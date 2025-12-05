Cooperare extinsă pe Nistru: schimb rapid de informații între Republica Moldova și Ucraina pentru prevenirea riscurilor de inundații

20:00

Ministerul Educației și Cercetării a ieșit cu precizări referitoare la necesitatea consolidării rețelei școlare, în condițiile în care Republica Moldova se confruntă cu un număr mare de școli cu efective foarte reduse.Potrivit instituției, în prezent, 91 de școli — adică aproape una din zece — au sub 50 de elevi, iar 247 de școli — una din cinci — au mai puțin de 90 de elevi. Profesorii din ac