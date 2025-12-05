Chișinăul intră în atmosfera magică a sărbătorilor de iarnă
5 decembrie 2025
Primăria Chișinău invită locuitorii și oaspeții capitalei la deschiderea oficială a celui mai mare Tîrg de Crăciun și la lansarea Pomului de Crăciun - evenimentul începe.Oaspeții se vor putea bucura de un program artistic spectaculos și de evenimente feerice, care vor crea atmosfera întregii seri. {{852324}}”Veniți să celebrăm împreună spiritul sărbătorilor și să transformăm Chișinăul într
Președintele Casei Albe, Donald Trump, și prima doamnă a SUA, Melania, au aprins luminițele pe bradul de Crăciun amplasat în parcul din partea de sud a Casei Albe.Informația a fost publicată de Oxu.Az. Bradul a fost adus din Virginia. Dreptul de a transfera bradul a fost acordat fermei care a cîștigat concursul național.{{852231}}Pînă la sosirea președintelui american, oaspeții evenimentul
17:00
Halterofilul moldovean Nicolai Frangu a devenit eroul Campionatului European, care se desfășoară la Chișinău în perioada 4-7 noiembrie.La proba 2×32 kg, sportivul a obținut un rezultat de 51 de ridicări, ceea ce i-a adus medalia de aur la categoria de greutate pînă la 74 kg.La competiție participă 257 de sportivi din 16 țări, ceea ce face ca acest turneu să fie unul dintre cele mai repreze
17:00
17:00
Chișinăul găzduiește astăzi Gala MITP Awards – evenimentul care aduce în prim-plan cele mai inovatoare companii, startupuri și inițiative digitale din Republica Moldova.Organizat de Moldova Innovation Technology Park (MITP), acest moment marchează recunoașterea performanței, a creativității și a curajului de a inova într-un context economic și tehnologic aflat într-o continuă evoluție, transmi
17:00
Primăria Chișinău informează că, în weekendul: 06 - 07 decembrie, în sectoarele Capitalei vor fi desfășurate iarmaroace și tîrguri cu produse și mărfuri autohtone, cu scopul de a sprijini producătorii locali și de a oferi orășenilor acces la produse agricole de sezon.În Piața Marii Adunări Naționale, în perioada 05.12.2025 – 07.01.2026 – Tîrgul de Crăciun al municipiului Chișinău.{{851869}
Ședințele de judecată în dosarul lui Nicanor Ciochină, fostul primar al satului Boldurești, acuzat că a lovit mortal cu mașina un băiat de 14 ani, înaintează cu greu. Procesul a ajuns în etapa în care Nicanor Ciochină și cel de-al doilea inculpat, Ion Andronache, trebuie să fie audiați, însă acest lucru nu s-a întîmplat pentru a doua oară consecutiv. De această dată, Ciochină a lipsit pe motiv
Parcul Urban de Autobuze anunță că în zilele de 6 și 7 decembrie 2025, ruta suburbană nr. 16 „Universitatea Agrară – or. Vatra” va circula după orarul specific zilelor de odihnă.Măsura include și introducerea unei curse suplimentare, pentru a asigura un flux mai bun de transport către orașul Vatra.Reprezentanții întreprinderii recomandă pasagerilor să țină cont de programul modificat atunc
Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei a anunțat perioada pînă la care „Casa Rusă” din Chișinău își va continua activitatea # Noi.md
„Casa Rusă” din Chișinău își va continua activitatea și va implementa proiecte educaționale, culturale și proiecte educaționale în Moldova pînă la 4 iulie 2026, cînd expiră actualul acord interguvernamental ruso-moldovean privind crearea și funcționarea centrelor culturale din 1998, care a fost denunțat de Moldova.Despre acest lucru a comunicat reprezentantul oficial al Ministerului Afacerilor
Mihai Popșoi, a avut o întrevedere cu trimisul special al președintelui american Donald Trump pentru Ucraina, # Noi.md
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, a avut o întrevedere cu trimisul special al președintelui american Donald Trump pentru Ucraina, Keith Kellogg.Discuțiile au vizat provocările actuale ale Republicii Moldova, războiul din Ucraina, evoluțiile de securitate din regiune, precum și modul în care putem întări cooperarea dintre țara noastră și SUA.Șeful diplomației d
