Ce s-a întîmplat cu Milan în Cupa Italiei?
Noi.md, 6 decembrie 2025 00:30
În optimile de finală ale Cupei Italiei, Lazio a disputat un meci aprig cu AC Milan pe Stadio Olimpico.Meciul a fost tensionat și tactic. Milan a posedat mai mult timp mingea, dar nu a reușit să transforme controlul în ocazii reale de gol. Lazio a acționat cu prudență, mizînd pe tranziții rapide și faze fixe.Episodul cheie a avut loc în minutul 80: mijlocașul Matteo Zaccagni, după ce a pri
Acum 30 minute
00:30
Pentru prima dată în șase ani, o paradă de planete se formează pe cer – acest proces a început deja și va dura aproximativ pînă la sfîrșitul lunii ianuarie.Toate cele trei planete cele mai apropiate de Soare, vizibile de pe Pămînt – Mercur, Venus și Marte – converg în vecinătatea sa pentru prima dată din toamna anului 2019. Apropierea, care începe la un unghi de aproximativ trei grade, este, p
00:30
Acum o oră
00:00
Thomas Tuchel a preluat conducerea naționalei Angliei la 1 ianuarie 2025 și i-a dat imediat o nouă imagine.Antrenorul principal al naționalei Angliei, Thomas Tuchel, a formulat filosofia echipei în ajunul Campionatului Mondial din 2026: „Vom fi suficient de curajoși pentru a visa la victorie”.Cuvintele sale sună ca o provocare și ca o promisiune – nu de a garanta rezultatul, ci de a oferi
00:00
Dacă vom reface solul, vom reface tot restul: clima, apa, hrana, sănătatea, stabilitatea și speranța, dar dacă îl vom pierde, într-o zi vom descoperi că nu mai avem ce crește. Solul este ceea ce face posibilă existența lemnului, a pîinii, a ierbii, a grădinii și a omenirii. Aveți grijă de pămînt. El este singura casă care are rădăcini.Cu un astfel de apel s-a adresat Valeriu Catruc, coordonato
Acum 2 ore
23:30
Conform noilor date furnizate de oamenii de știință, gaura de ozon de deasupra Antarcticii se închide încet-încet și ar putea dispărea complet în curînd.Pentru al doilea an consecutiv, gaura de ozon a fost relativ mică ca dimensiuni în comparație cu găurile mari și de lungă durată din 2020-2023. Acest lucru alimentează speranțele pentru o recuperare completă a stratului de ozon, posibil, în ur
Acum 4 ore
22:30
Căprioarele pot fi observate tot mai frecvent în Rezervația Cultural-Naturală „Orheiul Vechi”, semn că zona oferă un habitat sigur și bogat în hrană.Peisajul mozaicat — cu păduri, pajiști, stufărișuri și versanți — le permite să se adăpostească și să-și schimbe rapid traseul în caz de pericol. Iarna se adună în grupuri mici, iar vara se deplasează solitar sau în grupuri familiale.Specialiș
22:30
Comitetul Național Olimpic și Sportiv (CNOS) din Republica Moldova și Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) au semnat astăzi un protocol de colaborare strategică, vizînd dezvoltarea competențelor financiare în rîndul sportivilor și antrenorilor de performanță.Protocolul, semnat de Marghieva Zalina, Secretar General CNOS, și Gabriel-Ioan Avrămescu, Prim-vicepreședinte ASF, stabilește un
22:00
MAIA promovează transparența și corectitudinea în utilizarea termenilor „eco–bio–organic” în sectorul agroalimentar # Noi.md
Utilizarea abuzivă a termenilor „eco”, „bio” și „organic” a devenit o problemă tot mai des întîlnită pe piață, iar consumatorii sînt deseori induși în eroare atunci cînd aleg produse care, în realitate, nu respectă standardele agriculturii ecologice.Pentru a descuraja aceste practici, ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a convocat o ședință comună cu reprezentanții ANSA, Consiliul
22:00
Pe fondul unei secete și a unei crize a apei, Teheranul discută despre stocarea apei cu mai multe țări vecine, a anunțat ministrul Energiei din Iran, Abbas Aliabadi.Nivelul apei în principalele rezervoare ale țării este de 32%.{{851304}}„Unul dintre obiective este crearea unui surplus de apă. Negociem cu vecinii noștri și căutăm oportunități de a importa apă din țări dispuse să facă acest
21:30
Prim-ministrul francez Sébastien Lecornu a cerut miniștrilor guvernului să abandoneze tradiția de a trimite felicitări pe hîrtie pentru a economisi bani.Miniștrii guvernului francez și personalul acestora au fost instruiți să înceteze „trimiterea de felicitări pe hîrtie”, începînd cu 2026.{{852217}}Potrivit anturajului prim-ministrului, membrii guvernului trimit anual felicitări, în specia
21:30
Membrii Comisiei Electorale Centrale (CEC), funcționari ai Aparatului Comisiei și specialiști ai Centrului de Instruire Continuă în Domeniul Electoral (CICDE) au participat, în perioada 4–5 decembrie 2025, la un atelier de lucru dedicat evaluării implementării Planurilor Strategice ale celor două instituții.În cadrul întâlnirii, participanții au analizat în detaliu progresul acțiunilor prevăzu
