Statul ia banii fermierilor și îi arde în administrație
Bani.md, 4 decembrie 2025 12:10
Economistul Iurie Rija atrage atenția că subvențiile în agricultură nu sunt „cadouri politice", ci investiții cu randament real pentru economie. Într-o analiză publicată recent, acesta explică faptul că fiecare leu direcționat spre agricultură generează efecte multiplicatoare. Este vorba de mișcarea capitalului privat, creează locuri de muncă în mediul rural, stimulează exporturile și alimentează bugetul de
Acum 30 minute
12:10
12:00
Bugetele pentru 2026, contestate de sindicate: se cere convocarea urgentă a comisiei de negocieri colective # Bani.md
Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) solicită Guvernului să supună de urgență dezbaterii, în cadrul Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective, proiectele bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale, bugetului fondurilor de sănătate, modificările la Legea salarizării și hotărârea privind salariul minim pentru 2026. Documentele au fost aprobat în cadrul ședinței de astăzi a
Acum 2 ore
10:50
Întreprinderea de Stat „Moldelectrica" urmează să fie reorganizată în societate pe acțiuni, potrivit unui proiect de ordin al ministrului Energiei, Dorin Junghietu, aflat în proces de coordonare instituțională. Documentul indică că urmează să fie aprobat și Planul de acțiuni privind transformarea operatorului energetic și responsabilitățile instituțiilor implicate. Conform proiectului, implementarea reorganizării ar urma să fie
Acum 4 ore
09:50
Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării a revizuit în sens ascendent prognoza de creștere a Produsului Intern Brut pentru anul 2025 – de la 1,3% la 1,8%. Ajustarea a fost făcută în baza datelor mai bune decât se aștepta privind evoluția economiei în trimestrul II din acest an, dar și prin integrarea impactului Planului de Creștere
09:20
România pregătește „Fondul Moldova”: 250 milioane euro capital inițial pentru investiții în țara noastră # Bani.md
Senatul României a adoptat tacit propunerea legislativă privind înființarea „Fondului Moldova", un fond de investiții alternativ cu capital public și privat, organizat ca societate pe acțiuni, cu sediul în România. Decizia a fost constatată în această săptămână, după ce termenul de dezbatere a expirat pe 26 noiembrie, fiind anunțată în plen de președintele Senatului, Mircea
Acum 24 ore
18:10
Kremlinul, foc și pară după decizia UE de a renunța la gazul rusesc: ”Vor cumpăra mai scump” # Bani.md
Decizia Europei de a înceta să mai importe gaz rusesc şi de a achiziţiona surse de energie mai scumpe va accelera procesul de pierdere a poziţiei de lider economic de către Uniunea Europeană, a avertizat miercuri purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. Acesta a declarat că măsura „nu va face decât să accelereze procesul
17:50
Pornhub intră în jocul petrolului! Fostul proprietar cere SUA permisiunea să cumpere activele Lukoil # Bani.md
Benzinărie Lukoil în New York, stțnga, Priscila și Bernd Bergmair, în mai 2025, dreapta. Sursa foto: Colaj Getty Images Omul de afaceri austriac Bernd Bergmair – fost coproprietar al portalului de conținut pentru adulți Pornhub – s-a adresat Departamentului Trezoreriei SUA cu o solicitare de a cumpăra activele externe ale „Lukoil", companie aflată sub sancțiuni,
17:40
Cale ferată România – Republica Moldova: Lucrările de reabilitare pe traseul Fălciu-Cantemir avansează # Bani.md
CFR Infrastructură Iași anunță că, la finalul lunii noiembrie, a fost recepționată lucrarea de revopsire a celei de-a doua deschideri a podului feroviar peste Prut. Intervenția marchează finalizarea lucrărilor la toate cele trei deschideri ale podului, fiind o etapă importantă în modernizarea conexiunii feroviare dintre România și Republica Moldova. Reabilitarea podului se desfășoară în paralel
17:20
Ministrul Energiei evită răspunderea? La licitația de milioane răspunsul e semnat de secretarul de stat # Bani.md
Ministerul Energiei a transmis răspunsurile la întrebările privind licitația de 114 milioane de euro pentru proiectul Termoelectrica, însă documentul oficial nu a fost semnat de ministrul Dorin Junghietu, ci de secretarul de stat Cristina Pereteatcu. Răspunsul a fost expediat pe 3 decembrie 2025 redacției BANI.MD și vizează procedura de achiziții pentru instalarea centralelor de cogenerare
17:10
Autoritățile ruse au început blocarea platformei de jocuri Roblox, după ce în ultimele zile Roskomnadzor a acuzat serviciul de „influență negativă asupra dezvoltării spiritual-morale a copiilor". În cursul zilei de 3 decembrie, mii de utilizatori din Rusia au raportat probleme de acces la aplicația mobilă, la site și la conturile personale, potrivit Downdetector și presei