Centrul Național Anticorupție a anunțat ridicarea a peste 5 milioane de lei, în diverse valute, în urma perchezițiilor desfășurate joi, 4 decembrie, într-un dosar privind corupția în achizițiile publice.Sumele au fost găsite atît în locuințele, cît și în birourile unor agenți economici și ale funcționarilor Direcției Locativ-Comunale Chișinău. Originea banilor urmează să fie stabilită în cadru
Furtuna „Byron” a lovit o mare parte a Greciei cu ploi torențiale și vînturi puternice.112 mesaje de avertizare au fost trimise în zeci de zone, aproape jumătate din țară. În această dimineață, au fost alertați locuitorii din Mandra și Megara. Autoritățile le-au cerut să se îndepărteze de zonele subterane și de parterele clădirilor.{{852112}}Cetățenii au primit mesaje consecutive de ieri î
Laboratorul Centrului de Sănătate Telenești, renovat complet și gata să ofere servicii îmbunătățite # Noi.md
Laboratorul Centrului de Sănătate Telenești a trecut printr-o reparație capitală, lucrările incluzînd refacerea tencuielilor și pardoselilor, vopsirea pereților și tavanelor, placarea cu faianță, montarea ușilor și a tavanelor suspendate, precum și intervenții la rețelele electrice, de apeduct și canalizare.Reprezentanții Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM) au verificat la fața
Cadrul unitar de desfășurare a lecțiilor online, atît pentru profesori, cît și pentru elevi, va fi reglementat pentru prima dată printr-un proiect elaborat de Ministerul Educației și Cercetării propus pentru consultări.Potrivit MEC, elevii care participă la ore online vor trebui să aibă camera video activată și să fie vizibili pe tot parcursul lecției, prezența la ore va fi obligatorie, cursur
Fostul șef al legislativului de la Comrat, Dmitri Constantinov, riscă ani grei de închisoare # Noi.md
Procurorii cer o pedeapsă de 13 ani de închisoare pentru Dmitri Constantinov, fostul preşedinte al Adunării Populare a UTA Găgăuzia. El este unul dintre aliații fugarului Ilan Şor și este judecat pentru abuz de putere și delapidare.Sentinţa va fi pronunţată la sfîrşitul lunii decembrie de către magistraţii Judecătoriei Comrat, transmite tvrmoldova.{{851750}}Potrivit anchetatorilor, în peri
Și acest weekend vine la pachet cu o serie de evenimente culturale, pe care ar fi păcat să le ratezi.Echipa portalului de știri Noi.md a făcut o listă și îți recomandă să o răsfoiești.Diverse: Orășelul de Crăciun - 5 Decembrie 2025 - 12 Ianuarie 2026, Scuarul Teatrului de Opera si Balet Târgul de Crăciun din Chișinău 2025 - 5 Decembrie 2025 - 18 Ianuarie 2026, Piaţa Marii Adunări N
Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM) testează, în premieră, Cardul Unic „MyUTM”, un instrument inovator care promite să transforme modul în care comunitatea academică interacționează cu serviciile universitare.Proiectat împreună cu Direcția Tehnologia Informației și Comunicații a universității, cardul este destinat studenților, elevilor colegiului universitar, cadrelor didactice, cercetători
Deputații PSRM Ala Pilipețcaia și Ala Darovanaia au prezentat astăzi, în cadrul unei conferințe de presă, propuneri privind elaborarea unui buget alternativ de salvare în domeniul administrației publice locale, dezvoltării regiunilor, protecției mediului și securității energetice a populației.Alla Darovanaia a subliniat că, în contextul crizelor energetice, sociale și climatice, bugetul de sta
Parlamentul Republicii Moldova a găzduit cea de-a 16-a Reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană (CPA RM–UE), eveniment în cadrul căruia au fost discutate progresele în procesul de integrare europeană și situația geopolitică și de securitate a țării.În urma reuniunii, a fost aprobată o declarație comună cu recomandări concrete pentru autoritățile mold
Marcel Abraș, prorector pentru managementul activității clinice la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, urmează să preia funcția de secretar de stat la Ministerul Sănătății, a anunțat ministrul Emil Ceban în cadrul emisiunii „Cutia Neagră” de la TV8.Această numire va completa funcția rămasă vacantă după demisia lui Corneliu Ciorici, responsabil de digitalizare,