21:30
91 de goluri într-un sezon — și totuși Messi nu consideră că acest lucru este cel mai important # Noi.md
Lionel Messi, atacantul echipei Inter Miami și unul dintre cei mai mari jucători din istoria fotbalului, a recunoscut că nu acordă o importanță deosebită statisticilor și recordurilor.Potrivit argentinianului, principalul său obiectiv este să se bucure de joc și să fie cît mai implicat în meci.„Astăzi, oamenii acordă multă atenție statisticilor, iar eu personal nu le prea agreez. Nu consid
21:00
Cooperare extinsă pe Nistru: schimb rapid de informații între Republica Moldova și Ucraina pentru prevenirea riscurilor de inundații # Noi.md
Consolidarea mecanismelor de cooperare operativă între instituțiile responsabile din Republica Moldova și Ucraina, precum și implementarea Planurilor de gestionare a districtului hidrografic și a celor privind riscul de inundații au constituit principalele subiecte abordate în cadrul celei de-a VI-a reuniuni a Comisiei privind utilizarea durabilă și protecția bazinului fluviului Nistru, desfășurat
Acum 6 ore
20:30
Pantone a anunțat mult așteptata culoare a anului 2026, un „alb aerat și echilibrat”, numit Cloud Dancer.Autoritatea globală în materie de culori, după cum se autodescrie Pantone, susține că nuanța PANTONE 11-4201 Cloud Dancer are o „prezență aerată”, care „aduce o șoaptă de calm și pace într-o lume zgomotoasă”.{{836803}}Culoarea anului este selectată de o echipă de experți și are rolul de
20:30
LeBron James, simbol al stabilității și longevității în baschet, și-a întrerupt în mod neașteptat seria unică.În meciul din campionatul regulat împotriva echipei Toronto (120:123), atacantul de 40 de ani al echipei Lakers a acumulat doar 8 puncte, la care a adăugat 6 recuperări și 11 pase decisive. Este pentru prima dată în 18 ani cînd James nu a atins pragul de 10 puncte.Ultima dată cînd
20:00
Atacantul central al naționalei Moldovei, Virgiliu Postolachi, a marcat un gol pentru „Universitatea Cluj” în meciul din Cupa României.În etapa a doua a fazei grupelor din Cupa țării, echipa din Cluj a jucat în deplasare împotriva echipei Sepsi, scorul final fiind 2:2. Postolachi a jucat toate cele 90 de minute, iar în minutul 56 a egalat scorul cu o lovitură precisă în colțul îndepărtat, read
20:00
Ministerul Educației și Cercetării a ieșit cu precizări referitoare la necesitatea consolidării rețelei școlare, în condițiile în care Republica Moldova se confruntă cu un număr mare de școli cu efective foarte reduse.Potrivit instituției, în prezent, 91 de școli — adică aproape una din zece — au sub 50 de elevi, iar 247 de școli — una din cinci — au mai puțin de 90 de elevi. Profesorii din ac
20:00
Peste 6700 de locuitori vor beneficia de mai multă siguranță odată cu inaugurarea Postului de Salvatori și Pompieri Voluntari din localitatea Scoreni, raionul Strășeni.Astăzi, a avut loc deschiderea oficială a noului post, menit să reducă timpul de reacție și să consolideze capacitățile de intervenție în situațiile de urgență, notează Noi.md.În cadrul postului vor activa 10 pompieri volunt
19:00
Livrările de gaze naturale lichefiate (GNL) din Rusia către țările Uniunii Europene (UE) au crescut în noiembrie cu 22% față de octombrie, din cauza sezonalității, susține Vladimir Demidov, expert independent în domeniul pieței resurselor și energiei. Anterior s-a aflat că livrările de GNL din Rusia către țările UE au crescut în noiembrie cu 22% față de octombrie, pînă la 1,7 miliarde de metri
19:00
Astăzi, 5 decembrie, cu ocazia Zilei Mondiale a Solului, Agenția de Mediu atrage atenția asupra importanței protejării acestei resurse vitale și responsabilității fiecăruia dintre noi de a contribui la conservarea ei.Solul nu este doar suportul agriculturii, ci și un element vital al ecosistemului, care: filtrează și stochează apa, contribuind la calitatea resurselor hidrice; stochează
19:00
Cererile pentru compensațiile oferite prin programul „Ajutor la contor” trec printr-un proces complex de verificări, anunță Ministerul Muncii și Protecției Sociale (MMPS).„Perioada de depunere pentru compensațiile aferente lunii noiembrie s-a încheiat pe 28 noiembrie. După înregistrarea cererii, aceasta este verificată prin informații preluate din peste 11 baze de date și sisteme informatice,
19:00
În perioada următoare, pe Aleea Clasicilor Culturii Naționale din municipiul Bălți vor începe lucrările de turnare a noilor busturi din bronz.Negocierile cu atelierele specializate sînt deja în desfășurare. Despre aceasta au anunțat autoritățile municipale locale, notează Noi.md.{{849223}}Potrivit acestora, chiar în centrul orașului, pe Aleea Clasicilor, trei busturi se degradează. Dacă an