17:10
Statul își stimulează „gardienii informației”: sporuri salariale de 40% pentru cei care luptă cu dezinformarea # Bani.md
Angajații din instituțiile statului care se ocupă de monitorizarea informațională, comunicarea strategică, contracararea dezinformării și organizarea managementului crizelor ar urma să primească un spor salarial de 40% din suma anuală a salariilor de bază, potrivit unui proiect de lege elaborat de Ministerul Finanțelor și examinat de către secretarii de stat. Modificarea este inclusă în proiectul
16:40
Competitivitate made in Chișinău! Ofertantul mai ieftin, out, iar supraprețul pe placul Ministerului Energiei # Bani.md
BCC Group cere reincluderea în licitația pentru cogenerare la Termoelectrica și acuză excluderea „formală" din competiție. Compania invocă o ofertă de 75,18 mil. euro, cu peste 36 mil. euro mai mică decât prețurile rămase în cursă BCC Group a transmis pe 28 noiembrie 2025 o adresare oficială ministrului Energiei, Dorin Junghietu (cu copie Președinției, SIS,
16:20
Oferte umflate la Termoelectrica! Ministerul Energiei se face că plouă și pasează la Banca Mondială # Bani.md
Ministerul Energiei a răspuns întrebărilor BANI.MD cu privire la licitația pentru noile centrale de cogenerare ale Termoelectrica (PIESACET-2), în contextul diferenței de peste 36 milioane euro dintre prețul estimat (81 mil. euro) și ofertele rămase în cursă (111,5–114 mil. euro). Instituția precizează că evaluarea ofertelor este în derulare „strict în conformitate cu Regulamentul de achiziții
16:00
Bitcoin a atins miercuri cel mai ridicat nivel din ultimele două săptămâni, urcând până la aproximativ 93 965 de dolari, înainte de a se stabiliza în jurul valorii de 93 380 de dolari. Și alte criptomonede importante, inclusiv Ether, au înregistrat creșteri moderate, scrie bloomberg.com. Revenirea vine după o corecție amplă a pieței, începută în
15:00
Calitatea pâinii și pastelor, reevaluată: Guvernul a aprobat reguli noi pentru producție și comercializare # Bani.md
Noi cerințe de calitate pentru pâinea și pastele făinoase au fost aprobate în cadrul ședinței Guvernului din 3 decembrie. Documentul introduce un cadru actualizat la regulile existente din 2007. Regulamentul acoperă toate etapele lanțului alimentar, de la selecția materiilor prime până la depozitarea produsului final. Sunt definite clar tipurile de produse de panificație, inclusiv cele
14:50
Bugetul din 2026, pe steroizi: cheltuieli de 41,1% din PIB, venituri de 35,4%, iar restul e datorie # Bani.md
Ministerul Finanțelor a publicat proiectul bugetului de stat pentru 2026, construit pe o creștere economică de 2,4% și un PIB nominal estimat la 377,2 miliarde lei. Veniturile bugetului public național ar urma să urce cu 7,3%, cheltuielile cu 9%, iar deficitul să atingă 5,7% din PIB, în contextul accelerării investițiilor și al reformelor din Planul
13:00
Ministrul Economiei, Eugeniu Osmochescu, se declară optimist în privința evoluției economice a Republicii Moldova în anul 2026. El anticipează o creștere de 2,8%, susținută în principal de investițiile publice și de relansarea sectorului extern. Oficialul afirmă că tendințele pozitive estimate pentru anul viitor sunt rezultatul stabilizării economice din 2025. „Ieri am făcut calcule pentru 2026
13:00
Regim fiscal nou pentru energie din 1 ianuarie 2026: TVA va fi plătită de cumpărător, nu de vânzător # Bani.md
Începând cu 1 ianuarie 2026, se va aplica un nou regim fiscal privind TVA pentru livrările de energie electrică și gaze naturale. Sistemul introduce mecanismul taxării inverse pentru tranzacțiile realizate pe teritoriul Republicii Moldova între subiecți înregistrați ca plătitori de TVA, precizează Serviciul Fiscal de Stat. Taxarea inversă vizează livrarea energiei electrice și a gazelor
12:40
Agricultura, în datorii până la gât! Catlbauga: Creanțele la subvenții sunt mari, dar asta bucură # Bani.md
Datoriile la subvenții sunt mari, dar asta bucură că fermierii investesc în sectorul agricol, a declarat ministra Agriculturii, Ludmila Catalabuga. În pofida restanțelor existente, Ludmila Catlabuga a dat asigurări că Guvernul își va onora integral obligațiile față de agricultori. „Guvernul își va asuma și va onora aceste angajamente. Vom avea un grafic clar al plăților,
Ieri
12:20
Ploaia a dat peste cap șantierul stației electrice Chișinău! Junghietu cere recuperarea urgentă a întârzierilor # Bani.md
