în Bani.md.
16:20
Grupul energetic maghiar MOL este interesat să cumpere activele internaționale ale gigantului petrolier rus Lukoil, aflat sub sancțiuni americane, au declarat pentru REUTERS trei surse familiare cu negocierile. Compania se alătură astfel listei tot mai lungi de potențiali cumpărători care încearcă să preia activele pe care Lukoil este obligată să le vândă până la termenul-limită […] Articolul Ungurii vor o bucată din imperiul Lukoil scos la vânzare după sancțiunile SUA apare prima dată în Bani.md.
16:00
Radu Marian pune frână proiectului privind creșterea plafonului TVA: ”O să ducă la majorarea deficitului” # Bani.md
Deputatul PAS, Radu Marian, califică drept populistă propunerea Partidului Nostru privind extinderea scutirii de TVA pentru agenții economici cu cifra de afaceri de până la 3,2 milioane de lei. Potrivit lui, o asltfel de modificare ar afecta bugetul și ar descuraja dezvoltarea companiilor. „Nu putem să majorăm brusc acest plafon din două motive. Unul, pentru […] Articolul Radu Marian pune frână proiectului privind creșterea plafonului TVA: ”O să ducă la majorarea deficitului” apare prima dată în Bani.md.
15:50
Drumurile și poliția înghit miliarde, cultura și justiția rămân la coadă în bugetul pentru 2026 # Bani.md
Bugetul de stat pentru 2026 evidențiază o distribuție diferențiată a resurselor, cu alocări mari pentru infrastructură, afaceri interne și agricultură, în timp ce alte ministere și instituții centrale vor funcționa cu bugete mai mici, potrivit proiectului aprobat de Guvern. Astfel, Ministerul Infrastructurii va avea cel mai mare buget. Este vorba de 6,64 miliarde lei. Cea […] Articolul Drumurile și poliția înghit miliarde, cultura și justiția rămân la coadă în bugetul pentru 2026 apare prima dată în Bani.md.
14:50
Munca la negru înflorește în construcții! Peste jumătate dintre angajați lucrează fără acte # Bani.md
Deși numărul persoanelor ocupate este în creștere, munca la negru rămâne prezentă. Aproape unul din cinci angajați lucrează informal, iar în construcții peste jumătate dintre muncitori activează fără acte, potrivit datelor Biroului Național de Statistică. La sfârșitul trimestrului III 2025, din totalul persoanelor ocupate, 18,7% lucrau informal, iar în sectorul construcțiilor peste 54% dintre muncitori […] Articolul Munca la negru înflorește în construcții! Peste jumătate dintre angajați lucrează fără acte apare prima dată în Bani.md.
14:50
Ungaria a anunțat miercuri că va contesta la Curtea de Justiție a Uniunii Europene planul care interzice statelor membre importul de gaz și petrol din Rusia, iar Slovacia se va alătura demersului. Budapesta califică această inițiativă drept „un dictat inacceptabil” al Bruxelles-ului, care ar încălca tratatele UE și ar pune în pericol securitatea energetică națională, […] Articolul Embargoul UE pe gaz și petrol din Rusia, contestat în judecată de Ungaria și Slovacia apare prima dată în Bani.md.
14:20
Fracțiunea socialiștilor propune introducerea unei taxe majore pe supraprofiturile băncilor comerciale, printr-un proiect de lege depus astăzi în Parlament. Inițiativa prevede dublarea impozitului pe venitul instituțiilor financiare, de la cota actuală de 12% la 25%, aplicabilă în perioada 2025–2027. Băncile au acumulat în ultimii ani profituri de peste 17 miliarde de lei, bani pe care […] Articolul Băncile, puse la plată! Profiturile acestora ar putea fi impozitate cu 25% apare prima dată în Bani.md.
13:50
Supervizor al finanțelor publice: Moldova va avea un Consiliu Fiscal autonom până în anul 2028 # Bani.md
Republica Moldova va institui până în 2028 un Consiliu Fiscal independent, conform angajamentelor asumate în procesul de armonizare cu normele Uniunii Europene. Instituția va evalua prognozele macroeconomice și politicile bugetar-fiscale, având rolul de a crește transparența și disciplina în gestionarea finanțelor publice. Ministerul Finanțelor a demarat ajustarea cadrului legislativ, cu sprijinul Programului de circumscripție al […] Articolul Supervizor al finanțelor publice: Moldova va avea un Consiliu Fiscal autonom până în anul 2028 apare prima dată în Bani.md.
13:50
Gata cu salariile nesimțite! Guvernul pregătește tăieri dure în instituțiile cu lefuri umflate # Bani.md
Guvernul lucrează la noua lege a salarizării, un proiect care ar urma să schimbe modul în care sunt plătiți angajații din sectorul public. Autoritățile își propun ca noul sistem să fie gata în câteva luni, astfel încât, în scenariul optimist, acesta să intre în vigoare de la 1 septembrie 2026, iar cel târziu de la […] Articolul Gata cu salariile nesimțite! Guvernul pregătește tăieri dure în instituțiile cu lefuri umflate apare prima dată în Bani.md.
12:10
Economistul Iurie Rija atrage atenția că subvențiile în agricultură nu sunt „cadouri politice”, ci investiții cu randament real pentru economie. Într-o analiză publicată recent, acesta explică faptul că fiecare leu direcționat spre agricultură generează efecte multiplicatoare. Este vorba de mișcarea capitalului privat, creează locuri de muncă în mediul rural, stimulează exporturile și alimentează bugetul de […] Articolul Statul ia banii fermierilor și îi arde în administrație apare prima dată în Bani.md.
