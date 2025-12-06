Ialoveni accelerează planurile de infrastructură prin cooperare cu Ministerul Transporturilor din România
Provincial, 6 decembrie 2025 08:20
La Ialoveni a avut loc o întrevedere importantă cu Irinel Ionel Scrioșteanu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor și Infrastructurii din România. Primarul a prezentat una dintre cele mai presante necesități ale orașului: reparația străzii Alexandru cel Bun, un angajament asumat față de locuitori și o prioritate pentru fluidizarea traficului în oraș. Strada, care asigură […]
Acum 30 minute
08:20
La Ialoveni a avut loc o întrevedere importantă cu Irinel Ionel Scrioșteanu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor și Infrastructurii din România. Primarul a prezentat una dintre cele mai presante necesități ale orașului: reparația străzii Alexandru cel Bun, un angajament asumat față de locuitori și o prioritate pentru fluidizarea traficului în oraș. Strada, care asigură […]
Acum o oră
08:10
Pe data de 21 decembrie 2025, în cadrul Târgul Național al Covorului „Covorul Dorului", ediția a XII-a, va avea loc vernisarea Expoziției de scoarțe din colecția Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală, cu genericul ,,Covoare străjuite de figuri antropomorfe". Expoziția oferă publicului ocazia de a admira scoarțe rare și valoroase, care surprind motivul figurilor […]
Acum 24 ore
17:20
În data de 5 decembrie 2025, Președintele raionului Soroca, Veaceslav Rusnac a participat la aniversarea a 85-a de la fondarea Colegiului de Arte „Nicolae Botgros" din Soroca. Veaceslav Rusnac în numele Consiliului Raional Soroca și al său personal a adresat cele mai sincere și profunde sentimente de respect și admirație, celor care și-au adus aportul […]
17:10
Workshop de Grădinărit Urban la Bălți: participanții au descoperit cum pot îngriji plante în spații interioare # Provincial
Astăzi, 5 decembrie 2025, Primăria municipiului Bălți a organizat un Workshop de Grădinărit Urban în spațiu interior, desfășurat în cadrul proiectului GREETS – „Cross-border green transformations solutions for the mobilization of knowledge and sustainable investments in Botoșani și Bălți municipalities", cod ROMD00684, finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Interreg NEXT România–Republica Moldova 2021–2027. Peste 40 […]
17:00
Laboratorul Centrului de Sănătate Telenești a fost reparat în cadrul unui proiect finanțat din fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină. Valoarea totală a proiectului este de 971 de mii de lei, dintre care 871 de mii sunt alocate de CNAM, iar 100 de […]
17:00
MAIA promovează transparența și corectitudinea în utilizarea termenilor „eco–bio–organic” în sectorul agroalimentar # Provincial
Utilizarea abuzivă a termenilor „eco", „bio" și „organic" a devenit o problemă tot mai des întâlnită pe piață, iar consumatorii sunt deseori induși în eroare atunci când aleg produse care, în realitate, nu respectă standardele agriculturii ecologice. Pentru a descuraja aceste practici, ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a convocat o ședință comună cu reprezentanții ANSA, […]
17:00
În aceste zile, Gimnaziul nr. 10 și Gimnaziul „Alexandru Ioan Cuza" din municipiul Bălți au primit un nou lot de mobilier școlar, oferit de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova (DRRM) din cadrul Guvernului României. Această donație este rezultatul discuțiilor purtate în cadrul vizitei de lucru a primarului municipiului Bălți, Alexandr Petkov, și a viceprimarului […]
17:00
Postul vamal Palanca, primul alimentat cu energie solară: vizită de evaluare a conducerii Serviciului Vamal # Provincial