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, recunoaște că ploile din ultimele zile au afectat ritmul lucrărilor civile la stația electrică Chișinău, una dintre cele mai importante investiții energetice ale țării. Oficialul a declarat că precipitațiile au îngreunat accesul utilajelor grele și intervențiile la sol, ceea ce a limitat unele operațiuni planificate. „Ploaia totuși a avut un efect
11:50
Moldovenii vor primi în acest an compensații mai mici pentru perioada rece. Guvernul a decis scăderea plafonului maxim de la 1 400 la 1 000 de lei, în timp ce suma minimă rămâne stabilită la 500 de lei. Hotărârea a fost aprobată în ședința din 3 decembrie. Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a
10:50
Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, afirmă că noile măsuri fiscale orientate spre stimularea investițiilor private ar putea diminua ușor veniturile bugetare într-o primă etapă, însă efectele pe termen mediu vor fi pozitive atât pentru economie, cât și pentru bugetul de stat. Potrivit ministrului, reducerea temporară a unor încasări este un preț necesar pentru accelerarea investițiilor, în
10:50
Consiliul European a anunţat miercuri că a ajuns la un acord cu Parlamentul European pentru eliminarea treptată a importurilor de gaze naturale din Rusia până în 2027, ca parte a eforturilor de a pune capăt dependenţei de energia rusă, scrie news.ro. Acordul va include o interdicţie treptată şi obligatorie din punct de vedere legal în
10:50
Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, anunță că rectificarea bugetară și ajustările făcute pe parcursul anului au permis acoperirea principalelor poziții de cheltuieli, iar execuția bugetară ar putea duce la un deficit mai mic decât cel planificat inițial. Potrivit acestuia, chiar dacă au fost aprobate credite și alocări suplimentare, unele proiecte vor continua să fie subexecutate, ceea
09:40
Proprietarii de imobile de lux trebuie să-și achite impozitul pe avere până pe 26 decembrie # Bani.md
Moldovenii care dețin locuințe de lux trebuie să achite până pe 26 decembrie impozitul pe avere aferent acestui an, avertizează Serviciul Fiscal de Stat (SFS). Taxa vizează proprietarii de imobile locative și case de vacanță (cu excepția terenurilor) care întrunesc cumulativ două criterii: o valoare estimată de minimum 3,22 milioane de lei și o suprafață
09:30
Barajul Costești–Stânca intră în reparație capitală: lucrările vor costa 32 milioane de lei # Bani.md
Barajul Costești–Stânca intră oficial în reparație capitală și modernizare, după două decenii fără intervenții majore. Lucrările au fost anunțate de ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, împreună cu directorul Administrației Naționale „Apele Moldovei", Nicu Belitei, care au efectuat o vizită la baraj. Proiectul este executat de „Apele Moldovei" și urmărește asigurarea funcționării sigure și eficiente a nodului
2 decembrie 2025
22:30
Modernizarea Stației Chișinău bate pasul pe loc: lucrările întârzie, iar ministrul Junghietu cere explicații # Bani.md
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a inspectat șantierul Stației Chișinău, unde lucrările de modernizare au ajuns la un progres general de 79,4%, potrivit datelor prezentate de echipa de proiect. Oficialul a solicitat antreprenorilor să respecte cu strictețe graficul de execuție, întrucât stația reprezintă un nod esențial în viitoarea funcționare a liniei electrice aeriene Vulcănești–Chișinău. Pe teren
17:50
Președinta Maia Sandu a comentat scandalurile recente din spațiul public, inclusiv cazul TUCS și consumul de droguri, în cadrul conferinței de presă de după ședința Consiliului Suprem de Securitate. Șefa statului a declarat că nu are informații despre demisii la Centrul pentru Protecția și Promovarea Securității Republicii (CPPSR) în legătură cu scandalul TUX, așa cum
17:20
Rețelele de apă și canalizare vor fi modernizate în cinci raioane: ANRE a aprobat investiții de peste 8 milioane lei # Bani.md
Cinci operatori regionali din sectorul de aprovizionare cu apă și canalizare vor
17:00
Slovenia a înscris în Constituţie dreptul tuturor cetăţenilor de a plăti în numerar, după ce digitalizarea rapidă a tranzacţiilor financiare a stârnit temeri cu privire la dispariţia banilor cash din viaţa de zi cu zi, notează agerpres.ro. Amendamentul constituţional corespunzător, care consacră dreptul de a utiliza bancnote şi monede în toate tranzacţiile bancare şi juridice, […] Articolul O țară UE apără bancnotele și monedele: plata cash devine drept înscris în Constituție apare prima dată în Bani.md.