19:00
La această oră, în centrul capitalei, se circulă destul de greu, internauții publicînd fotografii cu ambuteiaje kilometrice, notează Noi.md.Astăzi, la ora 09.00, a fost stopată circulația transportului public pe bd. Ștefan cel Mare și Sfînt din capitală, în perimetrul străzilor Mitropolit Bănulescu - Bodoni – A. Pușkin.{{852480}}Tot transportul, inclusiv cel public, a fost redirecționat pe
Acum 8 ore
18:30
Secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare, Rustem Umerov, și șeful Statului Major General al Armatei Ucraine, Andrei Gnatov, vor avea vineri, 5 decembrie, o nouă întîlnire cu reprezentantul special al președintelui SUA, Steve Whitcoff, și cu ginerele lui Donald Trump, Jared Kushner, la Miami.Despre acest lucru a comunicat „Украинской правде” de către surse apropiate delegației u
18:30
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a anunțat concurs pentru suplinirea posturilor vacante de judecător la Curtea de Apel Centru, Curtea de Apel Nord și Curtea de Apel Sud, rămase vacante la data desfășurării probei interviului de CSM.Anunțul a fost publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.601-604 din 5 decembrie 2025, notează Noi.md.Cererile de participare la
18:30
Astăzi, tradițional, împreună cu cei mici, dar și cu cei mari, Primarul General, Ion Ceban, a aprins luminițele de pe principalul brad din oraș și a inaugurat în Piața Marii Adunări Naționale (PMAN) cel mai mare Tîrg de sărbătorile de iarnă.Concomitent au fost inaugurate toate decorațiunile din oraș, precum și luminițele de pe transportul public, notează Noi.md.{{851327}}„Aici, în PMAN, ve
18:30
Ilham Aliyev: „Este important se asigurăm dreptul la întoarcere al azerilor expulzați din Armenia” # Noi.md
Este important de asigurat dreptul la întoarcere al azerilor expulzați cu forța din Armenia și de făcut acest lucru în cadrul Declarației Universale a Drepturilor Omului, Pactului internațional cu privire la drepturile civile și politice, Convenției privind statutul refugiaților și altor documente internaționale importante, precum și de intensificat eforturile pentru restaurarea și protejarea patr
18:30
Ministerul Justiției a venit cu explicații oficiale privind utilizarea programului rusesc TrueConf în sistemul judecătoresc, după criticile formulate de experți și presă.Într-un răspuns pentru Rupor.md, instituția a admis că software-ul folosit în prezent este tehnic depășit și nu mai corespunde cerințelor actuale ale procesului de digitalizare.Potrivit ministerului, Agenția de Administrar
18:00
Cazul ce vizează camionul cu arme, depistat la frontiera moldo-română, nu pare a fi unul sistemic sau care face parte dintr-un trafic organizat.În prezent, organele de forță din Republica Moldova și România continuă ancheta pe acest caz, iar ulterior vor fi anunțate măsurile întreprinse. Declarația a fost făcută de prim-ministrul Alexandru Munteanu, în cadrul emisiunii Cabinetul din umbră, dif
18:00
Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei”, a anunțat că a primit confirmare oficială din partea secretarului Comisiei de la Veneția, Simona Granata-Menghini: „informațiile privind cazul Partidului „Inima Moldovei” și solicitarea noastră de evaluare a prevederilor contestate ale Legii privind partidele politice au fost acceptate și transmise spre examinare. Aceasta este o mică vict
18:00
Aproape jumătate de milion de lei va ajunge anual în bugetul municipal. Suma a fost obținută ca urmare a licitației cu strigare, organizată de Primăria Chișinău pentru dreptul de locațiune a încăperilor cu altă destinație decît cea locativă.La concurs au fost adjudecate 9 spații și încăperi municipale. La concurs au fost expuse diverse tipuri de încăperi și spații de pe 17 adrese, cu suprafețe
17:30
SUA a publicat noua strategie de securitate națională. Ce se vorbește în ea despre Rusia și Ucraina # Noi.md
Statele Unite ale Americii au actualizat Strategia de securitate națională.Interesele prioritare ale Washingtonului menționate în document sînt soluționarea rapidă a conflictului din Ucraina și restabilirea stabilității strategice cu Rusia. Moscova nu mai este considerată „o amenințare la adresa ordinii globale”, așa cum era în versiunea anterioară a strategiei.În plus, Casa Albă intențion
17:30
Ședințele Consiliului Municipal Chișinău (CMC) continuă în atmosferă tensionată.Blocajul prelungit al întrunirilor i-a adus la limita răbdării pe funcționarii mai multor întreprinderi din capitală, care, pentru a treia zi consecutiv, cer consilierilor PAS să revină în sală și să deblocheze votarea salariilor și primelor de sfîrșit de an, acuzîndu-i că îi ignoră complet, transmite Unimedia.