Chișinăul dă start sezonului de iarnă: astăzi va fi inaugurat bradul și tîrgurile de Crăciun # Noi.md
Municipiul Chișinău dă startul Sărbătorilor de iarnă în această seară, 5 decembrie, odată cu inaugurarea Pomului de Crăciun și deschiderea Tîrgurilor de Crăciun.Ceremonia de aprindere a luminițelor va avea loc în intervalul 17:00–22:00, în centrul Capitalei, unde au fost amenajate scena principală, zone foto, elemente decorative, Căsuța lui Moș Gerilă, carusele, un patinoar și alte atracții d
Partidul Nostru lansează cel mai mare program de investiții în sport și tineret din ultimii 15 ani # Noi.md
Deputatul Partidului Nostru, Nicolae Margarint, a prezentat în Parlament inițiativa prin care 5% din accizele colectate din alcool și tutun vor fi redirecționate direct către programe pentru sport și tineret – una dintre cele mai ample propuneri dezvoltarea sportului și tineretului.În cadrul unei conferințe de presă, Nicolae Margarint a atras atenția că "Moldova a subfinanțat cronic aceste dom
De la lansarea programului în luna martie și pînă la sfîrșitul lunii noiembrie, prin Programul „Facilitatea de Creditare în Agricultură” au fost finanțate 250 de afaceri agricole micro și mici, dintre care 47 în luna noiembrie.Programul are acoperire în toate raioanele țării, cu o concentrare mai pronunțată în partea de nord.Programul oferă finanțare în lei moldovenești, la o rată fixă de
Primăria orașului Ialoveni îndeamnă locuitorii să sprijine funcționarea rutei de troleibuz nr. 36, în contextul costurilor tot mai mari pe care le implică menținerea acestui serviciu public.Potrivit administrației locale, în primele zece luni ale anului, cheltuielile pentru ruta nr. 36 au variat între aproximativ 150.000 și 250.000 de lei pe lună, informează Noi.md cu referire la Ialovenionlin
Comisia de Evaluare a Judecătorilor va audia luni, 8 decembrie, și vineri, 12 decembrie, patru subiecți ai procedurii de vetting, invitați să ofere clarificări cu privire la anumite dubii de integritate identificate în procesul de verificare.Vor fi audiați, conform calendarului și prevederilor legale aplicabile, următorii judecători care au deținut funcții de conducere în ultimii cinci ani, fi
În rezultatul scăderilor continue din ultimele două săptămîni, prețul la motorină coboară din nou sub pragul de 20 lei/litru.În această perioadă, media zilnică a scăderilor la motorină a fost de aproximativ 0,6%, ceea ce a generat o reducere cumulată de 1,27 lei/litru. Și prețul benzinei a înregistrat o tendință descendentă în ultimele zile, însă dinamica nu a fost la fel de pronunțată ca
Astăzi, în capitala SUA, Washington, va avea loc tragerea la sorți pentru Campionatul Mondial de Fotbal-2026. Ceremonia va începe la ora 19:00, ora Chișinăului.{{852199}}Noul format al campionatului Pentru prima dată în istorie, turneul va avea loc cu participarea a 48 de echipe naționale. Toate echipele sînt împărțite în patru urne, fiecare avînd cîte 12 participanți. În primele trei
Procurorul Ion Covalciuc, candidat la funcția de judecător la Curtea Supremă de Justiție (CSJ), s-a retras din procedura de selecție chiar înainte de audierea publică.Comisia de Evaluare a Judecătorilor a anunțat că a luat act de această decizie, după ce cererea de retragere a fost transmisă atît Comisiei, cît și Consiliului Superior al Magistraturii.Potrivit instituției, renunțarea a veni
După ce nu s-au putut înțelege privind bugetul Capitalei pentru anul 2025, consilierii municipali din PAS și primarul Ion Ceban lansează noi acuzații reciproce. De această dată mărul discordiei este bugetul pentru 2026. {{852228}}Consilierii municipali PAS au vorbit într-o conferință de presă că în sala de ședințe a Primăriei urmau să aibă loc discuții despre bugetul pentru anul viitor, în
Primăria Chișinău invită locuitorii capitalei la Festivalul-concurs municipal al datinilor și obiceiurilor de iarnă pentru formațiile folclorice de copii din instituțiile educaționale ale sectorului Centru – „Să trăiți, să înfloriți”, etapa de sector.Evenimentul este dedicat sărbătorilor de iarnă și are drept scop promovarea tradițiilor și obiceiurilor strămoșești în rândul tinerei generații.