16:50
Companiile de microfinanțare înoată în bani! Profit de 900 de milioane și datornici sufocați de credite scumpe # Bani.md
Sectorul de creditare nebancară a continuat să crească în primele nouă luni ale anului 2025, companiile de microfinanțare (OCN) au raportat active totale de peste 20,1 miliarde de lei și un profit net cumulat de circa 900,4 milioane de lei, potrivit datelor Băncii Naționale a Moldovei. Volumul împrumuturilor acordate a ajuns la aproximativ 15,43 miliarde […] Articolul Companiile de microfinanțare înoată în bani! Profit de 900 de milioane și datornici sufocați de credite scumpe apare prima dată în Bani.md.
16:40
2,3 milioane dolari pentru reformarea achizițiilor publice: din 2027, Moldova ar putea trece la sistemul e-Achiziții # Bani.md
Din 1 ianuarie 2027, achizițiile publice ar urma să fie gestionate printr-un nou sistem electronic — Registrul de stat al achizițiilor publice (e-Achiziții), potrivit conceptului elaborat de Ministerul Finanțelor și examinat în ședința secretarilor de stat. Sistemul va fi lansat concomitent cu intrarea în vigoare a Legii achizițiilor publice în redacție nouă. Documentul prevede înlocuirea […] Articolul 2,3 milioane dolari pentru reformarea achizițiilor publice: din 2027, Moldova ar putea trece la sistemul e-Achiziții apare prima dată în Bani.md.
15:20
Belgradul a eșuat în negocierile cu SUA: principala rafinărie din Serbia, în prag de oprire # Bani.md
Principala rafinărie din Serbia, de la Pancevo, deținută de gigantul rus Gazprom Neft, se va închide acum, pe 2 decembrie, urmând a fi declanșată o adevărată apocalipsă, dacă Statele Unite nu vor acorda o amânare a sancțiunilor impuse Naftna Industrija Srbije (NIS). Președintele Aleksandar Vučić a anunțat, în acest context, o ședință cu echipele responsabile […] Articolul Belgradul a eșuat în negocierile cu SUA: principala rafinărie din Serbia, în prag de oprire apare prima dată în Bani.md.
14:50
437 de cereri, în valoare totală de 659,52 milioane lei, au fost depuse pentru acordarea subvențiilor pentru plată în avans și pentru investiții pe etape. Despre aceasta a anunțat Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură, precizând că 1 decembrie 2025 a fost ultima zi de recepționare a solicitărilor, apelul fiind lansat la 1 octombrie. […] Articolul Fermierii au solicitat subvenții de peste 659 milioane de lei prin 437 de dosare apare prima dată în Bani.md.
14:40
Comisia parlamentară economie, buget și finanțe a înregistrat un proiect de lege care introduce noi măsuri fiscale destinate sprijinirii mediului de afaceri și eliminării discrepanțelor legislative existente. Inițiativa, elaborată în colaborare cu Ministerul Finanțelor, urmează să intre în vigoare la 1 ianuarie 2026 și vizează atât stimularea investițiilor companiilor, cât și simplificarea procedurilor fiscale. Președintele […] Articolul Propunere surpriză! Cotă zero la impozit și TVA majorat apare prima dată în Bani.md.