17:30
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a examinat proiectul Raportului de audit al conformității asupra onorării obligațiilor față de bugetul public național de către agenții economici aflați în proces de insolvabilitate.Insolvabilitatea agenților economici reprezintă un fenomen cu impact semnificativ asupra echilibrului financiar al statului, afectînd stabilitatea mediului de afaceri,
17:30
Parlamentul Republicii Moldova introduce o "oră de vot" și scurtează timpul de dezbatere. Opoziția a calificat proiectul, pe care fracțiunile parlamentare l-au primit vineri prin e-mail, drept un instrument de control.În conformitate cu modificările propuse la Regulamentul Parlamentului, ordinea de zi a fiecărei sesiuni plenare va include o „oră de vot” privind proiectele incluse în aceasta. Î
17:00
Președintele Casei Albe, Donald Trump, și prima doamnă a SUA, Melania, au aprins luminițele pe bradul de Crăciun amplasat în parcul din partea de sud a Casei Albe.Informația a fost publicată de Oxu.Az. Bradul a fost adus din Virginia. Dreptul de a transfera bradul a fost acordat fermei care a cîștigat concursul național.{{852231}}Pînă la sosirea președintelui american, oaspeții evenimentul
17:00
Halterofilul moldovean Nicolai Frangu a devenit eroul Campionatului European, care se desfășoară la Chișinău în perioada 4-7 noiembrie.La proba 2×32 kg, sportivul a obținut un rezultat de 51 de ridicări, ceea ce i-a adus medalia de aur la categoria de greutate pînă la 74 kg.La competiție participă 257 de sportivi din 16 țări, ceea ce face ca acest turneu să fie unul dintre cele mai repreze
17:00
Primăria Chișinău invită locuitorii și oaspeții capitalei la deschiderea oficială a celui mai mare Tîrg de Crăciun și la lansarea Pomului de Crăciun - evenimentul începe.Oaspeții se vor putea bucura de un program artistic spectaculos și de evenimente feerice, care vor crea atmosfera întregii seri. {{852324}}”Veniți să celebrăm împreună spiritul sărbătorilor și să transformăm Chișinăul într
17:00
Chișinăul găzduiește astăzi Gala MITP Awards – evenimentul care aduce în prim-plan cele mai inovatoare companii, startupuri și inițiative digitale din Republica Moldova.Organizat de Moldova Innovation Technology Park (MITP), acest moment marchează recunoașterea performanței, a creativității și a curajului de a inova într-un context economic și tehnologic aflat într-o continuă evoluție, transmi
17:00
Primăria Chișinău informează că, în weekendul: 06 - 07 decembrie, în sectoarele Capitalei vor fi desfășurate iarmaroace și tîrguri cu produse și mărfuri autohtone, cu scopul de a sprijini producătorii locali și de a oferi orășenilor acces la produse agricole de sezon.În Piața Marii Adunări Naționale, în perioada 05.12.2025 – 07.01.2026 – Tîrgul de Crăciun al municipiului Chișinău.{{851869}
Acum 12 ore
16:30
Ședințele de judecată în dosarul lui Nicanor Ciochină, fostul primar al satului Boldurești, acuzat că a lovit mortal cu mașina un băiat de 14 ani, înaintează cu greu. Procesul a ajuns în etapa în care Nicanor Ciochină și cel de-al doilea inculpat, Ion Andronache, trebuie să fie audiați, însă acest lucru nu s-a întîmplat pentru a doua oară consecutiv. De această dată, Ciochină a lipsit pe motiv
16:30
Parcul Urban de Autobuze anunță că în zilele de 6 și 7 decembrie 2025, ruta suburbană nr. 16 „Universitatea Agrară – or. Vatra” va circula după orarul specific zilelor de odihnă.Măsura include și introducerea unei curse suplimentare, pentru a asigura un flux mai bun de transport către orașul Vatra.Reprezentanții întreprinderii recomandă pasagerilor să țină cont de programul modificat atunc
16:30
Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei a anunțat perioada pînă la care „Casa Rusă” din Chișinău își va continua activitatea # Noi.md
„Casa Rusă” din Chișinău își va continua activitatea și va implementa proiecte educaționale, culturale și proiecte educaționale în Moldova pînă la 4 iulie 2026, cînd expiră actualul acord interguvernamental ruso-moldovean privind crearea și funcționarea centrelor culturale din 1998, care a fost denunțat de Moldova.Despre acest lucru a comunicat reprezentantul oficial al Ministerului Afacerilor
16:00
Mihai Popșoi, a avut o întrevedere cu trimisul special al președintelui american Donald Trump pentru Ucraina, # Noi.md
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, a avut o întrevedere cu trimisul special al președintelui american Donald Trump pentru Ucraina, Keith Kellogg.Discuțiile au vizat provocările actuale ale Republicii Moldova, războiul din Ucraina, evoluțiile de securitate din regiune, precum și modul în care putem întări cooperarea dintre țara noastră și SUA.Șeful diplomației d
16:00
Centrul Național Anticorupție a anunțat ridicarea a peste 5 milioane de lei, în diverse valute, în urma perchezițiilor desfășurate joi, 4 decembrie, într-un dosar privind corupția în achizițiile publice.Sumele au fost găsite atît în locuințele, cît și în birourile unor agenți economici și ale funcționarilor Direcției Locativ-Comunale Chișinău. Originea banilor urmează să fie stabilită în cadru
16:00
Furtuna „Byron” a lovit o mare parte a Greciei cu ploi torențiale și vînturi puternice.112 mesaje de avertizare au fost trimise în zeci de zone, aproape jumătate din țară. În această dimineață, au fost alertați locuitorii din Mandra și Megara. Autoritățile le-au cerut să se îndepărteze de zonele subterane și de parterele clădirilor.{{852112}}Cetățenii au primit mesaje consecutive de ieri î
16:00
Laboratorul Centrului de Sănătate Telenești, renovat complet și gata să ofere servicii îmbunătățite # Noi.md
Laboratorul Centrului de Sănătate Telenești a trecut printr-o reparație capitală, lucrările incluzînd refacerea tencuielilor și pardoselilor, vopsirea pereților și tavanelor, placarea cu faianță, montarea ușilor și a tavanelor suspendate, precum și intervenții la rețelele electrice, de apeduct și canalizare.Reprezentanții Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM) au verificat la fața
16:00
Cadrul unitar de desfășurare a lecțiilor online, atît pentru profesori, cît și pentru elevi, va fi reglementat pentru prima dată printr-un proiect elaborat de Ministerul Educației și Cercetării propus pentru consultări.Potrivit MEC, elevii care participă la ore online vor trebui să aibă camera video activată și să fie vizibili pe tot parcursul lecției, prezența la ore va fi obligatorie, cursur
15:30
Fostul șef al legislativului de la Comrat, Dmitri Constantinov, riscă ani grei de închisoare # Noi.md
Procurorii cer o pedeapsă de 13 ani de închisoare pentru Dmitri Constantinov, fostul preşedinte al Adunării Populare a UTA Găgăuzia. El este unul dintre aliații fugarului Ilan Şor și este judecat pentru abuz de putere și delapidare.Sentinţa va fi pronunţată la sfîrşitul lunii decembrie de către magistraţii Judecătoriei Comrat, transmite tvrmoldova.{{851750}}Potrivit anchetatorilor, în peri
15:30
Și acest weekend vine la pachet cu o serie de evenimente culturale, pe care ar fi păcat să le ratezi.Echipa portalului de știri Noi.md a făcut o listă și îți recomandă să o răsfoiești.Diverse: Orășelul de Crăciun - 5 Decembrie 2025 - 12 Ianuarie 2026, Scuarul Teatrului de Opera si Balet Târgul de Crăciun din Chișinău 2025 - 5 Decembrie 2025 - 18 Ianuarie 2026, Piaţa Marii Adunări N