Conducerea Serviciului Vamal, în continuarea ședinței bilaterale desfășurate recent privind consolidarea cooperării interinstituționale, împreună cu conducerea Poliției de Frontieră, a efectuat o vizită de lucru la postul vamal Palanca, unde este instituit controlul comun moldo-ucrainean. În cadrul vizitei, delegația a realizat un tur al postului și a interacționat cu echipele operative ale autorităților vamale și […]
16:50
Peste 5 milioane de lei au fost ridicate în urma perchezițiilor CNA din data de 4 decembrie, în urma cărora au fost reținute 7 persoane # Provincial
Centrul Național Anticorupție anunță despre ridicarea echivalentului a peste 5 milioane de lei după finalizarea perchezițiilor desfășurate joi, 4 decembrie, în cadrul unui dosar pornit pe fapte de corupție în procesul de achiziții publice. Banii, în diferită valută, au fost depistați la domiciliile și birourile de serviciu ale unor agenți economici, precum și ale unor […]
16:40
Zi importantă pentru biatlonul din Republica Moldova! Dmitri Torner: Alina Stremous, mândria noastră, a cucerit medalia de argint # Provincial
Dmitri Torner, președintele Federației de Biatlon și președintele Asociaţiei Sporturilor de Iarnă din Republica Moldova, a anunțat că este o „zi importantă pentru biatlonul din Republica Moldova – Alina Stremous, mândria noastră, a cucerit medalia de argint în proba sprint de 7,5 km în cadrul primei etape a Cupei Uniunii Internaţionale a Biatloniştilor, care a […]
15:50
Astăzi, 5 decembrie 2025, s-au desfășurat lucrările ședinței ordinare a Consiliului raional Drochia, convocată prin dispoziția Președintelui raionului Drochia, Vasile Cemortan, nr. 02/1-5-63 din 25 noiembrie 2025. Din cei 33 de consilieri aleși, au fost prezenți 31, fapt ce a asigurat cvorumul necesar și caracterul deliberativ al ședinței. În calitate de președinte al ședinței a […]
15:20
Site-ul FMF vă prezintă programul fotbalistic pentru acest weekend. Vineri, sâmbătă și duminică vom putea urmări meciurile din Cupa Moldovei la fotbal feminin, Cupa LFFM, Liga Tineret, Super Liga la futsal, partidele din cadrul turneului „Viitorul", precum și meciurile finale ale campionatului raionului Ungheni. Liga Tineret 25/26 Etapa 14 5 decembrie. Ora 12:00. FC Sheriff […]
15:10
O nouă curte modernă și reabilitată a fost amenajată pe bd. Dacia, 17 și 21, precum și pe str. Decebal, 84, unde Primăria Chișinău a creat infrastructură completă, inclusiv peste 100 de locuri de parcare. Potrivit Primarului General, Ion Ceban, la curtea din bd. Dacia au fost construite și reabilitate trotuarele și au fost amenajate […]
14:50
De la lansarea programului în luna martie și până la sfârșitul lunii noiembrie, prin Programul „Facilitatea de Creditare în Agricultură" au fost finanțate 250 de afaceri agricole micro și mici, dintre care 47 în luna noiembrie. Programul are acoperire în toate raioanele țării, cu o concentrare mai pronunțată în partea de nord. Programul oferă finanțare […]
14:40
Lucrările pe sectorul de drum care conectează satele Borceag – Chioselia Rusă, în sudul țării, au fost finalizate. Pe drumul regional G136 G135 – Cîietu – Chioselia Rusă – M3, antreprenorul a finalizat atât lucrările de îmbunătățire a îmbrăcămintei rutiere, cât și măsurile de sporire a siguranței rutiere. Tronsonul modernizat, cu o lungime de aproape […]
14:20
Elevii din școlile mici vor fi mutați în instituții mai bine dotate, cu transport gratuit # Provincial
Republica Moldova are o rețea școlară foarte fragmentată. În prezent, 91 de școli — adică aproape una din zece — au sub 50 de elevi, iar 247 de școli — una din cinci — au mai puțin de 90 de elevi. Profesorii din aceste școli sunt nevoiți adesea să predea mai multe discipline, inclusiv din […]