14:20
Banca Națională a Moldovei a obținut Silver Award la Romanian PR Award 2025 pentru proiectul „O mie de motive să încerci MIA”. Distincția recunoaște impactul pe care sistemul de plăți instant îl are asupra modului în care oamenii și companiile fac plăți în Moldova, transmite IPN. Proiectele câștigătoare au fost selectate de un juriu internațional, […] Articolul BNM câștigă premiul de argint pentru proiectul MIA, la Romanian PR Award apare prima dată în Bani.md.
13:50
Deputatul blocului ALTERNTIVA, Ion Chicu, susține că mai mulți părinți din Moldova au primit somații de la Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS), prin care ar fi obligați să restituie indemnizația de 1.000 de lei primită în primele două săptămâni ale lunii septembrie, pentru pregătirea copiilor de școală, scrie REALITATEA. Chicu a reamintit că această […] Articolul Cadou electoral cu factură la final! Chicu părinții, chemați să returneze cei 1000 de lei apare prima dată în Bani.md.
13:10
Lovitură pentru Lukoil: România poate prelua „sub tutelă” operațiunile rusești din industria petrolieră # Bani.md
Executivul de la București a adoptat marți, 2 decembrie, o Ordonanță de Urgență care introduce un mecanism nou prin care statul poate interveni în companiile din România afectate de sancțiuni internaționale. Decizia vine în contextul aplicării sancțiunilor impuse de Statele Unite împotriva gigantului rus Lukoil: acestea au intrat în vigoare pe 21 noiembrie pentru rafinărie […] Articolul Lovitură pentru Lukoil: România poate prelua „sub tutelă” operațiunile rusești din industria petrolieră apare prima dată în Bani.md.
12:50
Inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor au reținut un lot de 2.305 kilograme de carne separată mecanic de pui, provenit din import, după ce testele de laborator au confirmat prezența bacteriei Salmonella. Probele au fost prelevate la Postul de inspecție la frontiera Leușeni, unde lotul a fost inițial verificat înainte de a intra pe piață. […] Articolul Salmonella la kilogram! Un lot de carne de pui, oprit înainte de distribuție apare prima dată în Bani.md.
Mai mult de 2 zile în urmă
12:10
Exporturile Rusiei de gaze naturale lichefiate (GNL) au scăzut în ritm anual cu 2% în perioada ianuarie-noiembrie 2025, la 28,4 milioane tone metrice (mmt), deşi în noiembrie s-a înregistrat un avans de 10%, a anunţat furnizorul global de date LSEG, transmite bursa.ro. Lansarea livrărilor de la noua fabrică Arctic LNG 2 a majorat exporturile ruse […] Articolul Sancțiunile americane lovesc Rusia: exporturile de gaze lichefiate sunt în declin apare prima dată în Bani.md.
11:20
Vienna Insurance Group (VIG) a achiziționat pachetul de 5% deținut de Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” în compania „Moldasig” S.A., potrivit datelor prezentate de Bursa de Valori a Moldovei. Tranzacția s-a realizat în data de 28 noiembrie prin negociere directă pentru 30 000 de acțiuni, la prețul de 360 lei per unitate, valoarea […] Articolul Pachetul deținut de CFM în Moldasig, cumpărat de Vienna Insurance Group apare prima dată în Bani.md.
11:00
Aproape 1 miliard de dolari în poziții cripto cu efect de levier au fost lichidate luni, în urma unui nou val de scăderi bruște care a accelerat vânzările de pe piață, relatează Bloomberg. Corecția puternică a afectat atât cele mai tranzacționate criptomonede, cât și tokenurile mici, cu lichiditate redusă. Bitcoin s-a depreciat cu 8% și […] Articolul Apocalipsă pe piața cripto! Un miliard de dolari au fost șterși într-o singură zi apare prima dată în Bani.md.
10:00
Mafia construcțiilor din Chișinău! Evaziune de 8 milioane și bani spălați prin apartamente de lux # Bani.md
Procurorii PCCOCS, în colaborare cu inspectorii Serviciului Fiscal de Stat, au deconspirat o schemă de evaziune fiscală estimată la circa 8 milioane de lei, atribuită unei companii de construcții din Chișinău. Potrivit materialelor acumulate în dosarul penal, în perioada 2019–2022, persoanele din conducerea firmei ar fi ascuns veniturile reale, prejudiciind bugetul public național. Ulterior, pentru […] Articolul Mafia construcțiilor din Chișinău! Evaziune de 8 milioane și bani spălați prin apartamente de lux apare prima dată în Bani.md.
