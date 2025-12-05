Ministerul Justiției pe Zoom costă 5,5 milioane de lei în 2026

09:20

Fumătorii vor plăti mai mult pentru țigări în 2026, după ce Serviciul Fiscal de Stat a stabilit un nou preț de referință obligatoriu pentru piața tutunului. Dacă în 2025 un pachet nu putea fi vândut sub 42,35 lei, anul viitor pragul minim crește la 46,59 lei – o majorare de peste patru lei per pachet.