14:00
Astăzi marcăm Ziua Mondială a Solului, o inițiativă lansată de Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO), care atrage atenția asupra rolului fundamental pe care solul îl are în agricultură, funcționarea ecosistemelor și securitatea alimentară. Pentru ediția din acest an, FAO a stabilit tema oficială a Zilei Mondiale a Solului – „Soluri sănătoase pentru […]
13:50
Aspecte de mediu discutate cu Ambasada SUA în contextul construcției liniei electrice Strășeni – Gutinaș # Provincial
Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a avut o întrevedere cu Elizabeth Lawrence, coordonator de asistență la Ambasada Statelor Unite în Republica Moldova, împreună cu reprezentanți ai mediului de afaceri american, pentru a discuta pașii următori în implementarea proiectului de construcție a liniei electrice de înaltă tensiune Strășeni – Gutinaș. Discuțiile s-au concentrat pe etapizarea lucrărilor și […]
13:20
Pacienții Spitalului raional Florești vor beneficia de asistență medicală în condiții mai bune, după ce Secția consultativă a spitalului a fost modernizată. Valoarea proiectului de reparație a secției este de 3,8 milioane de lei, dintre care 2,6 milioane provin din fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale al Companiei Naționale de […]
13:20
Ofițerii Direcției Antidrog a INI, în comun cu procurorii de la Botanica, au documentat și destructurat activitatea unei grupări infracționale specializate în comercializarea drogurilor de tip hașiș, preponderent în instituțiile de învățământ din capitalǎ. În urma a două luni de investigații, au fost identificați patru tineri, cu vârste cuprinse între 18 și 20 de ani, […]
13:10
Primăria Municipiului Chișinău informează că în weekendul: 06 – 07 decembrie 2025, în sectoarele capitalei vor fi desfășurate iarmaroace și târguri cu produse și mărfuri autohtone, cu scopul de a sprijini producătorii locali și de a oferi orășenilor acces la produse agricole de sezon. În Piața Marii Adunări Naționale, în perioada 05.12.2025 – 07.01.2026 – Târgul […]
12:20
Două persoane reținute în cazul unui omor comis în octombrie în localitatea Văsieni, raionul Telenești # Provincial
Ofițerii Direcției investigații criminale a INI au reținut două persoane implicate în omorul unui bărbat de 58 de ani, comis în septembrie 2025 în localitatea Văsieni din raionul Telenești. Potrivit oamenilor legii, victima fusese dată dispărută la 5 octombrie, iar corpul său neînsuflețit a fost descoperit de fiul său, într-o zonă din extravilanul localității. Acesta […]
12:10
Construcția Liniei electrice Strășeni-Gutinaș, discutată de Dorin Junghietu și reprezentanți ai Ambasadei SUA # Provincial
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a discutat cu reprezentanți ai Ambasadei SUA la Chișinău pregătirile pentru construcția liniei electrice de 400 kV Strășeni-Gutinaș. La întâlnire au participat și reprezentanți ai companiei Black and Veatch, care va oferi consultanță în procedurile de licitare și construcție a liniei. Expertiza acesteia acoperă întregul ciclu de viață al infrastructurii, de […]
11:40
Curtea de Conturi a examinat conformitatea proceselor de gestionare a creanțelor bugetare în procedurile de insolvabilitate # Provincial
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a examinat, la data de 4 decembrie curent, proiectul Raportului de audit al conformității asupra onorării obligațiilor față de bugetul public național de către agenții economici aflați în proces de insolvabilitate. Insolvabilitatea agenților economici reprezintă un fenomen cu impact semnificativ asupra echilibrului financiar al statului, afectând stabilitatea mediului […]