Consiliul Europei — prin CPT (Comitetul pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor Inumane sau Degradante) a publicat pe 4 decembrie 2025 raportul privind vizita „ad‑hoc” efectuată în Republica Moldova în iunie 2025.Raportul examinează condițiile de detenție și tratamentul persoanelor private de libertate în penitenciarele din Moldova — vizitate au fost, printre altele, Penitenciarul nr. 6 So
Astăzi, se împlinesc 95 de ani de la nașterea lui Vladimir Curbet, mare coregraf, etnograf și folclorist, notează Noi.md.Vladimir Curbet a fost conducătorul artistic al Ansamblului „JOC”, cetățean de Onoare al Chișinăului și Cavaler al Ordinului Republicii. A fost și rămîne un nume emblematic al culturii noastre, care a dus dansul popular moldovenesc pe scenele lumii.S-a născut la 5 decemb
Faptul că Plahotniuc a fost adus acasă fix înaintea alegerilor nu e întîmplător. Miza politică e evidentă.Această opinie a fost exprimată de fostul procuror general, fost candidat la funcția de președinte al Moldovei, unul dintre liderii blocului „Alternativa”, Alexandr Stoianoglo.Potrivit acestuia, actuala guvernare a transformat acest episod într-un instrument de campanie, prezentîndu-se
Premierul Munteanu confirmă: Guvernul pregătește taxe pentru coletele de pe Temu, Shein sau AliExpress # Noi.md
Premierul Alexandru Munteanu a confirmat, într-o emisiune la un post privat de televiziune, că Guvernul pregătește introducerea unor taxe sau reglementări suplimentare pentru coletele comandate de pe platforme precum Temu, Shein, AliExpress și alte marketplace-uri similare.Șeful Executivului a declarat că discuțiile sunt în desfășurare cu Ministerul Finanțelor și că schimbările sunt inevitabil
Brigada de Poliție cu Destinație Specială „Fulger” marchează astăzi 34 de ani de activitate, iar întreaga echipă a Poliției Naționale le adresează felicitări și mesaje de apreciere.Potrivit mesajului transmis de instituție, de peste trei decenii, BPDS „Fulger” reprezintă una dintre cele mai respectate structuri de intervenție ale statului — „temută de infractori și apreciată de profesioniști”,
Alertă de călătorie în Republica Elenă: posibile perturbări ale circulației rutiere urmare a protestelor fermierilor # Noi.md
Ambasada moldovenească de la Atena informează cetățenii Republicii Moldova care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Grecia că mișcările de protest ale fermierilor eleni vor continua și în zilele următoare, putînd genera perturbări ale circulației rutiere, blocarea drumurilor naționale și a autostrăzilor, inclusiv a celor care asigură legătura cu punctele de trecere a frontier
Valeriu Chiveri a avut o întrevedere de lucru cu ambasadoarea Chinei în Moldova, Dong Zhihua # Noi.md
Viceprim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, a avut joi o întrevedere de lucru cu ambasadoarea Republicii Populare Chineze în Republica Moldova, dna Dong Zhihua.Oficialii au trecut în revistă bunele relații de cooperare moldo-chineze în diverse domenii de interes comun, cu evidențierea disponibilității dezvoltării acestora, în special, pe dimensiunea comercial-economică, notează Noi
Un Airbus A320 cu pasageri la bord a luat foc după ce a aterizat în Brazilia.LATAM Airlines, compania aeriană care opera zborul, a raportat că incendiul a fost provocat de un manipulant de bagaje, iar flăcările s-au răspîndit în întreaga aeronavă.Cabina a fost complet acoperită de fum, iar pasagerii au fost evacuați, relatează Noi.md, citînd caliber.az. Um princípio de incêndio f
Cel puțin șase persoane, inclusiv copii, au suferit arsuri chimice la o grădiniță din Noua Zeelandă.Incidentul a avut loc vineri, 5 decembrie, la o grădiniță din orașul Christchurch din Noua Zeelandă, situat pe coasta de est a insulei de sud a țării.{{845051}}Din cauza folosirii necorespunzătoare a substanțelor chimice pe un tobogan acvatic, aproximativ 40 de persoane au suferit arsuri de
Sancțiuni pentru operatorii din domeniul alimentar, dacă nu vor respecta etichetarea produselor # Noi.md
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) atenționează operatorii din domeniul alimentar despre intrarea în vigoare, la data de 11 noiembrie 2025, a modificărilor esențiale din Legea nr. 279/2017 privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare.Noile reglementări se referă la etichetarea produselor alimentare care conțin doar arome, notează Noi.md.{{851633}}
