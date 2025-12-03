Pornhub intră în jocul petrolului! Fostul proprietar cere SUA permisiunea să cumpere activele Lukoil

16:10

Airbus s-a lovit de o nouă problemă tehnică, de această dată în procesul de producție, care a afectat fuselajele mai multor aeronave din familia A320, relatează Reuters, citând surse din industrie. Defectul a fost identificat la panourile fuzelajului pentru câteva zeci de avioane aflate în producție, ceea ce a dus la întârzieri în livrări.