11:40
Primarul capitalei: PAS la nivel de țară închide instituții și cere de la noi ce noi deja facem # Provincial
Ion Ceban, primarul capitalei și liderul Mișcării Alternativa Națională, a venit cu o reacție la conferința din această dimineață și acuză Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) de minciuni. „PAS și 5 ani de minciuni! Vreau să întreb PAS: Nu vă este rușine că ați ieșit în conferință și îndrugați minciuni? Am văzut propunerile pentru Buget. […]
11:30
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) din Consiliul Municipal Chișinău (CMC) îl acuză pe Ion Ceban că face intenționat haos la Primăria Chișinău pentru a acoperi actele de corupție. „Astăzi, la Primăria Chișinău, trebuia să aibă loc o discuție responsabilă despre bugetul pentru anul 2026. Dar, așa cum era de așteptat, Ivan Ceban și fracțiunile care […]
11:20
Ion Ceban: 10 ședințe publice pentru discutarea bugetului și taxelor locale ale Chișinăului pentru 2026 # Provincial
„Așa cum se întâmplă în fiecare an, Primăria Chișinău, în conformitate cu prevederile legale, inițiază consultări publice pentru două proiecte de decizie de importanță majoră pentru municipiu. Este vorba despre Proiectul de decizie privind aprobarea bugetului municipal Chișinău pentru anul 2026 și Proiectul
11:10
Reprezentanți ai municipiului Ungheni au participat la cea de-a 10-a întâlnire interregională DEBUTING, desfășurată la Bologna, Italia, în perioada 25–26 noiembrie 2025. Gazda, ART-ER Emilia-Romagna, a organizat conferința „Gender Equality, Competitiveness, and Attractiveness” („Egalitatea de gen. Competivitate și Atractivitate”), punând în prim-plan diversitatea, echitatea și incluziunea ca factori strategici ai dezvoltării regionale. Participanții la conferință […] Post-ul Ungheni, alături de parteneri europeni la conferința DEBUTING din Bologna apare prima dată în Provincial.
10:50
Polițiștii de frontieră de comun cu funcționarii vamali, au contracarat o tentativă de transportare ilicită a țigărilor, prin Aeroportul Internațional „Eugen Doga”- Chișinău. Bagajul ticsit cu produse de tutun a fost descoperit de echipa comună în timpul controlului de specialitate al pasagerilor de la cursa avia spre Londra. Documentat pe caz este un cetățean român, […] Post-ul 370 pachete de țigări tăinuite, depistate la Aeroport apare prima dată în Provincial.
10:50
Pe Aleea Clasicilor din Bălți vor începe lucrările de turnare a noilor busturi din bronz # Provincial
În perioada următoare, pe Aleea Clasicilor Culturii Naționale din municipiul Bălți vor începe lucrările de turnare a noilor busturi din bronz. Negocierile cu atelierele specializate sunt deja în desfășurare. Despre aceasta a anunțat primarul municipiului Bălți, Alexandr Petkov. „Astăzi, chiar în centrul Bălțiului pe Aleea Clasicilor, trei busturi dedicate clasicilor noștri se degradează. Ani la […] Post-ul Pe Aleea Clasicilor din Bălți vor începe lucrările de turnare a noilor busturi din bronz apare prima dată în Provincial.
10:50
Pedepse cu închisoarea pentru trei tineri implicați în traficul de droguri. Alți doi – plasați în arest # Provincial
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea recentă a trei sentințe de condamnare în privința a doi tineri de 25 de ani și a unei tinere de 21 de ani, pentru comiterea infracțiunii de trafic de droguri în proporții deosebit de mari. Pedepsele stabilite de instanță: • Primul tânăr (25 ani): 7 ani de închisoare cu executare în penitenciar de tip […] Post-ul Pedepse cu închisoarea pentru trei tineri implicați în traficul de droguri. Alți doi – plasați în arest apare prima dată în Provincial.