09:20
Serviciul Fiscal de Stat a efectuat 673 de controale fiscale, în luna noiembrie, iar sancțiunile aplicate au depășit 1,9 milioane de lei. În urma verificărilor, în 447 de cazuri au fost depistate încălcări ale legislației, ceea ce înseamnă că aproape două treimi dintre controale s-au soldat cu penalizări. Inspectorii fiscali au aplicat 1,475 milioane de […] Articolul Comerțul, campion la nereguli: peste 1 milion de lei amenzi într-o singură lună apare prima dată în Bani.md.
1 decembrie 2025
19:20
O echipă de experți ai Fondului Monetar Internațional (FMI), condusă de Alina Iancu, va efectua o vizită oficială la Chișinău în perioada 4–17 decembrie 2025, pentru desfășurarea consultărilor anuale în baza Articolului IV. Misiunea are ca obiectiv evaluarea celor mai recente evoluții economice din Republica Moldova, analiza perspectivelor macroeconomice și a riscurilor asociate, precum și […] Articolul FMI vine la Chișinău să ia pulsul economiei și reformelor apare prima dată în Bani.md.
18:50
O echipă de experți ai Fondului Monetar Internațional (FMI), condusă de Alina Iancu, va efectua o vizită oficială la Chișinău în perioada 4–17 decembrie 2025, pentru desfășurarea consultărilor anuale în baza Articolului IV. Misiunea are ca obiectiv evaluarea celor mai recente evoluții economice din Republica Moldova, analiza perspectivelor macroeconomice și a riscurilor asociate, precum și […] Articolul FMI vine la Chișinău ia pulsul economiei și reformelor apare prima dată în Bani.md.
18:40
Ministrul Economiei, Eugen Osmochescu, a declarat la Radio Moldova că Guvernul examinează mai multe opțiuni privind eventuale taxe sau măsuri suplimentare aplicate coletelor comandate de pe platforme precum Temu, Shein și AliExpress. Potrivit oficialului, discuțiile sunt în desfășurare atât pe dimensiunea fiscal-bugetară, cât și pe cea ce ține de protecția producătorilor și consumatorilor din Republica […] Articolul Ministrul Economiei aruncă bomba: comenzile de pe Temu și Shein ar putea fi impozitate apare prima dată în Bani.md.
18:40
Ministrul Economiei taie elanul ideii de 50% produse locale pe raft: Nu este legal și nu este economie de piață # Bani.md
Ministrul Economiei, Eugeniu Osmochescu, a respins ideea introducerii unei cote obligatorii de 50% pentru produsele autohtone pe rafturile magazinelor, declarând la Radio Moldova că o astfel de măsură ar încălca atât regulile economiei de piață, cât și normele internaționale. Potrivit ministrului, impunerea unei limite minime pentru marfa produsă în Republica Moldova nu ar fi compatibilă […] Articolul Ministrul Economiei taie elanul ideii de 50% produse locale pe raft: Nu este legal și nu este economie de piață apare prima dată în Bani.md.
17:20
Moldovenii muncesc 37 de ore săptămânal. Sunt mai harnici decât americanii, dar mai relaxați decât indienii # Bani.md
Moldova se situează în zona de mijloc a clasamentului global al orelor de muncă, cu o medie de 37 de ore lucrate pe săptămână, potrivit clasamentului realizat de Visual Capitalist pe baza datelor World Population Review. Studiul compară peste 150 de țări și arată contraste puternice între economiile dezvoltate și cele emergente. La nivel global, […] Articolul Moldovenii muncesc 37 de ore săptămânal. Sunt mai harnici decât americanii, dar mai relaxați decât indienii apare prima dată în Bani.md.
16:40
Unele aeronave Airbus A320, utilizate de către operatorii avia moldoveni, vor fi supuse inspecțiilor tehnice preventive, anunță Autoritatea Aeronautică Civilă. Măsura vine după emiterea unei Directive de Navigabilitate de Urgență de către Agenția Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației (EASA), ca urmare a unei notificări transmise de producătorul Airbus. Documentul semnalează un risc potențial de afectare […] Articolul Criză avia globală lovește și Moldova: Airbus A320, trimise urgent la inspecții tehnice apare prima dată în Bani.md.