Serviciul de Informații și Securitate (SIS) a actualizat lista entităților implicate în activități teroriste, incluzînd gruparea Allied Democratic Forces (ADF).Decizia este prevăzută în Ordinul nr. 81 din 1 decembrie 2025, publicat recent în Monitorul Oficial, informează Noi.md cu referire la SPPOT.ADF este un grup armat islamist originar din Uganda, activ în vestul țării și în estul Repub
În Parcani a fost distrusă o fîșie forestieră de protecție: lemnele de foc pentru „familiile defavorizate” s-au transformat într-o afacere, iar satul – într-o capcană ecologică.Ce a însemnat o cerere de ajutorÎn iarna anului trecut, în Parcani, raionul Slobozia, a fost adresată o solicitare insistentă către întreprinderea agricolă SRL „Gradina”: „Avem familii defavorizate, au nevoie de lem
Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) a venit cu o informație importantă pentru operatorii economici, notează Noi.md.Astfel, Agenția îi informează pe operatorii economici contractați în cadrul procedurilor de achiziții publice de medicamente pentru anul 2026, organizate de Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate (CAPCS), despre necesitatea întreprinderii, î
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) informează că a fost finanțată plata indemnizațiilor pentru copii, notează Noi.md.Potrivit CNAS, beneficiarii pot primi indemnizațiile unice la naștere, acelea pentru creșterea/îngrijirea copilului, indemnizațiile pentru creșterea copiilor gemeni, indemnizațiile paternale.{{851895}}Părinții pot ridica banii după ce plățile sînt procesate prin serv
Ministrul Sănătății, Emil Ceban, a anunțat demiterea angajatului responsabil de coordonarea politicilor antidrog din cadrul instituției, motivînd decizia prin lipsa unei colaborări adecvate cu Ministerul Afacerilor Interne. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii Cutia Neagră de la TV8.Ceban a precizat că a fost sesizat de conducerea MAI că „nu există o cooperare suficientă” între cele
Ministrul Sănătății confirmă exmatriculări din rezidențiate: „Unii nu veneau la lecții. Alții lucrau ilegal în România” # Noi.md
Ministrul Sănătății al Republicii Moldova și fostul rector al Universitășii de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu", Emil Ceban, a oferit clarificări privind situația rezidenților moldoveni care își desfășoară studiile în România, în cadrul emisiunii „Cutia Neagră”.Oficialul a declarat că o verificare inițiată în 2024, după o sesizare primită din partea omologului său din România
Israel, confirmat la Eurovision 2026. Mai multe țări europene anunță boicot în semn de protest față de războiul din Gaza # Noi.md
Israel va putea participa la ediția Eurovision 2026 de la Viena, potrivit unei decizii adoptate joi de Uniunea Europeană de Radio și Televiziune (EBU), în cadrul Adunării Generale desfășurate la Geneva. Anunțul a generat reacții dure din partea unor țări europene, iar patru dintre ele au declarat deja că se retrag din concurs.Decizia privind eligibilitatea Israelului a fost luată prin vot secr
Federica Mogherini, fost ministru de externe al Italiei, care a condus Serviciul European de Acţiune Externă (SEAE) între 2014 şi 2019 şi ocupa funcţia de rector al Colegiului Europei din 2020 a demisionat din această funcţie. Demisia ei a venit la doar cîteva zile după percheziţiile legate de o anchetă deschisă pentru fraudă.{{851785}}„În conformitate cu rigurozitatea şi corectitudinea cu
Lumea cinematografiei și a jocurilor video este în doliu după anunțul dispariției lui Cary-Hiroyuki Tagawa. Prolificul actor, a cărui prezență scenică intensă și voce inconfundabilă l-au transformat într-unul dintre cei mai recunoscuți "răufăcători" de la Hollywood, a murit joi, la vîrsta de 75 de ani.Familia actorului a confirmat pentru publicația Deadline că Tagawa s-a stins din viață la reș
Dosar din alt film”: Stoianoglo spune că dovezile împotriva lui Plahotniuc nu au legătură cu frauda bancară # Noi.md
„Probele prezentate pînă acum în dosarul în care este vizat Vlad Plahotniuc sînt șubrede și, în mare parte, nu au nicio legătura cu acuzația oficială adusă fostului lider al Partidului Democrat”.Afirmația a fost făcută de fostul Procuror General, deputatul Alexandr Stoianoglo, care susține că, în ultimii ani, dosarul legat de frauda bancară a luat o întorsătură „total diferită”, în anchetă fii
Crossoverul hibrid GEELY EX5 EM-i a obținut simultan patru premii internaționale de prestigiu în domeniul designului auto. Modelul a fost distins cu renumitele trofee Red Dot Design Award, MUSE Design Award, A’ Design Award și Good Design Award. Juriile au apreciat nu doar aspectul spectaculos al automobilului, ci și caracterul său practic, precum și nivelul înalt de tehnologie integrată.