10:40
ADR Chișinău a desfășurat prima sesiune de instruire pentru APL în elaborarea proiectelor # Provincial
ADR mun. Chișinău a dat startul primei zile de instruire la tema managementului proiectelor pentru reprezentanții autorităților publice locale. Participanții au discutat despre provocările majore din activitatea APL: identificarea corectă a problemelor din comunitate, elaborarea documentației, planificarea realistă a activităților, gestionarea bugetelor și a achizițiilor publice, lipsa personalului specializat, precum și dificultăți în comunicare, raportare […] Post-ul ADR Chișinău a desfășurat prima sesiune de instruire pentru APL în elaborarea proiectelor apare prima dată în Provincial.
10:20
Dmitri Torner: Acum Republica Moldova are nevoie mai mult ca oricând de relaţii bune cu FMI # Provincial
Politicianul Dmitri Torner, lider al Partidului „NOI-Noua Opțiune Istorică”, consideră că, vizita misiunii Fondului Monetar Internaţional (FMI), care și-a început ieri lucrul în Republica Moldova, este enormă. „Din start trebuie de menţionat că această vizită are loc într-un moment în care relaţiile dintre RM şi FMI traversează nu cea mai bună perioadă. În acest an, […] Post-ul Dmitri Torner: Acum Republica Moldova are nevoie mai mult ca oricând de relaţii bune cu FMI apare prima dată în Provincial.
10:20
Primăria Chișinău lansează consultările publice privind bugetul și taxele locale pentru 2026 # Provincial
Primăria Chișinău organizează consultări publice asupra proiectelor de decizie „Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2026” și „Cu privire la aprobarea bugetului municipal Chișinău pentru anul 2026”, în perioada 08-12 decembrie 2025, în format fizic. Astfel, grupurile de interes și cetățenii sunt invitați să participe la consultările anunțate […] Post-ul Primăria Chișinău lansează consultările publice privind bugetul și taxele locale pentru 2026 apare prima dată în Provincial.
10:10
Manipularea dronelor găsite la sol sau a componentelor acestora poate pune în pericol siguranța dumneavoastră, a celor din jur și a întregii comunități. Recomandări pentru populație: • Nu vă apropiați și nu încercați să atingeți sau să transportați drone găsite la sol sau resturi ale acestora; • Anunțați imediat Poliția sau la 112; • Păstrați […] Post-ul MAI avertizează: Dronele sunt periculoase! Nu vă apropiați! Nu le atingeți! apare prima dată în Provincial.
10:10
Serviciul Fiscal de Stat informează contribuabilii care activează în domeniul comerțului cu țigarete și țigări de foi despre faptul că, în anul 2026, prețul de referință pentru un pachet ce conține 20 de unități de produs menționat constituie 46,59 lei. Atenționăm asupra faptului că se interzice vânzarea de către orice persoană a țigaretelor şi a […] Post-ul SFS anunță prețul de referință pentru țigarete în 2026: 46,59 lei per pachet apare prima dată în Provincial.
Ieri
08:20
De la începutul anului 2025, prin intermediul subdiviziunilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă ale Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), 20 024 persoane aflate în căutarea unui loc de muncă au fost plasate în câmpul muncii. Dintre acestea, 6 372 sunt șomeri (31,8%), iar 764 sunt șomeri-zilieri sau persoane angajate pe perioadă […] Post-ul ANOFM a sprijinit peste 20 000 de persoane să se angajeze pe parcursul anului 2025 apare prima dată în Provincial.
4 decembrie 2025
17:20
Mai mulți elevi de la Liceul Teoretic „Evrika” din Rîbnița au participat la o lecție publică susținută de conf. univ. dr. Virgiliu Bîrlădeanu și conf. univ. dr. Ludmila Cojocaru, dedicată cercetării „Calendarul comemorativ – ghid pentru memoria victimelor regimului totalitar”. Elena Pintilei, directoarea Bibliotecii Naționale, a subliniat că instituția își asumă responsabilitatea de a cultiva […] Post-ul Elevii din Rîbnița învață despre istoria regimului totalitar prin lecții publice apare prima dată în Provincial.