12:00
Bugetele pentru 2026, contestate de sindicate: se cere convocarea urgentă a comisiei de negocieri colective # Bani.md
Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) solicită Guvernului să supună de urgență dezbaterii, în cadrul Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective, proiectele bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale, bugetului fondurilor de sănătate, modificările la Legea salarizării și hotărârea privind salariul minim pentru 2026. Documentele au fost aprobat în cadrul ședinței de astăzi a […] Articolul Bugetele pentru 2026, contestate de sindicate: se cere convocarea urgentă a comisiei de negocieri colective apare prima dată în Bani.md.
Mai mult de 2 zile în urmă
10:50
Întreprinderea de Stat „Moldelectrica” urmează să fie reorganizată în societate pe acțiuni, potrivit unui proiect de ordin al ministrului Energiei, Dorin Junghietu, aflat în proces de coordonare instituțională. Documentul indică că urmează să fie aprobat și Planul de acțiuni privind transformarea operatorului energetic și responsabilitățile instituțiilor implicate. Conform proiectului, implementarea reorganizării ar urma să fie […] Articolul Reorganizare în energetică: ÎS ”Moldelectrica” urmează să devină societate pe acțiuni apare prima dată în Bani.md.
09:50
Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării a revizuit în sens ascendent prognoza de creștere a Produsului Intern Brut pentru anul 2025 – de la 1,3% la 1,8%. Ajustarea a fost făcută în baza datelor mai bune decât se aștepta privind evoluția economiei în trimestrul II din acest an, dar și prin integrarea impactului Planului de Creștere […] Articolul Guvernul umflă economia! Prognoza pentru 2025 sare brusc la 1,8% apare prima dată în Bani.md.
09:20
România pregătește „Fondul Moldova”: 250 milioane euro capital inițial pentru investiții în țara noastră # Bani.md
Senatul României a adoptat tacit propunerea legislativă privind înființarea „Fondului Moldova”, un fond de investiții alternativ cu capital public și privat, organizat ca societate pe acțiuni, cu sediul în România. Decizia a fost constatată în această săptămână, după ce termenul de dezbatere a expirat pe 26 noiembrie, fiind anunțată în plen de președintele Senatului, Mircea […] Articolul România pregătește „Fondul Moldova”: 250 milioane euro capital inițial pentru investiții în țara noastră apare prima dată în Bani.md.
3 decembrie 2025
18:10
Kremlinul, foc și pară după decizia UE de a renunța la gazul rusesc: ”Vor cumpăra mai scump” # Bani.md
Decizia Europei de a înceta să mai importe gaz rusesc şi de a achiziţiona surse de energie mai scumpe va accelera procesul de pierdere a poziţiei de lider economic de către Uniunea Europeană, a avertizat miercuri purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. Acesta a declarat că măsura „nu va face decât să accelereze procesul […] Articolul Kremlinul, foc și pară după decizia UE de a renunța la gazul rusesc: ”Vor cumpăra mai scump” apare prima dată în Bani.md.
17:50
Pornhub intră în jocul petrolului! Fostul proprietar cere SUA permisiunea să cumpere activele Lukoil # Bani.md
Benzinărie Lukoil în New York, stțnga, Priscila și Bernd Bergmair, în mai 2025, dreapta. Sursa foto: Colaj Getty Images Omul de afaceri austriac Bernd Bergmair – fost coproprietar al portalului de conținut pentru adulți Pornhub – s-a adresat Departamentului Trezoreriei SUA cu o solicitare de a cumpăra activele externe ale „Lukoil”, companie aflată sub sancțiuni, […] Articolul Pornhub intră în jocul petrolului! Fostul proprietar cere SUA permisiunea să cumpere activele Lukoil apare prima dată în Bani.md.
17:40
Cale ferată România – Republica Moldova: Lucrările de reabilitare pe traseul Fălciu-Cantemir avansează # Bani.md
CFR Infrastructură Iași anunță că, la finalul lunii noiembrie, a fost recepționată lucrarea de revopsire a celei de-a doua deschideri a podului feroviar peste Prut. Intervenția marchează finalizarea lucrărilor la toate cele trei deschideri ale podului, fiind o etapă importantă în modernizarea conexiunii feroviare dintre România și Republica Moldova. Reabilitarea podului se desfășoară în paralel […] Articolul Cale ferată România – Republica Moldova: Lucrările de reabilitare pe traseul Fălciu-Cantemir avansează apare prima dată în Bani.md.
17:20
Ministrul Energiei evită răspunderea? La licitația de milioane răspunsul e semnat de secretarul de stat # Bani.md
Ministerul Energiei a transmis răspunsurile la întrebările privind licitația de 114 milioane de euro pentru proiectul Termoelectrica, însă documentul oficial nu a fost semnat de ministrul Dorin Junghietu, ci de secretarul de stat Cristina Pereteatcu. Răspunsul a fost expediat pe 3 decembrie 2025 redacției BANI.MD și vizează procedura de achiziții pentru instalarea centralelor de cogenerare […] Articolul Ministrul Energiei evită răspunderea? La licitația de milioane răspunsul e semnat de secretarul de stat apare prima dată în Bani.md.