17:10
Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, împreună cu secretarul de stat Grigore Stratulat, a avut o întrevedere cu noul Șef al Biroului BERD în Republica Moldova, Giuseppe Grimaldi. Discuțiile s-au axat pe proiectele aflate în desfășurare în domeniul gestionării deșeurilor, inclusiv progresul proiectului „Deșeuri solide în Republica Moldova” și etapele următoare de implementare. În cadrul întrevederii, ministrul […] Post-ul Ministrul Mediului și BERD discută progresul proiectelor de gestionare a deșeurilor apare prima dată în Provincial.
17:10
Un grup de părinți refugiați din Ucraina au participat la o sesiune de informarea privind oportunitățile de studiu pentru copiii refugiați, inclusiv cei care își continuă studiile online după curricula ucraineană. Evenimentul a avut loc în incinta Liceului Teoretic „Alexandr Pușkin” din Căușeni și a fost organizat de Ministerul Educației și Cercetării, în parteneriat cu […] Post-ul Căușeni: sesiune de informare despre integrarea copiilor refugiați ucraineni în școli apare prima dată în Provincial.
17:00
CNSM solicită examinarea de urgență a proiectelor bugetare pentru 2026 în cadrul Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective # Provincial
Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) își exprimă profunda îngrijorare și dezacordul față de lipsa de transparență și dialog social în procesul de elaborare a proiectelor Legii bugetului de stat și a Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2026. CNSM, într-o declarație, atenționează că promovarea acestor proiecte s-a desfășurat cu încălcarea principiilor […] Post-ul CNSM solicită examinarea de urgență a proiectelor bugetare pentru 2026 în cadrul Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective apare prima dată în Provincial.
17:00
Reprezentanții Primăriei Chișinău au participat la reuniunea de consorțiu din Belgia, în cadrul Proiectului INTERREG ACROOSS # Provincial
Reprezentanții Primăriei Chișinău au participat în perioada 3–4 decembrie 2025, la reuniunea de consorțiu organizată de Université de Liège și Municipalitatea orașului Hannut (Belgia), desfășurată în cadrul proiectului ACROSS – „Aligning Public and Corporate Sustainability Goals” (Alinierea obiectivelor de sustenabilitate publice și corporative). Timp de două zile, părțile implicate au discutat despre Responsabilitatea Socială Corporativă […] Post-ul Reprezentanții Primăriei Chișinău au participat la reuniunea de consorțiu din Belgia, în cadrul Proiectului INTERREG ACROOSS apare prima dată în Provincial.
16:50
Antreprenoarele din mediul rural lansează prima platformă a femeilor pentru agricultură rezilientă din Moldova # Provincial
Schimbările climatice afectează puternic agricultura din Republica Moldova, iar femeile din mediul rural se află printre cele mai expuse acestor riscuri. Seceta, pierderile de recoltă, degradarea solului, accesul limitat la finanțare și infrastructură neadaptată fac ca vulnerabilitățile existente să se accentueze. În același timp, femeile sunt și cele care găsesc soluții, gestionează gospodăriile, mențin continuitatea […] Post-ul Antreprenoarele din mediul rural lansează prima platformă a femeilor pentru agricultură rezilientă din Moldova apare prima dată în Provincial.
16:40
Societatea pe acțiuni moldo-rusă „Moldovagaz” în conformitate cu Hotărârea Consiliului de Observatori № 17 din 28 noiembrie 2025 anunță acționarii Societății despre convocarea Adunării generale extraordinare a acționarilor, care se va desfășura cu prezența acționarilor cu următoarea Ordine de zi: Confirmarea organizației de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar și stabilirea cuantumului retribuției pentru serviciile […] Post-ul SA „Moldovagaz” anunță convocarea Adunării generale extraordinare a acționarilor apare prima dată în Provincial.
16:20
Primăria orașului Ialoveni informează locuitorii că funcționarea rutei de troleibuz nr. 36 presupune costuri lunare considerabile, acoperite în mare parte din bugetul local. În primele zece luni ale anului, cheltuielile au variat între aproximativ 150.000 și 250.000 de lei pe lună, reflectând necesitatea întreținerii corespunzătoare a troleibuzelor și asigurării unui serviciu stabil. “S-a observat că […] Post-ul Pentru a menține ruta 36, Primăria Ialoveni cere respectarea plății călătoriilor apare prima dată în Provincial.
16:10
Republica Moldova va demara, începând cu anul 2026, procesul de realizare a Inventarului Forestier Național, un instrument esențial pentru evaluarea și monitorizarea resurselor forestiere. Lansarea acestui program devine posibilă datorită sprijinului financiar oferit de România. În acest context, ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a avut astăzi o întrevedere cu reprezentanții Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură […] Post-ul România sprijină Moldova în realizarea Inventarului Forestier Național apare prima dată în Provincial.
15:50
Operatorul sistemului de transport al energiei electrice „Moldelectrica” va fi reorganizat în societate pe acțiuni # Provincial
Planul de reorganizare al operatorului național al sistemului de transport a energiei electrice reprezintă o inițiativă strategică demarată de Guvernul Republicii Moldova, orientată spre modernizarea sectorului energetic, consolidarea guvernanței corporative și alinierea la cerințele europene. După realizarea importantă ce a constat în desemnarea unui Consiliu de administrație profesionist, format în mod majoritar din membri independenți, […] Post-ul Operatorul sistemului de transport al energiei electrice „Moldelectrica” va fi reorganizat în societate pe acțiuni apare prima dată în Provincial.
15:40
Prima ședință de lucru în cadrul proiectului „Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă în raioanele Cahul și Vulcănești” # Provincial
Recent, Agenția de Dezvoltare Regională Sud, în parteneriat cu proiectul „Securitatea aprovizionării cu apă și sanitație în Moldova”, au desfășurat prima ședință de lucru cu partenerii implicați în realizarea subproiectului „Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă în raioanele Cahul și Vulcănești”. Potrivit ADR Sud, la discuțiile care au avut loc la Cimișlia au participat: companiile Foremcons […] Post-ul Prima ședință de lucru în cadrul proiectului „Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă în raioanele Cahul și Vulcănești” apare prima dată în Provincial.
15:40
Siegfried Mureșan: susținem Republica Moldova acum și în viitor. Sunteți pregătiți să deschideți negocierile de aderare la UE pe anumite capitole # Provincial
„Susținem Republica Moldova acum și în viitor. Sunteți pregătiți să deschideți negocierile de aderare la UE pe anumite capitole, iar Parlamentul European va continua să fie un partener activ în acest proces”. Declarația aparține europarlamentarului Siegfried Mureșan, care conduce delegația Parlamentului European, ajunsă la Chișinău, cu ocazia reuniunii Comitetului parlamentar de asociere UE – Republica […] Post-ul Siegfried Mureșan: susținem Republica Moldova acum și în viitor. Sunteți pregătiți să deschideți negocierile de aderare la UE pe anumite capitole apare prima dată în Provincial.
15:40
Un nou program de învățare a limbii române pentru elevii reveniți de peste hotare, propus în Codul Educației # Provincial
Ministerul Educației și Cercetării propune introducerea, în Codul Educației, a unui program de studiere a limbii române pentru copiii cetățenilor Republicii Moldova reveniți de peste hotare și pentru copiii cetățenilor străini aflați în țara noastră. „Acest program este esențial pentru integrarea acestor copii în școli și pentru dezvoltarea competențelor lor de comunicare în limba română. […] Post-ul Un nou program de învățare a limbii române pentru elevii reveniți de peste hotare, propus în Codul Educației apare prima dată în Provincial.
